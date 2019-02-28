Курсы для развития детского интеллекта и весёлый отдых

Школа скорочтения и развития памяти

Школа скорочтения успешно работает в Туле уже не один год. Сегодня здесь предлагают ученикам много различных курсов, на которых научат быстро и осознанно читать, считать, красиво писать, логически мыслить, собирать кубик Рубика и запоминать много информации.

Ваш ребёнок не умеет быстро читать, ориентироваться в тексте и запоминать его? Из-за этого у него проблемы в школе?

Записывайтесь на экспресс-курсы «Скорочтение» для ребят трех возрастных групп: 7-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет.

Всего за десять дней скорость чтения увеличится в два раза, но при этом оно останется осознанным и глубоким. Новый навык не превратит чтение в перелистывание страниц, а наоборот, научит ребенка анализировать, выделять важное в тексте и определять основной смысл.

Тренинги проходят в непринужденной обстановке, так что дети не воспринимают их как стандартные школьные занятия.

Курс дает понять, что обучение — это удовольствие. И это действительно так, потому что когда у ребенка всё получается, он чувствует уверенность в своих силах.

Что вы получите:

Измеримый результат. Вы сможете сравнить результаты ребенка до и после тренинга.

Курсы длятся 10-12 занятий. Вам не придется водить ребенка на занятия, годами слушая обещания педагогов, что результаты вот-вот придут.

Вам дадут полную гарантию результата и вернут деньги, если ребёнок не добился результата.

результата и вернут деньги, если ребёнок не добился результата. Методика одобрена Министерством образования.

Записаться на курсы можно через специальную форму на сайте или по телефону.

Курс «Скорочтение 2.0».

Создан для тех, кто уже прошел курс «Скорочтение» и хочет достичь дополнительных, ещё бОльших результатов.

Курс «Не ментальная арифметика».

Авторский и уникальный на сегодня

в Туле курс!

Он даёт результат всего за 10-12 занятий.

Что получит ребёнок:

Научится решать примеры, содержащие от 2 до 5 действий;

Сможет легко разгадывать математические ребусы;

Научится решать простые уравнения и математические задачи;

Сможет без труда и ошибок складывать и вычитать 2- и 3-значные числа;

Выучит таблицу умножения, если еще ее не знал;

Освоит принципы быстрого умножения и деления;

Научится решать примеры со смешанными действиями.

А самое главное, ребенок будет понимать математику, а не считать на воображаемых счётах, не осознавая смысла чисел.

Курс «Развитие логики и мышления»

Это новый курс, который рассчитан на школьников трех возрастных категорий: 6-8 лет, 9-12 и 13-17 лет.

После прохождения курса ребенок:

Повысит успеваемость в школе;

Научится находить несколько способов решения и выбирать оптимальный;

Разовьет пространственное и образное мышление;

Научится рассуждать, строить логическую цепочку своих мыслей;

Речь ребенка станет более связной;

Научится аргументированно спорить, приводить в свою пользу доводы и аргументы;

Повысит средний балл IQ, что даст серьезное преимущество при поступлении в различные учебные заведения.

Длительность курса: 12 занятий.

Кроме того, в этой школе дети могут пройти ещё несколько курсов:

«Каллиграфия».

«Спидкубинг» (тренинг быстрой сборки кубика Рубика).

«Развитие памяти» для детей 6-17 лет.

«Обучение чтению».

Подарите своим детям возможность лучше учиться и преуспеть в будущем – записывайте их в

«Школу скорочтения».

Школа скорочтения и памяти по методике Шамиля Ахмадуллина

Тула, ул. 9 Мая, 8-а.

Тел. 8 (4872) 71-73-47.

tula@turboread.ru

tula.turboread.ru

ВК

Компьютерная Академия РУБИКОН Какой самый важный школьный предмет? Математика? Русский язык? Обществоведение? На самом деле, наиболее важным и прикладным предметом является логика! Именно она помогает в изучении других дисциплин, учит думать и решать самые сложные задачи. Как «прокачать» логику? Самый лучший вариант – изучать информационные технологии. Вы можете представить нашу сегодняшнюю жизнь без интернета и компьютеров? Вряд ли. Гаджеты используются для связи между людьми, для поиска информации, для отдыха и многого другого. А потому сфера IT – самая быстро развивающаяся, и специалисты этой области – самые востребованные. В каком возрасте лучше всего начинать обучение компьютерным наукам? Психологи утверждают: оптимальный возраст начала обучения – 7-10 лет. Компьютерное образование помогает освоить самые актуальные IT-направления и является большим преимуществом при работе в других областях. Ваш ребенок мечтает в будущем создавать компьютерные игры или программировать роботов? А может быть, его интересует рекламный дизайн, 3D-моделирование

или блогерство? В каком ключе развивать ребенка, чтобы превратить его хобби в полезные знания и навыки? Как в раннем возрасте заложить профессиональный фундамент, чтобы ребенок стал успешным в будущем? Если ваш ребенок интересуется компьютерными играми, при правильном подходе он может в будущем стать отличным программистом. Занятие программированием приведет к тому, что ребенок сам сможет создавать сайты, мобильные приложения и другие программы. Ваш ребенок склонен к инженерии? Любит собирать конструкторы? Ему подойдут курсы робототехники, которые включают в себя теоретические знания и практические навыки работы с роботами, дронами, инновационными технологиями, а также с любыми программируемыми устройствами. Если ваш ребенок любит рисовать, снимать и монтировать фото и видео, он отлично проявит себя в сфере 2D- и 3D-графики. Курсы дизайна для детей дают отличный старт для работы в IT-индустрии. Компьютерное образование для детей Приглашаем детей 7-16 лет в Компьютерную Академию РУБИКОН! Это лицензированная IT-академия в Туле. Программы обучения адаптированы для разных возрастных групп и одобрены министерством образования Тульской области. В Академии РУБИКОН дети получают все самые необходимые знания и навыки для успешной работы за компьютером: устройство ПК, работа в интернете и в офисных программах (создание текстовых файлов, таблиц, презентаций). Постепенно дети осваивают предметы из трех основных направлений: программирование, дизайн, роботоинженерия. В программе обучения: создание компьютерных игр,

разработка сайтов и мобильных приложений,

дизайн,

фото- и видеомонтаж,

школа блогера,

робототехника на базе платформ Lego и Arduino и многое другое! Спешите записаться!

Старт занятий в марте. Летние компьютерные каникулы Летние каникулы уже совсем скоро. Запланируйте заранее отличный досуг для своего ребенка. Полное погружение в сферу информационных технологий! Участников ждут мастер-классы по самым интересным IT направлениям, а также посещение тульских IT-компаний, полеты в аэротрубе, картинг, творческие занятия, экскурсии в музеи и на производства, поездки в IT-корпорации Москвы! Время посещения: с 10.00 до 14.00,

с 10.00 до 18.00. Смены летних мастер-классов: 3 июня – 14 июня

17 июня – 28 июня

1 июля – 12 июля

15 июля – 26 июля

29 июля – 9 августа

12 августа – 23 августа Спешите записаться!

Регистрация уже открыта! Давайте знакомиться! Чтобы более подробно узнать об Академии, приглашаем детей 7-16 лет и их родителей на день открытых дверей, который состоится 6 марта (среда) в 18.30. Вы познакомитесь с преподавателями Академии, узнаете всё о перспективах и актуальности компьютерного образования, а также о программах обучения. Детей ждет мастер-класс по созданию компьютерной игры. Всего за одно занятие ребята изучат основы построения алгоритмов, создадут и реализуют уникальный сценарий своей игры. Внимание! Всех участников дня открытых дверей ждет розыгрыш очков виртуальной реальности. Условия участия в розыгрыше – в группе ВКонтакте.

Регистрация на мастер-класс по телефону 71-11-17. Не откладывайте развитие ребенка на потом. Начните путь по профессиональной лестнице

уже сейчас!

Тула, ул. Епифанская, 54.

Тел. 8 (4872) 71-11-17.

rubiconepro.ru

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День рождения жирафа Багира в Тульском цирке

8 марта в Тульском цирке начинается новое представление под названием «Цирк больших зверей». На манеже выступят гигантские экзотические животные Африки — жираф Багир, белый трёхтонный носорог Бонифаций, бедуинские верблюды, белый алжирский лев, бенгальские и суматранские белые тигры.

Жираф Багир — настоящая звезда манежа. Несмотря на свой гигантский рост – 7 метров, он изящно двигается и даже танцует вальс! В новом шоу Тульского цирка гости смогут принять участие в уникальном аттракционе «Поцелуй, или Прическа от жирафа Багира».

Кроме экзотических животных в программе представлены и любимые цирковые жанры:

необыкновенная иллюзия-трансформация,

воздушная гимнастка на кольце,

клоунский дуэт «Ребята с Лиговки». Их необычные трогательные репризы, современные и выразительные номера дарят море положительных эмоций детям и взрослым.

Представление будет интересно даже самым маленьким зрителям.

Билеты на первые представления Багира и других крупных африканских животных можно купить по специальной цене

от 400 до 900 рублей.

Программа «Цирк больших зверей» продлится с 8 марта по 14 апреля. Первые представления пройдут с 8 по 10 марта. Начало в 12.00.

Торопитесь! Количество билетов ограничено.

Тула, ул. Советская, 96.

Тел. 8 (4872) 31-12-98.

circus-tula.ru