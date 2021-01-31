Хинкальный дом Kinto: грузинское гостеприимство и гастрономические шедевры

Грузинская кухня - многогранная, душевная и безумно вкусная. В Kinto знают все о традиционных блюдах этого народа, а каждый гость здесь погружаются в атмосферу уюта и спокойствия.

Хинкальный дом Kinto — это небольшой и невероятно уютный ресторан в самом центре Тулы. Домашняя атмосфера, радушный подход к каждому клиенту, живая музыка и вкусные блюда — то, что нужно для теплых встреч с близкими и семейных праздников.

В ресторане есть основной зал и атмосферная веранда с камином и гирляндами, которая работает круглый год.

Ну, а самое главное — конечно, настоящие грузинские блюда. Kinto не зря называется хинкальным домом. Хинкали — фирменное блюдо ресторана. Их готовят только из качественных ингредиентов, а сочетание пикантных трав подсмотрено в старинных рецептах.

Хинкали в Kinto — это нежное тесто, внутри которого ароматный бульон и сочный фарш с обилием зелени. Попробуйте их, и будете возвращаться в это местечко снова и снова.

Еще одно популярное у всех любителей грузинское блюдо — хачапури. В Kinto их целых четыре вида. Нежнейший сыр и тесто придутся по вкусу всем гурманам.

Хотите попробовать что-то необычное — для вас Kinto подготовил для вас гастрономические шедевры.

Сациви — холодное блюдо из курицы (индейки) в ореховом соусе.

Оджахури - горячее блюдо из жареной свинины с картошкой, свежими помидорами, зеленью и специями. Подается на глиняной посуде «кетци».

Лобио — блюдо из фасоли с повышенной концентрацией грузинских специй и зелени. Едят как в горячем, так и в холодном виде.

Кучмачи — колоритное острое блюдо из говяжьих потрохов с луком, заправкой из специй и грецких орехов.

Пхали — закуска из двух частей. Неизменной заправки из грецких орехов, острого перца, чеснок кинзы и основы — главного ингредиента, которым может быть фасоль, свекла и т. д.

О тонкостях грузинской кухни можно говорить бесконечно, но лучше прийти в Kinto и попробовать самим!

В хинкальном доме Kinto работает бесплатная доставка. Сумма заказа не ограничена.

В Kinto работает дружная команда, которая ценит каждого посетителя и помогает тем, кто в этом нуждается. В ресторане постоянно проводятся встречи для детей с аутизмом с угощениями и подарками.

Тула, ул. Советская, 4-в.

Тел. 8-906-625-38-01.

kintotula.ru