Готовимся к выпускному: всё для парней

Обзор магазинов и услуг, которые пригодятся юношам при подготовке к выпускному в школе, колледже или вузе.

Мы собрали магазины мужской одежды, в которых можно выбрать для себя красивый и удобный образ для события, а также барбершоп, в котором парням сделают новую эффектную стрижку или поддержат уже любимый стиль.

КостюмерЪ

Выпускной вечер — это очень важное событие, и о своём праздничном наряде заранее заботятся не только девушки, но и парни. Ведь каждый хочет выглядеть ярко и стильно, да и будет круто спустя годы показать родным и друзьям свои фото с выпускного, на которых вы отлично выглядите.

Магазин мужской одежды «КостюмерЪ» советует выпускникам соблюдать три важных правила при выборе одежды для события:

Правильный размер — половина успеха. К стати, в этом магазине вы сможете подобрать для себя брюки и пиджак из разных размерных пар. Ну, а если на вашу нестандартную фигуру трудно найти подходящий комплект, подберите максимально подходящий и отдайте его в ателье для корректировки, чтобы выглядеть на празднике идеально. В этом сезоне снова модны все оттенки синего, винный и другие яркие тона. Чёрный остаётся неизменной классикой, уместной всегда. В «КостюмерЪ» представлен огромный выбор всех оттенков костюмов, от серьёзных, до бунтарских. Выбирайте и создавайте свой собственный стиль, дополнив образ яркими аксессуарами: галстуком, запонками и зажимами, солнцезащитными очками или шейным платком. И не забывайте: карманы в костюме созданы скорее для декора, чем для ношения в них вещей. Максимум, что в них можно класть, чтобы не выглядеть неопрятно — деньги, телефон и ключи.

В магазине «КостюмерЪ» вам предложат все современные варианты костюмов, и отдельно пиджаков, брюк, жилетов, от классики до самых

ярких и молодёжных.

Размерный ряд охватывает практически все комплекции, от 44 до 70, и рост от 164 до 194.

Вы сможете подобрать себе как костюм двойку или тройку полностью, так и создать праздничный образ необычным пиджаком с сорочкой, яркими брюками или только жилеткой и аксессуарами.

Здесь представлены в основном российские производители, которые на сегодняшний день достигли впечатляющего качества, и шьют мужскую одежду по итальянским и немецким лекалам, используя зарубежную фурнитуру и ткани: BREMER, MAGNIFY, MAGMEN, GRINVIR, GARVIN, VALENTI. Кроме того, есть выбор белорусских производителей.

Ткани в одежде также самые разнообразные: от бизнес класса из чистой шерсти, до вариантов из полу-шерсти, которые можно использовать не только на выпускной, но и на каждый день. Какой бы вариант вы не выбрали, он будет долго носиться.

В «КостюмерЪ» вы сможете полностью подобрать для себя весь комплект одежды для выпускного. Кроме костюмов, вам предложат богатый выбор сорочек из современных тканей, которые приятны к телу и не теряют свою форму, гладкие варианты и жаккард. Ну, и для полной картины, выбирайте себе ремень, запонки и зажимы для галстука, подтяжки и галстук-бабочку.

Для выпускников и женихов в магазине мужской одежды «КостюмерЪ» — скидка 5% + галстук

или бабочка в подарок!

Согласитесь, это приятное предложение.

Приходите, выбирайте свой неповторимый костюм для вашего важного дня!

Тула, ул. Каминского, 24 В, 1 этаж, бутик 6 (ТЦ «ТРОЙКА»)

Тула, ул. Кирова, 23А, 2 этаж

Chillin Barbershop

Вы нашли к своему выпускному безупречный костюм, ботинки и галстук. Следующий шаг для полного образа — визит в барбершоп. Ведь на празднике ваша современная и идеальная стрижка подчеркнёт ваш стиль и придаст уверенности.

CHILLIN Barbershop приглашает к себе выпускников школ и вузов и подарит каждому парню, который хочет быть ухоженным и стильным красивую стрижку, которая подчеркнёт все достоинства лица и формы головы, и скроет нежелательные нюансы.

CHILLIN - это современный барбершоп в нашем городе, в котором можно сделать качественную стрижку у мастера, который без лишних вопросов знает — как придать вам брутальности, романтичности или просто создать ваш неповторимый стиль в причёске, а также профессионально побриться и придать форму бороде и усам.

Барбершоп CHILLIN дарит выпускникам скидку 20%!

Здесь не просто стригут, а создают причёски, которые становятся неотъемлемыми составляющими имиджа мужчины.

Тула, ул. Болдина, 147

8 (910) 700-07-07

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BENAFETTO

Последний звонок и выпускной вечер — первые важные события в жизни молодого человека. И как же хочется на них блистать, чтобы тебя запомнили не только твои одноклассники, но вся параллель и учителя. К выбору одежды на эти торжественные мероприятия стоит подойти со всей серьезностью, уже пора готовиться.

Обычно выпускной вечер делится на 2 части: официальную и банкет. Лучше выбрать наряд, в котором будет удобно в течение всего вечера. Костюм — беспроигрышный вариант на выпускное торжество и на последний звонок.

Мужская мода не так быстротечна, и сегодня юноша может приобрести один добротный костюм и проходить в нём несколько лет на разные знаковые события (при поступлении в ВУЗ, на вручение диплома и т. д. ).

Для выпускного вечера важно выбрать стиль по душе. Классический, романтический, кэжуал, главное — чтобы юноша чувствовал себя комфортно, уверенно, и одежда не мешала ему веселиться.

Бренд «Benaffettо» — это мужская одежда российского производителя. Здесь представлен богатый выбор пиджаков, брюк, жилетов, сорочек, галстуков и бабочек. Стили разнообразные — классика, кэжуал, церемония. Размерный ряд: 44−60, рост до 194 см.

Советы от магазинов «Benaffettо» для выпускников.

Собираясь на вечер, избегайте излишней парадности и перегруженности в образе. Торжественный выпускной ещё не повод сделать из юноши жениха. Важно сохранить настроение юности и не потерять свойственной возрасту ироничности. Костюм должен быть созвучным как внутреннему состоянию молодого человека, так и погоде. Главное, чтобы костюм сидел безупречно.

В 2018 году в дополнении к цвету номер один для костюмов - синему — на модную сцену выходят серые тона. При выборе цвета костюма лучше остановиться на светлых оттенках синего, серо-голубом, дымчатом. Пиджак не должен быть глянцевым, излишний блеск ни к чему. Модные тенденции этого года: костюм-тройка, облегающие фасоны (slim-силуэт), накладные карманы, заплатки на локтях пиджака, ткань в клетку.

1 вариант — костюм, сорочка, галстук или бабочка.

Образ юноши в костюме-тройке - модный и очень практичный. Для официальной части можно надеть все три предмета, а в неформальной обстановке снять пиджак и оставить только жилетку и брюки.

Костюм-двойка — беспроигрышный вариант для любого торжества. Классический вариант — приталенный пиджак на 2 пуговицах и брюки по фигуре. Актуальный образ в стиле кэжуал — накладные карманы и заплатки на локтях пиджака. Для современного костюма сегодня актуальна клетка. А по сочетанию вещей — граница между деловым и спортивным стилем становится все более размытой.

2 вариант — брюки + жилет, сорочка, галстук или бабочка.

Не всем юношам нравится пиджак. Его можно заменить стильным жилетом, который поможет выглядеть не менее элегантно.

3 вариант — брюки, сорочка, галстук или бабочка.

Можно обойтись вообще без пиджака или жилета, особенно, если на улице жарко. Наденьте на последний звонок одну сорочку, а на выпускной — совсем другую.

Белая сорочка — это нетленная классика, которая подчеркнёт всю торжественность событий. Модные цвета весны-лета 2018: светло-желтые, светло-розовые, светло-голубые и мятные пастельные тона. Очень стильно смотрится жаккардовый рисунок на монохромной рубашке. Весной 2018 года принты станут ключевой модной темой в рубашках.

Завершающий элемент образа — галстук или бабочка. По цвету он должен сочетаться с каждым элементом костюма. На выпускных торжествах уместно появиться в стильной и оригинальной бабочке, которая вот уже несколько сезонов украшает модников всего мира.

С апреля по июнь 2018 года в «Benaffettо» скидка для выпускников — 15% на всю продукцию!

Готовься к ЕГЭ, а о твоём образе на выпускной подумает «Benaffetto»!

Тула, пр. Ленина, 17, 1 этаж, магазин «Вig Ben of London« (ТК «ПАРАДИЗ»),

8 (4872) 70-09-98.

Тула, ул. Пролетарская, 2, 2 этаж, магазин «Benaffettо» (ТPЦ «МАКСИ»),

8 (4872) 77-32-70.

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