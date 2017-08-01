Душевные бары Тулы: Harat's и Rob Boy

Предлагаем вашему вниманию обзор двух по-настоящему гостеприимных заведений Тулы, в которых вы сможете почувствовать себя как дома и повеселиться на славу.

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

8 (4872) 52-50-25

с пн. по чт. — с 12.00 до 2.00,

в пт. — с 12.00 до 4.00,

сб. — с 14.00 до 4.00, вс. — с 14.00 до 2.00

harats.ru

Группа ВК

Harat's — это место, где гости быстро становятся завсегдатаями. Ведь внимательные хозяева принимают каждого как родного — дружеская атмосфера, простая и вкусная еда и, конечно же, пенное на любой вкус.

Здесь вы можете быть уверены — отдых будет что надо! Отбросив комплексы и стеснение, подогрев себя вкуснейшими напитками, вы гарантированно будете громче всех подпевать музыкантам и танцевать так, как никогда не танцевали. По крайней мере, в Harat's для этого созданы все условия.

Каждые выходные, в субботу и воскресенье, здесь проходят концерты. Это тульские, московские (и не только) профессиональные кавер-бэнды, весело и задорно исполняющие самые известные и самые любимые хиты от Земфиры до Rammstein. И каждый из бэндов совершенно уникален, что добавляет ещё больше очарования и драйва музыкальной составляющей вечера в Harat's.

Но не только каверами живёт сцена в ХЭ, как ласково называют паб завсегдатаи. Каждый месяц здесь проходит несколько больших концертов, позволяющих тулякам побывать на выступлениях известных — и даже культовых — команд и исполнителей. Посмотрите, насколько разнообразен подбор артистов, которые выступят в ближайшее время:

4 августа — поэт-шансонье, журналист и филолог, один из основателей уникального фестиваля JetЛАГ – Псой Короленко. Купить билет

16 сентября — группа с десятилетней историей, один из лидеров отечественной фолк-метал-сцены – «Калевала». Купить билет

29 сентября — воспитанные на ранне-сплиновской самозабвенности, последователи русской школы рока, группа Znaki Купить билет

Следите за расписанием паба в нашей афише и покупайте билеты в Myslo-кассе.

Ну и конечно же, какой паб без большой плазмы, на которой можно шумной и весёлой компанией поболеть за любимую футбольную команду? Здесь вас никто не попросит сделать потише, а сотрудники паба ещё и помогут вам отпраздновать победу или пережить неудачный матч.

Кстати, два раза в месяц, по четвергам, проходит пабная викторина Cheese Quiz, в которой вы сможете не только проявить смекалку и похвастаться эрудицией, но и собраться с друзьями или провести тим-билдинг с коллегами.

Как видите, ХЭ вам предложит полный спектр развлечений для утомлённой долгой рабочей неделей души, требующей веселья и дружной компании по выходным, а в любой день недели вы здесь можете попробовать редкие и необычные сорта пенного, ассортимент которого регулярно пополняется.

Rob Roy Bar

Тула, проспект Ленина, 85, корпус 5 ("Ликёрка Лофт")

8 (4872) 71-66-56

Вс.-чт.: с 11.00 до 02+

Пт.-сб.: с 11.00 до 04.+

robroy.bar

Группа ВК

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Rob Roy Bar приглашает к себе гостей, ценящих душевную и уютную

атмосферу, отменную кухню, яркие и любимые коктейли, отличную музыку и

отдых в тёплой компании.

В этом заведении вы сможете замечательно повеселиться в обычный

будничный вечер или ночью в выходные, оставив все тревоги прошедшей

недели за порогом Rob Roy Bar. Каждые выходные здесь проходят яркие

вечеринки.

Приятная особенность этого бара — богатое полноценное меню, в котором

можно выбрать не только закуски к напиткам, а также сытные тако и

кесадилью, бургеры и сендвичи, насладиться богатыми вкусами вторых

блюд, отведать пасту и пельмени ручной лепки, попробовать свежие и

сочные салаты и даже заказать суп и окрошку. Для вегетарианцев

представлено специальное меню.

А на десерт здесь предложат полакомиться нежными тортами, сырниками и

собрать своё неповторимое мороженое из любимых компонентов.

Богатство барного меню Rob Roy Bar позволит каждому гостю выбрать

любимый классический напиток и удивит любителей необычного.

Душевную и весёлую музыкальную основу вечера создают тульские

резиденты и диджеи из соседних городов.

Rob Roy Bar — твой персональный коктейль-бар.