Проект «Открытая кухня»: как устроено кафе «Сандали»

Фото Алексея Пирязева.

В этот раз мы решили познакомиться с грузинской кухней. Что из этого вышло, читайте в нашей статье.

Тулякам успело полюбиться уютное заведение с летней верандой в Центральном парке — кафе «Сандали». Хорошие новости для всех поклонников грузинской кухни — «Сандали» открыли еще одну локацию, которая будет работать круглый год в ТЦ «Гостиный двор», летом же заведение вновь откроет свои двери в парке.

С проектом «Открытая кухня» корреспонденты Myslo отправились в новое кафе, чтобы проверить, чтут ли здесь санитарные нормы, как принимают гостей и вкусно ли их кормят.

Интерьер нас впечатлил буквально с порога. Возле входа расположен небольшой камин, в котором потрескивают настоящие поленья, на полу постелены ковры, оформление зала выполнено в теплых тонах — всё это придает ощущение уюта и умиротворения.

Рассмотрев детально интерьер, мы убедились, что он тоже с грузинским акцентом.

Главная задача кафе «Сандали» — познакомить гостей заведения с разнообразной грузинской кухней.

Александра Мелякова, маркетолог, рассказала о заведении:

Александра Мелякова – Кафе «Сандали» как проект существует с мая, ранее он базировался в Центральном парке. Грузинские блюда у нас аутентичные, все вкусы сохранены, нет ничего лишнего. Единственное, что сделала наш шеф-повар Татьяна Ермакова, – придала блюдам немного современности и красоты. Наше кафе — нечто традиционное, но с современным подходом. Кстати, интерьер будет дополняться. Мы старались создать домашнюю атмосферу.

По словам Александры, переехав на новое место, было решено расширить меню. Все блюда, полюбившиеся тулякам в парке, так сказать бестселлеры, конечно же остались. Меню создавалось совместно с бренд-шефом кафе «Сандали» Александром Семериковым и шеф-поваром Татьяной Ермаковой.

Подробнее рассказала администратор кафе Дарья Вдовина:

Дарья Вдовина – У нас добавилось много горячих блюд, десертов, грузинские вина. Очень разнообразные вариации хачапури — с разными видами сыров, также есть мясные. Популярный среди гостей настоящий грузинский лимонад — «Натахтари». Нам его привозят прямо из Грузии! К слову, грузинская кухня подходит как вегетарианцам, так и заядлым мясоедам. Кстати, сейчас мы развиваем тему обеденного предложения.

Посещают кафе «Сандали» в основном люди семейные, поэтому сейчас в заведении активно разрабатывается детское меню. К слову, в кафе налажена обратная связь с гостями. Руководство всегда открыто для предложений посетителей.

Итак, ознакомившись с меню, мы решили заказать хачапури, «Цезарь» по-грузински, конечно, хинкали и лимонад.

А сами отправились на кухню, чтобы увидеть, как готовится наш заказ. Первым делом мы обратили внимание на поваров — все работают в перчатках и головных уборах.

Кухня разделена на четыре зоны: раздача, холодный цех, горячий цех вместе с мангалом, а также хлебный (здесь пекутся хачапури и хинкали).

За все процессы отвечает шеф-повар Татьяна Ермакова. По ее словам, каждое утро повара делают заготовки на день. К вечеру продукты, которые остались, утилизируются.

Генеральная уборка в заведении проводится дважды в месяц. Кроме того, каждый повар отвечает за чистоту на рабочем месте. Татьяна Ермакова признается — к этому она относится очень строго и щепетильно.

И действительно, даже невооруженным взглядом видно, что на кухне — чистота и порядок. Посуда и кухонные приборы находятся на своих местах, оборудование чистое.

Чистоту проверили, дальше по плану узнать, как хранятся продукты, в каких условиях и не нарушаются ли сроки хранения.

В маленьких холодильниках хранятся заготовки на день. На все контейнеры нанесена маркировка — сегодняшним числом.

В больших холодильниках хранятся фрукты, овощи, мясо, сыры и другие продукты. Всё аккуратно разложено по полкам, товарное соседство не нарушено.

Важная деталь: все блюда готовятся по технологическим картам, которые расположены на рабочих местах — у поваров перед глазами. Они видят, как в конечном итоге должно выглядеть блюдо. Но последнее слово за шеф-поваром. Именно Татьяна делает контрольную проверку и добавляет блюду свою «изюминку», например украшает дольками граната.

Пока мы проверяли кухню, повара приготовили наш заказ. Отправляемся в зал пробовать грузинские блюда. Всё выглядит довольно аппетитно!

Кстати, кафе «Сандали» любит знакомить гостей с историей: вместе с блюдами посетителям приносят подложки, на которых нарисована карта Грузии и написан небольшой словарь грузинских слов. Знали ли вы, что пиво по-грузински звучит как «люди», мясо — «хорци», а «я голоден» — «мшиа»? Также каждый гость может узнать, откуда «родом» то или иное блюдо. Весьма занятно!

Блюда, которые мы попробовали, оказались очень сытными, а самое главное — вкусными!