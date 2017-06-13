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Продолжаем голосование за лучший тульский паб

Продолжаем голосование за лучший тульский паб

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование лучшие заведения Тулы, предлагающие своим гостям пенное. Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за ваши любимые пабы, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

 

27 июня мы подведем итоги голосования и назовем лучший, самый «народный» паб Тулы.

На сегодняшний день пользователи портала отдали больше всего голосов за «Другое Дело», на втором и третьем месте «Башня» и «Петр Петрович». Голосуйте, и возможно к итогам голосования картина будет другой.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

сегодня, в 10:55 0
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