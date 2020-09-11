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Выходные в Туле: 11-13 сентября

Выходные в Туле: 11-13 сентября

Вот и отгорели костры рябин, а это значит, что пора бы задуматься о своем досуге на выходные: долгожданные концерты, вечеринки, выставки, спектакли и, конечно же, наш любимый фестиваль «ЛитераТула»!

Презентация рок-мюзикла «Вернувшийся»

Когда: 11 сентября, пятница, 20.00.
Где: Тульский рок-клуб M2.
Стоимость: 700−1000 руб.

Презентация рок-мюзикла «Вернувшийся»

11 сентября на сцене тульского рок-клуба M2 пройдёт презентация рок-мюзикла «Вернувшийся». Это тяжёлый во всех смыслах проект. И в плане музыки и в плане содержания. Нет, это не весёлая сказка с добрым концом.
 
Рок-мюзикл «Вернувшийся» — это повесть о людях, таких же, как мы с вами. И каждый сможет найти в этой постановке что-то, так или иначе связанное со своим жизненным опытом. Историю, которая, возможно, даст повод пересмотреть свои поступки, проанализировать ошибки и, может быть, не допустить новых.
 

Концерт памяти Михаила Горшенева

Когда: 11 сентября, пятница, 20.00.
Где: Concert Hall.
Вход: 500 руб.

Концерт памяти Михаила Горшенева

11 сентября в Concert Hall состоится концерт памяти Михаила Горшенева.
Вы сможете послушать знаменитые песни группы Король и Шут в живом исполнении. Что будет? Яркое и запоминающееся выступление музыкантов, которое погрузит вас в сказочную атмосферу концертов КиШа.
 
Прозвучит более 25 самых известных песен. Кто играет? Концерт пройдет в исполнении музыкантов студии MusicMaster.
Специальный гость — группа KRAVA.
 

FUCKУЛЬТЕТ

Когда: 11 сентября, пятница, 23.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: 300 руб.
FUCKУЛЬТЕТ
11 сентября в Concert Hall пройдет самая жаркая вечеринка сентября.
 
Гарантировано: нереальная атмосфера, конкурсы, призы и хорошее настроение!
 

Заточка

Когда: 12 сентября, суббота, 19.00.
Где: Тульский рок-клуб M2.
Стоимость: 900−1500 руб.

В Тульском рок-клубе M2 пройдет концерт кантри-рэп дуэт «Заточка».
 
Коллектив образован в 2018 году двумя российскими артистами, которые решили соединить в своих песнях классический хип-хоп c эстетикой кантри музыки. За музыкальную составляющую отвечает известный гитарист Илья Погребняк, который использует в песнях не только гитару, но и банджо, а иногда и укулеле. Рэпер Юрец в своей брутальной манере дополняет музыку неординарными образами и ироничными рифмами.
 

Бахыт Компот

Когда: 12 сентября, суббота, 20.00.
Где: Harat's pub.
Стоимость: от 700−1000 рублей.

Бахыт Компот

12 сентября на сцене Harat's pub выступит уникальный коллектив отечественного рока группа «Бах!Компот». Артисты готовят большой сольный концерт.
 
Группа образовалась в далеком 1989 году. Её лидер — Вадим Степанцов — родился в Тульской области. Раньше группа носила название «Бахыт Компот», но, в процессе житейских и творческих движений из названия исчезло две буквы. Как шутит ее лидер: Ыгорь и Толик ушли в люди и не вернулись. Ныне она чаще именуется «Бах!Компот». Но кредо от этого не поменялось. На концерте прозвучат все хиты и любимые песни из творчества группы. Новинки тоже будут!
 

Выставка интерактивный музея роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: среда-воскресенье, с 11.00 до 20.00.
Стоимость: от 190 рублей.

С 29 июля на территории парка «Патриот Тула» начал работу интерактивный музей роботов и технологий «Сфера будущего». В музее представлена выставка из более чем 30 больших и маленьких роботов из России и других стран мира. Подробности на фабрикабудущего.рф и сообществе музея «ВКонтакте».
 

Белые ночи

Когда: 11 сентября, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 р.

Белые ночи

11 сентября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского.

Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир
иллюзий? В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее — сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир…
 
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
 

ЛитераТула 2020

Когда: 11−13 сентября, пятница-воскресенье.

Где: творческий индустриальный кластер «Октава»

С 11 по 13 сентября на территории творческого индустриального кластера «Октава» пройдет ежегодный фестиваль детской книги «ЛитераТула».
 
Вас ждут встречи с писателями, иллюстраторами, переводчиками, театральные постановки, творческие мастер-классы, презентации новинок и большая книжная ярмарка. В этом году, впервые в истории фестиваля, в нём примут участие и «взрослые» писатели, просветители, поэты.
Все мероприятия фестиваля будут проходить строго в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими рекомендациями и ограничениями.
 
Ознакомиться с полной программой фестиваля можно по ссылке.
Вход свободный! До встречи на фестивале!
 

Конференция «Инновационные технологии в творческой деятельности»

Когда: 13 сентября, воскресенье, 15.00

Где: Тренинговый центр REMIX.

Конференция «Инновационные технологии в творческой деятельности»

В Туле 13 сентября состоится межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная онлайн-технологиям в творческой деятельности.
 
Темы конференции:
  • Значение и важность педагогического труда в современный период;
  • Замена старой мыслительной парадигмы;
  • Преимущества Он-Лайн обучения;
  • Иду в новое без страхов и стереотипов;
  • Выводы с свете новых жизненных событий;
  • Получение результата на каждой встрече с учеником;
Более подробная информация в WhatsApp +79161920266 (количество мест строго ОГРАНИЧЕНО).
 

Пиковая дама

Когда: 12 сентября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 600 р.

Пиковая дама

12 сентября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
 
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер — постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
 

Киноклуб в «Типографии»

Когда: 13 сентября, воскресенье, 18.00.

Где: КЦ «Типография».
Вход: свободный.

Киноклуб в «Типографии»

13 сентября в «Типографии» пройдет встреча Киноклуба. Наверно, каждый киноман знает, что все и вся обсуждают новую работу Кристофера Нолана «Довод», поэтому сейчас самое лучшее и актуальное время, чтобы вновь поговорить о нем и, конечно, поделиться впечатлениями о его новой картине.
 
Выбираем фильм и смотрим на языке оригинала с субтитрами.
 

«Дни знаний — 2020«

Когда: 1−13 сентября.

Где: Тульский музей изобразительных искусств.

«Дни знаний-2020» в музее изобразительных искусств

С 1 по 13 сентября Тульский музей изобразительных искусств объявляет
«Дни знаний — 2020» и приглашает учащихся и педагогов на познавательные интерактивные экскурсии.
 

Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике»

Когда: 1 сентября — 15 октября.

Где: Дом-музей В. В. Вересаева.

Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике»

Оригинальная экспозиция открылась в Доме-музее В. В. Вересаева.
Гости усадьбы познакомятся с шедеврами, выполненными ландшафтным
дизайнером из музея-усадьбы «Ясная Поляна» Сергеем Сошневым. Проявляя фантазию, Сергей Алексеевич талантливо умеет разглядеть в природном материале и косолапого мишку, и лося с раскидистыми рогами, и величественного льва.
 
Центральное место в выставке занимает раздел «"Мифы Древней Греции». И это не случайность. Викентий Вересаев интересовался культурой страны, знал древнегреческий язык и переводил поэтов Древней Греции. В том числе перевел на современный русский язык «Илиаду» и «Одиссею» Гомера.
 
Среди скульптур можно увидеть известных мифологических персонажей — Медузу Горгону, Персея, Андромеду, древнегреческого бога виноделия Вакха и даже самого Гомера! Кроме того, экспозиция включает разделы, отражающие богатый мир флоры и фауны. Это скульптуры животных, растений, иллюстрации к литературным произведениям и мультипликационным фильмам.
 

Арт-проект «За садовой оградой»

Когда: 27 августа — 1 декабря.

Где: Дом-музей В. В. Вересаева.
Вход: свободный.

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает в арт-проект «За садовой оградой». Выставка декоративной скульптуры Людмилы Христофориди.

Людмила Михайловна родилась одном из древнейших и красивейших городов мира — Самарканде. Освоив технику письма маслом, она занялась реставрацией антикварной утвари, а также скульптурной лепкой.

 

Выставка «Плакаты Великой Победы»

Когда: 20 августа — 30 сентября.

Где: музей П. Н. Крылова.

Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на открытие выставки «Плакаты Великой Победы». Экспозиция приурочена к 75-летию Великой Победы. Посетители увидят
60 работ — известные плакаты военного времени, живописные работы, фотографии, на которых изображены Кукрыниксы за работой во время Нюрнбергского процесса.
 

Визуальное путешествие по кремлям России

Когда: 29 августа — 30 октября, с 10.00 до 18.00.

Где: Тульский областной краеведческий музей.

 
Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на вернисаж выставки тульской художницы Наталии Воробьёвой «Кремли России».
 
Основная идея цикла возникла у автора после поездки по Золотому
кольцу в 2009 году. Цель выставки — рассказать и показать многообразие
крепостей. От самых маленьких, таких как Зарайский, до кремлей-гигантов.
 

Выставка «Палитра Куликова поля»

Когда: 21 августа — 15 сентября, понедельник-пятница, 10.00−18.00; суббота, 10.00−19.00; воскресенье, 10.00−18.00

Где: музей «Тульские древности».

21 августа в музее «Тульские древности» открылась выставка «Палитра Куликова поля». В фойе тульского филиала музея-заповедника представят работы финалистов конкурса ботанической иллюстрации, который состоялся этим летом в рамках экологического арт-фестиваля.

 

Выставка «Там, где всегда хорошо»

Когда: с 4 по 20 сентября.

Где: музей «Филимоновская игрушка».

Выставка «Там, где всегда хорошо» в музее «Филимоновская игрушка»

Музей «Филимоновская игрушка» совместно с АНО КПЦ «Сказки
Филимона» приглашают всех желающих посетить выставку живописных
работ и мозаичных панно тарусского художника Марии Самолетовой.
 

Выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге»

Когда: с 12 августа.

Где: музейный комплекс «Куликово поле».

12 августа в Музее Куликовской битвы в Моховом открылась новая выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге». В партнерстве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником Куликово поле представляет новый проект, посвященный истории крупнейшего торгового центра на реке Волге и одного из центров Золотой Орды. Подобных по масштабу выставок за пределами Болгарского
музея-заповедника еще не было. Событие приурочено к празднованию
100-летия Республики Татарстан.

 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Вратарь Галактики

2071 год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва — в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу — игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. За матчами следит вся галактика. Играть в космобол могут только атлеты. Именно так называют тех, кто наделен необыкновенными способностями и может ими управлять. Космобол обожают все, кроме Антона, самого обычного парня, который всего лишь мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Но однажды у него обнаруживают сверхспособности и принимают в сборную. Теперь он игрок в космобол. Антон еще не подозревает о том, какая роль уготована ему судьбой в этом матче, и что финальная игра станет сражением за Землю.

 

Ассистентка

Джейн мечтает о карьере продюсера. Она устраивается на работу в преуспевающую кинокомпанию в качестве помощницы владельца. Однако вместо радужных перспектив ее ждет мучительная офисная рутина, плохо скрываемая враждебность коллег и упреки шефа, бьющие по самолюбию. Джейн закрывает глаза на все, что творится за закрытыми дверями начальственного кабинета. Ей приходится быть как все, но лишь до поры до времени…

 

Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!

 
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:22 +1
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