Новогодний пир готовим с «ВкусВилл»

Мы часто стараемся разнообразить новогоднее меню новыми блюдами, но новогоднее меню остается чаще всего неизменным. Почему бы не взглянуть на гастрономическую составляющую праздника шире?

Что мешает вам выйти за рамки обязательной программы с участием холодца, салата оливье, селёдки под шубой и мяса по-французски?

Пора, пора, дорогие, смотреть на кулинарный мир шире, пора принимать современные, нестандартные решения! Помощником в благородном деле приготовления оригинальных, вкусных и — что немаловажно — полезных блюд готовы выступить магазины правильного питания «ВкусВилл»! Продукты здесь — натуральные, причём той самой, единственно правильной первой свежести, которую упоминал в романе «Мастер и Маргарита» Мессир Воланд. Сервис, по отзывам клиентов — на должной высоте.

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А теперь — о главном, с чего, собственно, и начался наш разговор: с рецептов оригинальных блюд для новогоднего праздничного стола.

Мусс из копченой горбуши с икрой

Нежный мусс из горбуши с легким копченым ароматом и красная икра — как альтернатива привычным бутербродам с маслом. Можно подавать мусс порционно в тарталетках (только не стоит выкладывать его сильно заранее, чтобы тарталетки не размокли) или в креманках, поставив рядом тарелочку с тостами или хлебцами, так, чтобы каждый гость мог сам намазать мусс с икрой на поджаренный хлеб.

Ингредиенты: 250 г горбуши г/к, 100 г мягкого сыра рикотта (мягкой), 100 г сметаны, баночка (10 г) красной икры, веточка укропа для украшения, тарталетки или тосты для подачи.

У копченой горбуши отделите мясо, вынимая косточки, сложите в блендер, добавьте сметану и рикотту, пробейте до однородной массы. Мусс разложите по тарталеткам или креманкам, сверху выложите икру и украсьте маленькими веточками укропа. Приятного аппетита!

Салат с курицей и гранатом

Качественное куриное мясо, хрустящие салатные листья, ароматные травы, гранат и заправка из грецкого ореха — отличное сочетание пользы, вкуса и праздничного вида!

Ингредиенты: 200 г мяса куриных окорочков 100 г сыра сулугуни, 50 г ядер грецких орехов, сок половины лимона, пучок салатных листьев, зеленый лук, кинза, укроп, зёрна граната, соль, перец по вкусу. Куриные окорочка отварите, отделите мясо от костей и разберите на полоски.

Орехи измельчите блендером, добавьте лимонный сок и разведите водой до консистенции сметаны, посолите. Сулугуни также нарвите полосками, смешайте с курицей, мелко порубленной зеленью и половиной ореховой заправки, выложите на листья салата. Сверху полейте салат оставшейся заправкой и посыпьте зернами граната.

Утка с апельсинами в гранатовой глазури

По этому рецепту готовить утку не слишком сложно, ну, а результат точно стоит потраченных усилий!

Ингредиенты: Утка — 1,5 — 2 кг, 3 ст. л. соуса наршараб, 1 апельсин, 2 зубчика чеснока, соль, свежемолотый черный перец.

Для подачи: 2 апельсина, 2 яблока.

Утку хорошо вымойте, обсушите, отрежьте шею и последние фаланги крыльев (они будут гореть при запекании, зато бульон из этих частей — отменный!) Срежьте лишний жир в районе гузки, натрите утку солью со всех сторон и оставьте в холодильнике на несколько часов (можно и на ночь) Ошпарьте тушку кипятком, смывая соль — это делается для того, чтобы кожа подсохла и натянулась, а при запекании стала хрустящей и поджаристой. Выложите утку в форму для запекания грудкой вверх, часто наколите кожу вилкой. Смешайте наршараб с пропущенным через чеснокодавку чесноком, перцем, выдавите немного апельсинового сока, намажьте этой смесью утку снаружи и изнутри, затем нафаршируйте дольками апельсина. Накройте утку фольгой и запекайте в разогретой до 180ºС духовке 50 минут, затем снимите фольгу, полейте тушку выделившимся соком и запекайте еще 30−40 минут. Когда утка уже готова — увеличьте температуру до максимума и включите гриль, жарьте до золотисто-коричневой корочки. Готовой утке дайте отдохнуть под фольгой минут 10, переложите на красивое блюдо, украсьте свежими фруктами — и подавайте!

Пряники на ёлку

За окном мороз и вьюга, а дома тепло, уютно, пахнет еловой хвоей, мандаринами и пряниками. Найдите время и сделайте пряники на елку самостоятельно, обязательно позовите маленьких помощников — для них это особенная радость!

Ингредиенты: 250 г муки, 1 яйцо, 40 г сливочного масла, 2 ст л. сахара (лучше темного), 2 ст л. меда, 2 ст л. молока, 2 ч л. корицы, по ½ч ложки молотого мускатного ореха, имбиря и гвоздики

Для глазури: 1 белок, 70 г сахарной пудры

Смешайте муку со специями и яйцом. В небольшую кастрюльку положите масло, сахар, мед и молоко, нагревайте помешивая, пока сахар и масло не растают. Получившийся сироп перелейте в муку и замесите тесто, выложите на стол и месите руками.

Раскатайте тонко и вырезайте фигурки, сразу проделайте дырочки для ленточек. Переложите на противень, застеленный бумагой и выпекайте в разогретой до 200С духовке 7−8 мин. Готовые пряники осталось лишь украсить: взбейте белок, затем добавьте сахарную пудру и еще раз хорошо взбейте, получившейся глазурью украшайте пряники, можно также на еще не застывшую глазурь приклеивать кусочки засушенных фруктов или ягод, цветной сахар, все что подскажет фантазия! Проденьте ленточки и повесьте пряники на елку.

Красивого и вкусного Нового года желают вам все сотрудники компании ВкусВил!

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