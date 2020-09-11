Выходные в Туле: 11-13 сентября
Вот и отгорели костры рябин, а это значит, что пора бы задуматься о своем досуге на выходные: долгожданные концерты, вечеринки, выставки, спектакли и, конечно же, наш любимый фестиваль «ЛитераТула»!
Презентация рок-мюзикла «Вернувшийся»
Когда: 11 сентября, пятница, 20.00.
Где: Тульский рок-клуб M2.
Стоимость: 700−1000 руб.
Концерт памяти Михаила Горшенева
Когда: 11 сентября, пятница, 20.00.
Где: Concert Hall.
Вход: 500 руб.
FUCKУЛЬТЕТ
Где: Concert Hall.
Стоимость: 300 руб.
Заточка
Когда: 12 сентября, суббота, 19.00.
Где: Тульский рок-клуб M2.
Стоимость: 900−1500 руб.
Бахыт Компот
Когда: 12 сентября, суббота, 20.00.
Где: Harat's pub.
Стоимость: от 700−1000 рублей.
Выставка интерактивный музея роботов и технологий «Сфера будущего»
Когда: среда-воскресенье, с 11.00 до 20.00.
Стоимость: от 190 рублей.
Белые ночи
Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 р.
11 сентября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести
ЛитераТула 2020
Где: творческий индустриальный кластер «Октава»
Все мероприятия фестиваля будут проходить строго в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими рекомендациями и ограничениями.
Вход свободный! До встречи на фестивале!
Конференция «Инновационные технологии в творческой деятельности»
Где: Тренинговый центр REMIX.
- Значение и важность педагогического труда в современный период;
- Замена старой мыслительной парадигмы;
- Преимущества Он-Лайн обучения;
- Иду в новое без страхов и стереотипов;
- Выводы с свете новых жизненных событий;
- Получение результата на каждой встрече с учеником;
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 600 р.
Киноклуб в «Типографии»
Где: КЦ «Типография».
Вход: свободный.
«Дни знаний — 2020«
Где: Тульский музей изобразительных искусств.
Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике»
Где: Дом-музей
Арт-проект «За садовой оградой»
Где: Дом-музей
Вход: свободный.
Дом-музей
Людмила Михайловна родилась одном из древнейших и красивейших городов мира — Самарканде. Освоив технику письма маслом, она занялась реставрацией антикварной утвари, а также скульптурной лепкой.
Выставка «Плакаты Великой Победы»
Где: музей
60 работ — известные плакаты военного времени, живописные работы, фотографии, на которых изображены Кукрыниксы за работой во время Нюрнбергского процесса.
Визуальное путешествие по кремлям России
Где: Тульский областной краеведческий музей.
Выставка «Палитра Куликова поля»
Где: музей «Тульские древности».
21 августа в музее «Тульские древности» открылась выставка «Палитра Куликова поля». В фойе тульского филиала музея-заповедника представят работы финалистов конкурса ботанической иллюстрации, который состоялся этим летом в рамках экологического арт-фестиваля.
Выставка «Там, где всегда хорошо»
Где: музей «Филимоновская игрушка».
Выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге»
Где: музейный комплекс «Куликово поле».
12 августа в Музее Куликовской битвы в Моховом открылась новая выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге». В партнерстве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником Куликово поле представляет новый проект, посвященный истории крупнейшего торгового центра на реке Волге и одного из центров Золотой Орды. Подобных по масштабу выставок за пределами Болгарского
музея-заповедника еще не было. Событие приурочено к празднованию
100-летия Республики Татарстан.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
2071 год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва — в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу — игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. За матчами следит вся галактика. Играть в космобол могут только атлеты. Именно так называют тех, кто наделен необыкновенными способностями и может ими управлять. Космобол обожают все, кроме Антона, самого обычного парня, который всего лишь мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Но однажды у него обнаруживают сверхспособности и принимают в сборную. Теперь он игрок в космобол. Антон еще не подозревает о том, какая роль уготована ему судьбой в этом матче, и что финальная игра станет сражением за Землю.
Джейн мечтает о карьере продюсера. Она устраивается на работу в преуспевающую кинокомпанию в качестве помощницы владельца. Однако вместо радужных перспектив ее ждет мучительная офисная рутина, плохо скрываемая враждебность коллег и упреки шефа, бьющие по самолюбию. Джейн закрывает глаза на все, что творится за закрытыми дверями начальственного кабинета. Ей приходится быть как все, но лишь до поры до времени…
Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!