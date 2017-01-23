Маленькие туляки: как покорить IT Олимп?

Фото Алексея Пирязева.

Будущие программисты, ученики Компьютерной Академии ШАГ, полны оптимизма и планов на будущее. Этим они и поделились с Myslo. Пускай все и будет так, как они задумали!

Ни для кого не секрет: в современном мире трудно обойтись без навыков пользования компьютером. А чтобы знать и уметь больше, нужно учиться у профессионалов. Студенты Компьютерной Академии ШАГ рассказали, каково это - заниматься любимым делом и быть уверенным в своей скорой победе.

Алексей Колчев, 14 лет:

«Хочу монтировать круче Тоббла Бобла»

- В детстве я тащился от компьютерных игр и мультиков (особенно – от «Смешариков»). Причем намного больше, чем мои ровесники. Когда дома появился компьютер, я вообще от него не отходил, а, став немного старше, понял, что мне этого мало. Просто так по клавишам бить или с джойстиком баловаться – не совсем мое. Мне хотелось делать свои видео. Родители подсказали: нужно найти специальные курсы, где меня научат действительно полезным вещам.

В Компьютерной Академии ШАГ меня познакомили с видеомонтажом. Это безумно круто! Я стал снимать летсплей (видеообучение компьютерным играм) и все вокруг, что меня восхищало и радовало.

Кстати, летсплеи пошли довольно удачно: мои видео набирали много просмотров и комментариев.

Сейчас я монтирую в Adobe Premiere Pro. Сложно немного, ведь это профессиональный редактор, но я стараюсь. Ориентируюсь на работы Тоббла Бобла – талантливого монтажера, популярного в интернете. Превзойти его – это, конечно, мечта. Но кто сказал, что неосуществимая?

Еще меня научили делать сайты. Довольно занятное дело, если понимаешь, как это работает. Мой первый опыт – сайт с библиотекой видеоигр. Получился такой себе каталог компьютерных игрушек. Для ценителей, кстати, - полезная штука.

3D-моделированием тоже владею. Здания, мебель, предметы интерьера – все это свободно создаю в специальной программе. Но эти навыки нужны скорее тем, кто хочет работать мультипликатором, а у меня другая цель. Вижу себя в сфере создания видеоигр: крутых, ярких, сложных – такие ценятся больше.

Пока создавать игры я не умею. Да и не пробовал еще, если честно: первое занятие мне только предстоит. А что касается идеи… О ней еще не думал.

Ведь создание игр – процесс творческий, а значит, не может быть запланирован. Все само придет, когда начну.

Учится в 8 классе Центра образования №38.

Хобби: музыка.

Кумир: Тоббл Бобл.

Маша Стражнюк, 12 лет:

«Хочу превзойти Цукерберга»

- Моя мама – программист. Глядя на нее, я с детства увлеклась компьютерами. Но тогда я умела только играть. Разве этим кого-то удивишь? А удивлять я люблю. В первую очередь – своими знаниями. Чтобы освоить их, решила посещать Компьютерную Академию ШАГ.

Здесь я научилась работать во многих программах, среди которых - Construct 2. С ее помощью создают игры. Пока я разработала только одну мини-игру об известном герое Марио. В игре на его пути встречаются всякие препятствия – враги, лед, пропасти. Игроку нужно привести своего героя к выходу, сохранив ему жизнь и набрав монетки.

Занятно вышло, сама проходила несколько раз. И подруги мои тоже. Они в восторге.

Но игры – не самое интересное. Также мы изучаем программу Adobe Photoshop для обработки изображений. Меня это безумно увлекает. Беру фотографии из интернета и колдую над ними – наношу рисунки, устанавливаю слои, корректирую свет, цвет, делаю надписи. И это только мой старт, ведь все графические дизайнеры начинают с малого. А я как раз хочу себе в будущем эту профессию.

Чтобы мои мечты сбылись, надо много учиться. Это я делаю в Компьютерной Академии ШАГ, а дома закрепляю результат.

А еще меня интересуют соцсети. Марк Цукерберг – мой кумир. И если делать что-то похожее, то только как он. Может быть, и превзойти его получится. Уверенность в себе – это же прекрасно, верно?

Учится в 6 классе Центра образования №33.

Хобби: чтение.

Кумир: Марк Цукерберг.

Лев Черемных, 11 лет:

«Мечтаю пойти по стопам Билла Гейтса»

- Когда я был совсем маленьким, обожал собирать Лего конструкторы. Мама дарила мне их чуть ли не каждую неделю. Другие игрушки мне даже не были интересны. Ну разве что роботы… Это вообще моя страсть. Я сразу понял, что информатика - это мое. Вот только в школе у нас этому предмету почти не обучают: занятия как таковые есть, но уклона на них нет. Захотелось учиться информатике по полной, так я и стал учеником Компьютерной Академии ШАГ.

После этого я смог заниматься любимым делом и уже стал победителем конкурса «Старт в техномир».

Из всего мира IT-технологий больше всего меня впечатляют роботы. Их и пытаюсь освоить сейчас.

Роботы - это нечто новое. Многие мои друзья до сих пор не понимают, как мне удается их программировать. Но пока у меня получается. К примеру, я могу запрограммировать работа так, что он принесет мне какой-либо предмет. Причем на это уходит не больше 15 минут. А значит, не так уж это сложно.

Я бывал на многих экскурсиях по заводам. Они все оснащены компьютерами. Тогда, получается, нужны люди, которые смогут этими компьютерами управлять. В Германии, посетив завод БМВ, я еще больше убедился: все процессы автоматизированны, а человеку надо уметь правильно обращаться с этой техникой. За роботами - будущее.

Уже сейчас, на ранних стадиях обучения, я нахожу сходства между собой и великим Биллом Гейтсом. Я знаю, что у него была привычка поправлять учителей в школе. А у меня всегда много вопросов к учителям, и если я что-то спрашиваю, мне отвечают: «Ну вот и сделаешь презентацию по этой теме». Получается, мы оба любознательные. Так и должно быть, если тебя реально что-то увлекает.

Я занимаюсь не только в Компьютерной Академии ШАГ, но и дома. При этом совсем не устаю от компьютера: это интересно, полезно, да и вообще помогает совершенствоваться. Даже нет ощущения, что мне срочно нужно сделать какую-то домашку: все выходит само собой.

Учится в 6 классе Центра образования №23.

Хобби: программировать роботов и делать презентации.

Кумир: Билл Гейтс.

Мария Котенева, 12 лет:

«Хочу покорить мир дизайна»

- Для девочки компьютеры – не совсем обычное увлечение. Конечно же, я не фанатка робототехники: этим пусть мальчишки занимаются. Мне интересен Adobe Photoshop. Обожаю фотографировать природу, родителей, друзей, но иногда фотографии получаются не очень удачными. Тогда-то и наступает время для ретуши.

В Компьютерной Академии ШАГ меня научили работать в этой программе. Это только кажется, что она простая: на самом деле в ней много сложных вещей, которые достаточно трудно освоить. Но я стараюсь!

Я умею работать с разными инструментами Photoshop: со слоями, цветом – по сути, всем тем, что необходимо для создания крутой фотографии.

Я пока не решила, кем хочу стать – врачом или графическим дизайнером. Как бы то ни было, мне все равно пригодятся навыки работы на компьютере: это сейчас везде требуется.

Сейчас передо мной стоит задача – научиться видеомонтажу. Им занимается моя мама. На каждый праздник мама создает интересные семейные видео, монтирует их, накладывает красивую музыку.

А я на семейные торжества делаю коллажи из фотографий, которые сняла и отредактировала.

До того, как поступить в Малую Компьютерную Академию ШАГ, я посещала Летние компьютерные курсы. Здесь нам рассказали об «анатомии» компьютера, научили создавать сайты, анимировать персонажей, снимать фризлайт (рисование светом) и многому другому.

Мне настолько понравилось на Летних курсах, что я решила совершенствовать свои навыки и поступила в Малую Академию.

Учится в 6 классе гимназии №11.

Хобби: пение.

Нет кумира.

Роман Савин, 8 лет:

«Мечтаю снимать, как Спилберг»

Я люблю мультики! Смотрю их каждый день. Некоторые из них очень нравятся, а некоторые не очень. Поэтому я решил: «Почему бы мне не создать свой мультфильм, который будет интересен не только детям, но и взрослым». С этой целью я пришел в Компьютерную Академию ШАГ.

Пока я еще маленький, но, когда стану старше, буду создавать мультики, начну снимать и монтировать фильмы. Про что – еще не решил.

Мои фильмы будут похожи на фильмы Стивена Спилберга или еще круче!

Пока я еще не умею снимать и монтировать. Обещаю: скоро научусь.

Сейчас я учусь делать игры. Кое-что у меня все же вышло: я создал игру, где герою нужно пройти за секретные ворота и раздобыть ключик. Между прочим, в нее очень сложно выиграть, потому что моя карта – большая, яркая и непроходимая.

Меня это так увлекло, что и дома работаю над ней. Мама даже говорит, чтобы я поменьше за компьютером сидел, мне же еще уроки делать. Но я успеваю все. И дальше буду успевать. Вообще не понимаю, почему взрослым вечно не хватает времени?

Учится во 2 классе гимназии №1.

Хобби: баскетбол.

Кумир: Стивен Спилберг.

Тел: 8 (4872) 71-11-17, 8 (915) 68-11-648.

Время работы: пн. - пт.: с 9.00 до 18.00, сб. - вс.: с 9.00 до 15.00.

Компьютерная Академия ШАГ приглашает на открытый урок «Создание компьютерной игры». Подробности - на сайте Компьютерной Академии.