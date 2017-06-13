Голосуем за лучший тульский детский центр

Стартовало новое голосование за лучшие организации в Туле. В этот раз соревнуются лучшие, на ваш взгляд, центры раннего развития для детей.

Куда вы водите своих детей? Где занятия, по вашему мнению, лучше, где цены доступнее и качество знаний подходящее, где педагоги профессиональнее, куда ваш ребенок ходит с удовольствием?

Критерии голосования вы выбираете сами.

Голосуйте за ваши любимые

детские центры,

делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара детских центров, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото заведения или на его название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.