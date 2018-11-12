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Новый образ жизни для жителей Пролетарского района

Новый образ жизни для жителей Пролетарского района

Компания  «Капитал − строитель жилья!» о СМАРТ квартирах и о том, как новый дом меняет жизнь людей к лучшему.

С чего начинается выбор квартиры? По нашим наблюдениям — с места, где будет будущий дом. Одни предпочитают центр города, другие выбирают тишину спальных районов.

СМАРТ дом в Пролетарском районе выбирают из-за расположения в стороне от магистралей, к тому же отсюда быстро можно добраться до работы.

СМАРТ дом в Пролетарском районе

- Как хорошо, что вы там строите! Мне же до работы 10 минут, — комментарий одного из покупателей. На следующей день мы получили ещё две заявки от знакомых этого человека, которые работают на том же предприятии.

В Пролетарском районе развитая инфраструктура: до детских садов пешком две минуты, в районе несколько школ, а рядом областная клиническая больница, детская областная больница и перинатальный центр.

На территории дома будет своя инфраструктура:

  • Закрытая территория с парковкой.
  • Дворы без автомобилей.
  • Спортивные и детские площадки.
  • Зоны work-out.
  • Собственный сквер.

Двор меняет свое значение, становится частью жизни людей. Многие начинают заниматься спортом, когда переезжают и видят такую спортивную площадку рядом с домом с прорезиненным мягким покрытием под ногами. Детям нравятся игровые площадки, они современные и необычные. Никаких скучных железяк! Все продумано так, что ребенок развивается, придумывает новые игры. Площадки сделаны для детей всех возрастов.

Детская площадка у жилого комплекса Семейный квартал Петра и Февронии на Солотчинском шоссе от «Капитал — строитель жилья!» в Рязани.

Мы наблюдаем тенденцию, когда переезд в новый дом меняет жизнь людей. Все наши квартиры — это евроформат, когда в квартире большая гостиная с кухонной зоной. В продуманном пространстве СМАРТ квартир всё для жизни:

  • Ниши под шкафы и отдельные гардеробные, чтобы вещи хранились незаметно, оставляя пространство для удобной жизни хозяев квартиры.
Гостиная с кухонной зоной в СМАРТ квартире ЕВРО-3 в шоу-руме Семейного квартала Петра и Февронии на Солотчинском шоссе (г. Рязань).
  • Кладовки. Уходит время громоздких шкафов и балконов, которые больше похожи на склад. Люди все чаще покупают кладовки вместе с квартирой, чтобы использовать с пользой каждый метр жилья.

СМАРТ — это ещё и:

  • Высокие потолки.
  • Современная система вентиляции, когда проветривать комнату можно, не открывая окно.
  • Малошумная канализация и бесшумные лифты.
  • Стеклянные входные группы без ступеней во всех домах, что делает их безопасными и удобными.

Мы строим не просто комфортные и надежные дома, а новый
образ жизни!

Тула, ул. Благовещенская дом 2.
+7 (4872) 63-67-72

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