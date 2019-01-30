Курсы для взрослых: выбираем новую профессию или повышаем квалификацию. Часть вторая

Продолжаем обзор курсов, на которых вы сможете научиться чему-то новому и полезному.

ПРОдвижение

Центр Подготовки и Развития Массажистов

Speek English

Центр дополнительного профессионального образования «ПРОдвижение» запустил новый проект для тех, кто хочет лучше понимать себя.

Если вы хотите:

лучше понять себя и научиться лучше понимать других;

исследовать, что мешает вам двигаться к желаемым горизонтам, а также изучить свои возможности и ограничения;

разобраться со стрессами, нехваткой времени и усталостью;

увидеть, в чем причины повторяющихся проблемных ситуаций в вашей жизни.

Приходите на тренинги и семинары центра «ПРОдвижение»!

О чём будут говорить на этих тренингах?

ПРО психологию, личностный рост и развитие;

ПРО эффективность, жизнь и стрессы;

ПРО всё это и не только.

Регистрация на семинары и тренинги на этот семестр уже открыта. Смотрите, выбирайте курс, который вам нужен, и записывайтесь:

Уверенное (ассертивное) поведение: между

пассивностью и агрессивностью.

Ежедневно каждый человек сталкивается с необходимостью сказать «нет» — дома, на работе, в общественных местах, по телефону и лично. Один отказывает легко. Другой долго страдает после того, как отказался. А третий вообще не умеет отказывать, считая это неприличным. Почему так происходит? Как научиться отказывать без чувства вины? Чем отличается уверенное поведение от пассивной или агрессивной форм поведения?

Цель тренинга: повышение уровня личной уверенности, отработка навыков уверенного поведения с позиции win-win.





Чему вы научитесь:

Уверенно излагать свою позицию в личной коммуникации или переговорах, не поддаваясь агрессии. Управлять желанием промолчать, чтобы не вызвать неудовольствие со стороны просящего. Создавать конструктивный диалог с объяснением своей позиции. Распознавать манипуляции собеседника и защищаться от них, оставаясь в позиции win-win. Ситуативно анализировать и определять свою личную стратегию поведения. Принимать отказ от других, не впадая в собственную «плохость». Отказывать другим без ощущения чувства вины и понимать, что имеете право на отказ. Видеть и применять вербальные и невербальные признаки уверенного, неуверенного и агрессивного поведения.

Когда: день 1-й — 19 февраля (18.30 — 21.30);

день 2-й — 26 февраля (18.30 — 21.30).

Преподаватель: Елена Жеглова.

Стоимость — 3500 рублей.

Антистресс.

Стресс — самый распространённый «спутник» каждого из нас в жизни. Все мы часто сталкиваемся с ситуациями, на преодоление которых тратим массу внутренних сил и ресурсов здоровья. Это и есть стресс — психофизиологическая реакция на ситуацию. Если стрессовых ситуаций в жизни много, а навыков справляться с ними нет или недостаточно, рано или поздно наступает нервное истощение. Как справиться со стрессом? Как научиться саморегуляции?



За два часа семинара большая часть времени будет посвящена практике:

Самомониторинг.

Произвольное изменение параметров физиологических реакций.

Дыхательная техника саморегуляции.

Мышечная релаксация.

Активирующая техника.

Когнитивные техники.

Техника переключения внимания с мышления на восприятие, или «Торможение мыслей».

Техника «Реализм мысли — оптимизм действия».

«Антистресс-алгоритм» для экстремальных ситуаций.

Когда: 12 марта (18.30 — 21.30).

Преподаватель: Елена Жеглова

Стоимость — 2000 рублей.

Самосаботаж и прокрастинация.

Прокрастинация — это откладывание или игнорирование дел, поручений и обязанностей, которые необходимо выполнить.

Этот тренинг для вас, если:

вы постоянно не выполняете порученное и необходимое;

не выдерживаете сроки задач;

делаете работу в последний момент и наспех;

не можете заставить себя не откладывать на завтра и не понимаете, почему так происходит.

В чём причина прокрастинации? Чем она отличается от лени? Находим причины. Ищем выход. Справляемся.



Чем вы будете заниматься на тренинге:

Разберётесь с понятиями: «самосаботаж» и «прокрастинация». Посмотрите на причины самосаботирующего поведения. Определите вашу внутреннюю позицию и научитесь отталкиваться от неё. Поищите в себе желание действовать «изнутри», а не по принципу «НАДО». Обнаружите ваши личные способы поиска сил и побуждающих к действию мотивов.

Когда: день -й1 — 26 марта (18.30 — 21.30);

день 2-й — 2 апреля (18.30 — 21.30).

Преподаватель: Елена Жеглова

Стоимость — 3500 рублей.

Профессиональное выгорание.

Во многих странах эмоциональное выгорание официально признается заболеванием, связанным с профессиональной деятельностью. Если вы любите свою профессию, эта тема очень важна, если вы не хотите однажды обнаружить себя на 4-й стадии выгорания — стадии деформации, когда работа будет вам просто противопоказана.

Особая группа риска — те, кто работает в сфере «человек-человек».

Вы узнаете причины, признаки выгорания и простые методы профилактики.



На семинаре-практикуме будут исследовать:

Причины выгорания. Симптомы и стадии выгорания. На какой стадии находитесь вы? Что делать? Пошаговый план действий. Профилактика эмоционального выгорания. Ваш собственный список профилактических мер.

Когда: 13 апреля (10.00 — 17.00).

Преподаватель: Елена Жеглова

Стоимость — 3500 рублей.

Эмоциональный интеллект.

Хотим мы того или нет, но мы испытываем эмоции в любой ситуации: при общении с человеком, находясь в уединении, занимаясь будничными делами. Эмоциональный интеллект – способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач.



Если ваш ЭИ развит, вы осознаёте, понимаете свои и чужие эмоции и можете ими управлять. А значит, скорее всего, ваша жизнь гармонична, вы успешны и счастливы – и сами по себе, и в отношениях, и в профессии. Если нет, то вам на этот курс – изучать и развивать ЭИ!



Что будет на курсе?

Эмоциональный интеллект: могут ли эмоции быть разумными? Ресурс, который всегда с тобой. Формула эмоционального интеллекта: определяем-регулируем- используем эмоции. Палитра эмоций: положительные и отрицательные, конструктивные и деструктивные, уместные и неуместные, ресурсные и нересурсные эмоции. Учимся определять эмоции (свои и другого). Практикум. Техники и инструменты управления эмоциями.

- Когда и как работать со своими эмоциями (страх, гнев, печаль). Практикум.

- Когда нужно и как можно управлять эмоциями других людей. Практикум.

- Что такое эмоциональная поддержка, когда она нужна и как ее правильно оказать.

- Корректная конструктивная критика: как ее правильно высказывать и принимать. Формирование индивидуального плана саморазвития эмоционального интеллекта.

Когда: 18 мая (10.00 — 17.00).

Преподаватель: Елена Жеглова.

Стоимость — 3500 рублей.

Всем, кто придёт на любой курс после прочтения этой статьи, – скидка 1000 рублей!

Тел. 8 (950) 911-11-98.

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1fitness-school.ru

Официальное представительство международного Центра подготовки и развития массажистов» (ЦПРМ) и Ассоциации массажистов в Туле приглашает к себе на занятия всех, кто хочет получить новые знания и навыки и начать работать в сфере массажа.

Даже если у вас нет медицинского или физкультурного образования, на этих курсах вы узнаете все азы массажа и научитесь практически применять навыки и техники для профессиональной деятельности или для помощи людям в быту.

Кроме знаний и навыков о техниках массажа здесь вы освоите психологию работы с клиентами.

Практические уроки в Центре подготовки и развития массажистов проходят в специально оборудованных аудиториях с использованием наглядных пособий и методического материала.

Центр подготовки и развития массажистов — это сеть филиалов по всей России и за рубежом. Преподавание здесь ведётся по единому стандарту, что обеспечивает стабильное

качество подготовки.

В Центре подготовки и развития массажистов можно освоить следующие техники массажа:

Классический массаж,

Лимфодренажный массаж,

Антицеллюлитный массаж,

Медовый массаж,

Точечный массаж,

Спортивный массаж,

Массаж лица,

Детский массаж,

Кинезиотейпирование,

Азбуку тайского массажа,

Рефлекторный массаж стоп,

Турецкий классический массаж.

Преимущества обучения в Центре подготовки и развития массажистов:

Вы получите внушительную базу знаний и практической подготовки в сфере массажа. ЦПРМ — одна из крупнейших организаций, успешно выпускающая высококлассных массажистов с 2003 года. Вас будут учить настоящие профессионалы. Все преподаватели ежегодно проходят обязательную аттестацию и повышают свою квалификацию. Вы сможете выбрать удобный для вас центр. При необходимости возможен перевод в любой филиал самой крупной сети представительств ЦПРМ. Вы продолжите обучение с того момента, на котором прервались и, успешно окончив курс, получите сертификат и свидетельство, подтверждающие вашу квалификацию. Практические занятия начинаются с первого дня обучения. Подавляющее число занятий уделено практике, так как цель — подготовка квалифицированных практикующих специалистов. На время занятий вам бесплатно предоставляется: масла, оборудование, наглядные и методические пособия. Вы сможете совмещать обучение с работой. ЦПРМ предоставляет гибкий график обучения. Занятия проводят как в будние дни, так и в выходные, а также возможны курсы в вечернее время. При необходимости осуществляется повторное обучение без доплат даже по истечении длительного времени. Вы получите сертификат, который высоко ценится среди профессионалов, потому что ЦПРМ выдает итоговый документ только после экзамена, когда специалист твердо усвоил материал. Ваши клиенты и работодатели будут уверены в ваших знаниях и умениях, так как ваш сертификат защищен от подделок по семи степеням защиты. Вам будет комфортно учиться. В ЦПРМ созданы все необходимые условия для плодотворного обучения: уютная атмосфера, бесплатные кофе-брейки, интересные мероприятия. Практикуется индивидуальный подход к каждому слушателю. Вы ощутите себя частью дружной команды, потому что ЦПРМ не только проводит обучение, но и активно принимает участие в различных городских мероприятиях и благотворительных акциях! После окончания обучения ЦПРМ продолжает поддерживать своих выпускников. Вы получите возможность стать членом Ассоциации массажистов, участвовать во встречах массажистов, конференциях, выставках, чемпионатах и других мероприятиях, интересных и полезных для профессионального роста.

Приходите в ЦПРМ и получите новую, полезную и прибыльную профессию!

Тула, пр. Ленина, 87/10.

Тел. 8 (920) 278-83-66.

cprm.ru

ВК

Языковой центр Speak English работает более десяти лет. За это время здесь обучили английскому языку более 3000 выпускников.

Speak English обучает по самой передовой и эффективной методике в мире — коммуникативной.

В отличие от академического подхода (школьной программы) она нацелена на то, чтобы развить умение общаться легко и свободно. Таким образом, коммуникативный подход обеспечивает не механическое запоминание базовых слов и грамматики, а осознанное понимание того, как строится речь. Это позволяет снимать психологический барьер и подходить к изучению языка с удовольствием.

Все преподаватели Speak English имеют высшее лингвистическое образование и прошли специальные курсы повышения квалификации этого языкового центра (обучение преподаванию по коммуникативной методике), имеют сертификат прохождения LCCI (международный экзамен для преподавателей английского языка Лондонской торгово-промышленной палаты), посещают выставки, конференции, участвуют в вебинарах.

Школа Speak English подбирает каждому подходящий курс обучения, формирует учебные группы по возрасту и разным уровням сложности — от начального до продвинутого.

Курсы английского для взрослых

Разговорный английский

Это самый популярный общий курс. Цель данного направления – вывести язык слушателя на качественно новый уровень, подготовить к непосредственному общению, пополняя язык грамматическими и лексическими оборотами. По окончании различных ступеней курса вы сможете свободно вести беседы в бытовых ситуациях, говорить об искусстве, музыке, работе, путешествиях, запрашивать информацию, уточнять, убеждать, соглашаться или спорить, приводить аргументы и т. п.

Деловой английский

После этого курса вы не только будете владеть бизнес-лексикой, но и сможете проводить презентации и совещания на английском языке, вести деловую переписку, совершать деловые звонки и принимать участие в переговорах. Курс включает множество деловых игр и ситуаций, требующих генерирования идей и принятия решений.

Английский для специальных целей

Данная программа позволит вам совершенствовать знания английского языка в рамках сферы деятельности компании и профессиональной компетенции. Например, английский для юристов, бухгалтеров, маркетологов, английский в сфере машиностроения, туризма и т.д.

Подготовка к международным экзаменам

Данная программа позволит вам или вашим сотрудникам подготовиться к сдаче таких международных экзаменов, как: TOEFL, IELTS, BULATS, BEC и т.д. Подготовка происходит по современным пособиям и актуальным ресурсам нашими ведущими преподавателями. Вы знакомитесь с форматом экзамена, стратегиями выполнения заданий по всем аспектам экзамена.

Корпоративное обучение

Занятия по любой из выбранных программ для коллектива компании. Курс может быть построен с учетом специфики деятельности фирмы. Занятия проводятся по выбору заказчика, либо на территории компании, либо на территории Speak English.

Экспресс-курс для туристов

Собираетесь в другую страну, в отпуск или по делам, но не знаете языка? Специально разработанный курс для туристов знакомит с основными фразами и конструкциями, которые можно использовать в повседневном общении. Главное, чему вас научат, — что и в какой ситуации нужно сказать. Занятия в игровой форме помогут «проиграть» реальные ситуации за границей: вылет, заселение в отеле, экскурсии, шопинг и многое другое.

Speak English: английский – это ваше успешное будущее!

Тула, пр. Ленина 85, корпус 1 (Likerka Loft)

Тел. 8 (4872) 703-073.

doyouspeakenglish.ru

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