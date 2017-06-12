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Слоны, львы и дикобразы ждут вас в Тульском цирке

Фото Дмитрия Дзюбина.

Слоны, львы и дикобразы ждут вас в Тульском цирке

В Тульском цирке стартовало шоу «Инди-ра», созданное представителями легендарной династии Корниловых. Пять лет назад туляки уже видели этот аттракцион со слонами, но теперь проект значительно вырос и расширился.

Полгода назад обновленная «Инди-ра» начала гастроли по нашей стране. Тула - четвертый город в этом списке.

Аттракцион - самое больше действо в программе цирка. Шоу «Инди-ра» подготовило зрителям сразу три таких масштабных номера - с участием слонов, львов и обитателей джунглей. А еще «Инди-ра» - это почти 70 артистов, 85 животных, авторская музыка, более 3000 ярких костюмов, хореография Мигеля (наставник шоу «Танцы» на ТНТ, прим. автора), гимнастические, юмористические и акробатические номера. 

Надо сказать, «Инди-ра» получилась очень семейной. И речь не только об уютной атмосфере, которую создают на арене артисты. Многие из них - представители известных и почитаемых цирковых династий. Директор шоу Андрей Дементьев-Корнилов и его сестра Анастасия - дрессировщики в четвертом поколении, а Евгений Майхровский - потомственный cкоморох. Эти легендарные фамилии еще больше подогрели интерес туляков к программе: премьера «Инди-ра» собрала полный зал. 

Но главное, что привлекло публику, - конечно же, слоны. А точнее, слонихи. В шоу их четыре: Ранго, Малышка Марго, Претти и Герда. Ранго - самая опытная артистка: за 68 лет жизни она стала звездой не только цирка, но и кинематографа. Так, в 1957 году она снялась в эпизоде фильма «Старик Хоттабыч». По воспоминаниям участников съемочного процесса, она все время придиралась к маленькой и без того пугливой Зите. Зато теперь Ранго набралась мудрости, стала более сдержанной и послушной: программу отработала на «отлично», получив щедрые похвалы дрессировщика и овации публики. 

- На самом деле, Ранго заметно изменилась в характере, стала ласковее, нежнее. Вот подхожу к ней с буханкой хлеба, угощаю, вижу, как спокойно и благодарно она берет еду, и отхожу. Но не тут то было: она в три кольца обвивает меня хоботом и прижимает к себе.

И пока я ее вдоволь не поглажу (а это минут 5-10), не отпустит. 

При дрессировке важно осознавать, что ты имеешь дело с самыми большими животными в мире. Вот Женя Майхровский недавно в этом убедился на собственном опыте, дав сухарик одному из слонов. Тот на радостях схватил нашего клоуна и потащил за собой. Нельзя воспринимать это с обидой: такое поведение - один из способов игры. Но Женя, может быть из-за профессиональной легкости и находчивости, принял условия игры и от души посмеялся. 

Если без шуток, то слоны - очень умные животные, которые хорошо понимают человеческую речь. На моей практике был интересный случай, это доказывающий. Малышка Марго - первая слониха в моей карьере дрессировщика, остальные - подопечные близких родственников. Ее привезли из Китая, что меня заметно тревожило. Ведь там - совсем другой менталитет, другие люди. Сомневался, сможем ли мы найти общий язык. Но каково же было мое удивление, когда всего за шесть месяцев Марго научилась понимать и выполнять все команды.

Столь высокий уровень обучаемости - удивительная способность слонов. 

Возможно, сказывается и то, что слоны живут в моей семье с трех лет. С нами прошла вся их жизнь, а гастроли стали неотъемлемой частью их досуга.

Слоны уже точно знают, когда и что им нужно показывать. Во время одного из представлений мы стояли и ждали своего выхода. Но вдруг звукорежиссер случайно перепутал треки и включил музыку, которая должна играть во время номера со слонами. И животные, получив такой сигнал, не выдержали и ринулись работать без моей команды. Их тема прозвучала, значит, пора выходить. А вот если на выход поставить другую, незнакомую, музыку, слоны откажутся показывать трюки. 

Не только слоны приспосабливаются к нам, но и мы привыкаем к ним и даже, сами того не замечая, перенимаем их привычки.

Жена постоянно жалуется мне: «Ты что как слон все время ходишь, не замечая меня? На ноги наступаешь!».

Выходит, сказывается многолетнее общение. Не зря же говорят: «Животные похожи на своих хозяев». Наверное, в обратную сторону это тоже работает.

Помимо слонов в программе «Инди-ра» - верблюды, пумы, львы, пантеры, собаки, ламы, питоны, крокодил, дикобразы, попугаи и лошади.

По сюжету шоу, все они, - эфемерные спутники девочки с прекрасным именем Индира (роль исполняет Анастасия Дементьева-Корнилова). Погрузившись в сон, она видит волшебный мир цирка и встречает сказочных персонажей. В финале Индира оказывается на собственной свададьбе в окружении слонов, причудливых животных и нарядных людей и… просыпается.

Красочная феерия, казалось бы, оборачивается обычным полетом фантазии, но вдруг героиня понимает: все случившееся с ней было наяву. 

Помимо Индиры, весь вечер на манеже присутствуют еще два персонажа - клоуны Евгений Майхровский и Евгений Минин, которые представляют дуэт «Пушкин Brothers». Акробатические номера и уморительные шутки в их исполнении вызвали приступы смеха как у детей, так и у взрослых. Надо отметить, «Пушкин Brothers», в отличие от большинства клоунов, не использует интерактив. 

Это расценивают по-разному: как страх отступать от сценария из-за боязни импровизировать, или же как новое слово в жанре клоунады.

В любом случае, первую версию вряд ли можно считать справедливой. Ребята играют в Высшей лиге КВН, где показывают высокий уровень владения ситуацией. Импровизация, пожалуй, дается им без труда. 

Следующее представление «Инди-ра» пройдет в субботу 17 июня в 13:00 в тульском государственном цирке. Не пропустите!

глас народа

Анна и Марк Исаевы

- Я впервые привела сына в цирк. Ему так понравилось, что он не мог оторваться от слонов. Они, действительно, способны очаровать любого - и ребенка, и взрослого. Я ходила в цирк с раннего детства: родители привили любовь к цирковому искусству мне, а я продолжаю эту традицию. Здорово, что в программе «Инди-ра» много животных! Детям они нравятся, пожалуй, даже больше, чем акробаты и клоуны.

Дмитрий и Лада Пастушенковы

- Мы с дочкой Ладой только недавно открыли для себя цирк. Предыдущая программа показала: это действительно потрясающее зрелище! Теперь, надеюсь, станем постоянными гостями. В сегодняшней программе Ладе больше всего понравились обезьянки и слоники. Ими она, можно сказать, грезила. И на представлении сбылась ее большая мечта - увидеть этих животных в нескольких метрах от себя.

Татьяна и Софья Тюленевы 

- Мы живем в Богородицке, и первая программа, которую мы посмотрели в цирке, это «Инди-ра». Впечатлений море! Талантливые артисты, способные животные, яркие постановки: уже даже руки болят аплодировать. Больше всего впечатлило выступление силача Хусейна Базорова: мы очень испугались, когда он тягал и подбрасывал тяжелые гири. Советуем всем посмотреть эту программу! 

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Автор: Вероника Левина, вчера, в 08:20 +3
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