Испытано на себе: где заменить масло и бесплатно проверить состояние автомобиля?

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сотрудник Myslo поехал в автомагазин купить масло для своей машины, а оказался на комплексной проверке.

Весной среди автомобилистов традиционно оживляются разговоры о том, где покупать моторное масло и куда ехать обслуживать машину. Вот и на моём «Рено Сандеро» подошел очередной срок замены масла, и я решил поехать за ним в «Дакар» – торгово-сервисный центр на Новомосковском шоссе. Пару раз покупал там шины, понравились цены и обслуживание, стало интересно посмотреть, что есть по маслам и другим расходникам.

Оказалось, что автомасел здесь еще больше, чем автошин – несколько огромных витрин от пола до потолка, все известные производители, различные марки.

В ТСЦ «Дакар» представлены масла всех известных производителей. Можно подобрать масло на любой легковой и грузовой автомобиль, мотоцикл, снегоход, газонокосилку или катер.

– ТСЦ «Дакар» является официальным представителем по автомаслам Motul, Castrol, Shell, Mobil, Eni, Elf, Total, Ipone, ZIC, Kixx, Mannol и Лукойл. Также мы предлагаем OEM масла для конкретных марок автомобилей, масла для мотоциклов, снегоходов, квадроциклов, садовой и водной техники, а также грузовых машин, – рассказала мне консультант.

Многие марки масел здесь можно купить не только в привычных канистрах, но и в разливном виде. Качество в обоих случаях будет одинаковым.

– Мы гордимся тем, что представляем только оригинальную продукцию: в «Дакаре» не бывает подделок, которых очень много на рынке. А Вы сами понимаете, чем грозят автомобилю смазочные материалы сомнительного происхождения… Выбирая автомасла, остерегайтесь продуктов с подозрительно низкой ценой и не стесняйтесь спрашивать у продавца сертификат на товар. Стоит также убедиться в наличии у магазина диплома, подтверждающего статус официальной точки продаж по тому или иному бренду. Кстати, «Дакар», как авторизованный Торгово-Сервисный Центр, поддерживает все федеральные акции, организованные производителями. Например, только что завершился розыгрыш 100 грамм золота от компании Motul, а при покупке масла Total можно получить в подарок бейсболку – и подобные акции у нас проводятся регулярно.

Выбрав масло, я уже направился к кассе, но продавец меня остановил и направил к мастеру-приёмщику – специалисту, который оформляет автомобили для обслуживания в автосервисе. Я хотел возразить, что не собираюсь менять его здесь, но остановился и понял, что никуда не уйду: над стойкой администраторов висит плакат с акцией: при покупке импортного моторного масла – замена в подарок!

Мастер-приемщик Виктор Фураев: «Каждый автомобиль заносится в нашу базу, где хранится вся история обращений клиента. Мы всегда можем подсказать, какое масло было залито или какие запчасти применялись при последнем ремонте».

– Кроме бесплатной замены масла я предлагаю Вам проверить Ваш автомобиль по 10 пунктам, – еще больше удивил меня мастер-приёмщик Виктор Фураев. – Для покупателей масел эта услуга тоже бесплатна и не занимает много времени. Если по результатам проверки обнаружится неудовлетворительное состояние жидкостей, расходников или иных элементов, их также можно будет оперативно заменить на месте! Кстати, я вижу, вы выбрали фасованное масло. Такая же марка у нас есть и на автоматической линии маслораздачи, в разливном виде.

- А в чем разница?

– У нас установлена уникальная система маслораздачи: высокоточная автоматика заливает масло из бочек напрямую в двигатель, с точностью до грамма, и Вы оплачиваете именно это количество, что очень удобно и выгодно!

Система маслораздачи автоматизирована и обеспечивает высокую точность.

- Давайте так и сделаем! А что вы говорили об осмотре машины? Что за 10 показателей?

- Мастера нашего техцентра бесплатно проверят ваш автомобиль на 10 пунктам:

щетки стеклоочистителей

трансмиссионные масла и жидкости

жидкость гидроусилителя руля

аккумулятор

световые приборы

охлаждающая жидкость

жидкость стеклоомывателя

тормозная жидкость

остаточная глубина протектора

давление в шинах.

– Наш технический центр располагает передовым оборудованием, в том числе уникальным для Тулы: это не только линия маслораздачи, но и тестеры тормозной жидкости, и стенд для 100% замены жидкости в АКПП с предварительной промывкой «автомата» от продуктов износа, и так далее.

При замене масла в АКПП на стенде видно, какой темной, грязной является старая жидкость.

Наша проверка помогает автовладельцам вовремя исправить недочеты в автомобиле и предотвратить более серьезные поломки и даже аварии. Например, недостаточная глубина протектора в 2 раза удлиняет тормозной путь, а часто ли мы ее проверяем?.. В грязном салонном фильтре размножаются бактерии и плесень, ухудшается вентиляция салона, а мы удивляемся, почему так сильно потеют стёкла? Старый топливный фильтр может привести к поломке всей системы топливоподачи, а учитывая нестабильное качество топлива, менять его надо чаще, чем рекомендуют автопроизводители.

Наша проверка помогает выявить дефекты, которые можно устранить на месте за разумные деньги, избежав гораздо более крупных затрат на ремонт.

- Убедили! Сколько времени занимает такая проверка?

– Не более часа. Вы можете провести это время в клиентской зоне и наблюдать за процессом через окно или на экране с онлайн-камер. Там очень комфортно, есть бесплатный Wi-Fi, розетки для зарядки гаджетов и детский уголок. Также можно присутствовать в ремзоне лично, но мы попросим Вас соблюдать правила безопасности.

Несколько минут ушло на регистрацию моего авто в базе «Дакара». Для клиента это удобно: не нужно каждый раз вспоминать, когда ехать на следующее ТО или когда ты менял ремень ГРМ. В системе хранится вся история твоих обращений в сервисный центр, а также номенклатура смазочных материалов и запчастей, применявшихся на данном автомобиле. Если клиент приезжает на ремонт, приёмщик заранее согласовывает с ним перечень и стоимость работ и материалов, чтобы не было неприятных сюрпризов, и только после этого отправляет автомобиль в ремзону.

У входа в сервисную зону мне выдали каску и бейдж: это забота о безопасности клиентов.

Мою машину тем временем тщательно вымыли – это тоже правило, даже в том случае, если клиент приезжает просто на шиномонтаж. Вы где-нибудь видели подобное? Лично я – нет, и был приятно удивлен такой высокой культурой обслуживания!

Технологическая мойка в «Дакаре» бесплатна, хотя в других сервисах я сталкивался с платой за эту услугу.

Проверка по 10 пунктам началась с диагностики аккумулятора. Она проводится с помощью французского оборудования, которое замеряет уровень заряда, наличие утечек и другие показатели.

И вот первое не слишком приятное открытие: аккумулятор хоть и заряжен на 82%, но вероятны проблемы с генератором – заряд выше нормы и нестабилен.

Состояние тормозной жидкости проверяется тестером, который доводит ее до кипения. Здесь в моем авто всё в норме.

Тестер показывает температуру кипения: чем она ниже, тем больше в тормозной жидкости содержания воды.

Максим Петрик, директор ТСЦ «Дакар» – Тормозная жидкость гигроскопична, то есть впитывает влагу из воздуха. Чем больше влаги, тем быстрее жидкость закипает, а это чревато полным отказом тормозов! К тому же «увлажнённая» тормозная жидкость становится коррозионно активной, что ведёт к риску заклинивания тормозных механизмов. Наш тестер уникален – он измеряет температуру кипения тормозной жидкости: чем она ниже, тем больше в ней содержание воды. Обычно автопроизводители рекомендуют менять жидкость в гидроприводе тормозов каждые 2 года или через 40 тыс. км пробега. Но это слишком большой срок, за который характеристики часто ухудшаются до критических отметок. Поэтому мы рекомендуем автомобилистам чаще проходить профилактические проверки.

В наших реалиях (качество топлива, состояние дорог, пробки) межсервисные интервалы необходимо сокращать в 1,5-2 раза!

Мастер производит визуальную оценку уровня и состояния охлаждающей жидкости. Уровень ниже нормы: требуется долив.

Перед проверкой воздушного фильтра, мастер пылесосит его корпус: в нём часто скапливается пыль.

Сам фильтр тоже грязный и требует замены. Я как раз собирался сделать это вместе с заменой масла в своём прежнем автосервисе, но теперь ехать туда ни к чему: фильтр заменили сразу на месте.

Жидкость гидроусилителя мастер проверяет визуально.

В моём случае цвет жидкости ГУР должен быть красным...

...а фильтр в бачке — прозрачным.

Оказалось, что жидкость вместе с фильтром у меня почти чёрные, и я поймал себя на мысли, что не помню, когда последний раз мне меняли жидкость гидроусилителя. А поскольку с рулевым управлением лучше не шутить, было принято решение поменять жидкость ГУР на месте.

Манометр для измерения давления в шинах показал 2,2 атмосферы, хотя буквально вчера подкачивал их на заправке и прибор показал 1,9.

– Значит, манометр на АЗС неточен, – говорит Максим Петрик. – Наши манометры раз в год проходят поверку специалистами Центра Стандартизации и Метрологи, и мы гарантируем точность нашей аппаратуры.

Как избыточное, так и недостаточное давление в шинах – это недочёт: увеличивается тормозной путь, расход топлива, износ резины.

Я поставил новую резину в начале зимнего сезона, поэтому проверка глубины протектора показала норму – 8 мм.

Кстати, если вам нужны новые шины на лето, имейте в виду:

при покупке в ТСЦ Дакар» комплекта резины Continental или Gislaved шиномонтаж будет бесплатным.

Проверка фар показала, что светосила при ближнем свете в разы ниже нормы.

Прибор измеряет угол наклона света фар. Если он не совпадает с эталоном, фары нужно отрегулировать.

Вердикт мастера – заменить лампы и отполировать фары. В «Дакаре» полировка сейчас стоит всего 500 рублей за обе – без раздумий решил сделать это сразу.

Процесс замены масла выглядит фантастически. В ремзоне установлен бесконечный ряд бочек с различными марками масел. «Пульт управления» – компьютерная система, которая задаёт нужный сорт и количество.

Залить «не то» масло, больше или меньше, чем необходимо, невозможно в принципе: контролируется всё, с точностью до грамма.

– При использовании топлива невысокого качества, моторное масло вырабатывает свой ресурс быстрее, – говорит Максим Петрик. – Из-за высокого содержания в топливе серы и добавок, повышающих октановое число, масло стремительно окисляется и его ресурс сокращается. Поэтому мы рекомендуем урезать интервалы замены: с полусинтетикой до 5-7 тыс. км, с синтетикой – максимум до 10-12 тысяч. И главное – даже если вы нечасто садитесь за руль, моторное масло в любом случае следует менять не реже 1 раза в год, безотносительно пробега!

После замены масла под капотом фиксируется специальная бирка с датой замены, объемом и маркой масла.

После проверки по 10 пунктам мастер предложил сделать диагностику подвески. Хоть она и стоит всего 350 рублей, я поначалу отказался – всего месяц назад заменил шаровые, подшипники и рулевые наконечники. Мастер предложил пари: если всё окажется в порядке, диагностика будет бесплатной.

Мастер сразу показывает, какие узлы требуют ремонта или замены.

Оказалось, что за этот месяц заклинило тормозные колодки на заднем колесе (нужно их снять и проверить), требует замены левый ступичный подшипник, сайлентблоки, подушка двигателя, и есть люфт в рулевом механизме. До кучи еще и глушитель разболтался, нужно приваривать крепление! Чтобы не терять время, я на месте заказал все необходимые детали и записался на повторный визит на следующий день (к тому моменту как раз должны прийти мои запчасти).

Пока мой автомобиль проверяли, вокруг кипела работа: практически все подъемники были заняты. ТСЦ «Дакар» производит обслуживание и ремонтирует автомобили всех марок: здесь проводят замену всех масел и технических жидкостей, ремонт подвески, сход-развал, шиномонтаж и многие другие работы. Удобно, что все смазочные материалы и расходники есть в постоянном наличии, не нужно искать их по городу и привозить мастеру. Стоимость работ, между прочим, меня приятно удивила: мой (теперь уже бывший) мастер в гаражном сервисе брал не меньше!

– Между прочим, мы обслуживаем, в том числе, и гарантийные машины! – замечает Максим Петрик. – Поскольку все наши товары, услуги и оборудование сертифицированы, у нас можно проходить ТО на новых авто, совершенно не рискуя гарантией, получая при этом первоклассный сервис за разумные деньги.

Заехав в «Дакар» купить масло, я понял несколько важных вещей:

Всё, что касается машины, нужно покупать в проверенных местах, в солидных центрах, чтобы исключить риски приобретения запчастей и масел неизвестного происхождения. Это вопрос безопасности! Иногда стоит изменить свои привычные маршруты и заезжать не только в автомагазины «по пути» и в сервисы «по знакомству». Я приехал в ТСЦ «Дакар» и только за покупку масла получил сразу три подарка – бесплатную его замену, полную диагностику и мойку, плюс возможность сразу же, быстро и недорого заменить и другие расходники. Уехал на чистом автомобиле, с новым маслом и фильтрами и с пониманием того, что мне предстоит исправить и сколько это стоит. Высокоточное и разнообразное оборудование позволяет сделать вывод о компетентности вашего автосервиса. Посмотрев, как работают в «Дакаре», я больше не хочу отдавать деньги своему бывшему мастеру, который не видел в моей машине столько недочётов, которые в перспективе могли привести к большим проблемам. К автомобилю нужно относиться внимательнее, особенно если вы много ездите. Формальные межсервисные интервалы, установленные автопроизводителями, рассчитаны на «идеальные» условия эксплуатации авто, а в наших реалиях их необходимо сокращать в 1,5-раза.

Торгово-сервисный центр «Дакар»

Тула, Новомосковское шоссе, 13, тел. (4872) 77-49-99.

Режим работы: с 8.00 до 20.00 без выходных.

dakar71.ru

ВКонтакте

Instagram