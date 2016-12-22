город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Дрессировщик Александр Иванов: «В Новый год угощаем медведей шампанским»

Фото Алексея Пирязева.

Дрессировщик Александр Иванов: «В Новый год угощаем медведей шампанским»

В Тульском цирке началась новогодняя программа «Тайна пиратов». Корреспонденты Myslo побывали на премьере.

Новогодняя программа «Тайна пирата» стартовала в Тульском цирке с 17 декабря. Яркие номера воздушных гимнастов, дрессированные животные и Дед Мороз со Снегурочкой.

 

Во время спектакля артисты цирка разыгрывают динамичную приключенческую историю. Пираты похищают у Деда Мороза Снегурочку и волшебные часы, которые умеют переносить ребят в прошлое и будущее.

 

Команда моряков во главе с капитаном отправляются в плавание, чтобы вернуть украденные пиратами сокровища.

 

Перед зрителями выступили жонглеры, джигиты на лошадях, собаки-акробаты, дрессированные кошки и обезьяны.

 

В программе спектакля два номера, попавших в книгу рекордов Гиннесса — прохождение каната с одновременным набиванием мяча на голове и жонглирование семью мячами во время езды на одноколесном велосипеде.

 

Гвоздем представления стали медведи — канатоходцы. Такого номера нет больше ни в одной цирковой программе мира.

 

Сергей Клюев, артист цирка, клоун:

- В этом спектакле я исполняю сразу несколько ролей — пирата Рыжего кота, факира и самую главную Деда Мороза. Я точно могу сказать, что современные дети по-прежнему верят в главного новогоднего волшебника. Даже наши дети, которые видят меня за кулисами каждый день, всегда, когда я надеваю костюм, смотрят на меня завороженно.

 

Юрий Сосин, ведущий программы:

- Я исполняю роль сказочника. Сегодняшняя программа — это полноценный спектакль. Он понравится людям разных возрастов, но в особенности детям. Мы делали эту программу специально для них. Малыши будут постоянно участвовать в представлении, смеяться, кричать. Говорить о программе можно много, но лучше один раз все увидеть собственными глазами.

 

После представления корреспондент Myslo пообщался с директором концертной программы, эквилибристом, дрессировщиком и жонглером Александром Ивановым.

 

Александр - представитель известной цирковой династии Ивановых. В программе исполнил сразу несколько ролей, стал капитаном команды моряков, спасающих Снегурочку, дрессировал медведей и отбивал мяч на канате.

— Во сколько лет вы впервые вышли на канат?

- У меня цирковая семья. Моя мама ходила на каблуках по канату без страховки, отец был акробатом, эквилибристом и дрессировщиком. Я начал репетировать с 11 лет. А своего сына я тренировал уже с 7 лет. Сейчас он двукратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса. Первый рекорд — отбивание мяча на канате на высоте 8 метров без страховки в течение 1 минуты. Второй трюк — жонглирование семью мячами на колесе.

 

— Когда была придумана программа «Тайна пирата»?

- Это спектакль не просто новогодний, а детский. Вместо Снегурочки может появиться волшебная фея. Три года назад мы делали его для Санкт-Петербурга. И спектакль сразу стал успешным. Наша программа за три месяца заработала 90 миллионов рублей. Хотя обычно программа зарабатывает 10−15 миллионов.

— В программе задействовано много детей. Сколько лет самому младшему артисту?

- Самая младшая на манеже — моя внучка Тося (Антонина). Ей 4 годика. Мы стараемся задействовать как можно больше детей. Когда ребенок выходит на манеж, зрители оживают. Мы готовим из всех наших детей серьезных артистов, нашу замену. Мировые цирки всегда держатся на династиях.

— Самые яркие звездочки программы медведи-канатоходцы…

- У меня есть две девочки-медведицы — Марта и Майя. Им по два годика. Они весят около 60 килограмм. С Мартой недавно произошла удивительная история. Мы взяли ее два года назад в Екатеринбурге, и обратили внимание, что у нее что-то со зрением. В Иркутске ветеринар-офтальмолог проверил медведицу, он сказал, что у нее, скорее всего, помутнение хрусталика — катаракта. Ветеринар помог нам договориться с человеческими офтальмологами.

И они вместе провели операцию по замене хрусталика на человеческий. Это нонсенс, весь город гудел об этом.

Операция прошла успешно. С нас даже не взяли денег. Теперь Марта прекрасно видит!

 

 

А самая старшая медведица Маша — артистка со стажем, ей 16 лет. В программе она крутит штурвал, катает лодку. Она супер-гастролер. Только в Японии она отработала 12 раз.

— Медведи выступают без ограждений. Они настолько ручные?

- Медведь — это самый опасный хищник в мире. Он смотрит на тебя, а через секунду уже может повалить на землю. Он в отличие от многих животных, не предупреждает о нападении, не рычит.

Во время представления обходимся без ограждения, потому что, во-первых, мы стараемся репетировать с медведями так, чтобы они не знали, что можно перелезть за барьер. И во-вторых, с ними работает очень опытная команда. Дрессировщики всегда должны предвидеть поведение животного. У меня обычно спрашивают, были ли какие-то форс-мажорные ситуации в работе с хищниками. Но у нас их не было, слава богу.

— Как удалось найти с медведями общий язык?

- Никогда нельзя запугивать животное — это наш принцип. У нас в работе нет хлыстов и палок. Если ты будешь обижать медведя, он все равно когда-нибудь выждет момент и бросится на тебя.

— Пряниками тульскими уже кормили?

- Конечно. Медведи знатные сладкоежки. Но в основном мы угощаем их печеньем — это самое любимое лакомство после сгущенки. Медведи вообще отлично питаются. Утром у них вегетарианский завтрак — яблоки, апельсины, ягоды. Днем небольшой перекус — фрукты и соки. А вот вечером у медведей полноценный ужин — буханка хлеба, рыба, каша, много моркови. А вот мясо медведи не едят даже в природе. Ну кого он может догнать со своими габаритами?

— Новый год вы будете встречать в Туле?

- Да. Не поедем даже в Москву. Мое любимое место здесь — Ясная Поляна. Я был там уже, и буду ездить каждую неделю. Я обожаю это место наравне с Байкалом. Считаю их лучшими в России.

— А медведи празднуют с вами?

- У нас такая традиция: мы всегда угощаем медведей шампанским. Они вообще любители спиртного. Поэтому в новый год устраиваем им праздник — наливаем по стаканчику игристого напитка. Они же мои партнеры, как я могу их не поздравить?

 

Глас народа

Юлия, Дмитрий и Илюша Олешинец:

- Илюше больше всего понравились лошадки и медведь. Он даже фотографировался с медведем. А мы в цирке впервые за много лет, уже не помним, как выглядел цирк до ремонта, поэтому не можем сравнить. Мы приехали из Серпухова, специально на представление. Хотели показать сыну цирк, и он остался в восторге. Давно мечтали. Из Московского и Тульского выбрали Тульский.

Эльвира Блинова:

- Представление нам очень понравилось. Единственный минус — много номеров для детей. В цирке я второй раз за семь лет. И сейчас взгляд на представление, конечно, изменился. Раньше с воодушевлением смотрела за каждым движением на арене. А сейчас иногда скучаю, и жду, когда начнется что-нибудь для взрослых. Самыми крутыми номерами мне показалось выступление воздушной гимнастки и номер с лошадьми, котики и собачки. Ярко и зрелищно!

Лилия Алавердян и Маргарита Казарян:

- Нам понравились пираты, лошадки и пони, ну и конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. В цирке в последний раз были два года назад. А сегодня нам просто подарили билеты, мы пришли на представление и не пожалели. Получили много хороших впечатлений.

Анна Герасимовна и Настя Бабанова:

- Лучше всех — лошадки и девушка, которая летала под куполом, я так за неё волновалась! — говорит Настя. — А еще мне понравился пират с плащом, который воровал шампанское.

У нас просто нет слов, так все красиво, ярко и профессионально, — поддерживает бабушка.

Дмитрий, Сережа и Соня Ильины:

- Мы приехали в цирк из Калуги. Там только приезжие цирки, поэтому периодически приезжаем в Тулу с детьми. Каждый раз представление нам нравится, особенно детям. Они в восторге от всего. Вот и ближе к Новому году решили сделать детям подарок. Спрашиваю у детей, что приглянулось больше всего, а они говорят «Всё!», за такими эмоциями мы и приезжаем.

 

Галерея
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 1
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 2
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 3
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 4
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 5
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 6
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 7
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 8
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 9
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 10
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 11
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 12
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 13
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 14
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 15
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 16
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 17
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 18
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 19
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 20
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 21
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 22
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 23
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 24
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 25
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 26
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 27
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 28
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 29
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 30
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 31
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 32
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 33
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 34
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 35
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 36
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 37
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 38
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 39
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 40
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 41
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 42
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 43
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 44
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 45
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 46
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 47
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 48
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 49
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 50
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 51
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 52
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 53
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 54
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 55
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 56
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 57
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 58
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 59
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 60
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 61
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 62
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 63
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 64
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 65
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 66
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 67
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 68
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 69
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 70
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 71
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 72
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 73
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 74
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 75
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 76
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 77
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 78
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 79
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 80
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 81
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 82
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 83
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 84
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 85
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 86
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 87
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 88
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 89
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 90
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 91
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 92
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 93
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 94
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 95
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 96
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 97
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 98
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 99
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 100
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 101
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 102
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 103
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 104
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 105
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 106
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 107
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 108
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 109
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 110
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 111
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 112
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 113
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 114
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 115
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 116
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 117
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 118
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 119
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 120
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 121
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 122
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 123
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 124
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 125
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 126
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 127
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 128
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 129
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 130
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 131
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 132
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 133
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 134
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 135
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 136
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 137
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 138
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 139
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 140
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 141
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 142
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 143
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 144
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 145
"Тайна пирата" в Тульском цирке, Фото: 146
показать все фотографии
Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 09:55 +3
Другие статьи по темам
Событие
цирк
Люди
Александр Иванов
Место
Тульский циркТулаТульская область
Человек года-2016: Власть
Человек года-2016: Власть
Супермаркет года-2016: какой лучше?
Супермаркет года-2016: какой лучше?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика