Курсы для развития детского интеллекта и весёлый отдых
Обзор клубов и школ дополнительного образования и раннего развития.
Школа скорочтения и развития памяти
Школа скорочтения успешно работает в Туле уже не один год. Сегодня здесь предлагают ученикам много различных курсов, на которых научат быстро и осознанно читать, считать, красиво писать, логически мыслить, собирать кубик Рубика и запоминать много информации.
Ваш ребёнок не умеет быстро читать, ориентироваться в тексте и запоминать его? Из-за этого у него проблемы в школе?
Записывайтесь на экспресс-курсы «Скорочтение» для ребят трех возрастных групп: 7-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет.
Всего за десять дней скорость чтения увеличится в два раза, но при этом оно останется осознанным и глубоким. Новый навык не превратит чтение в перелистывание страниц, а наоборот, научит ребенка анализировать, выделять важное в тексте и определять основной смысл.
Тренинги проходят в непринужденной обстановке, так что дети не воспринимают их как стандартные школьные занятия.
Курс дает понять, что обучение — это удовольствие. И это действительно так, потому что когда у ребенка всё получается, он чувствует уверенность в своих силах.
Что вы получите:
- Измеримый результат. Вы сможете сравнить результаты ребенка до и после тренинга.
- Курсы длятся 10-12 занятий. Вам не придется водить ребенка на занятия, годами слушая обещания педагогов, что результаты вот-вот придут.
- Вам дадут полную гарантию результата и вернут деньги, если ребёнок не добился результата.
- Методика одобрена Министерством образования.
Записаться на курсы можно через специальную форму на сайте или по телефону.
Курс «Скорочтение 2.0».
Создан для тех, кто уже прошел курс «Скорочтение» и хочет достичь дополнительных, ещё бОльших результатов.
Курс «Не ментальная арифметика».
Авторский и уникальный на сегодня
в Туле курс!
Он даёт результат всего за 10-12 занятий.
Что получит ребёнок:
- Научится решать примеры, содержащие от 2 до 5 действий;
- Сможет легко разгадывать математические ребусы;
- Научится решать простые уравнения и математические задачи;
- Сможет без труда и ошибок складывать и вычитать 2- и 3-значные числа;
- Выучит таблицу умножения, если еще ее не знал;
- Освоит принципы быстрого умножения и деления;
- Научится решать примеры со смешанными действиями.
А самое главное, ребенок будет понимать математику, а не считать на воображаемых счётах, не осознавая смысла чисел.
Курс «Развитие логики и мышления»
Это новый курс, который рассчитан на школьников трех возрастных категорий: 6-8 лет, 9-12 и 13-17 лет.
После прохождения курса ребенок:
- Повысит успеваемость в школе;
- Научится находить несколько способов решения и выбирать оптимальный;
- Разовьет пространственное и образное мышление;
- Научится рассуждать, строить логическую цепочку своих мыслей;
- Речь ребенка станет более связной;
- Научится аргументированно спорить, приводить в свою пользу доводы и аргументы;
- Повысит средний балл IQ, что даст серьезное преимущество при поступлении в различные учебные заведения.
Длительность курса: 12 занятий.
Кроме того, в этой школе дети могут пройти ещё несколько курсов:
- «Каллиграфия».
- «Спидкубинг» (тренинг быстрой сборки кубика Рубика).
- «Развитие памяти» для детей 6-17 лет.
- «Обучение чтению».
Подарите своим детям возможность лучше учиться и преуспеть в будущем – записывайте их в
«Школу скорочтения».
Школа скорочтения и памяти по методике Шамиля Ахмадуллина
Тула, ул. 9 Мая, 8-а.
Тел. 8 (4872) 71-73-47.
tula@turboread.ru
Компьютерная Академия РУБИКОН
Какой самый важный школьный предмет? Математика? Русский язык? Обществоведение? На самом деле, наиболее важным и прикладным предметом является логика! Именно она помогает в изучении других дисциплин, учит думать и решать самые сложные задачи.
Как «прокачать» логику?
Самый лучший вариант – изучать информационные технологии.
Вы можете представить нашу сегодняшнюю жизнь без интернета и компьютеров? Вряд ли.
Гаджеты используются для связи между людьми, для поиска информации, для отдыха и многого другого. А потому сфера IT – самая быстро развивающаяся, и специалисты этой области – самые востребованные.
В каком возрасте лучше всего начинать обучение компьютерным наукам?
Психологи утверждают: оптимальный возраст начала обучения – 7-10 лет. Компьютерное образование помогает освоить самые актуальные IT-направления и является большим преимуществом при работе в других областях.
Ваш ребенок мечтает в будущем создавать компьютерные игры или программировать роботов? А может быть, его интересует рекламный дизайн, 3D-моделирование
или блогерство?
В каком ключе развивать ребенка, чтобы превратить его хобби в полезные знания и навыки? Как в раннем возрасте заложить профессиональный фундамент, чтобы ребенок стал успешным в будущем?
Если ваш ребенок интересуется компьютерными играми, при правильном подходе он может в будущем стать отличным программистом. Занятие программированием приведет к тому, что ребенок сам сможет создавать сайты, мобильные приложения и другие программы.
Ваш ребенок склонен к инженерии? Любит собирать конструкторы?
Ему подойдут курсы робототехники, которые включают в себя теоретические знания и практические навыки работы с роботами, дронами, инновационными технологиями, а также с любыми программируемыми устройствами.
Если ваш ребенок любит рисовать, снимать и монтировать фото и видео, он отлично проявит себя в сфере 2D- и 3D-графики. Курсы дизайна для детей дают отличный старт для работы в IT-индустрии.
Компьютерное образование для детей
Приглашаем детей 7-16 лет в Компьютерную Академию РУБИКОН! Это лицензированная IT-академия в Туле. Программы обучения адаптированы для разных возрастных групп и одобрены министерством образования Тульской области.
В Академии РУБИКОН дети получают все самые необходимые знания и навыки для успешной работы за компьютером: устройство ПК, работа в интернете и в офисных программах (создание текстовых файлов, таблиц, презентаций). Постепенно дети осваивают предметы из трех основных направлений: программирование, дизайн, роботоинженерия.
В программе обучения:
- создание компьютерных игр,
- разработка сайтов и мобильных приложений,
- дизайн,
- фото- и видеомонтаж,
- школа блогера,
- робототехника на базе платформ Lego и Arduino и многое другое!
Спешите записаться!
Старт занятий в марте.
Летние компьютерные каникулы
Летние каникулы уже совсем скоро. Запланируйте заранее отличный досуг для своего ребенка.
Полное погружение в сферу информационных технологий!
Участников ждут мастер-классы по самым интересным IT направлениям, а также посещение тульских IT-компаний, полеты в аэротрубе, картинг, творческие занятия, экскурсии в музеи и на производства, поездки в IT-корпорации Москвы!
Время посещения:
- с 10.00 до 14.00,
- с 10.00 до 18.00.
Смены летних мастер-классов:
3 июня – 14 июня
17 июня – 28 июня
1 июля – 12 июля
15 июля – 26 июля
29 июля – 9 августа
12 августа – 23 августа
Спешите записаться!
Регистрация уже открыта!
Давайте знакомиться!
Чтобы более подробно узнать об Академии, приглашаем детей 7-16 лет и их родителей на день открытых дверей, который состоится 6 марта (среда) в 18.30.
Вы познакомитесь с преподавателями Академии, узнаете всё о перспективах и актуальности компьютерного образования, а также о программах обучения.
Детей ждет мастер-класс по созданию компьютерной игры.
Всего за одно занятие ребята изучат основы построения алгоритмов, создадут и реализуют уникальный сценарий своей игры.
Внимание! Всех участников дня открытых дверей ждет розыгрыш очков виртуальной реальности.
Условия участия в розыгрыше – в группе ВКонтакте.
Регистрация на мастер-класс по телефону 71-11-17.
Не откладывайте развитие ребенка на потом. Начните путь по профессиональной лестнице
уже сейчас!
Тула, ул. Епифанская, 54.
Тел. 8 (4872) 71-11-17.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности ООО «Рубикон» №0133/03374
День рождения жирафа Багира в Тульском цирке
8 марта в Тульском цирке начинается новое представление под названием «Цирк больших зверей». На манеже выступят гигантские экзотические животные Африки — жираф Багир, белый трёхтонный носорог Бонифаций, бедуинские верблюды, белый алжирский лев, бенгальские и суматранские белые тигры.
Жираф Багир — настоящая звезда манежа. Несмотря на свой гигантский рост – 7 метров, он изящно двигается и даже танцует вальс! В новом шоу Тульского цирка гости смогут принять участие в уникальном аттракционе «Поцелуй, или Прическа от жирафа Багира».
Кроме экзотических животных в программе представлены и любимые цирковые жанры:
- необыкновенная иллюзия-трансформация,
- воздушная гимнастка на кольце,
- клоунский дуэт «Ребята с Лиговки». Их необычные трогательные репризы, современные и выразительные номера дарят море положительных эмоций детям и взрослым.
Представление будет интересно даже самым маленьким зрителям.
Билеты на первые представления Багира и других крупных африканских животных можно купить по специальной цене
от 400 до 900 рублей.
Программа «Цирк больших зверей» продлится с 8 марта по 14 апреля. Первые представления пройдут с 8 по 10 марта. Начало в 12.00.
Торопитесь! Количество билетов ограничено.
Тула, ул. Советская, 96.
Тел. 8 (4872) 31-12-98.