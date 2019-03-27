Открытая кухня: знакомимся с рестораном «Балкан»

Что готовят в новом ресторане, как встречают гостей и правда ли, что в Балканы можно влюбиться с первой вилки, проверили корреспонденты Myslo.

Ресторан «Балкан» открылся в марте 2019 года на углу пр. Ленина и ул. Агеева, рядом с загсом Центрального района Тулы.

Несколько ступеней вниз, и мы в уютной прихожей. На стене огромная карта Балканского полуострова, на которой отмечено несколько городов.

– Я сам из Сербии, а на карте отмечены города, откуда родом футболисты, играющие за тульский «Арсенал». Миша Александров и Георгий Костадинов — полузащитники из Болгарии, Лука Джорджевич – нападающий, легионер из Черногории, Огнен Ожегович — нападающий из Сербии, — говорит шеф-повар ресторана Драгослав Янкулоски.

Драгослава в Туле знают многие гурманы. Он закончил кулинарную школу в Белграде, выпускники которой работают в лучших ресторанах мира. Трудился шеф-поваром в Черногории, Сербии, Хорватии, несколько лет прожил в Сибири. А последние три года работал в одном из ресторанов в центре Тулы.

Кстати, все «арсенальцы» — не только легионеры-балканцы — уже стали завсегдатаями нового ресторанчика, о чем с удовольствием рассказывают на странице заведения в Instagram.

Так что, зайдя поужинать в «Балкан», вы можете оказаться за соседним столиком с Лукой Джорджевичем или Огненом Ожеговичем. Для них это ресторан — частичка родных Балкан, тут звучит их родная речь и душевная болгарская, черногорская и сербская музыка.

Ресторан рассчитан на 50 человек, в нем два зала, один побольше, другой поменьше, на 10-15 человек, и небольшой отдельный кабинет.

Интерьер не пафосный, а очень уютный и домашний.

Удобные диванчики, камин, самовязаные половички, на полках банки с соленьями и…

…и много-много декоративных тарелочек и фотографий с потрясающими видами древних крепостей, морских бухт, городов стран Балканского полуострова.

То, что ресторан — любимое место тульских футболистов, подтверждают вот такие сувениры в переходе из одного зала в другой.

В малом зале во всю стену — панно Которской бухты, которая считается одним из самых красивых заливов в мире и главной достопримечательностью Черногории.

Балканской кухне сложно дать определение — она уникальна и представляет собой гармоничное сочетание славянских, средиземноморских, турецких и немецких кулинарных традиций. Основа меню — мясные блюда, которые подают со свежими овощами и зеленью.

Например, национальное балканское блюдо сарма (по-нашему голубцы) с говядиной, копченостями и квашеной капустой. Просто язык можно проглотить!

Или шницель «караджорджева» — сербское блюдо, названное по имени сербского принца. Это рулет из свинины, начинённый каймаком и запечённый, он подается с картофелем и соусом тартар.

Или излюбленное блюдо балканской кухни – плескавица, которую по-английски называют гамбургер, а по-русски – котлета.

Однако это ни то и ни другое. Плескавицу делают из трех видов мяса, она отличается невероятным размером (величиной с тарелку и толщиной в два пальца). А подают ее с тонко нашинкованным луком.

Впрочем, и для любителей рыбы в «Балкане» тоже богатый выбор, ведь ряд стран Балкан славятся именно морепродуктами. Есть в меню и особенные блюда, например рыба в соли.

Для гостей могут организовать мастер-классы и шоу по приготовлению этих блюд.

Сама кухня, где колдуют шеф-повар и его команда, небольшая, но логично — с точки зрения приготовления пищи — организована. Чистота, как в операционной. Отличная вытяжка — в зале ресторана нет запахов с кухни.

Главное правило шеф-повара Драгослава — исходные продукты должны быть только высшего качества. Поэтому закупают продукты у проверенных поставщиков. Например, мясо — у компании «Мираторг». Рыба — ни в коем случае не мороженая, а только охлажденная — поставляется небольшими партиями из Москвы. Сыр, сербская брынза, сырокопченое мясо — тоже российского производства, причем не уступающие по своим вкусовым качествам произведенным в Сербии.

– Работа повара — это командная работа, — говорит Драгослав. — Каждый добавляет свой штрих к блюду, и в результате получается шедевр. Меня всегда удивляет, когда в меню кафе или ресторана есть страница «блюда от шеф-повара» или «шеф-повар рекомендует». А что, получается, другие блюда в меню шеф-повар не рекомендует? В нашем ресторане шеф-повар рекомендует все блюда!

Еще одно правило Драгослава: повар не должен знать, для кого готовит. Для него все гости — ГОСТИ! Будь то губернатор, бизнесмен, артист, футболист или разнорабочий. Для контроля качества сам шеф-повар регулярно делает заказ как обычный клиент.

Барная карта ресторана тоже балканская — в ней представлены традиционные напитки из всех 12 стран Балканского полуострова.

– Ресторанный бизнес — это множество факторов и нюансов, это не только кухня, но и улыбки встречающего гостей персонала, приветливость и услужливость официантов и даже то, как оформлены и поддерживаются в чистоте туалеты, — считает Драгослав.

Цены в «Балкане» демократичные, а на время ланча, с 12.00 до 16.00, действует 20-процентная скидка на меню.

Ресторан «Балкан»

Адрес: Тула, пр. Ленина, 91.

Тел. (4872) 704-909.

График работы: пн.-сб. 11.00—23.00 , вс. 12.00—22.00 .

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