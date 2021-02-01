Лечим суставы без операций, быстро и качественно!

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Один из самых эффективных методов восстановления предлагает специализированная клиника Dr.Renat Akhmerov Plasmolifting Praxis в Туле. Рассказываем подробнее, в чем он состоит.

Болят суставы? Проблемы с позвоночником? Пора бить тревогу!

Более половины людей старше 40 лет регулярно испытывают боли в суставах. Причины разные: травмы, переохлаждение, вредные привычки, физические нагрузки, а также различные заболевания. Это может быть признаками артроза, артрита. Несвоевременное обращение к врачу часто приводит к серьезным осложнениям.

Неприятным сюрпризом становятся и боли в шее. Из-за этого могут беспокоить сильные головные боли, головокружения, пальцы рук немеют, нарушается зрение и появляется шум в ушах. Возможно, это шейный остеохондроз — поражение межпозвоночных дисков в области 1-7 позвонков. Патологический процесс начинается с межпозвонковых дисков, он постепенно распространяется на позвонки.

Не нужно терпеть боль. Избавьтесь от нее! Не обязательно с помощью операционного вмешательства. Современные методы — эффективные, безопасные и атравматичные – позволяют решать проблему без операций.

Речь идет о технологии плазмолифтинг (Plasmolifting).

Что это? Такой терапевтический подход способствует устранению боли и воспаления. Благодаря процедуре Plasmolifting ускоряется регенерация тканей, улучшается их питание за счет активации обменных процессов и быстрого развития капиллярной сети в месте инъекции.

Многочисленные исследования подтвердили, что эта терапия безопасна, не вызывает развития аллергических реакций и может проводиться пациентам практически любого возраста.

В специализированной клинике Dr. Renat Akhmerov Plasmolifting Praxis лечат коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой суставы, а также заболевания всех отделов позвоночника.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Как проводится процедура?

Плазмолифтинг — уникальная методика, которая основана на использовании собственной плазмы пациента. За счет собственных резервов организма запускается биологический механизм восстановления без операционного вмешательства и других кардинальных мер.

Эта методика одобрена и зарегистрирована Минздравом России, активно применяется в ведущих клиниках не только в нашей стране, но и за рубежом.

В полость больного сустава (или в мышечную ткань вокруг пораженной остеохондрозом области) вводится плазма. Она содержит факторы роста — биологически активные вещества, которые стимулируют процессы восстановления тканей. При этом действуют они локально — только на том участке, где это необходимо. Сходный процесс происходит при любой травме: факторы роста заставляют ткани заживать и восстанавливаться.

При введении плазмы крови факторы роста точно так же «будят» клетки хрящевой ткани, в результате чего микротравмы заживают, пораженная поверхность становится гладкой, восстанавливается даже структура костной ткани.

Процедура проводится в три этапа:

1. У пациента берут кровь и помещают ее в оригинальную пробирку для технологии Plasmolifting.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

2. Пробирки помещают в специальную центрифугу. Таким способом получают насыщенную тромбоцитами плазму.

3. Полученная плазма с помощью инъекций вводится в область лечения, где с ее помощью активизируются механизмы регенерации тканей.

Вся процедура занимает 15-30 минут.

В каких случаях возможно применение Plasmolifting?

При лечении суставов:

артриты и артрозы,

предоперационная подготовка к протезированию и реабилитация после,

спортивные травмы,

остеохондроз позвоночника,

в общей системе красоты и тела (фитнес, йога, бодибилдинг и т. д. ).

При лечении позвоночника:

остеохондроз всех отделов позвоночника,

сколиоз и нарушение осанки,

боли в спине и шее,

протрузии и грыжи позвоночника,

артриты и деформирующие артрозы,

защемление седалищного нерва,

болезнь Бехтерева (как вспомогательный метод).

Какой ожидать результат?

Снятие спазма мышц,

устранение болей в суставах,

восстановление суставной жидкости,

укрепление тканей опорно-двигательного аппарата,

стимулирование образования костной и хрящевой тканей,

ускорение периода реабилитации после травм, операций и протезирования.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Специалисты называют эту методику одной из наиболее безопасных, поскольку она не подразумевает введение в организм инородных препаратов. У нее есть серьезные преимущества: безопасность и натуральность,

не вызывает аллергии и отторжения,

исключает рост и прогрессирование раковых клеток,

биологический ответ наступает у всех без исключения пациентов.

Где в Туле пройти процедуру плазмолифтинг?

Добро пожаловать в специализированную клинику Dr. Renat Akhmerov Plasmolifting Praxis! В учреждении работают врачи-эксперты с многолетним стажем работы, имеющие клинический опыт более 8000 пациентов.

Клиника входит в состав российско-немецкой сети клиник восстановительной медицины Dr. Renat Akhmerov Plasmolifting Praxis.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Здесь вы получите:

эффективное лечение — методы терапии, основанные на международных стандартах PRP,

персональное внимание и заботу — индивидуальное обслуживание сотрудниками службы сервиса и медиками.

У клиники заключен договор с партнером CMD (Центр молекулярной диагностики), поэтому здесь также можно сдать

все виды анализов.

Стоимость медицинских услуг доступна каждому, кто проявляет заботу о своем здоровье.

Хватит страдать и мучиться от боли. Позаботьтесь о своем здоровье, обращайтесь в клинику!

Адрес: Тула, ул. Макаренко, 1-а, помещение III, этаж 1.

Телефоны: +7 (4872) 79-07-14 , 70-70-33.

Режим работы: будни с 7.30 до 19.30, сб. и вс. с 8.00 до 15.00.

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