Отдаем ребенка в танцы!

Автор - Алена Зайцева.

Городской концертный зал

Тула, ул. Советская, 2, тел. 55-04-42.

Группа «Счастье детям» 1-го года обучения, с 5 до 10 лет, руководитель Элеонора Пожидаева, 1 месяц – от 2000 руб.

1-го года обучения, с 5 до 10 лет, руководитель Элеонора Пожидаева, 1 месяц – от 2000 руб. Группа джазовой хореографии , с 7 до 12 лет, рук. Т.В. Яковлева, 1 месяц – от 1500 руб.

, с 7 до 12 лет, рук. Т.В. Яковлева, 1 месяц – от 1500 руб. Подготовительная группа хореографического ансамбля «Звездный экспресс» 1-го года обучения, с 5 лет, руководитель Т. В. Афонина, 1 месяц – от 2000 руб.

1-го года обучения, с 5 лет, руководитель Т. В. Афонина, 1 месяц – от 2000 руб. Подготовительная группа бального танца «Элегия» , с 6 лет, рук. К.В. Колякин, 1 месяц – от 1500 руб.

, с 6 лет, рук. К.В. Колякин, 1 месяц – от 1500 руб. Хореографическая группа X-zibit , с 5 до 18 лет, рук. В.В. Чернодымов, 1 месяц – от 1800 руб.

, с 5 до 18 лет, рук. В.В. Чернодымов, 1 месяц – от 1800 руб. Подготовительная хореографическая группе «Непоседы» , с 5 лет, рук. О. А. Сковородникова, от 2000 руб./мес.

, с 5 лет, рук. О. А. Сковородникова, от 2000 руб./мес. Хореографическая группа «Золотая антилопа» , с 7 лет, рук. Н.В. Елесина, 1 месяц – от 1900 руб.

, с 7 лет, рук. Н.В. Елесина, 1 месяц – от 1900 руб. Шоу-группа «Цветы» , с 5 лет, рук.

, с 5 лет, рук. Н. А. Камерилова, 1 мес. – от 2000 руб.

Подготовительная группа ансамбля бального танца «Стиль», с 3 до 8 лет, рук. Е.В. Кормачёва, 1600 руб./мес.

Филиал ГКЗ «ЦКиД» (бывший ДК Металлургов)

Тула, ул. Металлургов, 22, тел. 55-33-25.

Хореографическая группа «Арабеск» , с 3,5 лет, рук. М. С. Бухтиярова, 1 месяц – от 2000 руб.

, с 3,5 лет, рук. М. С. Бухтиярова, 1 месяц – от 2000 руб. Данс-группа «Варварята» , с 4 до 7 лет, рук. С.А. Кузнецов, от 1500 руб.

, с 4 до 7 лет, рук. С.А. Кузнецов, от 1500 руб. Хореографическая группа эстрадного танца «Аллегро» , с 7 лет, рук. Е.А. Яковлева, 1 месяц – от 1800 руб.

, с 7 лет, рук. Е.А. Яковлева, 1 месяц – от 1800 руб. Хореографическая группа современного танца Five Zero , с 7 до 25 лет, рук. Д.Д. Медведев, 2000 руб./мес.

, с 7 до 25 лет, рук. Д.Д. Медведев, 2000 руб./мес. Хореографическая подготовительная группа «Триумф» , с 3 до 6 лет, занятия в основной группе, с 7 лет до 16 лет, рук. Н.А. Кулешова, 1500 руб./мес.

, с 3 до 6 лет, занятия в основной группе, с 7 лет до 16 лет, рук. Н.А. Кулешова, 1500 руб./мес. Хореографическая группа Dance Mix , с 4 до 15 лет, рук. Д.А. Бобков, 1 месяц – от 1800 руб.

, с 4 до 15 лет, рук. Д.А. Бобков, 1 месяц – от 1800 руб. Хореографическая группа бального танца «Элит» , с 3 лет, рук. Н.С. Диканов, от 1500 руб./мес.

, с 3 лет, рук. Н.С. Диканов, от 1500 руб./мес. Шоу-группа «Вельвет», от 25 лет, рук. И. П. Еремина, от 1500 руб./мес.

филиал ГКЗ Центр творчества «Ультрамарин»

Тула, ул. Тульского Рабочего полка, 96, корп. 3, тел. 55-04-42.

Группа современного танца «Брейк для бебиков» , с 4 лет, рук. А.М. Бибикова, 1 месяц – от 2000 руб.

, с 4 лет, рук. А.М. Бибикова, 1 месяц – от 2000 руб. Основы бальной хореографии, с 6 лет, рук. И.А. Панков, от 1500 руб./мес.

Филиал «ГКЗ» дом культуры и досуга

Тула, ул. Щегловская Засека, 34, тел. 41-25-75.

Занятия в коллективе – спутнике танцевальной команды «НЕО», с 8 до 14 лет, рук. А.В. Сидорина, 1 месяц – от 1500 руб.

– спутнике танцевальной команды «НЕО», с 8 до 14 лет, рук. А.В. Сидорина, 1 месяц – от 1500 руб. Занятия в коллективе – спутнике детской хореографии «НЕО», с 7 до 12 лет, рук. А.В. Цвеленьева, 1 месяц – от 1500 руб.

Филиал ГКЗ ДК Хомяково

Тула, ул. Березовская, 2, тел.: 43-62-71, 32-90-46.

Хореографический коллектив «Искорки» , с 4 лет, рук. Е.Ю. Пархоменко, 1 месяц – от 800 руб.

, с 4 лет, рук. Е.Ю. Пархоменко, 1 месяц – от 800 руб. Хореографический коллектив «Ивушка», с 4 лет, рук. Е. А. Проняева, 1 месяц – от 800 руб.

МБУДО «Детская школа искусств №4»

Тула, Косая Гора, ул. Октябрьская, 1, тел. +7 4872 2308-98.

Хореографическое творчество (народный, современный, классический танцы): срок обучения – 8 лет, возраст – от 6,5 до 9 лет. Преподаватели: О.Н. Извекова, Е. А. Слышкина, А. А. Ивлев. Обучение на всех отделениях бесплатное.

Студия танца «Пламя»

Тула, ул. Демонстрации, 5, тел. 558-277.

Детские современные танцы, восточные, клубные, стретчинг, эстрадные,

с 3 лет, рук. И.В. Теплова, 300 руб. разовое, 1 месяц – 1700 руб.

Хореографические объединения МБУДО ддт

Тула, ул. Замочная, 124, тел. 45-10-92. Обучение бесплатное.

Хореографическая студия «Визит», 5-18 лет, Н.А. Хлебникова.

Ансамбль народного танца «Русские узоры», 7-12 лет, Н.Н. Ерохин.

Отряд барабанщиц «Виват, Тула!», 13-18 лет, Н.Н. Ерохин.

Спортивно-танцевальный клуб «Фантазия», 4-18 лет, Г.А. Чернова, Е.А. Пчельникова.

Хореографическая студия «Фуэте», 3-18 лет, М.Е. Топорова, тел. 40-57-27.

«Детская школа искусств №6»

Тула, Одоевское шоссе, 106, тел.: +7 4872 3917-22, +7 4872 3998-04.

«Хореографическое творчество», с 6,5 лет до 9 лет. Обучение на бюджетных местах бесплатное.

Студия танца и фитнеса DanceFit

Тула, пр. Ленина, 22, тел. +7 (4872) 79-08-05.

Направления для детей: хореография, с 4 лет, современные танцы, с 7 лет, гимнастика, с 3-х лет, развивающие танцы, 3-4 года, акробатический танец, с 9 лет, рук. И.С. Филина, пробное занятие бесплатное, 1 месяц – 2200 руб., со 2-го месяца и далее – 2000 руб.

Школа-студия танцев «Млечный Путь»

Тула, ул. Болдина, 69, цокольный эт., тел. +7 (910) 555-72-72.

Направления: детский современный танец, хип-хоп, основы классического танца, с 2,5 лет, рук. Е.Ю. Антропова, 1 месяц – 1800 руб.

Школа танцев Марии Стаценко MegaDance

Тула, ул. Металлистов, 16, ул. Чапаева, 51 (ДК «Серп и молот»), тел.: +7 (487) 270-05-59, +7 (930) 898-97-77.

Направления: студия балета, боди-балет, растяжка, свадебный, go-go, современный танец, латина, хип-хоп, с 3-х лет, рук. М.И. Стаценко, 8 занятий – 2200 руб., 12 занятий – 3000 руб.

Центр детского развития «Витамин»

Тула, ул. Каракозова, 71, тел. +7 (4872) 41-80-85.

Направления: детский современный, денс-микс, современная хореография, брейк-данс, хип-хоп, джаз-модерн, классический танец, цирковая хореография, с 3-х лет, рук. школы танцев А.В. Василенко, 1 месяц – 2000 руб.

Школа танцев «Эдельвейс»

Тула, ул. Демидовская, 52, 2-й эт., тел. 8-920-277-37-72.

Бальные танцы, с 4 лет, рук. М.В. Писанец, 1 месяц – 1600 руб.

Школа танцев Magiс Dance

Тула, ул. Н. Руднева, 56-г, тел.: (4872) 35-91-35, (915) 694-32-62.

Тула, ул. Марата, 28-а, тел.: (4872) 718-005, (910) 947-30-10.

Направления: детские танцы, современные танцы, хореография, стрит-денс, эстетическая гимнастика, брейк-данс, латиноамериканские танцы, курс для самых маленьких «Мама и малыш», от 2 лет до 18, рук. Т.М. Логинова, 1 месяц – от 2200 руб.

Театр танца «Экспромт»

Тула, ул. Демонстрации, 134 (ДКЖ), ул. Демидовская, 54 (ДК Машзавода), тел. 56-01-88.

Направления: классические танцы, народные, эстрадные, модерн, степ, с 3 лет, рук. О.Г. Синетар, 1 месяц – 1600 руб., разовое занятие – 300 руб.

Федерация эстрадного и современного танца

Тула, ул. Михеева, 15, тел. 8-916-192-02-66.

Набор детей с 2012 года рождения. Направления: эстрадный танец, классический танец, джаз-танец, чирлидинг, свободная пластика, рук. О. Чекмазова, 2000 руб. – 24 часа занятий, усиленная программа.

Академия развития ребенка

Тула, ул. Чапаева/Степанова, 51, пр. Ленина, 116, тел.: 355-233, 8-905-621-35-88.

Направления: современная хореография, ритмика, с 2 лет, рук. Е.А. Чередниченко, 1 месяц – 2000 руб.

Балетная школа «Академия»

Тула, ул. Революции, 2, тел. 8-910-703-10-01.

Направления: классический танец, балет, с 5 лет, рук. Н. А. Перепелкина, оплата договорная.

Танцевально-спортивный центр «Арзу»

Тула, ул. Чапаева, 51 (ДК «Серп и молот»).

Направления: спортивные бальные танцы, с 3 лет, рук. М.Г. Дадашева,

1 месяц – 2300 руб.

Спортивно-танцевальный клуб «Ритм»

Тула, ул. Степанова, 44, тел. 8-903-658-79-92.

Направления: спортивные бальные танцы, эстрадная хореография, фитнес-аэробика, с 3 лет, рук. Е.В. Кулаченкова, 1 месяц – от 2000 руб.

Танцевальный центр «Импульс»

Тула, ул. Кабакова, 62, тел. 8-950-908-43-28.

Направления: спортивные бальные танцы, школа танца, с 3 лет, 1 месяц –от 1500 руб.

Молодежный многопрофильный центр «Родина»

Тула, пр. Ленина, 20, тел. 8-953-431-20-71.

Брейк-данс, с 5 лет, рук. П. Моторин, бесплатно.

Детский центр «Тёма»

Тула, пос. Южный, Шахтерский пр., 8, 3-й эт., тел. 7 (952) 188-20-20.

Направления: хип-хоп, эстрада, джаз-фанк, восточные, денс-холл (с 2,5 лет), 250 руб. – разовое занятие, 1 месяц – 1600 руб.