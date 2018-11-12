Новый образ жизни для жителей Пролетарского района

С чего начинается выбор квартиры? По нашим наблюдениям — с места, где будет будущий дом. Одни предпочитают центр города, другие выбирают тишину спальных районов.

СМАРТ дом в Пролетарском районе выбирают из-за расположения в стороне от магистралей, к тому же отсюда быстро можно добраться до работы.

СМАРТ дом в Пролетарском районе

- Как хорошо, что вы там строите! Мне же до работы 10 минут, — комментарий одного из покупателей. На следующей день мы получили ещё две заявки от знакомых этого человека, которые работают на том же предприятии.

В Пролетарском районе развитая инфраструктура: до детских садов пешком две минуты, в районе несколько школ, а рядом областная клиническая больница, детская областная больница и перинатальный центр.

На территории дома будет своя инфраструктура: