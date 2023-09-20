В Москве коммерция, здесь – творчество: режиссёр хоррора рассказал, почему снимает в тульских лесах

Фото из личного архива Романа Червинина.

Почти вся команда проекта — туляки. А вот его режиссёр Роман Червинин живёт и работает в Москве, приезжает сюда каждые выходные. Роман рассказал Myslo об особой атмосфере нашего города, и о том, почему у русского хоррора такие низкие рейтинги.

– Вопрос, который больше всего интересует наших читателей: почему оставили знак в Щегловском лесу после съёмки? Не боялись перепугать жителей?

— Мы планировали через день доснять оставшуюся часть сцены, поэтому оставили декорации на месте. Пугать никого не собирались, место там безлюдное. В этом лесу мы сняли четыре сцены, по сюжету они проходят в разных местах. Так получилось, что Ярослав Тихомиров, один из ключевых участников нашего проекта, после съёмки первого дня решил разыграть своего друга. Тот слил видео в «Подслушано». Так о знаке узнали все.

Когда пришли доснимать оставшуюся часть сцены, знак уже валялся сломанным. Верёвку кто-то украл.

– Почему Тула? В вашем профиле указано, что вы из Москвы…

— В 2021 году познакомился с тусовкой любителей-киношников, и как-то зацепило. Перебрался в Тулу из Москвы, перешёл на фриланс. Вообще, это было временное решение, пока снимал свой первый короткий метр «Мать». Через какое-то время был вынужден вернуться назад, чтобы полноценно работать. Я — профессиональный дизайнер. В столице это более востребовано и высокооплачиваемо, чем здесь, к сожалению. В Туле, у меня набралась команда. Вообще, тут гораздо легче договориться с людьми.

Москва — коммерция,

здесь — творчество.

Кадр сериала «Отродье» (18+)

– По тизерам сериала и вашим короткометражкам чувствуется, что вы вдохновлялись «Ведьмой из Блэр». Не по жанру «найденной плёнки», а по атмосфере холодного леса, потерянности. Чем вас так привлекает мотив затерянности в лесу?

— «Ведьма из Блэр» — один из моих любимых фильмов, и главный референс в творчестве. Здесь больше привлекает не затерянность в лесу… В моём сериале эта идея не проигрывается, там никто не теряется. Больше привлекает неизвестность, непостижимость. Не скажу, что я люблю тему леса, просто в «Отродье» решил применить опыт по съёмкам, который получил во время работы над короткометражкой «Мать».

Конечно, в лесу есть то, что пугает людей. И правильно проработанная атмосфера, в любом случае, добавит жути.

– «Мать» тоже в Туле снимали?

— Команда была тульской, снимали в области, под Богородицком. В сериале «Отродье» тоже есть сцены, снятые в тамошних лесах.



Когда снимал первую короткометражку, месяц искал нужное атмосферное место в лесу. В итоге обнаружил несколько участков в самом Богородицке и рядом с городом. Там действительно уникальное место. Богородицкий лес такой разный: можно встретить сказочный, мрачный, спокойный, живописный и даже мёртвый.

Если бы логистика была проще, все сцены снял в богородицком лесу.

А Щегловская Засека — вынужденная мера, поскольку ближе всего к Туле.

– Ваши любимые хоррор фильмы? Вам по душе больше основатель жанра — классик Хичкок или работы студии «Блюмхауз»?

— Как бы жёстко не звучало, Хичкок привнёс вклад в кинематограф, но давно уже покрылся пылью. А Блюмхауз, на мой взгляд, наоборот — слишком попсово, хотя у них есть хорошие фильмы.

Из любимых хорроров: «Джиперс Криперс».

В целом, ужасы мне не нравятся.

Люблю фантастику. А в хоррорах всегда чего-то не хватает. Либо скатываются в скримеры, которые ненавижу, либо уходят в психологию. Таких фильмов как «Сайлент-Хилл», «Жатва», «Сквозь горизонт» — очень мало. Я привёл их в пример, потому что они цельные, в них есть история. А пугающие вещи органично вплетены в сюжет. Часто в хоррорах элементы истории придуманы ради сиюминутного испуга, а по сути, они — декорация. Считаю, должна пугать сама история, и то, что переживают герои, находясь внутри неё.

Кадр сериала «Отродье» (18+)

Сильнее всех пугает Лавкрафт. Он первый в литературе стал использовать страх неизвестности и непостижимого. Любимый фильм по Лавкрафту — «Дагон». Но снять по этому писателю — непросто, не у каждого режиссёра получится. Хотя его истории — такой кладезь сюжетов…

– А хоррор-сериалы любите какие-нибудь?

– Я вообще сериалы не люблю. «Отродье» стало мини-сериалом, поскольку данная история не умещается в один фильм.

– Как считаете, почему у российских хорроров такие низкие рейтинги?

– В современных картинах пытаются пугать дешёвыми скримерами, спецэффектами и гримом. Бывает, что закладывают бюджет побольше, картинка выглядит красиво, эстетично. Но если вдуматься в историю — facepalm. Могу привести в пример фильм «Проводник» — атмосферный, с крутой идеей, но досмотреть тяжело. Спецэффекты — ради спецэффектов, скримеры — ради скримеров, а сюжет под конец скатывается под шаблон, клише.

Это касается не только хорроров.

Проблема русских фильмов — весь сторителлинг строится на галочках.

Герою нужны проблемы, просто чтобы ему сопереживать, а проблемы должны быть нитью истории, влиять на героя. Персонаж должен бороться, проходить через перипетии. Но в большинстве фильмов референс один и тот же. У героя проблемы в жизни: долги, неизлечимая болезнь, разлука, недопонимание с детьми. И это ни на что не влияет!

Есть в драматургии приём, когда герой должен перед кульминацией превозмочь себя, сделать отчаянный шаг, выбор. И тем самым зрителя подводят к катарсису. В наших фильмах часто на этот момент уделяют недостаточно внимания и в итоге получается нелепо, нелогично, просто для галочки.

Также в наших фильмах часто перебарщивают, добавляя пафоса, лишних спецэффектов. Из-за этого ощущение реальности героев просто рушится и остаётся неприятный осадок.

Кадр сериала «Отродье» (18+)

А в Голливуде другая школа. Там этот прием используют с умом: решения героев лаконичны, последовательны, влияют на сюжет или других персонажей. В итоге история получается продуманной, развивается естественно, и всё происходящее дёргает за нужные ниточки, заставляя зрителя переживать определенные эмоции.

Из российских хорроров, триллеров хочу обратить внимание на фильм «Прикосновение» 1992 года. Это действительно жуткий, атмосферный и недооценённый фильм.

– Вернёмся к вашему сериалу. Что за команда работает над «Отродьем?

– Сериал соединяет в себя два жанра: хоррор и детектив. Планируется шесть серий. История закончена, содержание каждой серии проработано.

Ярослав Тихомиров. Фото со съёмок сериала



Основная команда состоит из пяти человек — это те, кто с самого начала съёмок. Я — автор идеи, сценарист, режиссёр и оператор-постановщик, оператор, продюсер, монтажёр, в общем — человек-оркестр. Дарья Семенченко — моя любимая девушка, второй режиссёр, вместе с которой мы работаем плечом к плечу над проектом. Мы с ней — из Москвы и иногда привлекаем оттуда помощников, но остальная съёмочная группа — туляки.

Ярослав Тихомиров — исполнитель одной из главных ролей, помощник режиссёра по работе с актёрами, человек, горящий проектом. Привлёк большую часть актёров, помогает с продвижением, а также с поиском локаций и возможностей. Христина Пыхова — исполнительница главной роли, ведёт группу ВК. Лилия Сергеева — «хлопушка», помощник режиссера. Помогает на площадке, значительно облегчает работу во время съёмок. Фиксирует отснятое, ведёт монтажные листы, осматривает материал несколько раз.

Христина Пыхова. Фото со съёмок сериала

Вообще, у каждого участника проекта есть основная работа, учёба. Хочу рассказать про всех, но их много: на текущий момент в проекте приняло участие около 30 человек.

– Когда запланирован выход?

– Бюджет только личный. Хотели снять за лето, но осталось ещё три сцены. Точные сроки назвать сложно: монтажом буду заниматься сам, совмещая с основной работой. Работы предстоит много. Будем озвучивать: для этого надо снова собирать участников, подстраиваясь под их графики.

Планируем, что пилот будет готов к концу весны 2024 года. После того, как выйдет пилотная серия, будем искать финансирование на съёмку всего сериала.