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Проект «Открытая кухня»: как устроено кафе «Сандали»

Фото Алексея Пирязева.

Проект «Открытая кухня»: как устроено кафе «Сандали»

В этот раз мы решили познакомиться с грузинской кухней. Что из этого вышло, читайте в нашей статье.

Тулякам успело полюбиться уютное заведение с летней верандой в Центральном парке — кафе «Сандали». Хорошие новости для всех поклонников грузинской кухни — «Сандали» открыли еще одну локацию, которая будет работать круглый год в ТЦ «Гостиный двор», летом же заведение вновь откроет свои двери в парке.
 
С проектом «Открытая кухня» корреспонденты Myslo отправились в новое кафе, чтобы проверить, чтут ли здесь санитарные нормы, как принимают гостей и вкусно ли их кормят.
 
 
Интерьер нас впечатлил буквально с порога. Возле входа расположен небольшой камин, в котором потрескивают настоящие поленья, на полу постелены ковры, оформление зала выполнено в теплых тонах — всё это придает ощущение уюта и умиротворения.
 
 
 
Рассмотрев детально интерьер, мы убедились, что он тоже с грузинским акцентом.
 
 
 
Главная задача кафе «Сандали» — познакомить гостей заведения с разнообразной грузинской кухней.
 
Александра Мелякова, маркетолог, рассказала о заведении:
 
Александра Мелякова

Александра Мелякова

– Кафе «Сандали» как проект существует с мая, ранее он базировался в Центральном парке. Грузинские блюда у нас аутентичные, все вкусы сохранены, нет ничего лишнего. Единственное, что сделала наш шеф-повар Татьяна Ермакова, – придала блюдам немного современности и красоты. Наше кафе — нечто традиционное, но с современным подходом. Кстати, интерьер будет дополняться. Мы старались создать домашнюю атмосферу.

По словам Александры, переехав на новое место, было решено расширить меню. Все блюда, полюбившиеся тулякам в парке, так сказать бестселлеры, конечно же остались. Меню создавалось совместно с бренд-шефом кафе «Сандали» Александром Семериковым и шеф-поваром Татьяной Ермаковой.
 
Подробнее рассказала администратор кафе Дарья Вдовина:
 
Дарья Вдовина

Дарья Вдовина

– У нас добавилось много горячих блюд, десертов, грузинские вина. Очень разнообразные вариации хачапури — с разными видами сыров, также есть мясные. Популярный среди гостей настоящий грузинский лимонад — «Натахтари». Нам его привозят прямо из Грузии! К слову, грузинская кухня подходит как вегетарианцам, так и заядлым мясоедам. Кстати, сейчас мы развиваем тему обеденного предложения.

Посещают кафе «Сандали» в основном люди семейные, поэтому сейчас в заведении активно разрабатывается детское меню. К слову, в кафе налажена обратная связь с гостями. Руководство всегда открыто для предложений посетителей.
 
 
Итак, ознакомившись с меню, мы решили заказать хачапури, «Цезарь» по-грузински, конечно, хинкали и лимонад.
 
А сами отправились на кухню, чтобы увидеть, как готовится наш заказ. Первым делом мы обратили внимание на поваров — все работают в перчатках и головных уборах.
 
 
 
Кухня разделена на четыре зоны: раздача, холодный цех, горячий цех вместе с мангалом, а также хлебный (здесь пекутся хачапури и хинкали).
За все процессы отвечает шеф-повар Татьяна Ермакова. По ее словам, каждое утро повара делают заготовки на день. К вечеру продукты, которые остались, утилизируются.
 
 
Генеральная уборка в заведении проводится дважды в месяц. Кроме того, каждый повар отвечает за чистоту на рабочем месте. Татьяна Ермакова признается — к этому она относится очень строго и щепетильно.
 
И действительно, даже невооруженным взглядом видно, что на кухне — чистота и порядок. Посуда и кухонные приборы находятся на своих местах, оборудование чистое.
 
 
 
Чистоту проверили, дальше по плану узнать, как хранятся продукты, в каких условиях и не нарушаются ли сроки хранения.
 
В маленьких холодильниках хранятся заготовки на день. На все контейнеры нанесена маркировка — сегодняшним числом.
 
 
В больших холодильниках хранятся фрукты, овощи, мясо, сыры и другие продукты. Всё аккуратно разложено по полкам, товарное соседство не нарушено.
 
 
Важная деталь: все блюда готовятся по технологическим картам, которые расположены на рабочих местах — у поваров перед глазами. Они видят, как в конечном итоге должно выглядеть блюдо. Но последнее слово за шеф-поваром. Именно Татьяна делает контрольную проверку и добавляет блюду свою «изюминку», например украшает дольками граната.
 
 
Пока мы проверяли кухню, повара приготовили наш заказ. Отправляемся в зал пробовать грузинские блюда. Всё выглядит довольно аппетитно!
 
 
 
 
Кстати, кафе «Сандали» любит знакомить гостей с историей: вместе с блюдами посетителям приносят подложки, на которых нарисована карта Грузии и написан небольшой словарь грузинских слов. Знали ли вы, что пиво по-грузински звучит как «люди», мясо — «хорци», а «я голоден» — «мшиа»? Также каждый гость может узнать, откуда «родом» то или иное блюдо. Весьма занятно!
 
 
Блюда, которые мы попробовали, оказались очень сытными, а самое главное — вкусными!
 
мастер-класс от шеф-повара

Татьяна Ермакова поделилась с читателями Myslo рецептом приготовления настоящего хачапури.

Понадобится 170 г теста. Раскатываем его руками или скалкой.

Добавляем сверху натертый имеретинский сыр и сулугуни — 120 г. Прижимаем его к тесту.

Аккуратно подворачиваем края (делаем три или четыре завиточка), а затем скрепляем концы, придаем форму — делаем «лодочку». Сверху добавляем еще 50 г сыра. Смазываем тесто яйцом — для придания румяной корочки.

Хачапури укладывается на противень, смазанный маслом, и отправляется в духовку. Готовится при 300 градусах минут 10-15.

Через указанное время достаем хачапури из печи, немного раздвигаем сыр по бокам и добавляем яйцо. Затем снова отправляем хачапури в духовку.

Через полторы минуты блюдо готово. Приятного аппетита!

кафе «сандали»

Кафе «Сандали»

Адрес: Тула, ул. Советская, 47 (ТЦ «Гостиный двор», пятый этаж).

Телефон: 25-97-44.

График работы: вс.-чт. с 12.00 до 23.00, пт.-сб. с 12.00 до 00.00.

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