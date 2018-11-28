«Тульские пряники»: Все тульские бренды в одном магазине

Фото Дмитрия Дзюбина.

Магазин «Тульские пряники» на улице Октябрьской за год работы стал настоящей визитной карточкой города. Myslo побывал в магазине, чтобы узнать причину его популярности.

Магазин «Тульские пряники» расположен на выезде из города и это особенно удобно как тем, кто после посещения Тулы планирует приобрести сувенирную продукцию, так и самим тулякам, которые едут в гости и хотят порадовать друзей или родственников вкусными подарками.

Не нужно тратить время, обходить магазины в городе, чтобы найти свежий пряник, сладкую открытку из Тулы или сувенир ручной работы. Все это есть в большом ассортименте в «Тульских пряниках».

Просто заезжайте по пути в магазин и приобретайте «приветы» из Тулы!

Те, кто приехал в Тулу в командировку и не успел познакомиться с тульскими традициями, вдвойне полезно будет посетить этот магазин. В «Тульских пряниках» можно не только купить сувенирную продукцию, но и узнать об истории оружейной столицы, ее самых популярных гастрономических брендах и особенностях быта Тулы купеческой.

Экскурсия и полное погружение в атмосферу 18 века начинается буквально с порога. Гостей, как и положено, встречают с самоваром. На трех витринах представлены разнообразные самовары, которые сразу же привлекают к себе внимание. Из керамики, металла, расписные и строгие, дорогие и бюджетные, а бонусом ко всему и небольшой экскурс в историю создания и развития производства тульских самоваров.

– Мы постарались собрать все тульские бренды в одном месте. Гостей встречают разнообразные самовары. Любой из них при желании можно приобрести, – рассказывает владелица сети магазинов Тульский пряник Светлана Сафронова.

Бархатная красная штора, отделанная кистями, отделяет небольшую парадную магазина «Тульские пряники» от основного зала, где принимают гостей.

– И в России, и за границей пряники всегда ассоциируются с Тулой. Это настоящий гастрономический бренд, который навсегда запоминается всем, кто хот раз попробовал тульские пряники. Продукция пряничного ремесла полностью представлена на полках нашего магазина, здесь можно найти пряники от четырех современных производителей, которые подхватили пряничную эстафету: «Ясная Поляна», ИП Полякова, «Медовые традиции», «Старая Тула», – пояснила Светлана Сафронова.

Все пряники хоть и изготавливаются по сходной рецептуре, утвержденной в 1954 году, но все же имеют различную начинку и технологию выпечки, а значит, отличаются на вкус.

Гостям города не всегда просто определиться с выбором. Магазин «Тульские пряники», если туристические группы заранее извещают о прибытии, устраивает бесплатную дегустации пряников, чтобы гостям города было легче выбрать по своему вкусу сладкий сувенир.

Еще один безусловный бренд Тульского края – Белевская пастила.

Пастила очень вкусный, полностью натуральный и полезный во всех отношениях продукт, который точно не оставит равнодушным ни одного покупателя.

Как и пряников, вкусовых сочетаний у пастила много: классическая яблочная или с добавлением вишни, клюквы, клубники, малины, чёрной смородины, абрикоса, сливы или груши. Цвет, вкус и аромат десертам придает исключительно натуральные ягоды.

Кроме пастилы в ассортименте магазина белевский зефир, пастила, хрустила, мармелад, смоква и конфеты. Все это давно знают и любят дети и не только Тульской области, но и далеко за её пределам

Пряники и пастила всегда подавались к столу с чаем из самовара. Быт купеческой Тулы неразрывно связан с чайной традицией, именно поэтому в магазине «Тульские пряники» представлен широкий выбор чайной атрибутики: самоварные куклы, кружки и чайные сервизы.

– На полках нашего магазина нет ничего случайного. Подстаканники Кольчугино были во времена купечества и дворянства очень популярны в Туле, многие любили пить чай именно из подстаканника, – рассказывает Светлана Сафронова. – Поэтому и сегодня такие сувениры с символикой нашего города можно приобрести на память о поездке.

Ассортимент подстаканников порадует как туристов, которые хотели бы приобрести оригинальный сувенир по бюджетной цене, так и настоящих ценителей этой традиции.

Как в настоящем музее в магазине «Тульские пряники» есть книга отзывов, где посетители делятся впечатлениями после посещения.

Но были в те времена и приверженцы классической чайной посуды, и они отдавали предпочтение именно гжели. Художники 18-19 веков не раз запечатлели туляков во время чаепития с чашкой и блюдцем в руках, расписанные гжелью. Приобрести на память чайные сервизы, расписанные нежными голубыми завитками, можно в «Тульских пряниках».

И какой же застолье с тульскими сладостями без настоящего тульского чая и меда? В «Тульских пряниках» вы найдете богатый ассортимент натуральных травяных и ягодных чаев из Белевского района Тульской области.

Собранный в Тульской области ароматный мед станет украшением любого стола.

Но ее только брендовые товары можно найти на прилавках этого «Тульских пряников». Это практически мини-маркет для туристов, который не только расскажет об истории города, но и позволит сориентироваться в нем.

Тут есть отдельная стойка с различными картами, туристическими путеводителями. На ней же есть памятные открытки с видами Тулы и области. Кстати, сотрудники магазина подскажут туристам в случае необходимости, где городе находятся гостиницы.

Адрес магазина «Тульские пряники»: Тула, ул. Октябрьская, 99А/1 Режим работы: с 9 до 21 без обеда и выходных Телефон по вопросам сотрудничества и организации посещения туристическими группами: +7 (4872) 354-359, +7(4872)710-003, +7(4872)740-495 info@тулпряники.рф Группа ВКонтакте тулпряники.рф

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