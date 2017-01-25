Готовим фигуру к весне – идём в спортзал
Обзор тульских фитнес-клубов.
Если вы хотите сбросить лишние кило, набранные за эту зиму, и привести своё тело в тонус, записывайтесь в фитнес-клуб и занимайтесь с пользой и удовольствием. Предлагаем вам несколько клубов, которые давно работают в нашем городе.
Ника, фитнес-клуб
Хотите лучше себя чувствовать, быть красивее и увереннее? Приходите в фитнес-клуб «Ника». Опытные тренеры этого клуба порекомендуют вам оптимальные виды занятий, которые больше подойдут для ваших целей, будут сочетаться с вашими особенностями, возрастом и состоянием здоровья.
Клуб «Ника» имеет лицензию Международной федерации шейпинга на проведение занятий по шейпинг-системе.
И у каждого тренера клуба также есть эта лицензия.
В «Нике» два специально оборудованных зала: шейпинг-зал и зал аэробики.
Занятия в шейпинг-зале:
- Шейпинг-классик;
- Шейпинг-терапия;
- Шейпинг для беременных;
- Шейпинг для мужчин.
Шейпинг — это система тренировки и питания, направленная на коррекцию фигуры и создание привлекательности каждой женщины.
Тренировки и питание для вас здесь рассчитывают индивидуально с помощью компьютерной программы и антропометрического тестирования.
С помощью программы «Шейпинг-терапия» вы сможете улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и суставов.
Программа «Шейпинг для беременных» помогает подготовить организм к родам. Приглашаются будущие мамы!
Занятия в зале аэробики:
- Йога;
- Калланетика;
- Тотал боди;
- Степ-аэробика;
- Силовая и функциональная аэробика.
Калланетика — это система статических упражнений, которые направлены на растяжение и сокращение мышц. В результате регулярных занятий улучшается состояние позвоночника, суставов и связок, вы станете более гибкой и лёгкой. Занятия калланетикой помогут укрепить мышцы пресса, рук, спины, ягодиц и самое главное — вы научитесь владеть собственным телом. Результат — уже через 8 занятий!
Вот так мы и наши дорогие клиенты работаем над совершенствомO??? Всех желающих приглашаем на занятия шейпингом, степ-аэробикой, калланетик, йогой, total body? Наш адрес: 9-Мая 8-А, тел.: 89036591252, 35−53−49 ???+??? #шейпинг#аэробика#калланетик#callanetics#shaping#шейпингвтуле#аэробикавтуле#фитнесвтуле#фитнес#зож#тула#туларулит#тулаlife#tula#калланетикавтуле#калланетиквтуле#красотатула
Степ-аэробика — это комплекс упражнений, выполняемых с использованием степ-платформы. Программа направленна на укрепление всех групп мышц, а также сердечно-сосудистой системы. Выполняется под активную музыку.
Тотал боди — комплекс упражнений, включающих в себя интенсивную кардионагрузку и силовые упражнения с использованием отягощающего оборудования.
Хатха-йога — с терапевтическим уклоном на базе Айэнгара. Способствует улучшению состояния опорно-двигательного аппарата, а также успокаивает центральную нервную систему.
Приходите в фитнес-клуб «Ника» — и будьте здоровыми, красивыми, грациозными и уверенными в себе!
Тула, улица 9 Мая, 8-а
Лидер, фитнес-клуб
Посвятите время своему здоровью и красоте — приходите в уютный и отлично оборудованный фитнес-клуб «Лидер». Здесь вы сможете привести в тонус мышцы, походить в солярий, записаться на услуги косметолога, в парикмахерскую, сделать маникюр, педикюр и просто почувствовать в себе новые силы, уверенность.
В тренажёрном зале с кардиолинией и современным оборудованием, одинаково эффективно могут заниматься как профессионалы в спорте, так и люди, только начинающие свои тренировки.
Если вам нужен индивидуальный подход и максимально эффективный результат, приходите на персональные тренировки с инструктором, который разработает специально для вас программу занятий и будет контролировать правильность её выполнения.
Услуги фитнес-клуба «Лидер»:
- Тренажерный зал
- Фитнес
- Студия танца «Визит»
- Косметологический кабинет
- Солярий
- ИК-сауна для девушек
- Парикмахерская
- Ногтевая студия
- Занятия для детей: логопед, подготовка к школе, художественная мастерская, репетиторы иностранных языков.
Внимание, акция! Приведи друга — получи скидку на месяц занятий!
За каждого друга, которого вы приведёте на занятия, вы получите скидку 30% на 1 месяц посещения клуба.
Сделайте совершенным своё тело, добавьте себе уверенности, лёгкости и красоты – приходите в «Лидер»!
Тула, ул. Бондаренко, 1-б
521-040, 920-767-67-81
Grand, спортивно-оздоровительный центр
Grand приглашает к себе тех, кто любит тренировки. и тех, кто только начинает заниматься и хочет добиться хорошего результата. Вас ждёт современный спортивный клуб, который предлагает занятия на профессиональном оборудовании, высокое качество обслуживания, и всё это по весьма демократичным ценам.
Тренажёрный зал с кардиолинией вы сможете посещать в любой день, без выходных. Здесь есть все необходимые современные тренажеры, на которых заниматься удобно и очень эффективно.
Если вы впервые хотите начать занятия, и не знаете, какие тренировки вам больше подойдут, в фитнес-центре Grand вам предложат индивидуальные занятия с инструктором, которые обеспечат максимально эффективный результат. Исходя из ваших физических данных, здоровья и целей вам предложат индивидуальную программу занятий и схему оптимального питания.
Инструктор будет консультировать вас и следить за правильным выполнением упражнений в процессе занятий.
Grand предлагает своим клиентам:
- Современные тренажеры;
- Зал аэробики;
- Солярий;
- Массажный кабинет;
- Персональный тренер.
- Фитнес-бар;
- Охраняемую парковку;
- Автомойку.
Приобретайте годовые карты на все виды тренировок и занимайтесь без ограничений!
Семейная карта для двоих – 26 500 руб.
- Безлимитное посещение тренажерного зала;
- безлимитное посещение зала групповых программ;
- возможность заморозки абонемента на 3 месяца;
- ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ на бронирование СЕМЕЙНОЙ карты на сайте, и получите 60 минут солярия в подарок!
VIP-карта – 35 000 руб.
- Безлимитное посещение тренажерного зала;
- безлимитное посещение зала групповых программ;
- безлимитное посещение солярия;
- безлимитное посещение сауны;
- протеиновый коктейль после тренировки;
- бутылочка воды на занятие;
- возможность заморозки абонемента на 3 месяца.
Тула, ул. Болдина, 123
8 (4872) 24-61-67
Фитнес-клуб VLASTELIN
Время работы: будни — с 6.30 до 23.00, выходные — с 9.00 до 22.00
Направления: тренажерный зал, групповые занятия, йога (в т.ч. для беременных), пилатес, стрип-пластика, самбо, кроссфит (в т.ч. для детей), детская комната, салон красоты, солярий.
Фитнес-центр VLASTELIN хорошо известен тем тулякам, которые ценят активный и здоровый образ жизни, следят за своей физической формой и не представляют своей жизни без фитнеса. VLASTELIN предлагает своим клиентам уровень обслуживания, соответствующий высоким требованиям и стандартам мировой фитнес-индустрии. Здесь представлено все необходимое для занятия фитнесом и спортом, неважно, новичок вы или опытный спортсмен.
Представленные в центре групповые программы постоянно совершенствуются, регулярно проходят презентации новых направлений, а тренажерное и силовое оборудование удовлетворит самые взыскательные запросы.
Неважно, в какой форме вы сейчас находитесь и скольким свободным временем располагаете, — профессиональные фитнес-инструкторы организуют тренировки так, что вы очень быстро почувствуете себя добрым другом центра и ещё быстрее порадуетесь положительным результатам.
Внимание! В клубе проходит распродажа абонементов
по ценам 2016 года.
Успейте приобрести!
Начните готовиться к новому фитнес-сезону уже сейчас вместе с фитнес-центром VLASTELIN.
Тула, ул. Коминтерна, 24-в
8 (4872) 71-63-63