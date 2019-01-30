Советы юристов: популярные вопросы и ответы

Тульские юристы рассказали о ситуациях, с которыми к ним часто обращаются туляки.

«Компания Деловой союз» — взыскание денег с КПК «Капитал Инвест»



«Правовой округ» – противостояние долевых собственников недвижимости



«Зелёный свет» – земельный кадастр

Компания Деловой союз

Взыскание денег с КПК «Капитал Инвест»

Юридическая «Компания Деловой союз» успешно работает уже 10 лет. Она оказывает все виды юридических услуг как частным лицам, так и организациям, от бесплатной консультации до представительства в суде.

Мы побеседовали с руководителем «Компании Деловой союз» Сергеем Валерьевичем Богдановым. Он рассказал о вопросе, с которым часто обращаются люди, — помощь обманутым вкладчикам.



Сергей Валерьевич Богданов, руководитель

«Компании Деловой союз».

– С какими ситуациями приходят к вам люди, потерявшие свои кровные? Как человек становится обманутым вкладчиком?

– Сегодня одна из самых распространённых проблем — работа недобросовестных микрофинансовых организаций. Многочисленные МФО и КПК сначала массово принимают денежные средства клиентов, обещая высокие проценты, гарантии свободного вывода денежных средств со счёта по первому требованию вкладчика и обязательное страхование вкладов, а затем присваивают эти вклады себе и закрываются. К сожалению, немало людей попадается на эту удочку, пытаясь сохранить заработанное и приумножить, чтобы обеспечить себе и своей семье благополучную жизнь.

Однако нередко на деле обещания «добросовестных» компаний оказываются ловушкой для вкладчиков и оборачиваются большими проблемами и тщетными попытками возврата своих денег.

Так, например, в прошлом году неожиданно для всех прекратил деятельность КПК «Капитал Инвест». Много вкладчиков доверили свои деньги этому кооперативу, попав на удочку обещанных высоких процентов и гарантий страхования вклада. На деле же получилось, что люди не только не заработали на своих вложениях, но до сих пор не могут вернуть хотя бы то, что они внесли в эту компанию. Представительства этого КПК были и в Туле.

На сегодня все офисы КПК «Капитал Инвест» закрыты, а пострадавшие граждане надеются на действия правоохранительных органов по розыску злоумышленников. Однако ни полиция, ни прокуратура не занимаются взысканием ущерба и не могут вернуть гражданам их деньги. Цель правоохранительных органов – наказать, привлечь к уголовной ответственности. Чтобы вернуть свои деньги, требуется решение гражданского суда о присуждении взыскания суммы задолженности.

Что делать, чтобы вернуть свои сбережения из кредитно-потребительского кооператива, – 7 шагов:

Шаг 1. Скорость – ваш главный союзник. Чем быстрее вы обратитесь в суд, тем больше у вас шансов вернуть денежные средства. Подчёркиваю, не в полицию, не в прокуратуру и не в Роспотребнадзор, а именно в суд.

Шаг 2. Обращение в полицию. Полиция не вернет вам деньги, но возбужденное уголовное дело поможет избавиться от госпошлины.

Шаг 3. Арест имущества ответчика поможет гарантировать выплату денежных средств после окончания судебного разбирательства.

Шаг 4. Бежим к приставам с исполнительным листом, требуем розыска имущества и денежных средств на счета КПК.

Шаг 5. Ходатайство о розыске имущества должника. Лучше взять за последние три года. Если должник, находясь в предбанкротном состоянии, пытался спрятать имущество, переписав его на иных лиц, данные сделки могут быть оспорены, а деньги граждан возвращены.

Шаг 6. Получение решения суда и исполнительного листа.

Шаг 7. Возврат денежных средств.

Если денег на всех не хватило на всех, бой продолжается!

Шаг 8. Инициация производства о банкротстве кредитно-потребительского кооператива.

Шаг 9. Постановка в реестр кредиторов в рамках банкротного дела.

Шаг 10. Привлечение к субсидиарной ответственности руководства КПК.

Шаг 11. Уголовное преследование руководства и председателя кредитно-потребительского кооператива. Предъявление гражданского иска в рамках уголовного дела. Розыска и арест имущества председателя кредитно-потребительского кооператива, расторжение сделок, совершенных руководством КПК и их супругами.

Шаг 12. Получение денежных средств со счетов руководства кредитно-потребительского кооператива, а также с продажи их имущества в России и за рубежом.

Данная методика прекрасно зарекомендовала себя при взыскании денежных средств с КПК «Пенсионный капитал» и иных финансовых организаций, а сейчас активно используется при взыскании денежных средств с КПК «Капитал Инвест»

– На чём основываются финансовые организации, отказывая вкладчикам в возврате средств? Законно ли это?

– Самая сложная ситуация — когда кооператив просто лопнул. Граждане в попытках вернуть своё обнаруживают, что двери операционного офиса закрыты и найти представителей организации невозможно. Обратившись в страховую организацию, вкладчики узнают, что период действия страхования истёк и получение страхового возмещения невозможно.

Ещё один вариант обмана — штрафные санкции за досрочный возврат вклада. По закону вклад, размещаемый в финансовой организации, может быть срочным (возврат вклада по истечении определённого срока) или вкладом до востребования (выдача вклада по первому требованию вкладчика). Но иногда недобросовестные финансовые компании в договоре устанавливают иной порядок, который не всегда соответствует требованиям закона.

Например, часто МФО или КПК указывают в договоре штрафные санкции и другие меры воздействия на вкладчика при досрочном возврате вклада и расторжению договора вклада. Гражданин, запуганный банком, боится потерять не только проценты, но и в некоторых случаях часть вклада, и идёт на поводу у мошенников, отказываясь от возврата вклада.

Один из известных банков штрафовал вкладчиков за требования о досрочном изъятии вкладов. Штраф был установлен в размере 10% от суммы депозита и включал в себя не только основной вклад, но и сумму процентов. Это незаконно! Вкладчики объединились, обратились к юристам и с их помощью через суд получили свои деньги.

Вкладчикам важно знать! МФО или КПК может установить снижение процентной ставки по вкладу в случае досрочного расторжения договора вклада, может применять процентную ставку в виде части от существующей ставки, НО банк обязан по первому требованию вкладчика вернуть ему вклад целиком или его часть.

– Можно ли заранее проверить добросовестность микрофинансовой организации или кредитно-потребительского кооператива?

– Для того чтобы принимать вклады, финансовой организации необходимо получить разрешение, выданное в установленном порядке.

Первый совет вкладчику: убедитесь в наличии лицензии у организации, в которой вы собираетесь разместить клад. Увы, не у всех она есть. Реестр лицензий содержится в СМИ на сайте Центрального Банка Российской Федерации.

О КПК нужно выяснить, являются ли они членами саморегулируемых организаций, что является обязательным требованием для КПК. Также важно знать, что процентная ставка по паевым взносам не может составлять более двукратного размера ключевой ставки Банка России. На данный момент ставка составляет 7,25%, из чего следует вывод, что ставка по паевому взносу не может быть более 14,5%.

Запомните: КПК не является банковской организацией, а привлечение денежных средств происходит по договору передачи личных сбережений, а он отличается от договора банковского вклада. Поэтому действие закона о страховании вкладов физических лиц на него не распространяется, а возврат денег при наступлении неблагоприятных последствий никем не гарантирован.

– Как защититься и не попасть на уловки организации, которая под видом банка или кредитного кооператива может оказаться финансовой пирамидой? На что обратить внимание?

Кредитный потребительский кооператив не может являться АО, ПАО, ООО, так как КПК является некоммерческой организацией.

Злоумышленники стремятся к навязыванию своих услуг и ведут агрессивную рекламу. Это должно настораживать.

Проверьте срок существования КПК. Кооператив или банк с достаточно большим сроком деятельности является признаком относительной стабильности.

Организация обещает небывало высокие проценты по вкладу либо паевому взносу. Все мы знаем пословицу про бесплатный сыр.

Внимательно знакомьтесь с условиями договора и просите разъяснения и дополнительную документацию. Как правило, злоумышленники не предоставят помощи ни в том, ни в другом, а условия договора так и останутся непонятными и расплывчатыми.

Не связывайтесь с кооперативом, который не является членом СРО либо действие лицензии на деятельность кооператива приостановлено.

Диверсифицируйте вклады. Храните деньги в разных финансовых учреждениях.

И всё же, даже при соблюдении всех мер предосторожности, однозначной гарантии сохранности всех денежных средств не будет. Финансовые операции по приумножению денежных средств всегда сопровождаются рисками.

– Что же именно предпринимают специалисты вашего юридического центра «Компания Деловой Союз», чтобы помощь людям вернуть свои деньги?

Мы помогаем максимально быстро вернуть вклады. Благодаря более чем 20-летнему опыту в таких делах нашим юристам удаётся помочь многим обманутым вкладчикам.

Мы сразу проводим арест имущества должника.

Дальше мы инициируем уголовное преследование.

Расторгаем сделки, совершенные должником с целью сокрытия своего имущества, когда руководство кооператива продаёт имущество, скрывая его от взыскания.

Мы проводим преследование руководителей и учредителей даже после закрытия МФО или КПК.

Привлекаем генерального директора, учредителей или председателя кредитно-потребительского кооператива к субсидиарной ответственности*, обращая на него долг юридического лица.

В процессе дела мы привлекаем внимание общественности, прессы, государственных органов и структур.

* Право взыскания неполученного долга с другого обязанного лица, если первое лицо не может его внести.

Своевременное обращение к квалифицированному юристу поможет вам выиграть время и, самое главное, — вернуть ваши деньги.

При правильной подготовке дела к разбирательству шанс на успех возрастает многократно.

Сотрудники нашего юридического центра «Компания Деловой Союз» уже более 20 лет помогают вкладчикам вернуть свои денежные средства. Поможем и вам!

Получите бесплатную консультацию по вопросам помощи обманутым вкладчикам по телефонам: 8 (4872) 25-00-28 ; 8-(910) 581-36-14.

Тула, ул. Болдина, 106, оф. 17

250028.ru

ВКонтакте

Фейсбук.

ПРАВОВОЙ ОКРУГ Анастасия Хазанская, руководитель

юридической компании «ПРАВОВОЙ ОКРУГ».

Как поделить «неделимое»?, или Битва долевых

собственников недвижимости Если вы получили в наследство (или при разводе) долю в имуществе, не спешите радоваться. Конечно, согласно действующему законодательству, вы как собственник имеете право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом в соответствии с размером этой доли. Можно даже потребовать выдела ее в натуре. Но чаще всего такой выдел невозможен без несоразмерного ущерба имуществу. И вот тут вы начинаете понимать, что кроме обязанностей по содержанию своего имущества и уплаты налогов часто осуществить свои права «де факто» бывает затруднительно. По закону (п. 2 ст. 246 ГК РФ) участник долевой собственности вправе по собственному усмотрению продать, подарить либо иным образом распорядиться своей долей. Всего лишь требуется соблюсти преимущественное право покупки остальных участников долевой собственности: то есть нужно будет письменно уведомить сособственника о намерении продать долю и в течение месяца ждать его реакции. Если он не заявит о готовности выкупить вашу долю по указанной вами цене либо вообще промолчит, то сможете смело продавать долю любым лицам. Но стоимость доли абсолютно несоразмерна с ее рыночной стоимостью. Да и покупают ее обычно люди с очень недобрыми намерениями (например, с целью осуществить рейдерский захват жилого помещения). И что же тогда делать? Как заставить несговорчивого совладельца продать свою долю по рыночной стоимости? С этим вопросом к нам чаще всего и приходят граждане. Такая возможность существует, и о ней в очередной раз напомнил Верховный суд, который разъяснил, при каких именно условиях владелец бОльшей части жилого помещения может принудительно выкупить у других собственников принадлежащую им незначительную долю в квартире. Как же это происходит на деле? Если вам надо решить подобную проблему, у вас есть два пути: договориться и заключить соглашение о разделе общего имущества или отправиться в суд. Обе возможности предусмотрены законодательством (ст. 252 ГК). Хорошо, когда собственник согласен на получение денежной компенсации. А если нет? Тогда есть возможность заставить собственника взять деньги за долю, даже если он бы предпочел сохранить за собой часть жилплощади. Чаще всего такое происходит при вступлении в наследство, когда имущество переходит в собственность нескольким лицам, с несоразмерным распределением долей в таком имуществе. Для лучшего понимания приведу пример из реальной судебной практики. Недавно юрист ООО «ПРАВОВОЙ ОКРУГ» Анна Владимировна Деева благополучно завершила длительный процесс о признании доли незначительной и переводу права собственности этой доли на нашего доверителя с присуждением денежной компенсации ответчику за эту долю (в собственности у ответчика находилась 1/12 доли жилого дома). У собственников не сложились родственные и семейные отношения, пользоваться совместно имуществом без скандалов у них не получалось, жилой дом был достаточно ветхим, ответчик не имел желания нести бремя его содержания, то есть проводить ремонт, менять крышу и т. д. Интерес ответчика был только в земельном участке в центре города, который совладельцы дома могли бы оформить в дальнейшем. Так как мирно договориться стороны не смогли, равно как и договориться о сумме компенсации, пришлось обратиться в суд. В исковых требованиях было указано: признать долю ответчика в жилом доме незначительной, прекратить право собственности на нее, выплатить ему рыночную стоимость этой доли, а также признать за истцом право собственности на спорную долю. Требования суд признал в полном объеме, причем рыночную стоимость, которую мы указывали в иске, ответчик обжаловал, так как она показалась ему заниженной. Была назначена судебная экспертиза, оплата которой легла на ответчика. Судебная экспертиза снизила рыночную стоимость в два раза! То есть сумма компенсации, которую выплатил в итоге наш доверитель ответчику, стала еще меньше, чем предлагалось изначально. Что еще раз говорит о том, что лучше мирового соглашения ничего быть не может. Апелляционная инстанция решение оставила без изменений. Оно вступило в законную силу, и наш доверитель теперь спокойно оформляет земельный участок в свою единоличную собственность. Но для такого благополучного исхода дела должны быть одновременно соблюдены два условия: отсутствие возможности реального выдела доли и заинтересованности ответчика в использовании общего имущества. Если вам пришлось все-таки выйти в суд с подобными требованиями, то к доказательствам оснований иска нужно подойти очень сосредоточено, нужно заранее подумать, как опровергнуть доводы ответной стороны процесса, вовремя заявить о назначении экспертиз, о вызове и допросе свидетелей. Всё это необходимо сделать в суде первой инстанции и действовать очень грамотно. И тогда суд придет к выводу, что все условия соблюдены, удовлетворит иск, и ваши проблемы будут решены.

Вы можете обратиться за бесплатной консультацией юриста. Обратиться можно непосредственно к руководителю компании «ПРАВОВОЙ ОКРУГ» Анастасии Вячеславовне Хазанской по ее личному телефону 8 (910) 943-54-43 . Сотрудники компании «ПРАВОВОЙ ОКРУГ» оказывают бесплатные юридические консультации по адресу: Тула, ул. Кирова, 150, оф. 38 (по предварительной записи). Также можно задать вопрос юристу и получить бесплатную юридическую консультацию по телефону дежурного юриста 8 (950) 90-92-843. В соответствующем разделе нашего сайта pravokrug.ru вы имеете возможность задать вопрос и получить бесплатную юридическую консультацию в формате электронной почты. И помните: «ПРАВОВОЙ ОКРУГ» всегда на вашей стороне! Тула, ул. Кирова, 150, оф. 38. Тел. 8 (950) 90-92-843. info@pravokrug.ru pravokrug.ru ВК Фейсбук Одноклассники

Зелёный свет