Какие канцтовары для школы в моде в учебном сезоне-2017

Магазин канцтоваров «Канцлер» приглашает детей и их родителей за покупками - разнообразными ранцами, пеналами, дневниками, папками, тетрадями и другими школьными принадлежностями.

«Канцлер» - рай для любого любителя канцтоваров. Стеллажи магазина пестрят яркими пеналами, ранцами, обложками, тетрадями, дневниками и другими школьными принадлежностями. Чтобы сориентироваться в этом многообразии, важно не только руководствоваться собственными предпочтениями, но и знать, какие именно модели будут особенно популярны в новом учебном году.

Итак, в моде яркие, сочные краски и большие рисунки, особенно – объемные. Котята, машины, бабочки, куклы, персонажи мультфильмов и фильмов – все эти изображения будут гармонично смотреться как на школьном ранце, так и на обложке дневника.

Чем больше карманов, тем лучше – таковы модные тенденции применительно к школьным порт­фелям. Производители не скупятся на дополнительные отделения – для телефонов, планшетов, бутылки с водой и ланч-бокса.

В «Канцлере» вы найдете интересные модели как для девочек, так и для мальчиков. Продавцы-консультанты готовы помочь вам профессиональным советом.

Из моды выходят укомплектованные пеналы для продажи. Качество их содержимого зачастую намного хуже, чем ожидают родители. Поэтому производители все чаще возвращаются к обычным вариантам пеналов.

Родители могут укомплектовать их по своему усмотрению.

К примеру, купить все необходимые ручки, линейки, ластики, карандаши и точилки в «Канцлере»: здесь выставляется на продажу только качественная продукция.

Вы точно не будете разочарованы в своем выборе.

Пеналы-книжки, пластиковые пеналы-трансформеры, металлические пеналы, пеналы-тубусы, пеналы-косметички - в «Канцлере» представлены пеналы для школьников любого возраста.

По-прежнему в моде дневники с мягкой обложкой: они не только красивы, но и помогают значительно сэкономить место в портфеле.

Специалисты «Канцлер» советуют: при выборе дневника обратите особое внимание на наличие подсказок или материала для постоянного повторения – карт, таблицы умножения, формул, правил грамматики и важных дат истории. В последнее время все больше и больше родителей покупают дневники с закладками.

Также в моде дневники с яркими обложками.

В «Канцлере» вы найдете и дневники с рисунками и фотографиями на обложке, и однотонные дневники, оформленные в сдержанных тонах.

Набирают популярность тетради с иллюстрированными листами. Как правило, изображение занимает две первых и две последних страницы.

- При выборе тетради не забывайте о таком важном параметре, как цвет бумаги. Ослепительно белые листы – раздражитель для глаз. Согласно ГОСТу, белизна бумаги не должна быть менее 82% и более 96%. То есть листы в качественной тетради будут не желтыми, не серыми, а как бы приглушенно-белыми, матовыми, - говорит администратор магазина канцтоваров «Канцлер» Лилия Зотова.

В «Канцлере» тысячи мелочей для учебы и творчества вашего ребенка! Здесь вы также найдете:

цветные карандаши,

альбомы для рисования,

словарики,

фломастеры,

развивающие настольные игры,

глобусы,

оберточную бумагу,

кисти для рисования,

краски для рисования

и многие другие канцтовары.

«Канцлер» регулярно проводит акции для любимых посетителей. Пенсионерам и многодетным семьям регулярно предоставляется скидка. 10-процентная скидка полагается и именинникам. В магазине также действует скидка по карте «Забота».

А сейчас в «Канцлер» вы можете купить ранец и дневник по скидке в 20%!

«Канцлер» - не только магазин. Это место, где каждый желающий может посетить тематические мастер-классы (в этом «Канцлеру» помогает клуб молодых мам «Феник»).

Тула, просп. Ленина, 60

+7 (4872) 30-46-60