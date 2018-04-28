Как правильно выбрать теплицу и мебель для дачного участка

Май – самое жаркое время для любого дачника. Температура воздуха достигла комфортных для растений температур, а значит настала пора для посадок. Не секрет, что в теплицах урожай получается выше, нежели в открытом грунте.

Как правильно выбрать теплицу, на что стоит обращать внимание, а также как сделать свой дачный участок уютным и удобным. Все ответы знают специалисты компании «М-групп», занимающейся производством и продажей теплиц и мебели для дачного участка.

Теплицы из поликарбоната – это один из наиболее востребованных товаров для дачи. Форм и размеров теплиц много, и тут все зависит от личных предпочтений и желаемого объема урожая. Что касается материала, из которого изготовлен каркас теплицы, то компания «М-групп» предлагает на выбор оцинкованную трубу или металлическую трубу с порошковым покрытием. Последнее защитит каркас от коррозии и увеличит срок службы теплицы.

Также на прочность и долговечность теплицам от «М-групп» обеспечивает жесткость и устойчивость каркаса, они просто собираются и легко разбираются. В таких теплицах даже ранней весной ваши посадки будут сохранены от заморозков. Такие конструкции прекрасно устанавливаются как на почве, так и на фундаменте.

Основное внимание при выборе теплицы стоит обратить на материал, которым покрыт каркас. Именно от него зависит срок и особенности эксплуатации теплицы и объем урожая. При выборе поликарбоната необходимо учитывать следующие параметры: тип поликарбоната, наличие светостабилизирующего слоя и толщина материала. Рассмотрим каждый отдельно.

Поликарбонат бывает двух видов: сотовый или монолитный. Среди указанных материалов наилучшие характеристики, для использования в качестве кровельного материала теплицы, имеет сотовый поликарбонат. Он обладает завидными теплоизоляционными свойствами – за счет ячеек, наполненных воздухом.

Специалисты компании «М-групп» советуют отдавать предпочтение неокрашенному поликарбонату.

Он покрыт специальным защитным материалом, который не пропускает ультрафиолетовые лучи, вредные для растений. При этом, необходимый для нормального роста растений солнечный свет он легко пропускает.

Важная характеристика – толщина поликарбоната. От нее зависит, придется ли разбирать парник на зиму или же листы выдержат снежную шапку. Для сооружения теплиц обычно применяют листы толщиной от 4 до 10 мм, наиболее подходящие по основным параметрам. Наиболее оптимальным является использование сотового поликарбоната толщиной 4 - 6 мм. При этом необходимо убедится, что заявленная производителем толщина панели, является фактической. Для этого панель можно измерить штангельциркулем.

Ассортимент продукции производителя «M-group» в Туле разнообразен, с ним можно ознакомиться как на сайте, так и увидеть своими глазами на выставочных площадках. Специалисты подробно расскажут и подробно ответят на вопросы.

Чем отличаются теплицы от «М-групп»

жёсткий каркас делает её прочной и устойчивой к неблагоприятным погодным условиям и механическим повреждениям;

создаваемый парниковый эффект позволяет защитить рассаду от заморозков ранней весной и собирать урожай до поздней осени;

теплицы из поликарбоната собираются и разбираются быстро и просто, что позволяет провести монтаж своими силами;

доступная цена;

при правильном уходе срок службы изделия составляет более 10 лет;

материал задерживает вредные ультрафиолетовые лучи, рассеивает солнечный свет, тем самым защищая листья растения от получения ожогов;

поликарбонат выдерживает перепады температуры и не подвержен возгоранию;

конструкции превосходно устанавливаются на фундаменте или почве.

Кстати, в наличие не только теплицы, но и системы для автоматического полива растений.

Дачная мебель

После работы в огороде хочется отдохнуть и расслабиться. Компания «М-групп» может помочь в обустройстве садовой мебелью места на дачном участке, где можно с комфортом отдохнуть, собираться всей семьей или организовать встречу с друзьями. Всегда наличие огромный выбор садовой мебели. Каталог товаров насчитывает десятки наименований, среди которых навесы, уютные беседки, изящные качели и лавки, прочные мангалы, интересные декоративные цветочницы и многое другое.

Качели

Над созданием эскизов качелей, навесов, беседок и других декоративных элементов трудятся профессиональные дизайнеры кованых изделий, которые учитывают не только внешнюю привлекательность моделей, но и рассчитывают эргономичность и комфорт.

Садовые качели от «М-групп» украсят участок и станут любимым местом отдыха и детей, и взрослых. Высококачественный металл гарантирует прочность и долговечность изделий. Благодаря специальному покрытию металл надежно защищен от коррозии. Навес из поликарбоната выдерживает значительные перепады температуры, не и создает комфортную тень в жаркий день.

Производитель «М-групп» предлагает садовые качели на любой вкус и бюджет. Изделия представляют собой конструкции, в которых органично и грамотно сочетаются кованые металлические стойки, крыша из поликарбоната и сиденье из дерева. На выбор покупателя всегда в наличие:

качели "Дуэт", на которых могут одновременно разместиться трое детей или двое взрослых; качели "Трио" - это сиденье, которое позволяет с комфортом расположиться трем взрослым людям; качели "Квартет"- качели с сиденьем, рассчитанные на посадку четверых взрослых или 5-6 детей. качели "Кокон" со стойкой, которые представляют собой кресло из кованых решеток, отличаются размером и расцветкой мягкой подушки.

Наша продукция изготовлена из безопасных и надежных материалов, имеет прочную конструкцию. Качели выдерживают большие нагрузки и устойчивы к механическим повреждениям.

Беседка

Давно мечтали о необычной беседке за разумные деньги, которая служила бы долгие годы? Оптимальное сочетание цены и качества можно найти на сайте компании «М-групп». Беседки от «М-групп» представляют собой сборную конструкцию из сварных деталей, облагороженных элементами ковки.

На выбор предлагаются беседки большие и малые разнообразной формы: квадратные и прямоугольные, с шатровой крышей, шести- и восьмигранные или круглые. Последние особенно красиво смотрятся на даче и станут обязательным местом отдыха всей семьи. Для размещения же большой компании под крышей в летнем саду удобнее выбирать шестигранные и восьмигранные формы беседок — они наиболее вместительны, удобны для расположения стола и скамьи или стульев.

При желании металлические конструкции каркаса можно накрыть поликарбонатом, который прост в монтаже, экономичен по цене и легко вписывается в общий дизайн практически любого участка. Для дачи это отличный и недорогой вариант обустройства места отдыха для всей семьи.

Мангалы

Редкий отдых на природе обходится без шашлыков и прочих блюд, приготовленных на огне. Компания «М-групп» предлагает широкий выбор оригинальных кованых мангалов, которые станут своеобразной изюминкой вашего участка и сделают процесс приготовления более удобным.

В каталоге кованой продукции для дачи вы найдете широкое предложение самых разнообразных моделей: мангал на ножках с минимальной ковкой, с крышей, разборные или стационарные конструкции; мангалы эконом-варианта и элитные ручной ковки.

Преимущества Компании «М-групп»: профессионализм специалистов, занимающихся созданием изделий, гарантирует выгоду в сочетании с надежностью.

Мангалы из настоящего металла, выкованные традиционным способом, практичны, долговечны, не боятся воды и осадков и долго сохраняют привлекательный внешний вид.

Скамейки, стулья и столы

Скамейка садовая совершенно незаменима для дачного участка. Благодаря ей ваш сад приобретет законченный ухоженный вид, а вы — место для отдыха, небольших работ по саду или место для занятий и игр детей.

В ассортименте лавочки без и со спинкой, с каркасом из металла и деревянными сиденьями и спинками или кованая с красивыми металлическими вензелями.

В любом случае они дополнительно украсят ваш участок.

Декоративные конструкции

Арки, перголы, шпалеры, ограды и другие декоративные элементы придадут вашему садовому участку необычный внешний вид. Использование малых архитектурных форм позволит уйти от привычных цветников и скучных дорожек, дав возможность необычно украсить территорию.

Прочные и в то же время элегантные арки или перголы, обвитые, например, виноградом, могут оттенять зону отдыха, а кованый велосипед демонстрировать красоту вьющихся декоративных растений.

Автонавесы

Проблему защиты автотранспорта без строительства гаража можно решить с помощью специальных автонавесов, которые устанавливают на дачах, приусадебных территориях, рядом с офисами.

Автонавес для двух машин позволяет расположить транспорт под округлой скатной крышей из многослойного поликарбоната. Конструкция состоит из шести каркасных незамкнутых стальных опор, которые украшены элементами из гнутого прута для добавочной жесткости. Стойки из стальной трубки и другие элементы из металла защищены порошковым антикоррозийным покрытием.

Благодаря удачной конструкции и сочетанию материалов автонавес выполняет несколько функций, которые трудно предусмотреть заранее: оберегает от дождя и ветра, что уменьшает образование ржавчины и появление пыли, а также сохраняет блеск машины; уменьшает поверхностное повышение температуры, что защищает автомобиль от яркого солнечного света, а также уменьшает подъем температуры; позволяет легко войти и выйти в дождь – при посадке и высадке не придется мокнуть под дождем, а также легко загрузить багаж в машину; предотвращает выцветание покрытия от ультрафиолетовых лучей – поликарбонат создает хорошее освещение, но задерживает проникновение УФ, уберегая от разрушения пластиковые детали кузова машины; сохраняет покрытие кузова во время снегопада и града, поэтому не приходится очищать автомобиль от налипшего снега или считать отметины от ударов градин.

Изготовлением и установкой изделий из поликарбоната должен заниматься профессионал, который в совершенстве владеет технологией и имеет большой опыт работы в данной сфере. Именно такие специалисты работают в компании «М-Групп». Мастерам по силам выполнить заказ, не зависимо от степени сложности изготовления навесов из поликарбоната. При этом учитываются все пожелания клиента, а также при необходимости окажут консультационные услуги. Заказ будет принят в работу в самые короткие сроки.

Многие дачники сегодня понимают, что выгоднее приобретать изделия для своего участка напрямую у производителя, минуя сотрудничество с посредниками. Это действительно так, ведь если компания, занимается производством и реализацией своей продукции, то предлагает наиболее привлекательные цены и гарантирует высокое качество. Сделать покупку в интернет-магазине «М-Групп» – это значит сэкономить свое время и семейный бюджет. Заказать товар можно, не выходя из дома и в любое удобное время.

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