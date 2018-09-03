Стоматологическая клиника Шумаковой: Откройте для себя комфорт лазерных технологий

фото Дмитрия Дзюбина.

В этой клинике все виды стоматологических услуг оказывают с помощью инновационных материалов и современного оборудования, что позволяет выполнить любые виды работ максимально точно и эффективно.

У каждого найдутся такие знакомые, которые до последнего терпят зубную боль и не идут к врачу до тех пор, пока уже, что называется, «совсем невмоготу». И это несмотря на то, что современная медицина в сфере стоматологии сделала огромный скачок. Благодаря ему лечение проходит максимально безболезненно и быстро.

Что из себя представляет современная стоматологическая клиника, Myslo узнал в Стоматологической клинике Шумаковой, расположенной на ул. Мира недалеко от пр. Ленина.

Главный врач клиники Елена Шумакова:

Елена Шумакова – У нас нет очередей и суеты, присущей большим клиникам. Здесь по-домашнему уютно. Мы постарались обеспечить нашим пациентам максимум комфорта как во время ожидания, так и во время процедур. Консультация для нас — это неотъемлемая часть лечения. Мы всегда посоветуем наилучший план лечения, расскажем обо всех нюансах и даже постараемся отговорить от ненужных процедур. Ни у кого из наших врачей нет задачи навязать дополнительные услуги, мы советуем только то, что действительно необходимо каждому конкретному пациенту.

Здесь инновационные технологии буквально во всем, начиная от программы для записи пациентов.

В программе отражаются не только дата и время, когда должен прийти пациент, но и проблема, которая его беспокоит, и комментарий, когда стоит напомнить о записи к врачу (если в этом есть необходимость). Эта же информация отражается и в компьютере врача. Благодаря этому пришедший на прием пациент не ждет, когда медсестра приготовит нужный набор инструментов, он уже готов. А это экономит время и врача, и пациента.

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Лечение

У многих боязнь стоматологов связана с тем, что пациент не видит, что делает врач, и не знает, как выглядит его больной зуб, ведь заглянуть себе в рот и оценить весь масштаб проблемы не всегда возможно. Зачастую это доступно только врачу. По сути, на лечении это не сказывается, но чтобы пациент понимал, что представляет из себя больной зуб и какие манипуляции предстоит совершить, используется специальная видеокамера.

В клинике Шумаковой на всех стоматологических установках есть специальные видеокамеры. Они небольшие по размерам, благодаря чему позволяют вывести в режиме реального времени на монитор перед пациентам картинку и наглядно продемонстрировать, в каком состоянии зуб или десна.

Иногда понять, с чем связана боль, на которую жалуется пациент, очень сложно без дополнительного оборудования. Снимки визиографа (рентген-снимки) не всегда информативны. В связи с этим клиника Шумаковой использует КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ (3D-томограф).

Все первичные пациенты перед началом лечения в клинике Шумаковой по результатам конусно-лучевой компьютерной томографии получают профессиональную консультацию. Доктора располагают всеми необходимыми инструментами, материалом, оборудованием, чтобы оказать обратившимся качественную стоматологическую помощь.

Конусно-лучевая компьютерная томография является обследованием повышенной информативности и качества. Получаем трехмерную модель, позволяющую создать необходимое изображение:

– в терапевтической стоматологии выявляются острые воспалительные процессы не только в зубах, но и в окружающих их мягких тканях;

– в ортопедии составляется точный план лечения, оцениваем состояние опорного зуба, своевременно выявляем осложнения, развившиеся в результате ранее поставленной конструкции;

– в хирургии определяется местонахождение воспаления, его размер, место забора кости для имплантата. Томограф применяется для обнаружения патологий лор органов, в частности гайморовых пазух, куда часто прарастают кисты зубов верхней челюсти, что вызывает одонтогенный гайморит, и затрудняет лечение данной патологии со стороны лор врачей. 3D компьютерная диагностика позволяет понять какой именно зуб является причинным и принять меры для комплексного лечения заболевания гайморовой пазухи;

– в имплантологии позволяет подготовить пациента к имплантации, оценить количество и качество костной ткани, получить точные сведения о месте, в котором предполагается проведение манипуляций, и т. д.

РАБОТА В ЧЕТЫРЕ РУКИ — это правильная и эргономичная организация своего рабочего места и трудового процесса, что позволяет экономить время, силы и, главное, здоровье и врача, и пациента! Преимущества: высокая производительность врача и помощника;

максимальное использование знаний и навыков опытного врача;

снижение психологического и физического дискомфорта у пациента – возможность применения качественных медицинских технологий;

снижение усталости стоматолога на фоне стресса в течение трудового дня;

хорошая адаптация пациента в горизонтальном положении.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ применяется для лечения полости рта, десен и зубов. Эта современная технология используется в ведущих клиниках мира и позволяет проводить лечение максимально эффективно и абсолютно безболезненно, отмечает Елена Шумакова.

Для лечения поражений десен и слизистой оболочки бактериальной, вирусной и грибковой этиологии используется фотодинамическая терапия (ФДТ). Часто используется лазерный луч при стерилизации корневых каналов, что снижает риск рецидива болезни. Используем ФДТ при отбеливании зубов, что приводит к укреплению эмали и снижению чувствительности зубов, при гингивитах и пародонтитах. Главный врач клиники добавляет: «Нам доверяют, и поэтому редко бывают «свободные окна для приема».

Елена Шумакова – Пациент хочет видеть и чувствовать заботу о своем здоровье, а также быть уверенным в безопасности на приеме у стоматолога. Поэтому наша задача – обеспечить эту безопасность. В нашей клинике используются индивидуальные пакеты со стерильным инструментарием, которые вскрываются в поле зрения пациента. Для каждого пациента используется стерильный наконечник. Мы применяем аппараты быстрого автоклавирования инструментария и одноразовые средства индивидуальной гигиены.

Имплантация и протезирование

Каждый хочет иметь красивую улыбку, но иногда из-за травмы или по показаниям врача приходится один или несколько зубов удалять. Имплантация — это замещение одного или нескольких отсутствующих зубов, а значит, восполнение жевательной функции и эстетики. Вместо корня зуба в кость челюсти вживляется имплантат — металлический (титановый) стержень специальной сложной формы, после на его базе формируется новый зуб: в имплантат устанавливается абатмент, а на него надевается коронка.

Полный цикл имплантации — от снятия снимков и до установки имплантатов проводится исключительно с помощью современного оборудования.

Начинается процесс с осмотра пациента хирургом и ортопедом и выполнения на 3D-томографе снимка. Он позволяет уточнить состояние кости и определить конкретное место установки имплантатов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Хирург клиники Артём Сафронов отмечает, что в сложных клинических случаях используются специальные индивидуальные шаблоны. Для изготовления шаблонов применяется 3D снимок и модель челюсти пациента, отсканированная в компьютерном томографе. Шаблоны позволяют хирургу устанавливать имплантаты в конкретное место и на определенную глубину, а также позволяют обойти важные анатомические образования, при этом использовав максимальные ресурсы организма. Рассказывает хирург Артём Сафронов: Артем Сафронов – Практически нет ситуаций, когда совсем нельзя установить имплантат. Но бывают случаи, когда необходимо сначала подготовить место для его установки. Мы успешно проводим операции по одномоментной установке имплантата, он устанавливается в лунку удаленного только что зуба – то есть за одно посещение стоматолога. Это экономит от 3 до 6 месяцев. Особенно такая операция важна в зоне улыбки. В некоторых случаях, на такой имплантат можно сразу установить временную коронку: она будет вне прикуса, то есть откусить ей не получится, но по эстетическим показателям она не отличается от обычного зуба. Данная методика называется «НЕМЕДЛЕННАЯ НАГРУЗКА». И даже, если по каким-то причинам имплантат сразу нагрузить нельзя, без зуба ходить не придется. Вам будет предложено изготовление композитного зуба (материал, из которого делают пломбы), закрепленного на соседние зубы, не нанося вред им, или маленького съемного протеза-«бабочки». Направленная костная регенерация и другие методики костной пластики, применяемые в клинике Шумаковой Для установки имплантата в челюсть необходимо, чтобы в ней был достаточный объем кости. Но у многих пациентов кости слишком мало либо изначально (в виду индивидуальных особенностей строения костной ткани), либо из-за того, что зуб был утрачен давно, и ткань успела атрофироваться. Атрофия происходит из-за отсутствия жевательной нагрузки. Чтобы имплантация прошла успешно, поясняет хирург Артём Сафронов, имплантат должен быть полностью окружен костной тканью. Для этого, при дефиците костной ткани, перед вживлением титанового корня для восстановления зуба и проводят пластику, одним из методов которой является направленная костная регенерация. Для этой операции используют специальный костный материал (производство – Германия), который является матрицей для регенерации костной ткани и собственная кость пациента, взятая в близлежащих к операции местах, которая имеет остеоиндуктивные свойства, то есть способствует регенерации костной ткани. В случае, если надо восполнить ширину кости, данный микс костных материалов накрывают коллагеновой мембраной так же немецкого производства. Она необходима для победы в тканевой конкуренции (является барьером для врастания мягких тканей десны, которая восстанавливается намного быстрее костной ткани). В случае если необходимо нарастить кость по высоте, костный трансплантант накрывается мембраной из политетрафторэтилена с титановым усилением (производство – США), которая так же выполняет функцию коллагеновой мембраны, предотвращая прорастание мягких тканей, и, помимо этого, держит объем (не дает трансплантату двигаться при жевании). Мембраны фиксируются специальными мини-винтами, рана уживается. Назначается антибиотико - противооточная и противовоспалительная терапия, даются рекомендации, что позволяет пациенту испытывать минимальный дискомфорт после проведенной манипуляции. В некоторых случаях, когда врач прогнозирует значительную потерю костной ткани ввиду каких-то периодонтальных проблем (кист или гранулем) зубов, или когда количество костной ткани при наличии зуба уже минимум, для установки импланта, в таких случаях, при удалении зуба, которое всегда сопровождается убылью объема кости, для ее предотвращения используется методика «консервация лунки». – Это простейшая операция, которая не требует ни забора костной ткани у пациента, ни мембран, и заключается в посадке костного материала в лунку удаленного зуба, и наложения фиксирующих швов, – рассказывает Артём Сафронов. – Данная методика позволяет, в дальнейшем избежать необходимости более сложных процедур по восполнению костного объема, а по уровню дискомфорта для пациента равна неудобству после простого удаления. В боковом участке верхней челюсти, применяется такая костнопластическая операция, как синус-лифтинг. Синус-лифтинг – это поднятие дна гайморовой пазухи, и заполнение образовавшегося пространства костно пластическим материалом. Избежать этой процедуры получается крайне редко, поэтому данная операция в клинике Шумаковой отлично отработана. Благодаря особенностям анатомии данная процедура гарантированно дает прирост необходимого объема костной ткани. Часто синус-лифтинг можно провести одновременно с установкой имплантата, что позволяет сэкономить 4-6 месяцев. Все костнопластические операции в клинике Шумаковой проводятся под лучшими анестетиками, что позволяет пациенту совершенно не чувствовать боли во время приема. В области имплантации на сегодняшний день клиника Шумаковой использует израильские дентальные имплантаты фирмы Alpha Bio. В России данный бренд является наиболее популярным за счет доступной стоимости и высокого уровня качества. Производятся имплантаты из чистого титана, без нежелательных примесей. Большую роль в приживаемости имплантатов является соблюдение всех требований как на этапе подготовки к операции, так и после ее проведения. Установка импантата — это операция, поэтому проводится под местной анестезией. После того, как анестезия наступила, делается разрез, готовится ложе и устанавливается дентальный титановый имплантат. Вместо коронки устанавливается специальная заглушка. Десна над имплантатом ушивается, и начинается процесс приживления имплантата. Через три-шесть месяцев снимается заглушка и ставится формирователь десны. Он позволяет сформировать нужную форму десны перед установкой коронки. Еще через две недели начинается второй этап – ортопедический. Формирователь десны снимается и на его место устанавливаются абатмент и коронка. Изготавливается она в точном соответствии с формой и цветом зубов пациента. Сегодня безметалловые керамические коронки на основе оксида циркония и дисиликата лития популярны в стоматологических клиниках по всему миру. И клиника Шумаковой стремится соответствовать мировым стандартам и идти в ногу со временем. Преимущества клиники Шумаковой в этой области – работа с лицевой дугой и артикулятором. Что такое лицевая дуга и артикулятор? Рассказывает ведущий специалист врач стоматолог-ортопед Тигран Бабаян: Тигран Бабаян – Восстановление жевательной функции преследует цель не только заменить зубы, которые разрушились, но и воссоздать правильную траекторию движения нижней челюсти. Направление движения челюсти отличается индивидуальностью и находится в прямой зависимости от анатомии коронок, а также строения височно-нижнечелюстных суставов. Обеспечить правильность показателя помогут лицевая дуга и артикулятор. Лицевая дуга представляет собой U-образную пластину из металла, которая крепится в области ушей или височно-челюстных суставов при помощи специальных упоров. Также устройство крепится в районе переносицы. Часть, крепящаяся в области зубов, получила название «прикусная вилка», она соединяется с лицевой дугой с помощью трехмерного фиксатора. На фото – процесс уст ановки пациенту лицевой дуги.

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Данные с дуги переносятся в артикулятор – приспособление, воспроизводящее движение нижней челюсти. Трудно представить современную стоматологию без этих устройств.

На фото Тигран Бабаян. На столе у него артикулятор с моделями челюстей.

Для изготовления зубных протезов (коронки и мостовидные протезы, абатменты для дентальных имплантатов, виниры и вкладки, телескопические коронки, временные коронки и т.д.) в клинике Шумаковой используется технология CAD/CAM.

Это уникальная технология совмещающая 3D-компьютерное моделирование и производство зубного протеза на фрезерной установке.

Отлитая из гипса модель челюсти устанавливается в специальный сканер, тот считывает параметры и создает компьютерную 3D-модель.

Далее специалист в программе моделирования создает форму будущего зубного протеза. Программа мгновенно производит расчеты в ответ на каждое действие специалиста и предупредит, если конструкция может причинить какие-либо неудобства пациенту. После завершения моделирования 3D – модель зубного протеза передается в программу управления фрезерной машины. Из куска цельного материала в автоматическом и высокоточном режиме фрезерования выпиливается ортопедическая конструкция.

В результате:

- исключены ошибки (в том числе и «человеческий фактор»);

- высокая точность и максимальный комфорт при эксплуатации ( конструкция хорошо прилегает и не мешает);

- возможность изготовления зубных протезов из диоксида циркония (другого способа по работе с этим материалом не существует).

Благодаря технологии CAD/CAM изготовленные в стоматологической клинике Шумаковой протезы идеально садятся.

Кстати, в клинике изготавливают не только несъемные протезы, но и готовы предложить пациентам условно - съемные и съемные зубные протезы.

Пять правил стоматологической клиники Шумаковой

Забота о каждом пациенте : внимательное отношение к проблеме каждого пациента. Безопасность и качественное лечение – вот важнейшие ориентиры в работе клиники. Вы всегда можете обсудить с доктором любые опасения относительно лечения.

: внимательное отношение к проблеме каждого пациента. Безопасность и качественное лечение – вот важнейшие ориентиры в работе клиники. Вы всегда можете обсудить с доктором любые опасения относительно лечения. Высококлассные специалисты : в клинике работают только опытные и внимательные врачи. Ежегодно каждый сотрудник повышает свою квалификацию, посещая образовательные семинары.

: в клинике работают только опытные и внимательные врачи. Ежегодно каждый сотрудник повышает свою квалификацию, посещая образовательные семинары. Инновационное оборудование : в работе применяется оборудование от ведущих мировых производителей.

: в работе применяется оборудование от ведущих мировых производителей. Комплексная система безопасности пациента : в клинике Шумаковой внедрена и успешно действует система надежной защиты здоровья пациента от заражения вирусами, микробами и другими вредоносными агентами. Основа системы – полная стерилизация всего медицинского инструмента и наконечников. Очищенные, продезинфицированные и стерилизованные в автоклаве инструменты упакованы в индивидуальный пакет. Он будет вскрыт при вас непосредственно перед применением.

: в клинике Шумаковой внедрена и успешно действует система надежной защиты здоровья пациента от заражения вирусами, микробами и другими вредоносными агентами. Основа системы – полная стерилизация всего медицинского инструмента и наконечников. Очищенные, продезинфицированные и стерилизованные в автоклаве инструменты упакованы в индивидуальный пакет. Он будет вскрыт при вас непосредственно перед применением. Семидневная работа и online-запись: уже более 5 лет двери стоматологии Шумаковой открыты для пациентов семь дней в неделю. Руководство клиники отлично понимает, что зубная боль может появиться в любое время. Клиника работает с 9 утра до 8 вечер, а онлайн-запись открыта круглосуточно.

Клиника Шумаковой желает вам крепкого здоровья и напоминает, что улыбка – это ваша визитная карточка, заботьтесь о зубах и чаще улыбайтесь!

Приглашаем к сотрудничеству стоматологов в наш дружный коллектив!

Ежедневно с 9:00 до 20:00 Тула, ул. Мира, 35

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