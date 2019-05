Четверо модных туляков: о стиле и шопинге

Фото Дмитрия Дзюбина.

«Модный дозор» портала Myslo отыскал на улицах города интересно одетых людей и выяснил, как они формируют свой стиль и где находят креативные вещи.

Владислав Дьяков, 21 год, студент, будущий рекламщик

- У нас такое поколение, когда все следят за модой. Прислушиваюсь к тенденциям. Люблю красиво одеваться.

На Владиславе: джинсы «Нью-Йоркер», жилетка из секонд-хенда за 50 рублей, браслет из «Рок-атрибутики», очки купил на рынке, галстук-бабочку заказал на «АлиЭкспрессе», рубашка, кажется, еще со школы, часы и лоферы — из магазина низких цен.

При покупке вещей прежде всего смотрю, чтобы было красиво. Чтобы люди говорили: «Парень круто одет, мне нравится его стиль!». Для меня важно, чтобы вещь вызывала во мне воодушевление, была комфортной и хорошо сидела.

Сегодня я в «классике», потому что серьезное настроение и была встреча по работе. Но больше люблю мешковатые вещи.

Главная вещь на лето: шлепанцы. Практичная обувь, в ней прохладно, ее можно легко снять и идти босиком по горячему асфальту.

Главная вещь на лето: шлепанцы. Практичная обувь, в ней прохладно, ее можно легко снять и идти босиком по горячему асфальту.

Алена Акимова, 23 года, студентка, будущий архитектор

- Не следую моде безоговорочно, а беру только те тенденции, которые мне интересны. Например, увидела волну со спортивными платьями и купила.

Вещи у меня в основном «безмарочные»: покупаю их в торговых центрах и магазинах с невысокими ценами.

На Алене: платье SiNSAY, гольфы и поясную сумку заказала на «Пандао», кроссовки и рюкзак купила в магазинах типа «Хорошего».



Мой стиль — это что-то креативное, максимально комфортное и понятное.

Любимые вещи: черные футболки. Они практичны, а разнообразие принтов позволяет самовыразиться.

Главные вещи лета: сарафан и шаровары в индийском стиле.

Никогда не надену: суперглубокое декольте, экстремальные каблуки и леопардовые лосины.

Ирина Никитина, 58 лет, домохозяйка

- Большинство вещей покупаю в Европе. Мы каждый год ездим туда в апреле, смотрим достопримечательности, а шопинг становится приятным дополнением к впечатлениям. В Туле тоже можно найти хорошие вещи, но цены можно смело делить на два: в Европе они качественнее и гораздо дешевле.

На Ирине: брюки привезла из Страсбурга, свитер AKHMA-DULLINA DREAMS от российского дизайнера Алены Ахмадуллиной, сумка и ботинки — из Италии, купила на озере Гарда.



Люблю спортивный стиль. При выборе одежды главное для меня — удобство и качество.

Любимые оттенки: сиреневый, зеленый, оливковый, коричневый.

Главные вещи лета: свободные брюки.

Никогда не надену: мини.

Любимые аксессуары: бусы, браслеты.

Зинаида Ульянчева, 23 года, студентка, будущий режиссер

- За модой не слежу. Одежду покупаю по принципу «понравилось», а еще чаще шью.

На Зине: куртка и майка no name (купила в интернете), юбку сшила мама, обувь Zenden, сумка no name.

Мой стиль — это что-то прикольное и комфортное.

Главные вещи этого лета для меня — в стиле ретро. Например, платья с широкими юбками, яркие цвета.

Табу в моде для меня нет. Надеть могу практически всё.

Фасоны одежды придумываем вместе с мамой-портнихой. Хорошо, когда мама шьет: эта юбка была готова всего за два часа.