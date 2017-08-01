Душевные бары Тулы: Harat's и Rob Boy
Предлагаем вашему вниманию обзор двух по-настоящему гостеприимных заведений Тулы, в которых вы сможете почувствовать себя как дома и повеселиться на славу.
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
8 (4872) 52-50-25
с пн. по чт. — с 12.00 до 2.00,
в пт. — с 12.00 до 4.00,
сб. — с 14.00 до 4.00, вс. — с 14.00 до 2.00
Harat's — это место, где гости быстро становятся завсегдатаями. Ведь внимательные хозяева принимают каждого как родного — дружеская атмосфера, простая и вкусная еда и, конечно же, пенное на любой вкус.
Здесь вы можете быть уверены — отдых будет что надо! Отбросив комплексы и стеснение, подогрев себя вкуснейшими напитками, вы гарантированно будете громче всех подпевать музыкантам и танцевать так, как никогда не танцевали. По крайней мере, в Harat's для этого созданы все условия.
Каждые выходные, в субботу и воскресенье, здесь проходят концерты. Это тульские, московские (и не только) профессиональные кавер-бэнды, весело и задорно исполняющие самые известные и самые любимые хиты от Земфиры до Rammstein. И каждый из бэндов совершенно уникален, что добавляет ещё больше очарования и драйва музыкальной составляющей вечера в Harat's.
Но не только каверами живёт сцена в ХЭ, как ласково называют паб завсегдатаи. Каждый месяц здесь проходит несколько больших концертов, позволяющих тулякам побывать на выступлениях известных — и даже культовых — команд и исполнителей. Посмотрите, насколько разнообразен подбор артистов, которые выступят в ближайшее время:
- 4 августа — поэт-шансонье, журналист и филолог, один из основателей уникального фестиваля JetЛАГ – Псой Короленко.
- 16 сентября — группа с десятилетней историей, один из лидеров отечественной фолк-метал-сцены – «Калевала».
- 29 сентября — воспитанные на ранне-сплиновской самозабвенности, последователи русской школы рока, группа Znaki
Следите за расписанием паба в нашей афише и покупайте билеты в Myslo-кассе.
Ну и конечно же, какой паб без большой плазмы, на которой можно шумной и весёлой компанией поболеть за любимую футбольную команду? Здесь вас никто не попросит сделать потише, а сотрудники паба ещё и помогут вам отпраздновать победу или пережить неудачный матч.
Кстати, два раза в месяц, по четвергам, проходит пабная викторина Cheese Quiz, в которой вы сможете не только проявить смекалку и похвастаться эрудицией, но и собраться с друзьями или провести тим-билдинг с коллегами.
Как видите, ХЭ вам предложит полный спектр развлечений для утомлённой долгой рабочей неделей души, требующей веселья и дружной компании по выходным, а в любой день недели вы здесь можете попробовать редкие и необычные сорта пенного, ассортимент которого регулярно пополняется.
Rob Roy Bar
Тула, проспект Ленина, 85, корпус 5 ("Ликёрка Лофт")
8 (4872) 71-66-56
Вс.-чт.: с 11.00 до 02+
Пт.-сб.: с 11.00 до 04.+
Rob Roy Bar приглашает к себе гостей, ценящих душевную и уютную
атмосферу, отменную кухню, яркие и любимые коктейли, отличную музыку и
отдых в тёплой компании.
В этом заведении вы сможете замечательно повеселиться в обычный
будничный вечер или ночью в выходные, оставив все тревоги прошедшей
недели за порогом Rob Roy Bar. Каждые выходные здесь проходят яркие
вечеринки.
Приятная особенность этого бара — богатое полноценное меню, в котором
можно выбрать не только закуски к напиткам, а также сытные тако и
кесадилью, бургеры и сендвичи, насладиться богатыми вкусами вторых
блюд, отведать пасту и пельмени ручной лепки, попробовать свежие и
сочные салаты и даже заказать суп и окрошку. Для вегетарианцев
представлено специальное меню.
А на десерт здесь предложат полакомиться нежными тортами, сырниками и
собрать своё неповторимое мороженое из любимых компонентов.
Богатство барного меню Rob Roy Bar позволит каждому гостю выбрать
любимый классический напиток и удивит любителей необычного.
Душевную и весёлую музыкальную основу вечера создают тульские
резиденты и диджеи из соседних городов.
Rob Roy Bar — твой персональный коктейль-бар.