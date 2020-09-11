Выходные в Туле: 11-13 сентября

Вот и отгорели костры рябин, а это значит, что пора бы задуматься о своем досуге на выходные: долгожданные концерты, вечеринки, выставки, спектакли и, конечно же, наш любимый фестиваль «ЛитераТула»!

Когда: 11 сентября, пятница, 20.00.

Где: Тульский рок-клуб M2.

Стоимость: 700−1000 руб.

11 сентября на сцене тульского рок-клуба M2 пройдёт презентация рок-мюзикла «Вернувшийся». Это тяжёлый во всех смыслах проект. И в плане музыки и в плане содержания. Нет, это не весёлая сказка с добрым концом. Рок-мюзикл «Вернувшийся» — это повесть о людях, таких же, как мы с вами. И каждый сможет найти в этой постановке что-то, так или иначе связанное со своим жизненным опытом. Историю, которая, возможно, даст повод пересмотреть свои поступки, проанализировать ошибки и, может быть, не допустить новых.

Когда: 11 сентября, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.

Вход: 500 руб.

11 сентября в Concert Hall состоится концерт памяти Михаила Горшенева.

Вы сможете послушать знаменитые песни группы Король и Шут в живом исполнении. Что будет? Яркое и запоминающееся выступление музыкантов, которое погрузит вас в сказочную атмосферу концертов КиШа.

Прозвучит более 25 самых известных песен. Кто играет? Концерт пройдет в исполнении музыкантов студии MusicMaster.

Специальный гость — группа KRAVA.

Когда: 11 сентября, пятница, 23.00.

Где: Concert Hall.

Стоимость: 300 руб.

Выставка «Палитра Куликова поля» Когда: 21 августа — 15 сентября, понедельник-пятница, 10.00−18.00; суббота, 10.00−19.00; воскресенье, 10.00−18.00 Где: музей «Тульские древности». 21 августа в музее «Тульские древности» открылась выставка «Палитра Куликова поля». В фойе тульского филиала музея-заповедника представят работы финалистов конкурса ботанической иллюстрации, который состоялся этим летом в рамках экологического арт-фестиваля. Выставка «Там, где всегда хорошо» Когда: с 4 по 20 сентября. Где: музей «Филимоновская игрушка». Музей «Филимоновская игрушка» совместно с АНО КПЦ «Сказки Филимона» приглашают всех желающих посетить выставку живописных работ и мозаичных панно тарусского художника Марии Самолетовой. Выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге» Когда: с 12 августа. Где: музейный комплекс «Куликово поле». 12 августа в Музее Куликовской битвы в Моховом открылась новая выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге». В партнерстве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником Куликово поле представляет новый проект, посвященный истории крупнейшего торгового центра на реке Волге и одного из центров Золотой Орды. Подобных по масштабу выставок за пределами Болгарского

музея-заповедника еще не было. Событие приурочено к празднованию

100-летия Республики Татарстан. а что в кино? Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo. Вратарь Галактики 2071 год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва — в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу — игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. За матчами следит вся галактика. Играть в космобол могут только атлеты. Именно так называют тех, кто наделен необыкновенными способностями и может ими управлять. Космобол обожают все, кроме Антона, самого обычного парня, который всего лишь мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Но однажды у него обнаруживают сверхспособности и принимают в сборную. Теперь он игрок в космобол. Антон еще не подозревает о том, какая роль уготована ему судьбой в этом матче, и что финальная игра станет сражением за Землю. Ассистентка Джейн мечтает о карьере продюсера. Она устраивается на работу в преуспевающую кинокомпанию в качестве помощницы владельца. Однако вместо радужных перспектив ее ждет мучительная офисная рутина, плохо скрываемая враждебность коллег и упреки шефа, бьющие по самолюбию. Джейн закрывает глаза на все, что творится за закрытыми дверями начальственного кабинета. Ей приходится быть как все, но лишь до поры до времени…