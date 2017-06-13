Продолжаем голосование за лучший тульский паб
Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.
Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование лучшие заведения Тулы, предлагающие своим гостям пенное. Поделитесь своим мнением!
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
Голосуйте за ваши любимые пабы, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!
За второе и третье места будут наклейки поменьше.
27 июня мы подведем итоги голосования и назовем лучший, самый «народный» паб Тулы.
На сегодняшний день пользователи портала отдали больше всего голосов за «Другое Дело», на втором и третьем месте «Башня» и «Петр Петрович». Голосуйте, и возможно к итогам голосования картина будет другой.
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.