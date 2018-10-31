Как живут люди с нарушением слуха

Фото Дмитрия Дзюбина

31 октября в России отмечается День сурдопереводчика. Этот праздник учредили по инициативе Всероссийского общества глухих, чтобы обратить внимание всех людей на проблемы слабослышащих.

Накануне праздника мы пообщались с теми, кто знает об этой проблеме не понаслышке.

Всероссийское общество глухих в Туле находится на ул. Пархоменко, в полуразрушенном здании. В Тульской области около 5000 слабослышащих, и больше чем для половины из них общество – единственная возможность связи с внешним миром. Но большую и такую важную организацию можно найти только по небольшой вывеске на фасаде.

В здании Всероссийского общества глухих организована большая выставка

с работами участников. Среди них маски знаменитых актёров.

Сами глухие о своих проблемах говорят открыто: сейчас общество не финансируется государством. Раньше ему принадлежало целое производство, но с появлением большой конкуренции частных компаний оно перестало быть прибыльным. Всё, что у них сейчас есть: несколько помещений в этом полуразрушенном здании, которые сдаются в аренду. На эти деньги общество глухих оплачивает коммунальные счета и по возможности организовывает поездки на соревнования и творческие конкурсы для участников. И это, конечно, не единственная сложность, с которой сталкиваются слабослышащие.

«Нас боятся слышать»

Павел Петров - Самая большая проблема для нас — это страх общества: люди боятся, что не смогут общаться с нами, хотя это совсем несложно. Большие сложности возникают при приеме на работу. Слабослышащие готовы и хотят работать, и нам, в отличие от людей с ограниченными возможностями передвижения или зрения, не нужно особое рабочее место. Мы не слышим, а во всем остальном ничем не отличаемся от других людей. Одни из нас умеют читать по губам, другие отлично общаются в социальных сетях и мессенджерах, но нас как будто боятся.



Павел знает, о чем говорит, он сам родился в семье слабослышащих, но в совершенстве научился читать по губам и общается, в том числе, с теми, кто не знает жестового языка.

При разговоре с Павлом вы никогда не догадаетесь, что он вас абсолютно не слышит, однако стоит вам отвернуться, и коммуникация прекратится.





Сейчас мужчине 42 года, у него есть жена и трое детей. А в этом году он получил выс­шее образование – окончил Тульский педагогический университет.



– Я учился в обычной группе, единственное – просил преподавателей меньше говорить, отвернувшись к доске. А в остальном никаких проблем. Я переживал, но прошел это испытание на отлично! – делится Павел.

Таких примеров активных людей, которые столкнулись с потерей слуха, много.



Награды глухих едва умещаются на двух огромных стендах.

Специалист по социально-реабилитационной работе:

Татьяна Егорова - Сейчас нам удается убедить работодателей дать шанс слабослышащим. Они работают на производствах, заводах и даже в такси. И хорошо справляются!

Олег Мамонов - За свою жизнь сменил много специальностей. Я работал токарем, слесарем, строителем и закройщиком на производстве одежды из меха. А сейчас у меня свой автосервис. Я 43 года вожу машину и не попадал в серьезные ДТП. Обожаю активный отдых, походы и рыбалку. Отсутствие слуха — сложность, но это абсолютно не значит, что мы должны сидеть дома. Мы хотим больше общаться, в том числе и со слышащими!





Такие важные мелочи

Не все слабослышащие могут говорить, и для них мир становится более сложным.

Юрий Крылов уже 40 лет работает в обществе глухих в Туле и сейчас его возглавляет. Он уверен: облегчить жизнь – глухим могли бы мелочи, которые мы даже не замечаем.

Юрий Крылов – Наш город мало приспособлен для глухих. Информационное табло с бегущей строкой в транспорте не всегда актуально. Случается такое, что маршрут в транспорте временно изменился или трамвай едет в депо, и об этом говорят только вслух, но нигде не пишется. И мы чувствуем себя неловко, когда уезжаем в неизвестную сторону. Или, например, необходимость просить об остановке в маршрутке. Вообще-то для этого есть специальная кнопка, но работает она не везде, а где-то и вовсе выключена. Да что там говорить, даже в больнице на нашу особенность внимания не обращают. На карточке есть пометка о том, что мы слабо слышим. Однако если запись на прием переносится, нам звонят! А ведь как было бы просто отправить смс. Все эти нюансы малозаметны для большинства, но для нас очень важны.



Смартфон – это окно в жизнь

Социальные службы не всегда подготовлены ко встрече с глухими. Попробуйте объяснить врачу, что у вас болит, если он не знает жестового языка. На помощь приходят цифровые технологии: в Туле есть диспетчерские пункты переводчиков с жестового языка. Слабослышащие договариваются с ними и соединяются по скайпу, глухой объясняет переводчику, а тот озвучивает проблему врачу. Раньше пришлось бы приводить переводчика с собой, а сейчас достаточно взять смартфон с выходом в интернет. Это открывает большие возможности.

Наш девиз – жить активно

Многие слабослышащие занимаются творчеством: пишут картины, поют и танцуют.

Члены общества глухих участвуют в конкурсах и спортивных состязаниях. Они ставят сценки, играют в КВН и занимаются жестовым пением и танцами. Да-да! Это возможно – артисты ориентируются на счет и жесты дирижера.

Большинству слабослышащих хотелось бы как можно больше общаться, и мы можем им в этом помочь. Конечно, между собой глухие общаются жестами, однако все понимают дактильную азбуку. Она доступна в интернете. Выучите алфавит на языке жестов, и вы откроете для себя целый мир.

А еще если вдруг к вам подходит человек с распечатанной азбукой и показывает буквы по порядку или демонстрирует сообщение на смартфоне, уделите ему несколько минут! Кто знает, может, вы поможете ему решить очень важный вопрос.