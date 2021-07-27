город
город
Регистрация
Тульским блогерам предложил сотрудничество крупный продюсерский центр

Тульским блогерам предложил сотрудничество крупный продюсерский центр

В ресторане «Пряности и радости» прошла первая встреча тульских блогеров и представителей компании Insight people.

У тульских блогеров появился шанс стать знаменитыми на всю страну – продюсерский центр Insight people запускает грандиозный проект в Туле. 30 блогеров из оружейной столицы получат контракт, поддержку и помощь в продвижении.

Подробно об этом представители Insight people – Ольга Долматова и Алексей Савко – рассказали на встрече в ресторане «Пряности и радости». Здесь собрались несколько десятков блогеров с аудиторией от 1,3 млн до 500 подписчиков. 

Алексей Савко:

Алексей Савко

– Наша цель – найти талантливых людей в каждом регионе и помочь им развиваться. Мы готовы оказать поддержку, дать инструменты для продвижения, обучить, чтобы потом выйти на взаимовыгодное сотрудничество. Нам важно стремление, а не число подписчиков. Мы даем мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу, танцам, умению держать себя перед камерой, по фото- и видеосъемке. Это работа, ее нужно выполнять, и всё получится. Нам интересны все площадки, любые идеи.

Я по собственному опыту знаю, что можно прийти к своей мечте, стать популярным и хорошо зарабатывать, даже если ты родился в маленьком городе, главное – желание. Мы научим создавать контент, обсудим проекты, а также расскажем, как монетизировать блог. А еще мы откроем в Туле творческую студию с профессиональным светом, аппаратурой, чтобы в ней можно было снимать качественные фото и видео. Пользоваться ею блогеры смогут бесплатно.

Ольга Долматова, организатор: 

Ольга Долматова

– Insight people — это проект, который включает в себя открытие творческих студий для блогеров в 85 регионах России. Многие жители небольших городов смотрят в соцсетях на популярных блогеров, живущих в Москве, и завидуют их возможностям. Мы решили открыть новые горизонты как раз для таких людей. 

У нас за плечами уже 16 городов. Сейчас мы впервые встретились с блогерами. После этого пригласим всех на кастинг, где как раз и отберем 30 человек, которым предложим контракт с нашим продюсерским центром. Нам интересны личности, и неважно, сколько сейчас у них подписчиков, главное – желание работать и учиться. Наш продюсерский центр отличает то, что мы любим тех, с кем сотрудничаем, относимся к ним с душой. Мы считаем, что хороший продюсер, как мама, хочет для вас только самого лучшего, радуется вашим успехам, старается научить. Конечно, мы имеем с этого свою выгоду, но у нас большая семья, теперь – по всей России. 

Проекту Insight people около года. У нас уже есть успешные проекты. Мы работаем с Анатолием Цоем, Анной Хилькевич, Sasha Stone и др. Мы считаем каждого в нашей команде талантливым, целеустремленным, амбициозным, даже тех, кто пока боится стоять перед камерой. Если ты пришел к нам, значит, ты много значишь.

Сейчас Insight people уже подписал контракты с 300 блогерами по всей стране. Самый активный возраст – от 20 до 35 лет. Контракт заключается на пять лет. Разорвать его можно только в том случае, если блогер вообще не работает и не заинтересован в своем развитии.

По словам организаторов, Тула – один из перспективных городов, в котором есть блогеры разных направленностей.
 

 

Камилла Грашкина, менеджер:

– Тула оказалась очень отзывчивой. На встречу были приглашены отобранные люди. Мы изучили поступившие заявки, соцсети. Каждый профиль был оценен профессионалами. Часто бывает, что в регионе преобладает определенная тематика контента, развивается всего несколько платформ. В Туле же блогеры очень разнообразные – фитнес-тренеры, пранкеры, мамочки, бизнес-эксперты. Мы уверены, что многие из них смогут добиться больших успехов.

Пока кастинга еще не было, и вы можете присоединиться к команде Insight people. Для этого постучитесь в Instagram-аккаунт продюсерского центра.

Участники встречи поделились с Myslo впечатлениями от встречи.

Настя Суслик:

Настя Суслик

– Я пишу в Instagram про путешествия, интересные места в Туле и еду, иногда еще про музыку и психологию. У меня нет какой-то единой «блогерской» идеи, поэтому блогером я себя бы не назвала. Но люди читают мои посты. Думала, что на встрече будут предлагать что-то платное, но оказалось всё иначе – авторы проекта готовы развивать блогеров, инвестировать в них, чтобы потом получать процент от прибыли. Это интересная затея. К тому же у ребят будет целая профессиональная студия в распоряжении – твори не хочу! Пока не решила, подойдет ли этот формат мне, но для начинающих блогеров это точно отличный старт.

Илья Ерофеев

Илья Ерофеев

– Встреча была интересной, присутствовало много блогеров, миллионников и обычных. У меня блог посвящен тематике спорта и реабилитации. Я пережил серьезную аварию, моя жизнь разделилась на до и после, но я смог восстановиться и хочу делиться своим опытом с людьми. Хочу начать снимать ролики для YouTube, и мне нужен человек, который бы давал советы, подсказывал, направлял. Так что мне проект показался интересным, возможно, мы будем сотрудничать.

Татьяна Стуковнина

Татьяна Стуковнина

– Я фитнес-тренер, помогаю людям приходить в форму и рассказываю об этом на своих страничках в соцсетях. Встреча с Insight people мне понравилась. Нам сделали очень крутое предложение. Как начинающий блогер я понимаю важность продюсеров и продвижения. На этом этапе важна поддержка. Нам нужен человек, который бы рассказал, как вести блог правильно, так что проект показался мне интересным. 

Светлана Комиссарова-Ишмамедова:

Светлана Комиссарова-Ишмамедова

– Я блогер, и, безусловно, мне была интересна встреча. Я познакомилась с новыми людьми, прекрасно провела время. Проект обещает быть горячим!

Мой блог в основном о жизни и бьюти-бизнесе. Я и мой муж живем с одним легким, но при этом не унываем, радуемся жизни. В блоге я рассказывала о предательстве команды, бросившей меня, пока я была без сознания в реанимации, о том, как я начала жизнь с нуля. Честно рассказываю, как обманывают в салонах красоты. Мой блог еще и про мотивацию, про жизнь «без прекрас». Там я настоящая. Мечтаю развиваться и дальше в блогерстве и обещаю, что стану блогером-миллионником!

 

Галерея
Встреча тульских блогеров, Фото: 1
Встреча тульских блогеров, Фото: 2
Встреча тульских блогеров, Фото: 3
Встреча тульских блогеров, Фото: 4
Встреча тульских блогеров, Фото: 5
Встреча тульских блогеров, Фото: 6
Встреча тульских блогеров, Фото: 7
Встреча тульских блогеров, Фото: 8
Встреча тульских блогеров, Фото: 9
Встреча тульских блогеров, Фото: 10
Встреча тульских блогеров, Фото: 11
Встреча тульских блогеров, Фото: 12
Встреча тульских блогеров, Фото: 13
Встреча тульских блогеров, Фото: 14
Встреча тульских блогеров, Фото: 15
Встреча тульских блогеров, Фото: 16
Встреча тульских блогеров, Фото: 17
Встреча тульских блогеров, Фото: 18
Встреча тульских блогеров, Фото: 19
Встреча тульских блогеров, Фото: 20
Встреча тульских блогеров, Фото: 21
Встреча тульских блогеров, Фото: 22
Встреча тульских блогеров, Фото: 23
Встреча тульских блогеров, Фото: 24
Встреча тульских блогеров, Фото: 25
Встреча тульских блогеров, Фото: 26
Встреча тульских блогеров, Фото: 27
Встреча тульских блогеров, Фото: 28
Встреча тульских блогеров, Фото: 29
Встреча тульских блогеров, Фото: 30
Встреча тульских блогеров, Фото: 31
Встреча тульских блогеров, Фото: 32
Встреча тульских блогеров, Фото: 33
Встреча тульских блогеров, Фото: 34
Встреча тульских блогеров, Фото: 35
Встреча тульских блогеров, Фото: 36
Встреча тульских блогеров, Фото: 37
Встреча тульских блогеров, Фото: 38
Встреча тульских блогеров, Фото: 39
Встреча тульских блогеров, Фото: 40
Встреча тульских блогеров, Фото: 41
Встреча тульских блогеров, Фото: 42
Встреча тульских блогеров, Фото: 43
Встреча тульских блогеров, Фото: 44
Встреча тульских блогеров, Фото: 45
Встреча тульских блогеров, Фото: 46
Встреча тульских блогеров, Фото: 47
Встреча тульских блогеров, Фото: 48
Встреча тульских блогеров, Фото: 49
Встреча тульских блогеров, Фото: 50
Встреча тульских блогеров, Фото: 51
Встреча тульских блогеров, Фото: 52
Встреча тульских блогеров, Фото: 53
Встреча тульских блогеров, Фото: 54
Встреча тульских блогеров, Фото: 55
Встреча тульских блогеров, Фото: 56
Встреча тульских блогеров, Фото: 57
Встреча тульских блогеров, Фото: 58
Встреча тульских блогеров, Фото: 59
Встреча тульских блогеров, Фото: 60
Встреча тульских блогеров, Фото: 61
Встреча тульских блогеров, Фото: 62
Встреча тульских блогеров, Фото: 63
Встреча тульских блогеров, Фото: 64
Встреча тульских блогеров, Фото: 65
Встреча тульских блогеров, Фото: 66
Встреча тульских блогеров, Фото: 67
Встреча тульских блогеров, Фото: 68
Встреча тульских блогеров, Фото: 69
Встреча тульских блогеров, Фото: 70
Встреча тульских блогеров, Фото: 71
Встреча тульских блогеров, Фото: 72
Встреча тульских блогеров, Фото: 73
Встреча тульских блогеров, Фото: 74
Встреча тульских блогеров, Фото: 75
Встреча тульских блогеров, Фото: 76
Встреча тульских блогеров, Фото: 77
Встреча тульских блогеров, Фото: 78
Встреча тульских блогеров, Фото: 79
Встреча тульских блогеров, Фото: 80
Встреча тульских блогеров, Фото: 81
Встреча тульских блогеров, Фото: 82
Встреча тульских блогеров, Фото: 83
Встреча тульских блогеров, Фото: 84
Встреча тульских блогеров, Фото: 85
Встреча тульских блогеров, Фото: 86
Встреча тульских блогеров, Фото: 87
Встреча тульских блогеров, Фото: 88
Встреча тульских блогеров, Фото: 89
Встреча тульских блогеров, Фото: 90
Встреча тульских блогеров, Фото: 91
Встреча тульских блогеров, Фото: 92
Встреча тульских блогеров, Фото: 93
Встреча тульских блогеров, Фото: 94
Встреча тульских блогеров, Фото: 95
Встреча тульских блогеров, Фото: 96
Встреча тульских блогеров, Фото: 97
Встреча тульских блогеров, Фото: 98
Встреча тульских блогеров, Фото: 99
Встреча тульских блогеров, Фото: 100
Встреча тульских блогеров, Фото: 101
Встреча тульских блогеров, Фото: 102
Встреча тульских блогеров, Фото: 103
Встреча тульских блогеров, Фото: 104
Встреча тульских блогеров, Фото: 105
Встреча тульских блогеров, Фото: 106
Встреча тульских блогеров, Фото: 107
Встреча тульских блогеров, Фото: 108
Встреча тульских блогеров, Фото: 109
Встреча тульских блогеров, Фото: 110
Встреча тульских блогеров, Фото: 111
Встреча тульских блогеров, Фото: 112
Встреча тульских блогеров, Фото: 113
Встреча тульских блогеров, Фото: 114
Встреча тульских блогеров, Фото: 115
Встреча тульских блогеров, Фото: 116
Встреча тульских блогеров, Фото: 117
Встреча тульских блогеров, Фото: 118
Встреча тульских блогеров, Фото: 119
Встреча тульских блогеров, Фото: 120
Встреча тульских блогеров, Фото: 121
Встреча тульских блогеров, Фото: 122
Встреча тульских блогеров, Фото: 123
Встреча тульских блогеров, Фото: 124
Встреча тульских блогеров, Фото: 125
Встреча тульских блогеров, Фото: 126
Встреча тульских блогеров, Фото: 127
Встреча тульских блогеров, Фото: 128
Встреча тульских блогеров, Фото: 129
Встреча тульских блогеров, Фото: 130
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 14:32 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Insight people
;
Школьная форма OLMI: оденьте ребенка в школу со вкусом
Школьная форма OLMI: оденьте ребенка в школу со вкусом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.