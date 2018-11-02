Проект «Открытая кухня»: Знакомимся с сетью кафе с доставкой «ВилкиНет»

Фото Алексея Пирязева.

Что из себя представляет это заведение? Вкусно ли там кормят? Соблюдают ли санитарные нормы? Идем смотреть.

Многие, проезжая по улице Советской, в историческом центре Тулы, наверняка обратили внимание на кафе с интересной вывеской — «ВилкиНет». Не заметить это заведение невозможно, к тому же наклейки аппетитных блюд, расположенные на окнах, сразу бросаются в глаза.

Корреспонденты Myslo с проектом «Открытая кухня» отправились в заведение, чтобы познакомиться с ним поближе, а самое главное — узнать, как там принимают гостей и вкусно ли кормят.

Интерьер выполнен в оригинальном стиле с природными мотивами: теплые и приятные глазу цвета, с использованием большого количества натуральных материалов, заходя внутрь сразу погружаешься в теплую и уютную атмосферу.

Руководитель сети кафе с доставкой «ВилкиНет» рассказал нам о заведении:

Виктор Потапов — «ВилкиНет» — это федеральная сеть кафе. В 2014 году первое заведение появилось во Владимире, на сегодняшний день сеть насчитывает около 30 заведений в разных городах России. Теперь «ВилкиНет» открылись в Туле. У нас большие порции, демократичные цены, федеральные поставщики продуктов, что позволяет нам удерживать приемлемые конкурентоспособные цены и стабильно высокое качество продуктов, что очень важно для наших гостей.

В сети «ВилкиНет» существует система контроля качества, состоящая из еженедельного аудита кухни на соответствие санитарным нормам и контрольной закупки тайным гостем.

Изучаем меню. Итак, посетителю предлагают: роллы, пиццу, вок, разнообразные супы, салаты, десерты, чай-кофе. Есть очень выгодные предложения: например, килограмм роллов за 500 рублей или три большие пиццы за 1000, две лапши за 299 рублей, несколько видов бизнес-ланчей и др.

Мы решили попробовать пиццу «Четыре сезона», вок с овощами и с курицей, а также разные роллы. Улыбчивые сотрудники «ВилкиНет» пообещали, что заказа дольше 15 минут ждать не придется. И они обещание сдержали.

Через некоторое время на нашем столе уже стояла аппетитная горячая пицца, только-только из печи…

… свежие роллы…

… и вок. Кстати, каждый гость может угоститься вкусным и согревающим чаем каркаде, совершенно бесплатно. Большой плюс!

Всё оказалось вкусно и сытно. Порции были большие, поэтому мы взяли блюда с собой, чтобы угостить наших коллег.

Следующий пункт нашего проекта — отправляемся на кухню, чтобы увидеть, в каких условиях готовились наши блюда. Нам выдали одноразовые шапочки, халаты и бахилы.

Кухня включает в себя четыре зоны: горячий цех, станцию пиццемейкера, холодный цех и зону сборки заказов.

За все процессы на кухне отвечает шеф-повар. Он контролирует качество готовящихся блюд, их соответствие технологическим картам, а также стандартам и регламентам «ВилкиНет». Каждый процесс на кухне строго регламентирован, повара сдают экзамены на знание регламентов и технологии приготовления блюд. Также шеф-повар контролирует качество покупаемых продуктов и условия их хранения.

Мы заглянули в большой холодильник. Товары все на своих местах, аккуратно разложены по полкам, товарное соседство не нарушено. Продукты промаркированы, на упаковке указана вся необходимая информация.

В маленьких холодильниках, расположенных на кухне, хранится дневной запас заготовок. Всё, что не использовалось за день, списывается.

Когда клиент делает заказ, вся информация высвечивается на мониторах у поваров. Они приступают к приготовлению блюд, а на экранах идет отсчет времени — не более 15 минут для приготовления заказов в зале, для заказов на самовывоз — 30 минут. Все блюда готовятся строго по технологическим картам.

Перед тем, как отдать заказ клиенту, блюдо проходит несколько уровней контроля. Помимо самого повара, это шеф-повар и менеджер.

Также сразу бросилась в глаза чистота кухни. Полы чистые, на кухонных приборах ни пылинки.

Генеральная уборка всего заведения делается дважды в месяц, уборка на кухне — два раза в день, чистоту в зале проверяет уборщица в течение всего дня. Кроме того, каждый повар следит за своим рабочим местом и убирает его по мере загрязнения.

Отметим, что повара работают в фартуках, головных уборках и перчатках, как того требует регламент. При работе с продуктами, которые потом проходят тепловую обработку, допустимо работать без перчаток с применением кожного антисептика. У всех сотрудников есть медицинские книжки.

Подведем итог: чистотой и порядком на кухне и в зале мы остались довольны, качеством и вкусом блюд — тоже.

Кстати, руководители сети кафе в ближайшие несколько лет планируют открыть в Туле заведения с большими помещениями и игровыми комнатами для детей.

Приятного аппетита!

Дружный коллектив сети кафе «ВилкиНет» с радостью встретит и вкусно накормит своих гостей! В команде — профессионалы и мастера своего дела.

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сеть кафе с доставкой «вилкинет»

Сеть кафе с доставкой «ВилкиНет»

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Телефон доставки: 770−330.

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