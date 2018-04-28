Свадебный переполох

Обзор услуг, которые сделают ваш праздник ярким и особенным.

Подготовка к свадьбе — непростой процесс. Столько всего нужно учесть, найти и выбрать! Мы подготовили обзор услуг и магазинов, которые помогут вам сделать праздник именно таким, о каком вы мечтаете.

Золотая антилопа

Ювелирный салон «Золотая антилопа» приглашает к себе за обручальными кольцами и разнообразными украшениями как для особенных событий, так и на каждый день.

«Золотая антилопа» — это тысячи изысканных сверкающих украшений из золота и серебра, актуальные тренды, выполненные в утончённых изделиях.

Здесь исполнятся ваши самые заветные желания, ведь цены в этом ювелирном салоне очень демократичные.

Ювелирный салон «Золотая антилопа» предлагает женихам и невестам особые условия: Купите одно обручальное кольцо и получите на второе скидку 50%!

Гости свадьбы также смогут выбрать для себя украшения, которые подчеркнут стиль и изысканность. Здесь среди богатства вариантов каждый найдёт «своё».

Обратите внимание на эксклюзив, который вы, пожалуй, не найдёте в других салонах нашего города — шикарные украшения из муранского стекла.

А для ценителей натурального жемчуга в «Золотой антилопе» есть очень изысканные варианты украшений с перламутром.

Приходите и выбирайте украшения, которые подчеркнут вашу особенность и красоту!

Тула, ул. Ложевая, 125-а (ТЦ «Пролетарский»)

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11 Hotel & Garden

Отель 11 Hotel & Garden — особенное место в самом центре Тулы с уютными номерами с авторским интерьерным дизайном. При создании этого отеля использованы идеи современных европейских бутик-отелей и концепция британского гостевого дома.

В 11 Hotel & Garden умело сочетается всё для истинных эстетов: аутентичный стиль, действительно индивидуальный подход к каждому гостю и доступная роскошь.

Здесь в самом сердце Тулы, рядом с деловыми центрами, кафе, ресторанами и основными достопримечательностями города, гости, приехавшие на ваше торжество издалека, смогут комфортно остановиться на несколько дней.

Каждый номер в этой гостинице имеет отдельный вход с улицы, что особенно удобно для гостей.

11 Hotel & Garden — это просторные однокомнатные одноместные и двухместные номера с ванной комнатой в стилистике начала ХХ века.

В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбы, многоуровневое освещение, шкаф для одежды, зеркало, картины, универсальный стол, стулья, телевизор, общая и индивидуальная системы кондиционирования, а также холодильник, чайник, посуда и столовые приборы, чай, кофе, сахар, бутилированная вода, телефон, спутниковое телевидение, высокоскоростной беспроводной доступ к сети Интернет.

В ванной комнате: новая современная сантехника, зеркало, косметические принадлежности, банные халаты, тапочки, набор полотенец, фен.

А для молодоженов здесь приготовят особенный номер с украшением и специальным комплиментом

в подарок.

За время своего существования этот особенный отель уже собрал более 700 отзывов на сайте booking.com и имеет высокий рейтинг, подтверждающий отличное качество номеров и обслуживания.

Просто оцените сами все преимущества 11 Hotel & Garden:

Европейский уровень сервиса;

Сбалансированное сочетание цены и качества;

Частная охраняемая парковка;

Персонал, владеющий двумя языками;

Бесплатные завтраки;

Круглосуточная стойка регистрации;

Круглосуточная услуга трансфера;

Бесплатный Wi-Fi;

Номера для некурящих;

Услуги прачечной;

Бизнес-услуги (печать и копирование документов);

Расположение в центре города.

А ещё в этом отеле очень гибкий подход к каждому гостю — есть много выгодных ценовых вариантов размещения, которые вам предложат.

В пятницу и воскресенье стоимость проживания в этом отеле ниже,

чем в другие дни!

Одноместный номер: пн.-чт. — 4200 руб., пт. и вс. — 3000 руб.,

сб. — 3900 руб.

Двухместный номер: пн.-чт. — 4500 руб., пт. и вс. — 3400 руб.,

сб. — 4350 руб.

В стоимость входит полноценный завтрак. Повар приготовит утром (никакой разогретой вчерашней еды) и подаст в номер один из восьми вариантов завтраков на выбор.

Тула, пр. Ленина, 57-в

8 (4872) 71-00-02

11hotel.ru

info@11hotel.ru

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DANCE-CITY, студия хореографии и фитнеса Яны Метальниковой

Студия DANCE-CITY сделает вашу свадьбу особенной, украсив её ярким выступлением шоу-балета.

Каждый гость на вашей свадьбе зарядится энергией танца, неповторимыми эмоциями,

красотой и улыбками!

Опытные, яркие и харизматичные хореографы DANCE-CITY подготовят выступление именно для вашего события. Богатство репертуара и профессионализм танцоров позволит создать программу, которая наполнит свадьбу особенными эмоциями.

Вот несколько вариантов программ:

«Антре» — зрелищный и элегантный танец-приветствие (отлично подойдёт для открытия мероприятия).

— зрелищный и элегантный танец-приветствие (отлично подойдёт для открытия мероприятия). «Маскарад» — классический балет (исполняется на пуантах).

— классический балет (исполняется на пуантах). «Геометрия удачи» (dancehall/эстрада) — яркий современный танец (для ценителей трендов и стиля).

(dancehall/эстрада) — яркий современный танец (для ценителей трендов и стиля). «Девчата» — зажигательный народно-стилизованный танец + интерактив со зрителями.

Кроме того в студии DANCE-CITY жених и невеста смогут подготовить для торжества свой Свадебный танец.

Танец молодоженов стал уже красивой традицией практически каждой свадьбы. Обратитесь к хореографу этой студии танца, чтобы ваш танец стал оригинальным, и подарил счастье и улыбки каждому гостю праздника. Вы никогда не танцевали и сомневаетесь в своих силах? Не стоит огорчаться! Постановка свадебного танца не требует специальной подготовки. Всё, что вам необходимо — это желание танцевать, а опытный хореограф поможет освоить все тонкости техники. У вас получится!

Все занятия по постановке свадебного танца в DANCE-CITY проходят индивидуально.

Для читателей портала — студия DANCE-CITY дарит скидку 1000 рублей при заказе шоу балета или серии занятий по постановке

свадебного танца!

Для получения скидки назовите кодовое слово «MYSLO».

Ну, а если вы просто мечтаете танцевать — приходите заниматься в студию DANCE-CITY сами и приводите детей. Посмотрите на преимущества и достижения этой школы танца и всё поймёте сами!

1-е место по количеству золотых медалей на Всемирной танцевальной олимпиаде;

Здоровая атмосфера в коллективе;

Сильный преподавательский состав;

25 лет работы;

15 возрастных групп;

250 коллективных кубков;

Члены Общероссийской танцевальной организации;

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов;

Удостоены Гран-при в Туле и Москве;

Входящий в состав студии ансамбль «Аллегро» получил звание «Образцовый».

Преподаватели студии — настоящие профессионалы: дипломированные специалисты, педагог высшей категории, чемпионка России по эстрадным танцам и судья всероссийских и телевизионных конкурсов. Педагоги школы имеют грамоты департамента образования и культуры, администрации г. Тулы и президента ОРТО, благодарности администрации г. Тулы по образованию, культуре, молодёжной политике и спорту.

Для взрослых и детей студия предлагает эксклюзивные танцевальные фитнес-программы и занятия йогой.

Звоните прямо сейчас по телефону 8 (910) 161-20-00 , заказывайте шоу-балет на вашу свадьбу и записывайтесь на постановку свадебного танца!

ОГРНИП 308715432300072

Тула, ул. Демидовская, 52 (ДК Туламашзавода)

8 (910) 161-20-00

dance-city71.ru

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Коктейль

Свадьба — особенный и важный день в жизни каждой женщины. Он запомнится на всю жизнь, и должен быть идеальным в каждой детали, в каждом штрихе.

Салон красивой женской одежды «Коктейль» приготовил к этому сезону особенную «Свадебную коллекцию».

В этой коллекции отражена тонкая грань, на которой безграничная женственность сливается с утончённым вкусом. На торжественных мероприятиях особенно важно сочетать умеренность и вкус со стремлением к роскоши.

Коллекция в «Коктейле» очень разнообразна, ведь свадебное платье обязательно должно отражать характер невесты.

Кстати, эта коллекция создана не только для невест! Здесь найдут для себя идеальное платье все, кто готовится к любому торжественному событию: подружки невесты и гости, выпускницы. Кроме того, вам предложат очень достойные платья для венчания и крестин ребёнка.

Пудрово-розовые и небесно-голубые оттенки, модели-трансформеры со съемной юбкой, атласные и кружевные фактуры, — всё разнообразие форм с неизменным вкусом и стилем в салоне «Коктейль».

Будьте неотразимы на вашем празднике с салоном красивой женской одежды «Коктейль»!

Тула, Красноармейский проспект, 4

8 (929) 071-71-72

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SaXar, мужской клуб

Мужской клуб SaXar приглашает женихов к себе на мальчишник. Здесь вам и вашим друзьям подарят сказочный праздник прощания с холостяцкой жизнью.

Выбирайте программу, которая вам больше подходит:

Программа «Чтобы запомнилось надолго»

Бесплатный вход для 10 персон мужского пола, каждому из которых подарят карты гостя, а виновнику торжества — золотую (чтобы все завидовали).

В программу входят закуски и напитки, и целый набор фишек по «Крейзи» меню.

Обычная стоимость такого набора — 55 000 рублей. Но мальчишник по этой программе стоит всего 44 990 рублей. Выгода составит 10 010 рублей!

Программа «Чтобы я порадовался»

Бесплатный вход для 8 персон мужского пола, каждому из которых подарят карты гостя, а виновнику торжества — серебряную (чтобы он смог прийти в гости уже со своей супругой).

В программу входят закуски и напитки, и целый набор фишек по «Крейзи» меню.

Обычная стоимость такого набора — 28 000 рублей. Но мальчишник по этой программе стоит всего 21 990 рублей. Выгода составит 6010 рублей!

Программа «Чтобы невеста не ревновала»

Бесплатный вход для 7 персон мужского пола, каждому из которых подарят карты гостя, а виновнику торжества — серебряную (чтобы он смог прийти в гости уже со своей супругой).

В программу входят закуски и напитки, и целый набор фишек по «Крейзи» меню.

Обычная стоимость такого набора — 21 000 рублей. Но мальчишник по этой программе стоит всего 16 990 рублей. Выгода составит 4010 рублей!

SaXar — больше, чем мужской клуб.

Это клуб настоящих мужчин.

Двери клуба открываются ежедневно в 20:00. Приходите испытать все сладости жизни.

Тула, ул. Болдина, 33

8 (4872) 711−151

saharclub71.ru

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Комплекс «Gatsby» Бар&Караоке

Gatsby приглашает к себе на девичники. Устройте себе яркий и незабываемый праздник накануне свадьбы в компании лучших подруг!

Располагайтесь в зоне lounge, чтобы пообщаться, пойте в караоке

и танцуйте.

Три разнообразных зоны в этом комплексе позволят участницам праздника отдыхать так, как захочется.

Компанию от 5 до 80 человек уютно разместят в зоне отдыха за отдельными столами с комфортными диванчиками.

Для вашего девичьего стола здесь приготовят любые варианты блюд, от традиционных закусок и разнообразных канапе, до специального меню от шеф-повара. А ещё вы сможете выбрать самые вкусные и любимые коктейли и попробовать много новых!

В комплексе Gatsby вы сможете танцевать от всей души, отдельный танцпол позволит вам насладиться музыкой и танцем. Команда опытных диджеев не позволит вам скучать. Просторная сцена с профессиональным звуковым и световым оборудованием вмещает как кавер группы, так и танцевальные шоу.

В зоне караоке царит своя неповторимая атмосфера, которую создают сами гости. Любите петь? Здесь для вас нет границ!

Команда «Гэтсби» всегда готова к любым экспериментам. Ваш девичник станет здесь особенным!

Просто приходите душевной компанией или закажите индивидуальную шоу-программу на любой бюджет.

Тула, ул. Тургеневская, 9/ул. Советская, 70 (напротив «Гостиного двора»)

8 (4872) 31-24-74

Группа ВК

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Малёвка, кафе

Кафе «Малёвка» — отличный вариант для проведения свадьбы. Это красивое, просторное и уютное заведение расположено на природе, и здесь создано всё для проведения особенного праздника, который станет важным и ярким воспоминанием в вашей жизни.

Если вы планируете свадьбу в тёплый весенний или летний день, то здесь можно устроить фуршет на свежем воздухе, в живописном окружении природы. Ну а если вам не хочется зависеть от капризов природы, для вас подготовят просторный и красивый банкетный зал, в котором удобно разместится даже большая компания гостей.

В «Малёвке» вы сможете сделать красивые кадры с вашего события. На территории кафе есть красивый мостик для влюблённых — отличное место для фотосессии!

Хотите заказать выездную регистрацию брака? На живописной территории этого кафе она пройдёт красиво и неповторимо. А для завершения букета незабываемых эмоций вечером здесь можно устроить наземное пиротехническое шоу.

Повара заведения от всей души постараются порадовать молодоженов и гостей свадьбы вкуснейшими блюдами европейской и узбекской кухни, предложат отведать сочный и ароматный кавказский шашлык. Алкогольные и безалкогольные напитки и фрукты можно принести свои.

Наслаждайтесь самым важным событием в жизни без забот и лишних поисков – всё нужное есть в кафе «Малёвка»!

Дер. Малёвка, улица Садовая, 1А

8 (4872) 585-576, 8 (4872) 710-500

8 (902) 844-54-24

Create Group, оформление свадеб

Красивый и современный декор сделает вашу свадьбу неповторимой. Компания Create Group знает все секреты оформления мероприятий любого уровня, от скромных, до шикарных.

Букет невесты — одна из важных деталей оформления свадьбы и неповторимое украшение.

Флористы Create Group составят особенный букет, который подчеркнёт образ невесты. Вам предложат множество вариантов, и учтут все ваши пожелания: нежный или яркий, контрастный, маленький или необычной формы, из любимых цветов или необычный и модный — например с фруктами.

Фруктовые букеты всё больше набирают популярность. Яблоки, апельсины, лимоны или гранат в сочетании с цветами смотрятся очень оригинально.

Кроме свадебных букетов, компания Create Group оформит свадебный зал, кортеж, и предложит вам разнообразные варианты оформления выездной церемонии.

Вы можете обратиться и для оформления детских праздников, юбилеев и любых других торжеств.

Create Group предлагает приятные подарки при заказе оформления на свадьбу:

При заказе президиума* для молодых и флористики — букет-дублёр невесты — в подарок! При оформлении свадьбы

в будние дни — фотозона

от декоратора — в подарок!

*Президиум - это оформление специального стола молодых, фона за ним и цветов на стол.

Кроме того, компания Create Group предлагает весь спектр услуг по организации праздников, от отдельных забот до полной подготовки «под ключ». Все моменты подготовки вашей свадьбы или другого события возьмут на себя профессионалы. Вам лишь останется выбрать важные детали и просто наслаждаться праздником!

Не знаете что подарить к особому случаю? Закажите в Create Group сладкие букеты! Они придутся по душе взрослым и детям. А в подарок мужчине можно заказать специальный букет для сильных и успешных.

А для выпускных и других праздников девушки могут заказать оформление причёски живыми цветами.



Директор компании Create Group Александра Рыльская.

8 (962) 272-32-04

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Аэропорт «Калуга»

Собираетесь в свадебное путешествие? Аэропорт «Калуга» — удобный вариант для многих направлений, который сэкономит ваше время и силы.

Теперь можно полететь из Калуги прямыми рейсами в Анталию, купив путевку у туроператора Anex Tour.

Цена на них чуть ниже, чем на такие же туры, но с вылетом из Москвы.

Кроме того, если вы собрались провести медовый месяц в Симферополе — туда также есть прямые рейсы из калужского аэропорта.

Ну и, конечно же, романтическое путешествие в Европу! Можно полететь из аэропорта «Калуга» рейсами Utair с пересадкой во Внуково.

«Калуга» — это современный аэропорт, отвечающий самым высоким требованиям и мировым стандартам. А для туляков и жителей ближайших городов этот аэропорт — настоящая находка!

Преимуществ перед московскими аэропортами немало:

Всего 1,5 часа в пути. Расстояние от центра Тулы до аэропорта «Калуга» — чуть больше 100 км. И в этом направлении редко бывают пробки. Бесплатная парковка с круглосуточным освещением и видеонаблюдение. Не придётся стоять в очередях. Аэропорт «Калуга» небольшой — рейсов много, но они вылетают не одновременно. Поэтому здесь не бывает очередей на вход и на регистрацию. Экономьте своё время! Аэропорт «Калуга» сотрудничает с крупнейшими авиакомпаниями России, такими как S7, Utair и другими. Комфорт и новое здание. Здесь есть всё, что нужно для уютного ожидания своего вылета: магазин беспошлинной торговли Duty Free, кафе, бесплатный wi-fi, кофейные автоматы, автомат со снеками, комната матери и ребенка, туалеты. Аэропорт полностью оснащен для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Аэропорт «Калуга» — отличный старт и финиш вашего свадебного путешествия!

Калуга, ул. Взлётная, 46,

+7 (4842) 770−007.

airkaluga.ru

info@airkaluga.ru