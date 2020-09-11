Техника в рассрочку: плюсы и минусы

Электроника и бытовая техника стоит недешево. Но тратить на нее все сбережения сразу больше не нужно. Всё больше и больше людей предпочитают покупку в рассрочку. Разбираемся в преимуществах и недостатках системы.

Настоящая рассрочка – это не кредит, а совсем иная система. Но прежде чем решиться на нее, лучше знать все о плюсах и минусах.

Плюсы рассрочки:

Пользуйся сейчас, плати потом. Это очень удобно, если техника вышла из строя внезапно. Найти 20-50 тысяч рублей сразу могут не все, но и жить без холодильника или телевизора тоже невозможно. Рассрочка приходит на выручку. Вы пользуетесь нужным товаром, и при этом не нужно отдавать крупную сумму.

Никаких переплат. Этот критерий актуален, если вы имеете дело с честной рассрочкой. В этом случае это не кредит в банке, вам не навяжут скрытых процентов и комиссий. Ежемесячный платеж вы можете посчитать сами, для этого нужно разделить сумму покупки на количество месяцев рассрочки. Всё понятно и прозрачно. Такая рассрочка в Туле есть уже много лет в магазинах «Дуэт». Подробнее об этом читайте здесь.

Этот критерий актуален, если вы имеете дело с честной рассрочкой. В этом случае это не кредит в банке, вам не навяжут скрытых процентов и комиссий. Ежемесячный платеж вы можете посчитать сами, для этого нужно разделить сумму покупки на количество месяцев рассрочки. Всё понятно и прозрачно. Такая рассрочка в Туле есть уже много лет в магазинах «Дуэт». Подробнее об этом читайте здесь. Оформление и оплата прямо в магазине. Для совершения такой покупки нужно приложить минимум усилий. Даже если у вас нет денег, не нужно будет оформлять кредитную карту, или предоставлять документы о доходах в банк. Вы просто приходите выбирать технику в магазин, а менеджер сам оформит необходимые документы.

Для совершения такой покупки нужно приложить минимум усилий. Даже если у вас нет денег, не нужно будет оформлять кредитную карту, или предоставлять документы о доходах в банк. Вы просто приходите выбирать технику в магазин, а менеджер сам оформит необходимые документы. Цена останется неизменной. Многие сомневаются, брать ли рассрочку, потому что боятся переплатить лишнего. Но, на самом деле, на такой покупке можно прилично сэкономить. Курс доллара растет, как и цены в магазинах. Пока вы будете копить деньги, стоимость бытовой техники прилично вырастет. Но если вы купили товар в рассрочку, по сути вы замораживаете цену.

Многие сомневаются, брать ли рассрочку, потому что боятся переплатить лишнего. Но, на самом деле, на такой покупке можно прилично сэкономить. Курс доллара растет, как и цены в магазинах. Пока вы будете копить деньги, стоимость бытовой техники прилично вырастет. Но если вы купили товар в рассрочку, по сути вы замораживаете цену. Выбираете самое лучшее. Когда вы покупаете что-то в рассрочку, вы не так ограничены бюджетом и можете позволить приобрести качественную вещь, которая стоит на пару тысяч дороже. Разница в цене даже в 10 тысяч рублей, увеличит ежемесячный платеж при рассрочке на год меньше, чем на 1000 руб., а техника будет работать дольше и радовать вас!

Минусы рассрочки:

Можете упустить акции, действующие на покупку за наличные. Иногда магазины предлагают программу скидок для приобретения товаров за наличные. Как правило, такие акции на рассрочку не распространяются. Упущенная выгода, как правило, не очень внушительная, но факт остается фактом.

Иногда магазины предлагают программу скидок для приобретения товаров за наличные. Как правило, такие акции на рассрочку не распространяются. Упущенная выгода, как правило, не очень внушительная, но факт остается фактом. Платеж за оформление. Когда вы оформляете кредит в банке, оплата работы сотрудников уже включена во внушительные проценты. Если рассрочка честная, то никаких скрытых процентов и переплат нет. Однако за оформление с вас могут взять небольшую сумму. Например, в магазинах «Дуэт» за оформление и ведение документации с вас возьмут 300 рублей. Это небольшая сумма, которая не сравнится с процентами банка по кредиту.

Как видите, плюсов у рассрочки гораздо больше. Но все они действуют только в том случае, если вы найдете действительно честный магазин с прозрачными условиями. Магазины «Дуэт» в Туле предлагают рассрочку с 2003 года и завоевали безупречную репутацию у покупателей.

В продаже техника известных брендов А-класса. Это популярные торговые марки крупных производителей, имеющих мировую известность: Bosch, SONY, Samsung, Siemens, Electrolux и т. д. Они давно присутствуют на рынке отличаются высоким качеством и имеют развитую сервисную и техническую поддержку своей продукции.

Для пенсионеров и новоселов в «Дуэте» уникальная акция: рассрочка предоставляется на 12 месяцев без первого взноса!

Постоянным покупателям техника доступна в рассрочку на 12 месяцев с первым взносом 10%, новым – 20%. Рассрочка оформляется прямо в магазине при наличии паспорта. Ежемесячные платежи тоже вносятся в кассу магазина. Предложение действует на ВСЕ товары.

www. duet-tula.ru

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