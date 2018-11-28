Новогодние наборы вкусного чая и ароматного кофе: порадуйте близких приятными подарками!

Чайно-кофейная дистрибьюторская компания на тульском рынке работает с 2000 года. Предприятие имеет порядка 55-60 прямых контрактов с производителями чая и кофе из Бразилии, Кении, Китая, Шри-Ланки и др. Благодаря этому у компании огромный ассортимент товара, который можно приобрести как в торговом зале на Одоевском шоссе, 130, так и на сайте.

Чайные наборы к Новому году

Перед новогодними праздниками актуальны подарочные наборы: елочные игрушки (колокольчики, часы, шарики, Деды Морозы)…

…разнообразные шкатулки…

…Снегурочки, Деды Морозы и снеговики.

Отдельно стоит остановиться на символах года — милых свинках. В магазине «Чай&Кофе ОПТ» есть керамические наборы и даже копилки!

Обратите внимание, что в коробочках находятся разнообразные чаи — листовые, пакетированные, гранулированные. В каждом наборе определенный вес.

Самое главное: в интернет-магазине оптовые цены, поэтому стоимость крутых наборов в разы ниже, чем в супермаркетах!

Кофейные наборы к Новому году

Этот раздел для любителей кофе. Свежеобжаренный молотый, кофе в зернах, с добавками… Ароматный напиток спрятан в красивую тематическую упаковку — в форме звезды…

…ёлочки…

…в банки с изображением часов и др.

Есть кофейные наборы и в мягкой упаковке.

Наборы с заварочными чайниками

В интернет-магазине компании «Чай&Кофе ОПТ» можно найти изысканные подарочные наборы. Например, с красивыми заварочными чайниками. Такой подарок порадует близкого человека или коллегу. А цены на такие наборы вас приятно удивят.

Также в интернет-магазине можно найти подарочный набор с заварником, двумя кружками и блюдцами. Красивые и необычные узоры сделают подарок оригинальным.

Конфеты и варенье

Изюминкой вашего подарка станет набор сибирских конфет и варенья. Весьма оригинально, правда?

Конфеты ручной работы. Начинка: кедровые орешки, обжаренные вручную до золотистой корочки, с добавлением черники, таёжного мёда, покрытые шоколадной глазурью.

Можно приобрести и вкуснейшее ассорти.

Также в наличии есть вкусное и натуральное варенье из сосновых шишек без добавления ароматизаторов и красителей. Состав: сахар, вода питьевая, шишки сосновые, натуральный лимонный сок.

доставка заказа

При заказе продукции на сумму от 2000 рублей доставка по Туле и области бесплатная. Отметим, что можно делать и корпоративные заказы — скооперируйтесь вместе с коллегами и выберите чай/кофе на свой вкус и по приемлемым ценам!

Также товар можно самостоятельно забрать со складского помещения, расположенного на Одоевском шоссе, 130. Как туда доехать, вам подскажет голосовой помощник Яндекса — Алиса. Достаточно просто спросить у нее: «Где в Туле купить чай и кофе?», и она построит маршрут прямо до склада.

еще о продукции

Благодаря огромному ассортименту товара вы сможете подобрать подарки знакомым и близким на любой праздник. Например, вот такая книга отлично подходит для презента. Внутри – цейлонский крупнолистовой байховый чёрный чай.

Есть подарки и с тульским акцентом. Пряники, самовары – бренды нашего региона. В жестяной банке с изображением арт-объекта «Тульский пряник» находится чёрный цейлонский байховый листовой чай.

И конечно, самовары! Они отлично подойдут в качестве подарка.

Еще больше продукции чая, кофе – в интернет-магазине!

Компания «Чай&Кофе ОПТ»

Адрес: Тула, Одоевское шоссе, 130.

Телефон 8(910) 946-53-53.

Часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 18.00,

суббота с 9.00 до 13.00.