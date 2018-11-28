Рэпер Мот зажёг на концерте в Туле: репортаж

Фото Алексея Пирязева.

Выступлений Мота тульская молодежь (и не только!) всегда ждет с предвкушением. Он уже не раз дарил тулякам заряд драйва и неподдельных эмоций, и в этот раз был настроен, кажется, очень решительно.

– Ну что, готовы зажигать? — обратился Мот к зрителям, как только вышел на сцену. — Мы подготовили классное шоу, классную музыку, классный вечер. Подпевайте, если знаете слова!

Оказалось, туляки знают абсолютно все песни артиста наизусть. Вместе со зрителями Мот исполнил один из своих главных хитов «Когда исчезнет слово», а слова песни изменил, чтобы получилось «никогда не разлюбим приезжать в Тулу». Стоит ли говорить, как понравилось это его тульским фанатам?

– А есть в зале кто-нибудь, кто любит караоке? — спросил Мот после нескольких песен. — Вы же знаете, там красивый голос иметь не обязательно, главное – знать слова и петь всегда от души. Так вот представьте, что сегодня вы в караоке, и оторвитесь по полной!

Любимыми песнями туляков оказались «Капкан» и «Она не твоя» — кавер на знаменитую песню Григория Лепса. Мот предупредил сразу: пока все песни о любви не споет, со сцены не уйдет! Правда, один раз артист всё же исчез, но быстро вернулся – в новом костюме и с совершенно другой энергетикой.

– Сейчас я вам кое-что предложу, и вы не сможете отказаться. Мне кажется, пора тут разнести всё в щепки!

С этой минуты туляки отрывались под настоящий хип-хоп. Громче самого артиста пели «Мама, я в Дубае», бешено прыгали под «Великий» и «Далласский Клуб Злопыхателей».

Заслуженную похвалу получили и музыканты, приехавшие с Мотом в Тулу впервые.

– Пошумите для нашей команды, иначе больше не приедем! — напугал туляков Мот, но сразу же добавил:

— Шучу, конечно. Приедем, и не раз!

Глас народа

Коля и Арсений пришли на концерт Мота впервые, но до этого уже побывали на других звездных выступлениях:

– Ходили на концерт Елены Ваенги, — рассказал Коля. — Он, кстати, 3 или 4 часа длился, надеемся, тут будет так же. Такой разброс в жанрах, потому что слушаем всё, но Мот, конечно, больше нравится.

– Хорошо, что пришли на концерт, а то сейчас пришлось бы в четырех стенах сидеть, домашку делать… — добавил Арсений. — Кстати, если бы я сейчас Мота встретил, спросил бы у него, как он много сил и времени на свои выступления тратит. Заодно и посмотрели бы, что получится сегодня.

Анастасия Чистых пришла на концерт с другом Сергеем. Девушке очень нравится музыка Мота:

– Его музыка и тексты трогают за душу! Еще нравится, что всегда всё вживую исполняет. От его концертов всегда ожидаешь драйва, эмоций, красивого шоу. Ну и конечно, качественного рэпа!

На вопрос, мужская у Мота музыка или женская, Сергей ответил однозначно:

– Молодёжная. Девочкам интересно про любовь, а мальчикам — чтобы смысл в тексте был глубокий.

А вот у Маргариты Гуз, ценителя качественной музыки, совершенно другое мнение:

– Это всё-таки женская музыка, в отличие от Metallica, Depeche Mode (кстати, на их концертах я тоже была). Сюда, смотрю, много мужчин пришло, но это они, наверное, со своими девушками. Большинство текстов всё же о любви… Хотя, бывает, мужчины подпевают и танцуют: тексты у Мота хорошо всем известны, кто-то что-то да вспоминает. Думаю, его вполне можно назвать кумиром поколения: много молодежи Мота любит, песни его знают. Я в свое время такой же была, Бритни Спирс любила…

Лиза, Ольга и Антонина слушают Мота уже два года. А вместе с ними и весь офис! Девушки — коллеги, и такой компанией на концерт пришли впервые.

– Песни у Мота душевные. Они в основном о любви, об отношениях. Мы еще «Зверей», например, слушаем, у них песни тоже об этом, но совсем другие. Всё-таки между старой и новой музыкой огромная разница. Тогда-то всё сами пели, а сейчас… Мот поет сам, это точно, а вот другая знаменитая певица — под фанеру! Всё это на фестивале в Москве поняли, поэтому на ее концерт в Тулу не пошли. Надеемся, Мот не подведет!

Из досье Myslo

Мот (Матвей Александрович Мельников) — артист лейбла Black Star, участник проекта Black Star Mafia, исполнитель, автор песен. Обладатель трех «Золотых граммофонов» и четырех премий RU TV.

Дебютный альбом Мота вышел в январе 2011 года, тогда же был презентован клип на песню «Миллионы звёзд».

В октябре 2012 года вышел клип на песню «К берегам». Он вошёл в топ-5 лучших русских клипов октября 2012 года. Сам трек был включен для озвучки документального фильма «Честная игра: автостоп».

В середине января 2013 года Мот покинул Soul Kitchen и стал артистом лейбла Black Star.

В 2016 году женился на бывшей фотомодели Марии Гураль. Пара сыграла свадьбу 23 апреля 2017 года. 10 октября того же года в клипе на песню «Когда исчезнет слово» появилась беременная Мария. 22 января 2018 года у артиста родился сын Соломон.