Готовим фигуру к весне – идём в спортзал

Если вы хотите сбросить лишние кило, набранные за эту зиму, и привести своё тело в тонус, записывайтесь в фитнес-клуб и занимайтесь с пользой и удовольствием. Предлагаем вам несколько клубов, которые давно работают в нашем городе.

Хотите лучше себя чувствовать, быть красивее и увереннее? Приходите в фитнес-клуб «Ника». Опытные тренеры этого клуба порекомендуют вам оптимальные виды занятий, которые больше подойдут для ваших целей, будут сочетаться с вашими особенностями, возрастом и состоянием здоровья.

Клуб «Ника» имеет лицензию Международной федерации шейпинга на проведение занятий по шейпинг-системе.

И у каждого тренера клуба также есть эта лицензия.

В «Нике» два специально оборудованных зала: шейпинг-зал и зал аэробики.

Занятия в шейпинг-зале:

Шейпинг-классик;

Шейпинг-терапия;

Шейпинг для беременных;

Шейпинг для мужчин.

Шейпинг — это система тренировки и питания, направленная на коррекцию фигуры и создание привлекательности каждой женщины.

Тренировки и питание для вас здесь рассчитывают индивидуально с помощью компьютерной программы и антропометрического тестирования.

С помощью программы «Шейпинг-терапия» вы сможете улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и суставов.

Программа «Шейпинг для беременных» помогает подготовить организм к родам. Приглашаются будущие мамы!

Занятия в зале аэробики:

Йога;

Калланетика;

Тотал боди;

Степ-аэробика;

Силовая и функциональная аэробика.

Калланетика — это система статических упражнений, которые направлены на растяжение и сокращение мышц. В результате регулярных занятий улучшается состояние позвоночника, суставов и связок, вы станете более гибкой и лёгкой. Занятия калланетикой помогут укрепить мышцы пресса, рук, спины, ягодиц и самое главное — вы научитесь владеть собственным телом. Результат — уже через 8 занятий!

Степ-аэробика — это комплекс упражнений, выполняемых с использованием степ-платформы. Программа направленна на укрепление всех групп мышц, а также сердечно-сосудистой системы. Выполняется под активную музыку.

Тотал боди — комплекс упражнений, включающих в себя интенсивную кардионагрузку и силовые упражнения с использованием отягощающего оборудования.

Хатха-йога — с терапевтическим уклоном на базе Айэнгара. Способствует улучшению состояния опорно-двигательного аппарата, а также успокаивает центральную нервную систему.

Приходите в фитнес-клуб «Ника» — и будьте здоровыми, красивыми, грациозными и уверенными в себе!

Тула, улица 9 Мая, 8-а

8 (4872) 35-53-49 , 8 (903) 659-12-52

shaping-club-nika.com

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Посвятите время своему здоровью и красоте — приходите в уютный и отлично оборудованный фитнес-клуб «Лидер». Здесь вы сможете привести в тонус мышцы, походить в солярий, записаться на услуги косметолога, в парикмахерскую, сделать маникюр, педикюр и просто почувствовать в себе новые силы, уверенность.

В тренажёрном зале с кардиолинией и современным оборудованием, одинаково эффективно могут заниматься как профессионалы в спорте, так и люди, только начинающие свои тренировки.

Если вам нужен индивидуальный подход и максимально эффективный результат, приходите на персональные тренировки с инструктором, который разработает специально для вас программу занятий и будет контролировать правильность её выполнения.

Услуги фитнес-клуба «Лидер»:

Тренажерный зал

Фитнес

Студия танца «Визит»

Косметологический кабинет

Солярий

ИК-сауна для девушек

Парикмахерская

Ногтевая студия

Занятия для детей: логопед, подготовка к школе, художественная мастерская, репетиторы иностранных языков.

Внимание, акция! Приведи друга — получи скидку на месяц занятий!

За каждого друга, которого вы приведёте на занятия, вы получите скидку 30% на 1 месяц посещения клуба.

Сделайте совершенным своё тело, добавьте себе уверенности, лёгкости и красоты – приходите в «Лидер»!

Тула, ул. Бондаренко, 1-б

521-040, 920-767-67-81

clublider.ru

Grand приглашает к себе тех, кто любит тренировки. и тех, кто только начинает заниматься и хочет добиться хорошего результата. Вас ждёт современный спортивный клуб, который предлагает занятия на профессиональном оборудовании, высокое качество обслуживания, и всё это по весьма демократичным ценам.

Тренажёрный зал с кардиолинией вы сможете посещать в любой день, без выходных. Здесь есть все необходимые современные тренажеры, на которых заниматься удобно и очень эффективно.

Если вы впервые хотите начать занятия, и не знаете, какие тренировки вам больше подойдут, в фитнес-центре Grand вам предложат индивидуальные занятия с инструктором, которые обеспечат максимально эффективный результат. Исходя из ваших физических данных, здоровья и целей вам предложат индивидуальную программу занятий и схему оптимального питания.

Инструктор будет консультировать вас и следить за правильным выполнением упражнений в процессе занятий.

Grand предлагает своим клиентам:

Современные тренажеры;

Зал аэробики;

Солярий;

Массажный кабинет;

Персональный тренер.

Фитнес-бар;

Охраняемую парковку;

Автомойку.

Приобретайте годовые карты на все виды тренировок и занимайтесь без ограничений!

Семейная карта для двоих – 26 500 руб.

Безлимитное посещение тренажерного зала; безлимитное посещение зала групповых программ; возможность заморозки абонемента на 3 месяца; ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ на бронирование СЕМЕЙНОЙ карты на сайте, и получите 60 минут солярия в подарок!

VIP-карта – 35 000 руб.

Безлимитное посещение тренажерного зала; безлимитное посещение зала групповых программ; безлимитное посещение солярия; безлимитное посещение сауны; протеиновый коктейль после тренировки; бутылочка воды на занятие; возможность заморозки абонемента на 3 месяца.

Тула, ул. Болдина, 123

8 (4872) 24-61-67

грандфитнесс.рф

Группа ВК

Фитнес-клуб VLASTELIN

Время работы: будни — с 6.30 до 23.00, выходные — с 9.00 до 22.00

Направления: тренажерный зал, групповые занятия, йога (в т.ч. для беременных), пилатес, стрип-пластика, самбо, кроссфит (в т.ч. для детей), детская комната, салон красоты, солярий.

Фитнес-центр VLASTELIN хорошо известен тем тулякам, которые ценят активный и здоровый образ жизни, следят за своей физической формой и не представляют своей жизни без фитнеса. VLASTELIN предлагает своим клиентам уровень обслуживания, соответствующий высоким требованиям и стандартам мировой фитнес-индустрии. Здесь представлено все необходимое для занятия фитнесом и спортом, неважно, новичок вы или опытный спортсмен.

Представленные в центре групповые программы постоянно совершенствуются, регулярно проходят презентации новых направлений, а тренажерное и силовое оборудование удовлетворит самые взыскательные запросы.

Неважно, в какой форме вы сейчас находитесь и скольким свободным временем располагаете, — профессиональные фитнес-инструкторы организуют тренировки так, что вы очень быстро почувствуете себя добрым другом центра и ещё быстрее порадуетесь положительным результатам.

Внимание! В клубе проходит распродажа абонементов

по ценам 2016 года.

Успейте приобрести!

Начните готовиться к новому фитнес-сезону уже сейчас вместе с фитнес-центром VLASTELIN.

Тула, ул. Коминтерна, 24-в

8 (4872) 71-63-63

vlastelin-fitness.ru