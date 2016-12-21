Наталия Пилюс: Талантам надо помогать!

Наталия Николаевна Пилюс, зам. гендиректора "Щекиноазот", депутат Тульской облдумы, директор благотворительного фонда семей Толстых, Топсе и Сокол

Три года в Щекинском районе работает благотворительный фонд семей Толстых, Топсе и Сокол. Его главная задача – поддержать талантливых детей, если их семьи оказались в непростой жизненной ситуации. На старте этого проекта фонд объединил 11 школьников района, сегодня их - уже 25.

«Щекиноазот» и датская компания «Хальдор Топсе» имеют давние деловые отношения. Но совместные бизнес-проекты не единственное, что связывает эти крупные компании.

«Зачем нужен бизнес, если он не приносит пользу обществу?», – так говорил основатель датской компании, ученый с мировым именем, меценат доктор Хальдор Топсе.

Эту позицию в полной мере разделяет Борис Сокол, президент «Щекиноазота». Обе компании инвестируют значительные средства в благотворительные проекты.

Так, «Щекиноазот» направляет ежегодно более 80 миллионов рублей на социальные программы. В их числе в этом году – ремонт фасадов домов, здания Центра творчества и полное обновление Дома спорта «Юбилейный в поселке Первомайский, благоустройство некрополя в Кочаках. Кроме того, адресные программы помощи жителям Щекинского района, ветеранам войны и труда, детям, учреждениям образования и социальной сферы. Вот и к этому Новому году щекинские химики порадуют подарками ветеранов, воспитанников социальных центров, детей сотрудников компании.

С 2004 года семью Толстых и Сокол объединяет проект «Яснополянское соглашение», направленный на развитие яснополянских территорий и всего Щекинского района.

«Хальдор Топсе» на протяжении многих лет поддерживает аспирантов, работающих в области катализа, молодых ученых-исследователей.

А в 2013 году партнеры – эти три известные семьи - объединили свои усилия и создали благотворительный фонд Толстых, Топсе и Сокол в поддержку талантливых детей Щекинского района.

О работе фонда и его воспитанниках рассказывает директор фонда Наталия Николаевна Пилюс.

Наталия Пилюс с воспитанниками благотворительного фонда семей Толстых, Топсе и Сокол.

Дети фонда отличаются от своих сверстников. У них - общая цель, они участвуют в различных познавательных и образовательных мероприятиях, у них очень разносторонний круг общения. И это дает очень многое для их личностного развития. А самое главное – они готовы делиться тем, что умеют сами, с другими детьми и взрослыми.

Каждый воспитанник фонда занимается по своему творческому или спортивному направлению. Фонд финансирует участие детей в различных соревнованиях, в том числе всероссийских и даже международных. Дети и сами стараются найти информацию о фестивалях и конкурсах, чтобы принять участие в них.



Айя Бауманис

Например, Айя Бауманис. Я удивляюсь ее способностям и организованности - если посмотреть список олимпиад, в которых она участвовала и победила, то мне, взрослому человеку, непонятно, как она находит время, чтобы просто собрать всю эту информацию и подготовиться к соревнованиям. Айя - победитель разных этапов всероссийской олимпиады по английскому и русскому языкам, истории, математике, географии и физике, призер международного танцевального конкурса «Московское время» и всероссийского фотоконкурса «Репортаж со Дня Победы», победитель всероссийского марафона «Путешествие по России». Особое внимание в фонде уделяется патриотическому воспитанию. Все дети ежегодно принимают участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Когда только фонд начал свою работу, мы приглашали в него детей, которых уже знали и видели на районных творческих и спортивных мероприятиях. Мы знали семейные обстоятельства будущих воспитанников фонда, в том числе финансовые. Вместе с Екатериной Александровной Толстой – членом попечительского совета фонда - мы провели отбор детей в фонд.

В настоящий момент отбор детей происходит на конкурсной основе. Два года мы проводим конкурс «Зажги свою звезду» Его уже можно назвать событием и хорошей традицией.

Конкурс «Зажги свою звезду-2016». Пос. Первомайский, декабрь 2016 г.

Победители конкурса становятся воспитанниками фонда. И фонд опекает их до 18-летия. Это не «одноразовая» акция. Например, фонд направляет своих воспитанников на сборы, на соревнования, покупает профессиональную спортивную форму. Безусловно, мы не требуем, чтобы дети добились сверхдостижений, хотя вся деятельность фонда стимулирует и направляет их к этому. В общем-то дети приходят к нам уже с определенным багажом достижений российского значения.



Роман Ряховский

Например, Роман Ряховский занимается в школе олимпийского резерва. Он – призер всероссийских соревнований по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных».



Владимир Индус

Или Владимир Индус – очень целеустремленный парень, тоже призер, в том числе и всероссийских соревнований по легкой атлетике.



Александра Стефанова

В олимпийском резерве состоит также воспитанница фонда Александра Стефанова, она занимается вольной борьбой.



Анастасия Воронина

Еще одна воспитанница фонда - Анастасия Воронина - учится в Новомосковском колледже олимпийского резерва, занимается легкой атлетикой.

Нам помогают находить талантливых детей районные комитеты по образованию и культуре – они увидели эффективность работы фонда. Согласитесь, что материальные обстоятельства не должны препятствовать творческому, спортивному, интеллектуальному развитию ребенка.

Мы проводим много времени вместе – стараемся объединять ребят совместными делами, поездками. Например, в новогодние каникулы мы ездили на Кремлевскую елку в Москву и на традиционную елку Василия Поленова в музей-усадьбу Поленово. Все вместе мы были в двухдневном «Рождественском лагере» в Ясной Поляне, в лагере выходного дня, организованном «Монтессори-центром». Снег, солнце, веселые старты на природе. Анастасия Воронина оказалась настоящей заводилой, показала отличные лидерские качества. И педагоги центра пригласили ее поработать летом вожатой в лагере. Не знаю, станет ли она чемпионом по легкой атлетике, но у нее есть способности к работе с детьми, возможно, она станет хорошим тренером.

В этом году у нас была замечательная совместная акция с «Щекиноазотом» и музеем-усадьбой «Ясная Поляна» «Птицы в Щекинском районе», в которой мы с детьми и сотрудниками «Щекиноазота» развешивали в мемориальном лесу скворечники. Большая часть скворечников была изготовлена сотрудниками предприятия, но внесли свой вклад и дети – три скворечника сделали учащиеся 11-й школы города Щекино. Обитатели одного скворечника, как известно, спасают 40 деревьев, так вот дети фонда повесили 35 скворечников, а значит - спасли 1400 деревьев. Надеюсь, что в следующем году, объявленном Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом экологии, акция распространится на весь Щекинский район. Было бы здорово, если бы эта акция стала региональной.

Борис Сокол, Наталия Пилюс и дети благотворительного фонда сажают рябиновую аллею. Апрель 2016 г. Щекино.

У нас есть еще одна хорошая традиция - все вместе мы сажаем деревья в рамках акции «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений», восстанавливаем мемориальный лес усадьбы и озеленяем свой родной Щекинский район.

Все воспитанники фонда хорошо учатся в школе. Некоторые – сразу в нескольких. Например, Алиса Левитина с отличием закончила в этом году девять классов средней школы и музыкальную школу по классу фортепиано. В качестве подарка своим педагогам девушка выучила сложнейший концерт Сергея Рахманинова и сыграла его.



Алиса Левитина

А еще Алиса Левитина победитель районной олимпиады по английскому языку. И знание языка очень помогло ей на одной из встреч воспитанников фонда в московском представительстве «Хальдор Топсе» с сотрудниками предприятия. Это было настоящее погружение в химию, знакомство с коллективом и деятельностью современной компании, которая является одним из главных поставщиков химических технологий на глобальном рынке. Руководитель Московского представительства Йенс Перрегорд приветствовал ребят в защитном химическом костюме, чем вызвал невероятный восторг. На встречу пришли и дети работников «Хальдор Топсе». Алиса была переводчиком для всех нас. Она впервые переводила разговорную речь носителя языка, но отлично справилась с этой задачей. После встречи ребята приняли участие в веселом квесте в городе детства КидБурге, организованном в подарок от компании.

Алиса пробует себя еще и как журналист.



Юра Шишкин

У нас есть дети, которые занимаются по нескольким направлениям, например, Юра Шишкин. Когда фонд взял его под опеку, Юра занимался настольным теннисом. У него были серьезные достижения – мальчик стал призером всероссийских соревнований в центре «Орленок». А сегодня у него отличные результаты в… боксе!



Варвара Внукова

Или Варвара Внукова. Она закончила музыкальную школу по классу домры, занималась и танцами. Она завоевала серебряную медаль на Кубке мира по джазу и золотую медаль Кубка ЦФО по современным танцам. Вместе с ней мы провели зарядку для молодежи Щекинского района во Всемирный день здоровья. Эту зарядку Варя выучила в «Артеке», куда была направлена фондом. Более 50 ребят из лицея и благотворительного фонда приняли участие в этом спортивном празднике.

Компания «Хальдор Топсе» уже 25 лет поддерживает студентов российских вузов и колледжей, которые специализируются на изучении катализа и знают иностранный язык. Более 50 лет компания занимается благотворительностью в разных странах Мира, в том числе помогая детским домам.

Я предложила взять на вооружение опыт компании – поддержать дополнительными стипендиями студентов колледжей района, если они имеют высокие показатели в учебе и занимают активную гражданскую позицию.

Фонд семей Толстых, Топсе и Сокол ежегодно выделяет пять дополнительных стипендий – по тысяче рублей ежемесячно.

В 2016-2017 учебном году по конкурсу поддержку фонда получили три студента: Надежда Удалова, студентка 3 курса Крапивенского лесхоз-техникума, Андрей Иванин, студент 4 курса Тульского экономического колледжа, и Михаил Глаголев, студент 3 курса электромеханического отделения ЩПК. Ребята представили работы на социально значимые темы.

В конце года фонд издает буклет о своей работе, вернее, это отчет об успехах всех воспитанников фонда. Учредители фонда постоянно получают информацию о деятельности фонда и достижениях детей. Борис Александрович Сокол встречается с детьми, общается, интересуется их достижениями и гордится их успехами. Он считает это важной частью свой жизни.

Для нас фонд – это семья. Большая дружная семья. Действительно искренние доверительные теплые отношения. В этом году я была очень тронута, когда на мой день рождения дети организовали настоящий праздник – с чаепитием, с концертом, веселыми поздравлениями. Сами, без помощи и подсказки взрослых. Кстати, у наших учредителей есть добрая традиция: отмечать день рождения основателя компании Хальдор Топсе чаем с клубничным пирогом во всех филиалах в разных странах мира. В этом году мы с ребятами тоже устроили чаепитие в память о докторе Топсе.

На юбилей компании «Щекиноазот» дети фонда приняли участие в посадке памятной аллеи в Ясной Поляне, посетили музей завода, познакомились с работой предприятия и музея-усадьбы. Важно, чтобы дети знали о компаниях-учредителях фонда.

P. S. Наталия Николаевна трогательно и с искренней заинтересованностью рассказывала о детях фонда. Она помнит все их большие и маленькие победы, все их ребячьи трудности. И даже школьные оценки. А дети… они чувствуют настоящую заботу и любовь взрослых. Наверное, поэтому, так горят их глаза и расплываются в улыбках лица, когда они видят Наталию Николаевну, директора благотворительного фонда Толстых, Топсе и Сокол. Их настоящего взрослого друга и наставника.