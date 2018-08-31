Рядом с домом: Отдых с пользой и удовольствием в Тульской области для всей семьи

Предлагаем варианты мест, где можно отлично провести отпуск или выходные всей семьей, с друзьями или коллегами.

Отдых на лоне природы — прекрасная смена городской обстановки. Размеренный ритм жизни и свежий воздух благотворно влияют на нервную систему. Вокруг природа. Натуральные и вкусные продукты. И главное — всего вдоволь.

Здесь в любое время года можно найти отличный способ отдохнуть. И не просто отдохнуть, а активно и с пользой для здоровья. За новыми впечатлениями не надо далеко ехать — в Тульской области созданы все условия, чтобы «отключиться» от городской суеты.

«Приокские зори»

Загородный комплекс «Приокские зори» расположен в одном из самых живописных уголков Тульской области. Тихий островок счастья отлично подойдет как для романтических выходных для двоих, так и для большой шумной компании.

В уютных домиках вы найдете всё, что нужно для комфортного отдыха, — от необходимых кухонных принадлежностей до тапочек и полотенец! А для всех любителей вкуснейших шашлыков и обедов под открытым небом у каждого домика расположена специальная зона со столиками и мангалами.

Кроме того, в загородном комплексе можно сходить в баню, а после парилки окунуться в бассейн.

А еще «Приокские зори» — это райское место для всех любителей рыбалки и «тихой охоты».

А еще здесь можно взять напрокат велосипеды и другой транспорт! По соседству с загородным комплексом есть что посмотреть: можно прогуляться по усадьбе В. Д. Поленова , посетить памятники героям, павшим за Родину, или заглянуть в церковь Троицы Живоначальной в Бёхово.

А для именинников и молодоженов в «Приокских зорях» действует специальное предложение!

К тому же «Приокские зори» одержали победу в народном голосовании Myslo за звание лучшей турбазы в Тульской области.

Тульская область, Заокский район, д. Антоновка,

+7 (4872)79-22-02, +7 (930)791-22-02.

Подробнее на сайте.

Санаторий «Молния»

На высоком правом берегу Оки в 15 км от Алексина располагается санаторий «Молния». Здравница на 44 номера находится в окружении живописного леса, на месте бывшей усадьбы графов Бобрищевых-Пушкиных. Свежий воздух и живописные пейзажи помогут оставить все городские заботы, а медицинские процедуры придадут бодрости и сил.

С 10 августа по 10 октября в санатории действует акция «Бархатный сезон». Стоимость путевки составляет всего 1500 рублей в сутки.

В стоимость путёвки входит:

Проживание в 2-местном номере,

4-разовое питание,

Автостоянка,

Аренда мангала,

Медицинские услуги (по назначению врача).

А цена размещения с ограниченным набором медуслуг на время бархатного сезона составит 1300 рублей в сутки!

В каждом номере основного корпуса к услугам гостей отдельная ванна, туалет, умывальник, ТВ, холодильник, электрочайник и балкон.

Специально для любителей активного отдыха в «Молнии» расположены танцевальный и тренажерный залы, бильярдная и настольные игры на любой вкус.

Также на территории санатория находятся сауна с купелью, стационарный мангал с навесом, фитобар, косметологический кабинет и автостоянка.

За дополнительную плату можно отправиться на экскурсию в музей-заповедник В. Д. Поленова , музеи Тулы и Алексина, монастырь и святой источник блаженной Евфросинии в дер. Колюпаново или в Приокско-террасный заповедник.

Тульская обл., Алексинский р-н, д. Егнышевка.

Телефоны для заявок:

8 (4872) 32-55-38 , 8 (4872) 31-13-39 — в Туле,

8 (495) 988-75-36 — в Москве,

8 (48753) 7-56-08, 7-56-13 — в санатории.

mtula.ru

«золотой осетр»

Всего в 40 минутах езды от Тулы и в двух часах от Москвы, в Веневском районе, в экологически чистой зоне на берегу реки расположился парк-отель «Золотой Осетр».

Из главного зала ресторана парк-отеля открывается вид, захватывающий дух!

Уютные номера главного корпуса и коттеджи в парковой зоне предлагают гостям всё необходимое для полноценного отдыха.

Живописные ландшафты и удобная инфраструктура идеально подходят для отдыха всей семьей, а также для проведения деловых встреч и различных мероприятий — в залах ресторана комфортно разместятся от 25 до 120 человек. Для влюбленных пар, планирующих свадьбу будущей осенью и зимой, в парк-отеле действует специальное предложение — аренда зала в подарок!

Также на территории парк-отеля к услугам гостей совершенно бесплатно:

два летних открытых бассейна,

детская площадка и детская комната,

пляжный волейбол и футбольная площадка,

сауна и баня на дровах,

прокат велосипедов,

настольный теннис,

прокат спортинвентаря,

охраняемая парковка.

За дополнительную плату можно взять напрокат лодку. А в летних и зимних беседках на мангале можно пожарить вкуснейший шашлык и спеть с друзьями караоке. Любители тюбинга смогут вдоволь покататься на всесезонной горке.

В середине сентября для маленьких гостей «Золотого Осетра» распахнет свои двери сказочный «Город потех и ремесел».

В каждом из семи домов детского комплекса маленьких гостей будут ждать приключения. Для малышей — любимые сказочные персонажи и мультики, для ребят постарше — мастер-классы по приготовлению настоящей итальянской пиццы от шеф-повара, которую потом можно будет отведать всей семьей. А еще виртуальная экскурсия по истории Тулы и области с чаепитием из настоящего самовара. Для активных непосед — целый этаж кривых зеркал и настоящий ленточный лабиринт и многое другое!

Для всех желающих встретить самый волшебный праздник – Новый год – на лоне природы в парк-отеле открыто бронирование отдельных домов из сруба.

Тульская область, Веневский район, Осетровское лесничество,

+7 (906) 530-55-66, +7 (905) 627-36-63

Подробности на сайте.

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