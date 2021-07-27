Тульским блогерам предложил сотрудничество крупный продюсерский центр

У тульских блогеров появился шанс стать знаменитыми на всю страну – продюсерский центр Insight people запускает грандиозный проект в Туле. 30 блогеров из оружейной столицы получат контракт, поддержку и помощь в продвижении.

Подробно об этом представители Insight people – Ольга Долматова и Алексей Савко – рассказали на встрече в ресторане «Пряности и радости». Здесь собрались несколько десятков блогеров с аудиторией от 1,3 млн до 500 подписчиков.

Алексей Савко:

Алексей Савко – Наша цель – найти талантливых людей в каждом регионе и помочь им развиваться. Мы готовы оказать поддержку, дать инструменты для продвижения, обучить, чтобы потом выйти на взаимовыгодное сотрудничество. Нам важно стремление, а не число подписчиков. Мы даем мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу, танцам, умению держать себя перед камерой, по фото- и видеосъемке. Это работа, ее нужно выполнять, и всё получится. Нам интересны все площадки, любые идеи. Я по собственному опыту знаю, что можно прийти к своей мечте, стать популярным и хорошо зарабатывать, даже если ты родился в маленьком городе, главное – желание. Мы научим создавать контент, обсудим проекты, а также расскажем, как монетизировать блог. А еще мы откроем в Туле творческую студию с профессиональным светом, аппаратурой, чтобы в ней можно было снимать качественные фото и видео. Пользоваться ею блогеры смогут бесплатно.

Ольга Долматова, организатор:

Ольга Долматова – Insight people — это проект, который включает в себя открытие творческих студий для блогеров в 85 регионах России. Многие жители небольших городов смотрят в соцсетях на популярных блогеров, живущих в Москве, и завидуют их возможностям. Мы решили открыть новые горизонты как раз для таких людей. У нас за плечами уже 16 городов. Сейчас мы впервые встретились с блогерами. После этого пригласим всех на кастинг, где как раз и отберем 30 человек, которым предложим контракт с нашим продюсерским центром. Нам интересны личности, и неважно, сколько сейчас у них подписчиков, главное – желание работать и учиться. Наш продюсерский центр отличает то, что мы любим тех, с кем сотрудничаем, относимся к ним с душой. Мы считаем, что хороший продюсер, как мама, хочет для вас только самого лучшего, радуется вашим успехам, старается научить. Конечно, мы имеем с этого свою выгоду, но у нас большая семья, теперь – по всей России. Проекту Insight people около года. У нас уже есть успешные проекты. Мы работаем с Анатолием Цоем, Анной Хилькевич, Sasha Stone и др. Мы считаем каждого в нашей команде талантливым, целеустремленным, амбициозным, даже тех, кто пока боится стоять перед камерой. Если ты пришел к нам, значит, ты много значишь.

Сейчас Insight people уже подписал контракты с 300 блогерами по всей стране. Самый активный возраст – от 20 до 35 лет. Контракт заключается на пять лет. Разорвать его можно только в том случае, если блогер вообще не работает и не заинтересован в своем развитии.

По словам организаторов, Тула – один из перспективных городов, в котором есть блогеры разных направленностей.

Камилла Грашкина, менеджер:

– Тула оказалась очень отзывчивой. На встречу были приглашены отобранные люди. Мы изучили поступившие заявки, соцсети. Каждый профиль был оценен профессионалами. Часто бывает, что в регионе преобладает определенная тематика контента, развивается всего несколько платформ. В Туле же блогеры очень разнообразные – фитнес-тренеры, пранкеры, мамочки, бизнес-эксперты. Мы уверены, что многие из них смогут добиться больших успехов.

Пока кастинга еще не было, и вы можете присоединиться к команде Insight people. Для этого постучитесь в Instagram-аккаунт продюсерского центра.

Участники встречи поделились с Myslo впечатлениями от встречи.

Настя Суслик:

Настя Суслик – Я пишу в Instagram про путешествия, интересные места в Туле и еду, иногда еще про музыку и психологию. У меня нет какой-то единой «блогерской» идеи, поэтому блогером я себя бы не назвала. Но люди читают мои посты. Думала, что на встрече будут предлагать что-то платное, но оказалось всё иначе – авторы проекта готовы развивать блогеров, инвестировать в них, чтобы потом получать процент от прибыли. Это интересная затея. К тому же у ребят будет целая профессиональная студия в распоряжении – твори не хочу! Пока не решила, подойдет ли этот формат мне, но для начинающих блогеров это точно отличный старт.

Илья Ерофеев:

Илья Ерофеев – Встреча была интересной, присутствовало много блогеров, миллионников и обычных. У меня блог посвящен тематике спорта и реабилитации. Я пережил серьезную аварию, моя жизнь разделилась на до и после, но я смог восстановиться и хочу делиться своим опытом с людьми. Хочу начать снимать ролики для YouTube, и мне нужен человек, который бы давал советы, подсказывал, направлял. Так что мне проект показался интересным, возможно, мы будем сотрудничать.

Татьяна Стуковнина:

Татьяна Стуковнина – Я фитнес-тренер, помогаю людям приходить в форму и рассказываю об этом на своих страничках в соцсетях. Встреча с Insight people мне понравилась. Нам сделали очень крутое предложение. Как начинающий блогер я понимаю важность продюсеров и продвижения. На этом этапе важна поддержка. Нам нужен человек, который бы рассказал, как вести блог правильно, так что проект показался мне интересным.

Светлана Комиссарова-Ишмамедова: