Рядом с домом: Отдых с пользой и удовольствием в Тульской области для всей семьи
Предлагаем варианты мест, где можно отлично провести отпуск или выходные всей семьей, с друзьями или коллегами.
Отдых на лоне природы — прекрасная смена городской обстановки. Размеренный ритм жизни и свежий воздух благотворно влияют на нервную систему. Вокруг природа. Натуральные и вкусные продукты. И главное — всего вдоволь.
Здесь в любое время года можно найти отличный способ отдохнуть. И не просто отдохнуть, а активно и с пользой для здоровья. За новыми впечатлениями не надо далеко ехать — в Тульской области созданы все условия, чтобы «отключиться» от городской суеты.
Загородный комплекс «Приокские зори» расположен в одном из самых живописных уголков Тульской области. Тихий островок счастья отлично подойдет как для романтических выходных для двоих, так и для большой шумной компании.
В уютных домиках вы найдете всё, что нужно для комфортного отдыха, — от необходимых кухонных принадлежностей до тапочек и полотенец! А для всех любителей вкуснейших шашлыков и обедов под открытым небом у каждого домика расположена специальная зона со столиками и мангалами.
Кроме того, в загородном комплексе можно сходить в баню, а после парилки окунуться в бассейн.
А еще здесь можно взять напрокат велосипеды и другой транспорт! По соседству с загородным комплексом есть что посмотреть: можно прогуляться по усадьбе
А для именинников и молодоженов в «Приокских зорях» действует специальное предложение!
К тому же «Приокские зори» одержали победу в народном голосовании Myslo за звание лучшей турбазы в Тульской области.
Тульская область, Заокский район, д. Антоновка,
+7 (4872)79-22-02, +7 (930)791-22-02.
Подробнее на сайте.
На высоком правом берегу Оки в 15 км от Алексина располагается санаторий «Молния». Здравница на 44 номера находится в окружении живописного леса, на месте бывшей усадьбы графов Бобрищевых-Пушкиных. Свежий воздух и живописные пейзажи помогут оставить все городские заботы, а медицинские процедуры придадут бодрости и сил.
С 10 августа по 10 октября в санатории действует акция «Бархатный сезон». Стоимость путевки составляет всего 1500 рублей в сутки.
В стоимость путёвки входит:
- Проживание в 2-местном номере,
- 4-разовое питание,
- Автостоянка,
- Аренда мангала,
- Медицинские услуги (по назначению врача).
А цена размещения с ограниченным набором медуслуг на время бархатного сезона составит 1300 рублей в сутки!
В каждом номере основного корпуса к услугам гостей отдельная ванна, туалет, умывальник, ТВ, холодильник, электрочайник и балкон.
Специально для любителей активного отдыха в «Молнии» расположены танцевальный и тренажерный залы, бильярдная и настольные игры на любой вкус.
Также на территории санатория находятся сауна с купелью, стационарный мангал с навесом, фитобар, косметологический кабинет и автостоянка.
За дополнительную плату можно отправиться на экскурсию в музей-заповедник
Тульская обл., Алексинский р-н, д. Егнышевка.
Телефоны для заявок:
8 (48753) 7-56-08, 7-56-13 — в санатории.
Всего в 40 минутах езды от Тулы и в двух часах от Москвы, в Веневском районе, в экологически чистой зоне на берегу реки расположился парк-отель «Золотой Осетр».
Из главного зала ресторана парк-отеля открывается вид, захватывающий дух!
Уютные номера главного корпуса и коттеджи в парковой зоне предлагают гостям всё необходимое для полноценного отдыха.
Живописные ландшафты и удобная инфраструктура идеально подходят для отдыха всей семьей, а также для проведения деловых встреч и различных мероприятий — в залах ресторана комфортно разместятся от 25 до 120 человек. Для влюбленных пар, планирующих свадьбу будущей осенью и зимой, в парк-отеле действует специальное предложение — аренда зала в подарок!
Также на территории парк-отеля к услугам гостей совершенно бесплатно:
- два летних открытых бассейна,
- детская площадка и детская комната,
- пляжный волейбол и футбольная площадка,
- сауна и баня на дровах,
- прокат велосипедов,
- настольный теннис,
- прокат спортинвентаря,
- охраняемая парковка.
За дополнительную плату можно взять напрокат лодку. А в летних и зимних беседках на мангале можно пожарить вкуснейший шашлык и спеть с друзьями караоке. Любители тюбинга смогут вдоволь покататься на всесезонной горке.
В середине сентября для маленьких гостей «Золотого Осетра» распахнет свои двери сказочный «Город потех и ремесел».
В каждом из семи домов детского комплекса маленьких гостей будут ждать приключения. Для малышей — любимые сказочные персонажи и мультики, для ребят постарше — мастер-классы по приготовлению настоящей итальянской пиццы от шеф-повара, которую потом можно будет отведать всей семьей. А еще виртуальная экскурсия по истории Тулы и области с чаепитием из настоящего самовара. Для активных непосед — целый этаж кривых зеркал и настоящий ленточный лабиринт и многое другое!
Для всех желающих встретить самый волшебный праздник – Новый год – на лоне природы в парк-отеле открыто бронирование отдельных домов из сруба.
Тульская область, Веневский район, Осетровское лесничество,
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