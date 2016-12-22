Дрессировщик Александр Иванов: «В Новый год угощаем медведей шампанским»

Фото Алексея Пирязева.

Новогодняя программа «Тайна пирата» стартовала в Тульском цирке с 17 декабря. Яркие номера воздушных гимнастов, дрессированные животные и Дед Мороз со Снегурочкой.

Во время спектакля артисты цирка разыгрывают динамичную приключенческую историю. Пираты похищают у Деда Мороза Снегурочку и волшебные часы, которые умеют переносить ребят в прошлое и будущее.

Команда моряков во главе с капитаном отправляются в плавание, чтобы вернуть украденные пиратами сокровища.

Перед зрителями выступили жонглеры, джигиты на лошадях, собаки-акробаты, дрессированные кошки и обезьяны.

В программе спектакля два номера, попавших в книгу рекордов Гиннесса — прохождение каната с одновременным набиванием мяча на голове и жонглирование семью мячами во время езды на одноколесном велосипеде.

Гвоздем представления стали медведи — канатоходцы. Такого номера нет больше ни в одной цирковой программе мира.

Сергей Клюев, артист цирка, клоун:

- В этом спектакле я исполняю сразу несколько ролей — пирата Рыжего кота, факира и самую главную Деда Мороза. Я точно могу сказать, что современные дети по-прежнему верят в главного новогоднего волшебника. Даже наши дети, которые видят меня за кулисами каждый день, всегда, когда я надеваю костюм, смотрят на меня завороженно.

Юрий Сосин, ведущий программы:

- Я исполняю роль сказочника. Сегодняшняя программа — это полноценный спектакль. Он понравится людям разных возрастов, но в особенности детям. Мы делали эту программу специально для них. Малыши будут постоянно участвовать в представлении, смеяться, кричать. Говорить о программе можно много, но лучше один раз все увидеть собственными глазами.

После представления корреспондент Myslo пообщался с директором концертной программы, эквилибристом, дрессировщиком и жонглером Александром Ивановым.

Александр - представитель известной цирковой династии Ивановых. В программе исполнил сразу несколько ролей, стал капитаном команды моряков, спасающих Снегурочку, дрессировал медведей и отбивал мяч на канате.

— Во сколько лет вы впервые вышли на канат?

- У меня цирковая семья. Моя мама ходила на каблуках по канату без страховки, отец был акробатом, эквилибристом и дрессировщиком. Я начал репетировать с 11 лет. А своего сына я тренировал уже с 7 лет. Сейчас он двукратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса. Первый рекорд — отбивание мяча на канате на высоте 8 метров без страховки в течение 1 минуты. Второй трюк — жонглирование семью мячами на колесе.

— Когда была придумана программа «Тайна пирата»?

- Это спектакль не просто новогодний, а детский. Вместо Снегурочки может появиться волшебная фея. Три года назад мы делали его для Санкт-Петербурга. И спектакль сразу стал успешным. Наша программа за три месяца заработала 90 миллионов рублей. Хотя обычно программа зарабатывает 10−15 миллионов.

— В программе задействовано много детей. Сколько лет самому младшему артисту?

- Самая младшая на манеже — моя внучка Тося (Антонина). Ей 4 годика. Мы стараемся задействовать как можно больше детей. Когда ребенок выходит на манеж, зрители оживают. Мы готовим из всех наших детей серьезных артистов, нашу замену. Мировые цирки всегда держатся на династиях.

— Самые яркие звездочки программы медведи-канатоходцы…

- У меня есть две девочки-медведицы — Марта и Майя. Им по два годика. Они весят около 60 килограмм. С Мартой недавно произошла удивительная история. Мы взяли ее два года назад в Екатеринбурге, и обратили внимание, что у нее что-то со зрением. В Иркутске ветеринар-офтальмолог проверил медведицу, он сказал, что у нее, скорее всего, помутнение хрусталика — катаракта. Ветеринар помог нам договориться с человеческими офтальмологами.

И они вместе провели операцию по замене хрусталика на человеческий. Это нонсенс, весь город гудел об этом.

Операция прошла успешно. С нас даже не взяли денег. Теперь Марта прекрасно видит!

А самая старшая медведица Маша — артистка со стажем, ей 16 лет. В программе она крутит штурвал, катает лодку. Она супер-гастролер. Только в Японии она отработала 12 раз.

— Медведи выступают без ограждений. Они настолько ручные?

- Медведь — это самый опасный хищник в мире. Он смотрит на тебя, а через секунду уже может повалить на землю. Он в отличие от многих животных, не предупреждает о нападении, не рычит.

Во время представления обходимся без ограждения, потому что, во-первых, мы стараемся репетировать с медведями так, чтобы они не знали, что можно перелезть за барьер. И во-вторых, с ними работает очень опытная команда. Дрессировщики всегда должны предвидеть поведение животного. У меня обычно спрашивают, были ли какие-то форс-мажорные ситуации в работе с хищниками. Но у нас их не было, слава богу.

— Как удалось найти с медведями общий язык?

- Никогда нельзя запугивать животное — это наш принцип. У нас в работе нет хлыстов и палок. Если ты будешь обижать медведя, он все равно когда-нибудь выждет момент и бросится на тебя.

— Пряниками тульскими уже кормили?

- Конечно. Медведи знатные сладкоежки. Но в основном мы угощаем их печеньем — это самое любимое лакомство после сгущенки. Медведи вообще отлично питаются. Утром у них вегетарианский завтрак — яблоки, апельсины, ягоды. Днем небольшой перекус — фрукты и соки. А вот вечером у медведей полноценный ужин — буханка хлеба, рыба, каша, много моркови. А вот мясо медведи не едят даже в природе. Ну кого он может догнать со своими габаритами?

— Новый год вы будете встречать в Туле?

- Да. Не поедем даже в Москву. Мое любимое место здесь — Ясная Поляна. Я был там уже, и буду ездить каждую неделю. Я обожаю это место наравне с Байкалом. Считаю их лучшими в России.

— А медведи празднуют с вами?

- У нас такая традиция: мы всегда угощаем медведей шампанским. Они вообще любители спиртного. Поэтому в новый год устраиваем им праздник — наливаем по стаканчику игристого напитка. Они же мои партнеры, как я могу их не поздравить?

Глас народа

Юлия, Дмитрий и Илюша Олешинец:

- Илюше больше всего понравились лошадки и медведь. Он даже фотографировался с медведем. А мы в цирке впервые за много лет, уже не помним, как выглядел цирк до ремонта, поэтому не можем сравнить. Мы приехали из Серпухова, специально на представление. Хотели показать сыну цирк, и он остался в восторге. Давно мечтали. Из Московского и Тульского выбрали Тульский.

Эльвира Блинова:

- Представление нам очень понравилось. Единственный минус — много номеров для детей. В цирке я второй раз за семь лет. И сейчас взгляд на представление, конечно, изменился. Раньше с воодушевлением смотрела за каждым движением на арене. А сейчас иногда скучаю, и жду, когда начнется что-нибудь для взрослых. Самыми крутыми номерами мне показалось выступление воздушной гимнастки и номер с лошадьми, котики и собачки. Ярко и зрелищно!

Лилия Алавердян и Маргарита Казарян:

- Нам понравились пираты, лошадки и пони, ну и конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. В цирке в последний раз были два года назад. А сегодня нам просто подарили билеты, мы пришли на представление и не пожалели. Получили много хороших впечатлений.

Анна Герасимовна и Настя Бабанова:

- Лучше всех — лошадки и девушка, которая летала под куполом, я так за неё волновалась! — говорит Настя. — А еще мне понравился пират с плащом, который воровал шампанское.

У нас просто нет слов, так все красиво, ярко и профессионально, — поддерживает бабушка.

Дмитрий, Сережа и Соня Ильины:

- Мы приехали в цирк из Калуги. Там только приезжие цирки, поэтому периодически приезжаем в Тулу с детьми. Каждый раз представление нам нравится, особенно детям. Они в восторге от всего. Вот и ближе к Новому году решили сделать детям подарок. Спрашиваю у детей, что приглянулось больше всего, а они говорят «Всё!», за такими эмоциями мы и приезжаем.