«Открытая кухня»: знакомимся с кофейней BARY

Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Наш проект отправился с инспекцией в очередное заведение. У поклонников кофе сразу же возникнут вопросы – а вкусный ли он в BARY? Есть ли какие-то авторские напитки? Рассказываем.

Как бы банально это ни звучало, но свое утро люди, пожалуй, во всем мире начинают примерно одинаково — сладко потягиваются в постели и отправляются на кухню выпить чашечку ароматного и бодрящего кофе. Без этого напитка многие не могут представить свою жизнь. Для поклонников кофе также важно найти уютное местечко в городе, где можно выпить чашечку любимого капучино, латте или эспрессо.

Корреспонденты Myslo решили подыскать и для себя такое заведение, где можно вкусно перекусить и насладиться кофейными напитками. Проект «Открытая кухня» отправился в кофейню BARY, расположенную на Красноармейском проспекте, 7-б.

Внутри нас встречает приветливый персонал. «Доброе утро!» — доброжелательно говорят ребята. На самом деле это здорово повышает настроение, не у всех же по утрам хорошее расположение духа.

Осматриваемся — помещение небольшое, но уютное. Разделено на три зоны: слева стоят маленькие столики, рассчитанные на двоих…

…справа — мягкие диваны с подушками для компаний побольше…

…а перед высокими окнами — длинный стол с барными стульями.

Интерьер выдержан в спокойных тонах. Его дополняют комнатные цветы, которые располагаются в кофейне буквально всюду. Огромные окна зрительно увеличивают пространство и наполняют помещение естественным светом.

Итак, помещение осмотрели, но хотелось бы узнать немного о кофейне. Что она из себя представляет?

Дмитрий Гарас – BARY — это сеть кофеен. В Туле всего пять заведений, первое открылось два года назад в «Гостином дворе». Мы стали активно развиваться и расти. Конкретно здесь, на Красноармейском проспекте, мы работаем больше года. У нас тихо и уютно. Наши работники — профессионалы, а новички быстро учатся, — рассказывает шеф-бариста Дмитрий Гарас.

По его словам, сотрудники постоянно повышают свою квалификацию, принимая участие в мастер-классах, лекциях и соревнованиях. Сам Дмитрий два года назад вошел в тройку лучших бариста ЦФО:

– В Брянске проходил отборочный этап на чемпионат бариста-2017 по ЦФО. Требовалось презентовать свой кофе, рассказать, почему я выбрал именно его. Также среди заданий было приготовить по четыре эспрессо, капучино и авторских напитка. Судьи оценивали технику, вкус, подачу.

А в этом году кофейня BARY участвовала в центральном отборочном туре в Russian Coffee Cup.

Теперь перейдем к меню. Помимо стандартных чая и кофе посетителям предлагают фреш, смузи, кондитерские изделия и завтраки.

На завтрак можно заказать сырники, овсяную кашу, бельгийские вафли, разные торты и пирожные. Готовят в BARY и сэндвичи. Цены — довольно приемлемые, рассчитанные как на студентов, так и на людей постарше.

Мы остановили свой выбор на вафлях и капучино. Проверим, насколько вкусно здесь кормят. Дмитрий Гарас заверил, что напитки будут готовы в течение пяти минут, а сладкое угощенье — немного дольше.

Спустя минут 10 нам приготовили вафли. Их принесли на аккуратных и чистых блюдцах. Было вкусно!

Чем же еще «Бари» удивляет своих клиентов?

– Каждый сезон у нас меняется меню. Сейчас, например, осеннее. Мы предлагаем посетителям авторские кофейные напитки с разными вариациями: кофе с халвой, латте с розмарином, копченый раф и др., — пояснил Дмитрий.

А еще у заведения есть собственная кондитерская. Свежие и воздушные торты привозят в «Бари» каждое утро. Выглядят они очень аппетитно!

Также BARY предлагает своим посетителям накопительную карту. Кешбэком на нее возвращается сумма от 7 до 25% в виде бонусов.

Итак, мы вкусно поели, а теперь посмотрим, как и в каких условиях готовятся кофейные напитки и завтраки. Как таковой кухни в заведении нет. Всё готовится на виду у посетителей.

Персонал работает в перчатках, как прописано в нормативах. Поверхности стола и приборы протирают по мере загрязнения. Продукты промаркированы и хранятся в холодильнике. Товарное соседство не нарушено, срок годности в порядке.

Фрукты, которые хранятся на витрине, свежие. За порядок в продуктах отвечает шеф-бариста. Заготовки для блюд делают либо с вечера, либо утром. Например, овсяную кашу с утра варят в мультиварке.

Торты хранятся не более не трех дней.

Сотрудники кофейни пояснили, что пол в помещении моют дважды в день.

Кстати, интересная деталь. Посетителям предлагают альтернативное приготовление кофе — он заваривается не в аппарате, а вручную. Используется другая обжарка зерен, тогда вкус кофе получается намного крепче.

Один из эксклюзивных авторских напитков в «Бари» — копченый раф. Шеф-бариста Дмитрий Гарас поделился с читателями Myslo секретом, как приготовить такой кофе.

– Моя задача — удивить гостей чем-то новеньким. Я решил поэкспериментировать. Взял чай «Золотой Непал» — копченый китайский черный. Его изюминка в том, что он коптится на еловых корнях два дня. Мне было интересно, как будут сочетаться сливки, копченый чай и кофе. Получился интересный напиток, воздушный и очень приятный по текстуре, — рассказал Дима.

Состав:

одинарный шот-эспрессо,

350 мл сливок,

30 мл настойки копченого чая «Золотой Непал»,

10 г ванильного сахара.

Важная деталь: в BARY можно взять кофе с собой! Это здорово экономит время.

Кофейня BARY

Адрес: Тула, Красноармейский проспект, 7-б.

График работы: вс.-чт. с 8.00 до 22.00, пт.-сб. с 8.00 до 23.00.

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