Курсы для взрослых: выбираем новую профессию или повышаем квалификацию. Часть вторая
Продолжаем обзор курсов, на которых вы сможете научиться чему-то новому и полезному.
Центр Подготовки и Развития Массажистов
ПРОдвижение
Центр дополнительного профессионального образования «ПРОдвижение» запустил новый проект для тех, кто хочет лучше понимать себя.
Если вы хотите:
- лучше понять себя и научиться лучше понимать других;
- исследовать, что мешает вам двигаться к желаемым горизонтам, а также изучить свои возможности и ограничения;
- разобраться со стрессами, нехваткой времени и усталостью;
- увидеть, в чем причины повторяющихся проблемных ситуаций в вашей жизни.
Приходите на тренинги и семинары центра «ПРОдвижение»!
О чём будут говорить на этих тренингах?
- ПРО психологию, личностный рост и развитие;
- ПРО эффективность, жизнь и стрессы;
- ПРО всё это и не только.
Регистрация на семинары и тренинги на этот семестр уже открыта. Смотрите, выбирайте курс, который вам нужен, и записывайтесь:
Уверенное (ассертивное) поведение: между
пассивностью и агрессивностью.
Ежедневно каждый человек сталкивается с необходимостью сказать «нет» — дома, на работе, в общественных местах, по телефону и лично. Один отказывает легко. Другой долго страдает после того, как отказался. А третий вообще не умеет отказывать, считая это неприличным. Почему так происходит? Как научиться отказывать без чувства вины? Чем отличается уверенное поведение от пассивной или агрессивной форм поведения?
Цель тренинга: повышение уровня личной уверенности, отработка навыков уверенного поведения с позиции win-win.
Чему вы научитесь:
- Уверенно излагать свою позицию в личной коммуникации или переговорах, не поддаваясь агрессии.
- Управлять желанием промолчать, чтобы не вызвать неудовольствие со стороны просящего.
- Создавать конструктивный диалог с объяснением своей позиции.
- Распознавать манипуляции собеседника и защищаться от них, оставаясь в позиции win-win.
- Ситуативно анализировать и определять свою личную стратегию поведения.
- Принимать отказ от других, не впадая в собственную «плохость».
- Отказывать другим без ощущения чувства вины и понимать, что имеете право на отказ.
- Видеть и применять вербальные и невербальные признаки уверенного, неуверенного и агрессивного поведения.
Когда: день 1-й — 19 февраля (18.30 — 21.30);
день 2-й — 26 февраля (18.30 — 21.30).
Преподаватель: Елена Жеглова.
Стоимость — 3500 рублей.
Антистресс.
Стресс — самый распространённый «спутник» каждого из нас в жизни. Все мы часто сталкиваемся с ситуациями, на преодоление которых тратим массу внутренних сил и ресурсов здоровья. Это и есть стресс — психофизиологическая реакция на ситуацию. Если стрессовых ситуаций в жизни много, а навыков справляться с ними нет или недостаточно, рано или поздно наступает нервное истощение. Как справиться со стрессом? Как научиться саморегуляции?
За два часа семинара большая часть времени будет посвящена практике:
- Самомониторинг.
- Произвольное изменение параметров физиологических реакций.
- Дыхательная техника саморегуляции.
- Мышечная релаксация.
- Активирующая техника.
- Когнитивные техники.
- Техника переключения внимания с мышления на восприятие, или «Торможение мыслей».
- Техника «Реализм мысли — оптимизм действия».
- «Антистресс-алгоритм» для экстремальных ситуаций.
Когда: 12 марта (18.30 — 21.30).
Преподаватель: Елена Жеглова
Стоимость — 2000 рублей.
Самосаботаж и прокрастинация.
Прокрастинация — это откладывание или игнорирование дел, поручений и обязанностей, которые необходимо выполнить.
Этот тренинг для вас, если:
- вы постоянно не выполняете порученное и необходимое;
- не выдерживаете сроки задач;
- делаете работу в последний момент и наспех;
- не можете заставить себя не откладывать на завтра и не понимаете, почему так происходит.
В чём причина прокрастинации? Чем она отличается от лени? Находим причины. Ищем выход. Справляемся.
Чем вы будете заниматься на тренинге:
- Разберётесь с понятиями: «самосаботаж» и «прокрастинация».
- Посмотрите на причины самосаботирующего поведения.
- Определите вашу внутреннюю позицию и научитесь отталкиваться от неё.
- Поищите в себе желание действовать «изнутри», а не по принципу «НАДО».
- Обнаружите ваши личные способы поиска сил и побуждающих к действию мотивов.
Когда: день -й1 — 26 марта (18.30 — 21.30);
день 2-й — 2 апреля (18.30 — 21.30).
Преподаватель: Елена Жеглова
Стоимость — 3500 рублей.
Профессиональное выгорание.
Во многих странах эмоциональное выгорание официально признается заболеванием, связанным с профессиональной деятельностью. Если вы любите свою профессию, эта тема очень важна, если вы не хотите однажды обнаружить себя на 4-й стадии выгорания — стадии деформации, когда работа будет вам просто противопоказана.
Особая группа риска — те, кто работает в сфере «человек-человек».
Вы узнаете причины, признаки выгорания и простые методы профилактики.
На семинаре-практикуме будут исследовать:
- Причины выгорания.
- Симптомы и стадии выгорания. На какой стадии находитесь вы?
- Что делать? Пошаговый план действий.
- Профилактика эмоционального выгорания. Ваш собственный список профилактических мер.
Когда: 13 апреля (10.00 — 17.00).
Преподаватель: Елена Жеглова
Стоимость — 3500 рублей.
Эмоциональный интеллект.
Хотим мы того или нет, но мы испытываем эмоции в любой ситуации: при общении с человеком, находясь в уединении, занимаясь будничными делами. Эмоциональный интеллект – способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач.
Если ваш ЭИ развит, вы осознаёте, понимаете свои и чужие эмоции и можете ими управлять. А значит, скорее всего, ваша жизнь гармонична, вы успешны и счастливы – и сами по себе, и в отношениях, и в профессии. Если нет, то вам на этот курс – изучать и развивать ЭИ!
Что будет на курсе?
- Эмоциональный интеллект: могут ли эмоции быть разумными? Ресурс, который всегда с тобой.
- Формула эмоционального интеллекта: определяем-регулируем- используем эмоции.
- Палитра эмоций: положительные и отрицательные, конструктивные и деструктивные, уместные и неуместные, ресурсные и нересурсные эмоции. Учимся определять эмоции (свои и другого). Практикум.
-
Техники и инструменты управления эмоциями.
- Когда и как работать со своими эмоциями (страх, гнев, печаль). Практикум.
- Когда нужно и как можно управлять эмоциями других людей. Практикум.
- Что такое эмоциональная поддержка, когда она нужна и как ее правильно оказать.
- Корректная конструктивная критика: как ее правильно высказывать и принимать.
- Формирование индивидуального плана саморазвития эмоционального интеллекта.
Когда: 18 мая (10.00 — 17.00).
Преподаватель: Елена Жеглова.
Стоимость — 3500 рублей.
Всем, кто придёт на любой курс после прочтения этой статьи, –
скидка 1000 рублей!
Центр подготовки и развития массажистов
Официальное представительство международного Центра подготовки и развития массажистов» (ЦПРМ) и Ассоциации массажистов в Туле приглашает к себе на занятия всех, кто хочет получить новые знания и навыки и начать работать в сфере массажа.
Даже если у вас нет медицинского или физкультурного образования, на этих курсах вы узнаете все азы массажа и научитесь практически применять навыки и техники для профессиональной деятельности или для помощи людям в быту.
Центр подготовки и развития массажистов — это сеть филиалов по всей России и за рубежом. Преподавание здесь ведётся по единому стандарту, что обеспечивает стабильное
качество подготовки.
В Центре подготовки и развития массажистов можно освоить следующие техники массажа:
- Классический массаж,
- Лимфодренажный массаж,
- Антицеллюлитный массаж,
- Медовый массаж,
- Точечный массаж,
- Спортивный массаж,
- Массаж лица,
- Детский массаж,
- Кинезиотейпирование,
- Азбуку тайского массажа,
- Рефлекторный массаж стоп,
- Турецкий классический массаж.
- Вы получите внушительную базу знаний и практической подготовки в сфере массажа. ЦПРМ — одна из крупнейших организаций, успешно выпускающая высококлассных массажистов с 2003 года.
- Вас будут учить настоящие профессионалы. Все преподаватели ежегодно проходят обязательную аттестацию и повышают свою квалификацию.
- Вы сможете выбрать удобный для вас центр. При необходимости возможен перевод в любой филиал самой крупной сети представительств ЦПРМ. Вы продолжите обучение с того момента, на котором прервались и, успешно окончив курс, получите сертификат и свидетельство, подтверждающие вашу квалификацию.
- Практические занятия начинаются с первого дня обучения. Подавляющее число занятий уделено практике, так как цель — подготовка квалифицированных практикующих специалистов.
- На время занятий вам бесплатно предоставляется: масла, оборудование, наглядные и методические пособия.
- Вы сможете совмещать обучение с работой. ЦПРМ предоставляет гибкий график обучения. Занятия проводят как в будние дни, так и в выходные, а также возможны курсы в вечернее время. При необходимости осуществляется повторное обучение без доплат даже по истечении длительного времени.
- Вы получите сертификат, который высоко ценится среди профессионалов, потому что ЦПРМ выдает итоговый документ только после экзамена, когда специалист твердо усвоил материал.
- Ваши клиенты и работодатели будут уверены в ваших знаниях и умениях, так как ваш сертификат защищен от подделок по семи степеням защиты.
- Вам будет комфортно учиться. В ЦПРМ созданы все необходимые условия для плодотворного обучения: уютная атмосфера, бесплатные кофе-брейки, интересные мероприятия. Практикуется индивидуальный подход к каждому слушателю. Вы ощутите себя частью дружной команды, потому что ЦПРМ не только проводит обучение, но и активно принимает участие в различных городских мероприятиях и благотворительных акциях!
- После окончания обучения ЦПРМ продолжает поддерживать своих выпускников. Вы получите возможность стать членом Ассоциации массажистов, участвовать во встречах массажистов, конференциях, выставках, чемпионатах и других мероприятиях, интересных и полезных для профессионального роста.
Приходите в ЦПРМ и получите новую, полезную и прибыльную профессию!
Тула, пр. Ленина, 87/10.
Тел. 8 (920) 278-83-66.
Speak English
Языковой центр Speak English работает более десяти лет. За это время здесь обучили английскому языку более 3000 выпускников.
Speak English обучает по самой передовой и эффективной методике в мире — коммуникативной.
В отличие от академического подхода (школьной программы) она нацелена на то, чтобы развить умение общаться легко и свободно. Таким образом, коммуникативный подход обеспечивает не механическое запоминание базовых слов и грамматики, а осознанное понимание того, как строится речь. Это позволяет снимать психологический барьер и подходить к изучению языка с удовольствием.
Все преподаватели Speak English имеют высшее лингвистическое образование и прошли специальные курсы повышения квалификации этого языкового центра (обучение преподаванию по коммуникативной методике), имеют сертификат прохождения LCCI (международный экзамен для преподавателей английского языка Лондонской торгово-промышленной палаты), посещают выставки, конференции, участвуют в вебинарах.
Школа Speak English подбирает каждому подходящий курс обучения, формирует учебные группы по возрасту и разным уровням сложности — от начального до продвинутого.
Курсы английского для взрослых
Разговорный английский
Это самый популярный общий курс. Цель данного направления – вывести язык слушателя на качественно новый уровень, подготовить к непосредственному общению, пополняя язык грамматическими и лексическими оборотами. По окончании различных ступеней курса вы сможете свободно вести беседы в бытовых ситуациях, говорить об искусстве, музыке, работе, путешествиях, запрашивать информацию, уточнять, убеждать, соглашаться или спорить, приводить аргументы и т. п.
Деловой английский
После этого курса вы не только будете владеть бизнес-лексикой, но и сможете проводить презентации и совещания на английском языке, вести деловую переписку, совершать деловые звонки и принимать участие в переговорах. Курс включает множество деловых игр и ситуаций, требующих генерирования идей и принятия решений.
Английский для специальных целей
Данная программа позволит вам совершенствовать знания английского языка в рамках сферы деятельности компании и профессиональной компетенции. Например, английский для юристов, бухгалтеров, маркетологов, английский в сфере машиностроения, туризма и т.д.
Подготовка к международным экзаменам
Данная программа позволит вам или вашим сотрудникам подготовиться к сдаче таких международных экзаменов, как: TOEFL, IELTS, BULATS, BEC и т.д. Подготовка происходит по современным пособиям и актуальным ресурсам нашими ведущими преподавателями. Вы знакомитесь с форматом экзамена, стратегиями выполнения заданий по всем аспектам экзамена.
Корпоративное обучение
Занятия по любой из выбранных программ для коллектива компании. Курс может быть построен с учетом специфики деятельности фирмы. Занятия проводятся по выбору заказчика, либо на территории компании, либо на территории Speak English.
Экспресс-курс для туристов
Собираетесь в другую страну, в отпуск или по делам, но не знаете языка? Специально разработанный курс для туристов знакомит с основными фразами и конструкциями, которые можно использовать в повседневном общении. Главное, чему вас научат, — что и в какой ситуации нужно сказать. Занятия в игровой форме помогут «проиграть» реальные ситуации за границей: вылет, заселение в отеле, экскурсии, шопинг и многое другое.
Speak English: английский – это ваше успешное будущее!
Тула, пр. Ленина 85, корпус 1 (Likerka Loft)
Тел. 8 (4872) 703-073.