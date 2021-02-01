Лечим суставы без операций, быстро и качественно!
Один из самых эффективных методов восстановления предлагает специализированная клиника Dr.Renat Akhmerov Plasmolifting Praxis в Туле. Рассказываем подробнее, в чем он состоит.
Болят суставы? Проблемы с позвоночником? Пора бить тревогу!
Более половины людей старше 40 лет регулярно испытывают боли в суставах. Причины разные: травмы, переохлаждение, вредные привычки, физические нагрузки, а также различные заболевания. Это может быть признаками артроза, артрита. Несвоевременное обращение к врачу часто приводит к серьезным осложнениям.
Речь идет о технологии плазмолифтинг (Plasmolifting).
Что это? Такой терапевтический подход способствует устранению боли и воспаления. Благодаря процедуре Plasmolifting ускоряется регенерация тканей, улучшается их питание за счет активации обменных процессов и быстрого развития капиллярной сети в месте инъекции.
Многочисленные исследования подтвердили, что эта терапия безопасна, не вызывает развития аллергических реакций и может проводиться пациентам практически любого возраста.
В специализированной клинике Dr. Renat Akhmerov Plasmolifting Praxis лечат коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой суставы, а также заболевания всех отделов позвоночника.
Как проводится процедура?
Плазмолифтинг — уникальная методика, которая основана на использовании собственной плазмы пациента. За счет собственных резервов организма запускается биологический механизм восстановления без операционного вмешательства и других кардинальных мер.
Эта методика одобрена и зарегистрирована Минздравом России, активно применяется в ведущих клиниках не только в нашей стране, но и за рубежом.
В полость больного сустава (или в мышечную ткань вокруг пораженной остеохондрозом области) вводится плазма. Она содержит факторы роста — биологически активные вещества, которые стимулируют процессы восстановления тканей. При этом действуют они локально — только на том участке, где это необходимо. Сходный процесс происходит при любой травме: факторы роста заставляют ткани заживать и восстанавливаться.
При введении плазмы крови факторы роста точно так же «будят» клетки хрящевой ткани, в результате чего микротравмы заживают, пораженная поверхность становится гладкой, восстанавливается даже структура костной ткани.
Процедура проводится в три этапа:
1. У пациента берут кровь и помещают ее в оригинальную пробирку для технологии Plasmolifting.
2. Пробирки помещают в специальную центрифугу. Таким способом получают насыщенную тромбоцитами плазму.
3. Полученная плазма с помощью инъекций вводится в область лечения, где с ее помощью активизируются механизмы регенерации тканей.
Вся процедура занимает 15-30 минут.
В каких случаях возможно применение Plasmolifting?
При лечении суставов:
- артриты и артрозы,
- предоперационная подготовка к протезированию и реабилитация после,
- спортивные травмы,
- остеохондроз позвоночника,
-
в общей системе красоты и тела (фитнес, йога, бодибилдинг
и т. д.).
При лечении позвоночника:
- остеохондроз всех отделов позвоночника,
- сколиоз и нарушение осанки,
- боли в спине и шее,
- протрузии и грыжи позвоночника,
- артриты и деформирующие артрозы,
- защемление седалищного нерва,
- болезнь Бехтерева (как вспомогательный метод).
Какой ожидать результат?
- Снятие спазма мышц,
- устранение болей в суставах,
- восстановление суставной жидкости,
- укрепление тканей опорно-двигательного аппарата,
- стимулирование образования костной и хрящевой тканей,
- ускорение периода реабилитации после травм, операций и протезирования.
Специалисты называют эту методику одной из наиболее безопасных, поскольку она не подразумевает введение в организм инородных препаратов. У нее есть серьезные преимущества:
- безопасность и натуральность,
- не вызывает аллергии и отторжения,
- исключает рост и прогрессирование раковых клеток,
- биологический ответ наступает у всех без исключения пациентов.
Где в Туле пройти процедуру плазмолифтинг?
Клиника входит в состав российско-немецкой сети клиник восстановительной медицины Dr. Renat Akhmerov Plasmolifting Praxis.
Здесь вы получите:
- эффективное лечение — методы терапии, основанные на международных стандартах PRP,
- персональное внимание и заботу — индивидуальное обслуживание сотрудниками службы сервиса и медиками.
У клиники заключен договор с партнером CMD (Центр молекулярной диагностики), поэтому здесь также можно сдать
все виды анализов.
Стоимость медицинских услуг доступна каждому, кто проявляет заботу о своем здоровье.
Хватит страдать и мучиться от боли. Позаботьтесь о своем здоровье, обращайтесь в клинику!
Адрес: Тула, ул. Макаренко, 1-а, помещение III, этаж 1.
Телефоны:
Режим работы: будни с 7.30 до 19.30, сб. и вс. с 8.00 до 15.00.