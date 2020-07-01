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Где в Туле купить технику в рассрочку без переплат
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Где в Туле купить технику в рассрочку без переплат

Иногда техника неожиданно ломается, и совсем нет времени копить на нее несколько месяцев. И тем более, не хочется ждать, когда переезжаешь в  новую квартиру. У магазина «Дуэт» есть решение!

Многие магазины сейчас заявляют о рассрочке. Заманчивое слово, но вот какие условия? На самом деле, когда покупатели начинают разбираться, оказывается, что за «рассрочкой» скрывается самый обыкновенный банковский кредит.

Существует ли настоящая рассрочка без подводных камней и переплат? Да, и это с 2003 года доказывает магазин цифровой и бытовой техники «Дуэт».

Магазин доверяет своим покупателям и предоставляет настоящую беспроцентную рассрочку без участия банка. Никаких комиссий и скрытых платежей!

Расчет настолько прозрачный, что каждый покупатель без помощи специалистов может рассчитать размер ежемесячного платежа. Для этого нужно просто разделить стоимость покупки на количество месяцев. 

Магазин «Дуэт» предлагает рассрочку сроком до 12 месяцев. То есть если вы совершили покупку на сумму 25 тысяч рублей, то вам нужно будет платить в год по 2 083 рубля в месяц. Такая сумма не ударит по семейному бюджету, но позволит наслаждаться выбранной техникой.

Рассрочка оплачивается прямо в кассе магазина.

Магазин «Дуэт» много лет работает в Туле и имеет безупречную репутацию. В продаже техника известных брендов А-класса. Это популярные торговые марки крупных компаний, имеющих мировую известность: Bosch, Samsung, Siemens, Electrolux и т. д. Они давно присутствуют на рынке и, как правило, имеют развитую сервисную и техническую поддержку своей продукции.

Для пенсионеров и новоселов в «Дуэте» уникальная акция: рассрочка на технику предоставляется на 12 месяцев без первоначального взноса! 

www. duet-tula.ru

Адреса магазинов в Туле:

  • Фрунзенская ярмарка, ТЦ «Наш дом» (25-09-23),
  • рядом с ТЦ «РИО», ул. Епифанская, 34 (42-97-65).
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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:00 +2
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