Лучшее время для покупки памятника – сейчас!

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Осень — выгодное время для заказа памятника. Почему — объясняет эксперт, руководитель компании «ПАМЯТНИКИ ТКК» Владислав.

— Разве такие компании, как Ваша, не закрываются с приходом холодной погоды?

— Конечно нет! Если кто и закрывается, то зря это делает. Многие, как и Вы, думают, что с приходом осени наша работа заканчивается. Это понятно: в дождь и снег памятник не поставишь и плитку не положишь. Но вот заказывать памятники в это время выгоднее всего.

— Почему так происходит?

— Многие, думая, что памятники в холодное время года не изготавливают, предпочитают отложить покупку до весны или лета, следовательно, у компаний-изготовителей снижается количество заказов. Поэтому осенью сроки выполнения заказов сокращаются, а цена падает.

Среднестатистический заказ летом мы изготавливаем за месяц, в холодное время — максимум за две недели. Цена осенью и зимой падает примерно на 20%. Конечно, есть нюансы, но в среднем картина именно такая.

— Почему осень, а не зима?

— Во-первых, до изготовления памятника специалисту желательно выехать на место и осмотреть его. Зимы у нас снежные, поэтому возможности оценить участок у мастера не будет. Что там смотреть под сугробом? Все, что мы можем зимой, — рассказать о памятнике клиенту в офисе. Этого недостаточно.

Осенью же мы сможем выехать с заказчиком на участок, оценить масштаб работ и рассчитать все под ключ. Заказчик будет знать конечную стоимость сразу, в дальнейшем никаких доплат не потребуется.

Кроме того, именно осенью действуют цены прежнего сезона и скидки, о которых мы уже говорили.

— Как изменятся цены в следующем году?

— Цены точно будут выше, но насколько, пока никто не знает. Мы живем в условиях рыночной экономики, поэтому процесс увеличения стоимости материалов неизбежен. Это еще один аргумент в сторону покупки памятника в этом году. За заказ, сделанный сейчас, точно не придется доплачивать.

— Неужели не может быть такого, что в следующем сезоне цены будут ниже?

— Только в теории. Но за время нашей работы такого ни разу не было. Вы видите, что все дорожает. Камень — не исключение.

— Где же покупателям хранить памятник до весны?

— Этот момент мы продумали. Если человек заказывает памятник осенью, мы определяемся с вариантом, смотрим участок, делаем расчет, составляем договор — в общем, стандартная процедура. При заказе вносится предоплата, потом мы начинаем изготавливать памятник.

Готовое изделие хранится у нас на базе бесплатно. Весной же, когда все подсохнет, мы приступаем к монтажу. То есть, когда в следующем сезоне люди только начнут заказывать памятники, у того, кто заказал осенью, будет уже все готово.

Важно: оставшаяся часть суммы вносится по завершении работ. Таким образом, получается отсроченный платеж: часть осенью, часть весной. И все это без рассрочек, банков и так далее.

Есть и другой вариант: вы можете сами устанавливать памятники. Некоторым покупателям удобен такой вариант. В этом случае мы можем отдать памятник сразу после изготовления или хранить его у нас столько, сколько необходимо. Это тоже будет бесплатно.

— До какого момента будут дей­ствовать осенние скидки?

— Скидки обычно действуют до конца календарного года. Но мы напоминаем, что в декабре мы не сможем посмотреть участок. Так что не затягивайте с покупкой памятника до выпадения снега.

— Есть ли у Вашей компании специальные акции на эту осень?

— Конечно, и их очень много. У нас сейчас действует множество разных акций, но подробнее об этом лучше рассказывать по телефону или при личной встрече.

Компания «ПАМЯТНИКИ ТКК» работает в Туле уже более 10 лет. Специалисты готовы воплотить в жизнь любой эскиз, работы можно оценить на большой выставке на территории компании.

Одно из основных преимуществ фирмы — собственное производ­ство. Компания сама добывает натуральный камень, поэтому цены на готовую продукцию в «ПАМЯТНИКИ ТКК» гораздо ниже, чем у большинства конкурентов.

К каждому клиенту здесь подходят индивидуально. Действует гибкая система скидок. Доступна рассрочка без участия банков.*

«ПАМЯТНИКИ ТКК» также изготавливают столешницы, камины, лестницы и другие изделия из натурального камня. Так что если хотите обновить интерьер, здесь вам тоже помогут. Не откладывайте покупку на потом — звоните!

Тула, Новомосковское шоссе, поворот на д. Осиновая Гора (300 метров от поворота).

Тел.: +7-953-965-06-04, 8 (4872) 28-81-11.

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*Рассрочку предоставляет ИП Синагулов Д. Р.

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