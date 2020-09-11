Как проходят занятия в компьютерной Академии РУБИКОН: проверено на себе

Утро субботы бывает бодрым – это точно знают учащиеся компьютерной Академии РУБИКОН. Занятия здесь проходят вечером и по выходным, ученики спешат на них в любое время.

Этот учебный год – необычный. В этом сентябре занятия в Академии у ребят начинаются с измерения температуры бесконтактным термометром. Это обязательная процедура во время пандемии.

Когда все студенты собираются, начинаются занятия. Группы поделены по годам обучения. Новички изучают азы компьютерной грамотности и устройство компьютера, студенты постарше – робототехнику, секреты создания анимации, дизайн, программирование, создание игр и сайтов.

Со стороны может показаться, что это обычные, слегка углубленные уроки информатики, но это не так. Каждое занятие проходит в формате увлекательного интерактива. Дети максимально вовлечены в процесс: отвечают на вопросы, предлагают свои идеи и тут же воплощают их в жизнь.

Студенты Академии РУБИКОН – это ребята от 7 до 16 лет. Но даже самые юные воспитанники уже разбираются в it-технологиях получше многих взрослых. На занятиях в РУБИКОНе ребята создают свои собственные проекты, видят результат и хотят развиваться еще больше. Кстати, многие из них мечтают в будущем связать свою жизнь с it-сферой, об этом они рассказали нам во время перемены.

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Тимофей Перерушев – Вообще-то я хожу в РУБИКОН только первый год. Но мне здесь так нравится! Пока начинаю с простого, но хочу в скором времени в совершенстве освоить фотошоп. Хочу стать бизнесменом, думаю, мое дело будет связано с it-образованием, компьютерами.

Алексей Панфилов – Я ходил в it-лагерь РУБИКОНа и потом понял, что хочу здесь учиться. Мы создали роботов и программы для них, устроили битву роботов. Оказалось, что это несложно и очень интересно! Я научился создавать игры, программировать роботов, рисовать в Paint. Мне всё нравится на занятиях, люблю приходить сюда. Здесь классная атмосфера, хорошие учителя. В будущем хочу быть робототехником или создавать игры.

Антон Татаринов – Я ходил в летний лагерь, а на основную учебу пришел в первый раз. Я узнал, что из всего подручного может получиться робот, даже из обычного лего! На занятиях мне нравится, потому что везде компьютеры, всё связано с ними. Я их очень люблю. А еще мне нравится управлять роботами.

Дарья – Я занимаюсь в РУБИКОНе два года, узнала, как создавать игры, писать коды и делать мультики. Рисование и робототехника – самое интересное для меня. Мне нравится, что на занятиях мы общаемся и делаем интересные проекты. Хочу стать художником-аниматором, хочу рисовать мультики. Мечтаю, чтобы мои мультики смотрели и ими восхищались. Думаю, обучение в РУБИКОНе мне поможет.

Руслан Данилов – Хожу в РУБИКОН уже год. Я научился программировать, быстро печатать, собирать роботов. Больше всего нравится робототехника. Хочу стать программистом, и занятия в РУБИКОНе помогают мне быстрее достичь этой цели.

Вот что сразу бросается в глаза в РУБИКОНе – все дети по-настоящему увлечены учебой. Даже на перемене они запускают роботов, обсуждают проекты и общаются с преподавателями. Кстати, с преподавателями у детей здесь особые отношения. Уроки ведут молодые специалисты, они не смотрят на детей «сверху вниз», общаются на равных, поэтому ребятам всегда интересно.

Три часа занятий в Академии пролетели незаметно. И вот уже в РУБИКОН за детьми пришли родители. Взрослые отметили, что довольны учебой детей и видят it-курсы единственным вариантом, чтобы направить увлечение детей гаджетами в полезное русло.

Людмила Аристархова:

– Как вы знаете, дети сейчас сильно увлечены компьютерами, почти все сидят в гаджетах, играют в компьютерные игры. Я немного из другого поколения, поэтому мне это раньше не нравилось. Чтобы направить увлечение в нужное русло, мы вместе с сыном решили отправить его на it-курсы. К тому же себя он видит программистом и дальше собирается получать такое образование.

В РУБИКОН мы попали из-за положительных отзывов наших знакомых. У них ребенок ходит сюда не первый год, и ему очень нравится. Сын воспринимает занятия в Академии как увлечение. Но это, конечно, учеба, которая проходит настолько интересно, что дети не замечают нагрузок.

У нас уже есть первые результаты. В прошлом году сын научился делать одностраничные сайты.

И когда мои друзья решили открыть бизнес и им нужен был сайт, он его создал. Было очень приятно!

Ольга Смирнова:

– Я вижу, что у ребенка есть способности к it-технологиям, и думаю, что он свяжет профессию с этим направлением в будущем. Нам подсказала прийти сюда наш классный руководитель во втором классе. Она сказала, что у ребенка развита логика, есть способности к математике. Я прочитала в интернете отзывы о РУБИКОНе, и мы решили попробовать. Не прогадали. Для ребенка это развлечение, ему нравятся занятия. А летний лагерь стал для него просто подарком.

Совмещать со школой занятия совсем несложно. Я даже рада, что сын занимает свободное от учебы время полезным занятием, а не тратит его впустую. Я горжусь своим сыном! В прошлом году преподаватель выделил троих детей, которые лучше всего выполняли задачи, среди них был и мой сын. Результат от учебы есть, и это радует!

Виолетта Тихонова:

– В РУБИКОН я вожу младшего брата Артема. Думаю, что it-образование очень нужно современным детям. Мы привели его сюда, потому что он начал увлекаться компьютером. Рассматривала все курсы, но в РУБИКОНе, по моему мнению, была самая сильная база из теории и практических занятий, еще понравилось, что с Академией сотрудничают многие организации, связанные с it-сферой.

Для брата это учеба, но он сюда бежит. Это самый легкий подъем, несмотря на то, что занимается он утром в субботу, летит сюда со всех ног. А потом приходит домой воодушевленный, делится с нами впечатлениями. Он сам программирует, у него хорошо идет робототехника, ему нравится заставлять роботов двигаться. Он по-настоящему увлечен и даже дома пересобирает конструкторы на управлении на свой лад, как его учат в Академии.

В чем секрет такой любви детей к учебе в РУБИКОНе? Об этом мы поговорили с директором Академии Светланой Савиной.

– Родители говорят, что в РУБИКОНе особая атмосфера, особое отношение к детям. Из чего она складывается?

– Мы используем особую модель обучения. Ее уникальность в том, что программа составляется с учетом пожеланий и способностей детей. Во время обучения дети делают реальные проекты. Такой подход помогает детям почувствовать результат на практике, увидеть, какие они талантливые. Преподаватели строят обучение с учетом психологических особенностей детей, включают элементы геймификации во время всего процесса обучения. Преподаватели с детьми на одной волне, и поэтому детям хочется приходить в Академию снова и снова.

– Если ребенок увлечен гаджетами и IT-технологиями, поможет ли ему обучение в РУБИКОНе как-то в будущем?

– Мы стараемся с самого начала окунуть ребенка в IT-индустрию и продвигать его в будущей профессии. Для этого мы сотрудничаем с большими IT-корпорациями – Сколково, Yandex, Mail.ru, Microsoft, участвуем в олимпиадах, хакатонах и других соревнованиях, где в жюри сидят специалисты из больших IT-компаний. Победы и достижения очень мотивируют детей, они понимают, к чему идут, и очень вдохновляются. На последних курсах дети получают специализацию, наших студентов держат на примете крупные компании и часто забирают к себе сразу после окончания Академии. Это то, чего нет в других it-школах.

– Если родители и ребенок еще не определились, нужно им it-образование или нет, что в таком случае им посоветуете?

– Мы знаем о такой проблеме и поэтому проводим особое мероприятие – мастер-класс или пробное занятие, которое у нас проходит достаточно часто, но по предварительной записи. Оно позволяет детям и родителям прийти, посмотреть на Академию, попробовать что-то сделать и получить первый результат, создать компьютерную игру и в принципе окунуться в мир IT! Родителям – больше узнать о новых технологиях развития детей и перспективах, которые ждут их в будущем.

Мы обучаем детей, даем компьютерные знания, без которых в будущем им уже не обойтись. Мы знаем, как сделать ребенка успешным уже сейчас, в учебе, в школе, и супервостребованным it-специалистом завтра. Мы уверены, что эти знания пригодятся в любой ситуации, кем бы ребенок в будущем ни стал и чем бы ни занимался. Если ваш ребенок увлечен гаджетами или играми, любит рисовать, вы можете превратить его увлечение в полезные и развивающие навыки. И всё – в игровой форме, как нравится детям, среди таких же единомышленников, как они. Ждем вас и ваших детей в Академии РУБИКОН!

Запишитесь на пробное бесплатное занятие:

Тула, ул. Епифанская, 54,

тел. +7 (4872) 711-711.

Новомосковск, ул. Березовая, 21,

тел. 8 (905) 622-58-82.

Официальный сайт Компьютерной Академии РУБИКОН