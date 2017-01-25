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Готовим фигуру к весне – идём в спортзал

Готовим фигуру к весне – идём в спортзал

Обзор тульских фитнес-клубов.

Если вы хотите сбросить лишние кило, набранные за эту зиму, и привести своё тело в тонус, записывайтесь в фитнес-клуб и занимайтесь с пользой и удовольствием. Предлагаем вам несколько клубов, которые давно работают в нашем городе.

 

Ника, фитнес-клуб

 

Хотите лучше себя чувствовать, быть красивее и увереннее? Приходите в фитнес-клуб «Ника». Опытные тренеры этого клуба порекомендуют вам оптимальные виды занятий, которые больше подойдут для ваших целей, будут сочетаться с вашими особенностями, возрастом и состоянием здоровья.

Клуб «Ника» имеет лицензию Международной федерации шейпинга на проведение занятий по шейпинг-системе.

И у каждого тренера клуба также есть эта лицензия.

В «Нике» два специально оборудованных зала: шейпинг-зал и зал аэробики.

Занятия в шейпинг-зале:

  • Шейпинг-классик;
  • Шейпинг-терапия;
  • Шейпинг для беременных;
  • Шейпинг для мужчин.

Шейпинг — это система тренировки и питания, направленная на коррекцию фигуры и создание привлекательности каждой женщины.

Тренировки и питание для вас здесь рассчитывают индивидуально с помощью компьютерной программы и антропометрического тестирования.

С помощью программы «Шейпинг-терапия» вы сможете улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и суставов.

Программа «Шейпинг для беременных» помогает подготовить организм к родам. Приглашаются будущие мамы!

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Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 2
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Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 5
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Занятия в зале аэробики:

  • Йога;
  • Калланетика;
  • Тотал боди;
  • Степ-аэробика;
  • Силовая и функциональная аэробика.

Калланетика  — это система статических упражнений, которые направлены на растяжение и сокращение мышц. В результате регулярных занятий улучшается состояние позвоночника, суставов и связок, вы станете более гибкой и лёгкой. Занятия калланетикой помогут укрепить мышцы пресса, рук, спины, ягодиц и самое главное — вы научитесь владеть собственным телом. Результат — уже через 8 занятий!

 

 

Степ-аэробика — это комплекс упражнений, выполняемых с использованием степ-платформы. Программа направленна на укрепление всех групп мышц, а также сердечно-сосудистой системы. Выполняется под активную музыку.

 

 

Тотал боди — комплекс упражнений, включающих в себя интенсивную кардионагрузку и силовые упражнения с использованием отягощающего оборудования.

Хатха-йога — с терапевтическим уклоном на базе Айэнгара. Способствует улучшению состояния опорно-двигательного аппарата, а также успокаивает центральную нервную систему.

 

Приходите в фитнес-клуб «Ника» — и будьте здоровыми, красивыми, грациозными и уверенными в себе!

 

Тула, улица 9 Мая, 8-а
8 (4872) 35-53-49, 8 (903) 659-12-52

shaping-club-nika.com

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Лидер, фитнес-клуб

Посвятите время своему здоровью и красоте — приходите в уютный и отлично оборудованный фитнес-клуб «Лидер». Здесь вы сможете привести в тонус мышцы, походить в солярий, записаться на услуги косметолога, в парикмахерскую, сделать маникюр, педикюр и просто почувствовать в себе новые силы, уверенность.

В тренажёрном зале с кардиолинией и современным оборудованием, одинаково эффективно могут заниматься как профессионалы в спорте, так и люди, только начинающие свои тренировки.

Галерея
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 1
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 2
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 3
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 4
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 5
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 6
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 7
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 8
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 9
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 10
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 11
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 12
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 13
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 14
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 15
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 16
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Если вам нужен индивидуальный подход и максимально эффективный результат, приходите на персональные тренировки с инструктором, который разработает специально для вас программу занятий и будет контролировать правильность её выполнения.

Услуги фитнес-клуба «Лидер»:

  • Тренажерный зал
  • Фитнес
  • Студия танца «Визит»
  • Косметологический кабинет
  • Солярий
  • ИК-сауна для девушек
  • Парикмахерская
  • Ногтевая студия
  • Занятия для детей: логопед, подготовка к школе, художественная мастерская, репетиторы иностранных языков.

Внимание, акция! Приведи друга — получи скидку на месяц занятий!

За каждого друга, которого вы приведёте на занятия, вы получите скидку 30% на 1 месяц посещения клуба.

 

Сделайте совершенным своё тело, добавьте себе уверенности, лёгкости и красоты – приходите в «Лидер»!

 

Тула, ул. Бондаренко, 1-б
521-040, 920-767-67-81

clublider.ru

 

Grand, спортивно-оздоровительный центр

 

Grand приглашает к себе тех, кто любит тренировки. и тех, кто только начинает заниматься и хочет добиться хорошего результата. Вас ждёт современный спортивный клуб, который предлагает занятия на профессиональном оборудовании, высокое качество обслуживания, и всё это по весьма демократичным ценам.

Тренажёрный зал с кардиолинией вы сможете посещать в любой день, без выходных. Здесь есть все необходимые современные тренажеры, на которых заниматься удобно и очень эффективно.  

Если вы впервые хотите начать занятия, и не знаете, какие тренировки вам больше подойдут, в фитнес-центре Grand вам предложат индивидуальные занятия с инструктором, которые обеспечат максимально эффективный результат. Исходя из ваших физических данных, здоровья и целей вам предложат индивидуальную программу занятий и схему оптимального питания.

Инструктор будет консультировать вас и следить за правильным выполнением упражнений в процессе занятий.

Grand предлагает своим клиентам:

  • Современные тренажеры;
  • Зал аэробики;
  • Солярий;
  • Массажный кабинет;
  • Персональный тренер.
  • Фитнес-бар;
  • Охраняемую парковку;
  • Автомойку.
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Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 1
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 2
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 3
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 4
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 5
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 6
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 7
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 8
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 9
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 10
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 11
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 12
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 13
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 14
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 15
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 16
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 17
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 18
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 19
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 20
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Приобретайте годовые карты на все виды тренировок и занимайтесь без ограничений!

Семейная карта для двоих – 26 500 руб.

  1. Безлимитное посещение тренажерного зала;
  2. безлимитное посещение зала групповых программ;
  3. возможность заморозки абонемента на 3 месяца;
  4. ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ на бронирование СЕМЕЙНОЙ карты на сайте, и получите 60 минут солярия в подарок!

 

VIP-карта – 35 000 руб.

  1. Безлимитное посещение тренажерного зала;
  2. безлимитное посещение зала групповых программ;
  3. безлимитное посещение солярия;
  4. безлимитное посещение сауны;
  5. протеиновый коктейль после тренировки;
  6. бутылочка воды на занятие;
  7. возможность заморозки абонемента на 3 месяца.

 

Тула, ул. Болдина, 123
8 (4872) 24-61-67

грандфитнесс.рф

Группа ВК

 

Фитнес-клуб VLASTELIN

Время работы: будни — с 6.30 до 23.00, выходные — с 9.00 до 22.00
Направления: тренажерный зал, групповые занятия, йога (в т.ч. для беременных), пилатес, стрип-пластика, самбо, кроссфит (в т.ч. для детей), детская комната, салон красоты, солярий.

Фитнес-центр VLASTELIN хорошо известен тем тулякам, которые ценят активный и здоровый образ жизни, следят за своей физической формой и не представляют своей жизни без фитнеса. VLASTELIN предлагает своим клиентам уровень обслуживания, соответствующий высоким требованиям и стандартам мировой фитнес-индустрии. Здесь представлено все необходимое для занятия фитнесом и спортом, неважно, новичок вы или опытный спортсмен.

Представленные в центре групповые программы постоянно совершенствуются, регулярно проходят презентации новых направлений, а тренажерное и силовое оборудование удовлетворит самые взыскательные запросы.

Галерея
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 1
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 2
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 3
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 4
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 5
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 6
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 7
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 8
Готовим фигуру к весне - идём в спортзал, Фото: 9
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Неважно, в какой форме вы сейчас находитесь и скольким свободным временем располагаете, — профессиональные фитнес-инструкторы организуют тренировки так, что вы очень быстро почувствуете себя добрым другом центра и ещё быстрее порадуетесь положительным результатам.

Внимание! В клубе проходит распродажа абонементов
по ценам 2016 года.
Успейте приобрести! 

Начните готовиться к новому фитнес-сезону уже сейчас вместе с фитнес-центром VLASTELIN.

 

Тула, ул. Коминтерна, 24-в
8 (4872) 71-63-63

vlastelin-fitness.ru

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 09:00 +1
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