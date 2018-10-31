Как обеспечить лежачему больному достойную жизнь и комфорт

С какими сложностями сталкиваются родственники, и как можно помочь близким, которые потеряли возможность самообслуживания.

Каждый человек однажды сталкивается с болезнью, и никого не минует старение. В любых условиях, даже когда болезни и немощность уже не позволяют, нам хочется жить по-максимуму, радоваться каждому новому дню и не чувствовать себя бременем для близких людей. В тяжелое время, очень важна поддержка и помощь близких. Но не всегда родные живут рядом и по разным обстоятельствам, они нередко не могут обеспечить должный уход.

Что представляет собой уход за лежачим больным?

Человек, который вынужден долгое время (или постоянно) проводить в постели - это большая ответственность для членов его семьи, которая меняет многое в их жизни.

Уход за больным человеком после инсульта и при других серьезных патологиях, приведших к частичной или полной обездвиженности, включает в себя ежедневный туалет кожных покровов, при необходимости рта, носа, ушей и глаз, подмывание, протирание подсушивающими дезинфицирующими средствами. В более тяжелых случаях, например, при нарушении глотания и отсутствии сознания необходимо использовать специальные методы кормления.

Некоторые манипуляции при уходе за больным, его близкие без специальных навыков и умений, даже при огромном желании, выполнить не смогут.

Кроме того, пациенты могут быть склонны к тяжелым депрессиям, неврозам, чувствительны к аллергическим возбудителям, страдать избыточной массой тела.

Из-за ограничения физической активности, у больного могут развиваться осложнения, с которыми смогут справиться и вовремя распознать только медики:

Заболевания дыхательной системы;

Проблемы с кожей;

Нарушения в пищеварительной системе;

Заболевания сердечно-сосудистой системы;

Проблемы с суставами, атрофия мышц.

А в тех случаях, когда больной человек больше не способен адекватно воспринимать происходящее, например, из-за нарушения функций головного мозга, уход в домашних условиях становится большим бременем, или просто невозможным.

Что такое всесторонний профессиональный уход

за лежачим больным?

Как бы родственники не старались в уходе за своим близким, который оказался прикован к постели, обеспечить всесторонний уход за лежачим больным и использование нужных средств гигиены в домашних условиях невозможно.

Медицинская сестра окажет профессиональные услуги по уходу за лежачими больными:

В ежедневном проведении гигиенических процедур и смене белья;

Проведёт ежедневный осмотр, контроль состояния, измерит давление, температуру и пульс, выполнит врачебные назначения;

Поставит подкожные, внутрикожные, внутривенные, внутримышечные инъекции и капельницы;

Обеспечит пациенту должный уровень защиты от осложнений, которые могут возникнуть при неграмотном выполнении процедур;

Окажет своевременную доврачебную помощь (при необходимости).

Кроме полноценного медицинского ухода за лежачим больным, для него также важна и психологическая поддержка. Специалисты помогут человеку не упасть духом, увидеть радость жизни даже в новых ограниченных условиях, и вовремя окажут помощь при депрессии.

Уход за больными бывает специальным и общим.

Общий уход включает в себя поддержание гигиены, питание, помощь при перемене положения тела и естественных отправлений организма, отслеживание динамических показателей (давление, пульс, суточное количество мочи) - при необходимости, а также обеспечение общего уюта и досуга.

Специальный уход бывает необходим человеку при различных нарушениях состояния, в зависимости от диагноза. Он требуется когда нужно проводить различные манипуляции, которые возможны только в стационаре.

Как общий, так и специальный уход очень важны для скорейшего выздоровления (в случае временной потери подвижности), или для постоянного поддержания достойного уровня жизни больного.

Особенности ухода за лежачим больным.

Соблюдение режима, который назначается врачом, и должен контролироваться. При тяжелых заболеваниях назначают три вида постельного режима:

Строгий постельный. Подвижность полностью ограничена, больному нельзя сидеть, вставать и покидать пределы кровати. Можно только поворачиваться на бок и принимать полусидячее положение.

Обычный постельный. Пациенту нельзя ходить и стоять, но можно самостоятельно садиться на кровати, пользоваться прикроватными принадлежностями. Допускается делать лёгкую зарядку в пределах кровати, лежа.

Полупостельный. Движения ограничены количеством: стоять и ходить можно по комнате, но не долго. Запрещено выходить на улицу и интенсивные физические нагрузки, но допускается легкая зарядка в пределах кровати или возле неё.

Правила ухода за лежачими больными дома.

Соблюдение этих правил обеспечит пациенту максимальный физиологический и психологический комфорт, а также снизит количество осложнений и облегчит уход за больным.

Соблюдение гигиены ухода за лежачим больным - особенно важно, так как из-за недостаточной гигиеной при снижении иммунитета часто возникают осложнения и заболевания, а также ухудшается эмоциональное состояние. Больному нужно чистить зубы после любого приема пищи и полоскать рот специальными дезинфицирующими растворами. Естественные отправления производятся на кровати с помощью специальных приспособлений, с последующим обязательным обмыванием кожи. Ежедневное обтирание тела одноразовыми салфетками, с дополнительными средствами для гигиенического ухода за лежачими пациентами. Мытьё головы в кровати, по мере загрязнения.

Кормление. Если человек не может самостоятельно поесть, следует помочь ему. Кормить больного нужно обязательно в полусидячем положении. При кормлении важно не допускать попадание крошек на постельное бельё - они могут привести к образованию пролежней.

Смена положения тела каждые 2-2,5 часа. Повороты – одно из обязательных условий ухода за лежачими больными. Смена положения тела помогает поддерживать циркуляцию крови, и уменьшает риск образования опрелостей, пролежней и контрактур. При серьезных нарушениях питания тканей из-за заболевания, частота поворотов увеличивается.

Помещение должно быть просторным, хорошо освещённым и уютным. Комната должна хорошо проветриваться, и хорошо прогреваться в холодное время.

Смена белья. Постельное бельё меняется по мере загрязнения, но не реже, чем раз в 48 часов. Если у пациента есть пролежни – перестилать обязательно каждый день. Нательное бельё важно менять каждый день.

Организация досуга. Важно обеспечить максимальное количество доступных вариантов досуга, которые любит человек.

Приспособления для ухода за лежачими больными.

Независимо от того, лежит человек в стационаре или в домашних условиях, у него всегда должны быть индивидуальные средства гигиены (полотенца, столовые приборы и посуда, постельное белье и т.д.). Средства по уходу за лежачими больными и опыт профессионального проведения каждой манипуляции без причинения боли и неудобства больному - важнейшие составляющие достойной жизни в условиях неподвижности и немощности.

Подкладная клеёнка - незаменимое средство, которое помогает соблюсти гигиену и продлить срок использования матраса и постельного белья, а также повысить уровень комфорта для пациента.

Резиновый круг - используется при положении лёжа на спине для уменьшения давления собственного веса в области крестца. Это снижает риск образования пролежней.

Мочеприёмник - резервуар для приёма мочи у людей, не способных самостоятельно контролировать акт мочеиспускания, или у лежачих пациентов.

Подкладное судно - позволяет больному справлять естественную нужду с максимальным комфортом, не пачкая постельное бельё и одежду. Также судно применяется для гигиенических процедур.

Противопролежневый матрас - постоянно соприкасается со всем телом обездвиженного человека, оказывая эффективную терапию при комплексном лечении, а также профилактику образования пролежней.

Памперсы. Для многих из лежачих больных, как дома, так и в медицинском учреждении, одноразовые подгузники – одно из лучших решений проблемы мочеиспускания и дефекации, и защиты от неловких ситуаций. Памперсы выполнены из особых мягких тканей, не оказывают агрессивное действие на кожные покровы, не травматичны, гигиеничны и гипоаллергенны.

Домашние условия или специализированное учреждение?

Уход за лежачим больным родственником на дому может быть затруднён. Ведь для того, чтобы обеспечить человеку с ограниченной подвижностью комфорт, уют и поддержание здоровья, необходимо сильно перестроить быт, оборудовать комнату, приобрести приспособления для ухода, а главное - уметь делать многие манипуляции легко и безболезненно для больного. Кроме того, нередко близкие не в состоянии постоянно ухаживать за лежачим человеком из-за различных обстоятельств (работа, командировки, здоровье, семейные проблемы).



Для того, чтобы обеспечить человеку, прикованному к постели, хороший уход, существуют пансионаты по уходу за лежачими больными, в которых люди любого возраста, которым требуется круглосуточная помощь, могут получить всё необходимое

и быть счастливы.

Подобные организации уже давно существуют на западе. Они считаются общепринятой нормой и практикой, а помещение родственников в такое учреждение не вызывает осуждений.

К сожалению, в России далеко не все одобряют платный уход за лежачими больными, называя пансионаты местом для «сбагривания» стариков. Но посмотрите на это с другой стороны, со стороны тех, кто нуждается особой в защите. Какое проживание их ждет в одном доме с родственниками? Они вынуждены будут большую часть времени проводить в одиночестве, пока остальные члены семьи на работе. А это не просто скука, это отсутствие человека способного подать воды, накормить или сменить бельё. А каково им, помнить, как они были полны сил, и чувствовать себя беспомощными в глазах близких, когда те вынуждены помогать им справлять естественные нужды?

Найм приходящей сиделки не всегда изменяет ситуацию к лучшему. Невозможно знать, как она справляется со своими обязанностями в ваше отсутствие. Другое дело размещение пациента в клинике по уходу за лежачими больными, где он находится под опекой квалифицированного персонала, где все у всех на виду. При этом близкие могут регулярно посещать своего родственника и даже оставаться с ним на какое-то время. И эти часы, проведенные вместе будут более теплыми, нежели минуты внимания между домашними хлопотами и производственными буднями.

Создать полноценный, профессиональный уход за больными — это и есть проявление любви

и уважения.

Доверьте уход за вашими близкими профессионалам, которые помогут чувствовать себя человеком даже в самых тяжелых случаях.

Куда можно определить лежачего больного для ухода?



Артем Артемьев, учредитель частного пансионата «Тульский дедушка»:

- В нашем пансионате созданы все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья, и пожилые пациенты чувствовали себя достойно, и получали нужный уход. Просторные и уютные помещения оснащены всем необходимым оборудованием и предметами ухода за лежачими больными, которые может понадобиться постояльцам преклонного возраста и лежачим больным. Есть номера как для одиночного, так и для совместного проживания.

Для постояльцев организовано качественное, в том числе диетическое, питание с разнообразием блюд. Также есть возможность питаться индивидуально.

Все необходимые процедуры в нашем центре ухода за лежачими больными выполняют опытные сиделки и медицинские сёстры. Они же контролируют приём лекарств, прописанных врачом. Весь ухаживающий персонал имеет навыки оказания экстренной и неотложной помощи.

При необходимости в частном доме престарелых «Тульский Дедушка» можно организовать диагностическое обследование.

И главное - здесь есть простое, человеческое, доброе общение и возможность завести новых друзей.

Преимущества частного пансионата для пожилых людей «Тульский дедушка»:

Комфортное проживание

Круглосуточный уход за лежачими больными и людьми, которые не могут обслуживать себя.

Доступность необходимых медицинских процедур.

Современные принадлежности для ухода за лежачими больными.

Организация интересного и насыщенного досуга, коллективных мероприятий.

Хорошая социальная адаптация.

8 (4872) 44-04-80,

8 (953) 192-78-27.

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