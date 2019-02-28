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Курсы для развития детского интеллекта и весёлый отдых

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Курсы для развития детского интеллекта и весёлый отдых

Обзор клубов и школ дополнительного образования и раннего развития. 

Школа скорочтения и развития памяти

Школа скорочтения успешно работает в Туле уже не один год. Сегодня здесь предлагают ученикам много различных курсов, на которых научат быстро и осознанно читать, считать, красиво писать, логически мыслить, собирать кубик Рубика и запоминать много информации.

Ваш ребёнок не умеет быстро читать, ориентироваться в тексте и запоминать его? Из-за этого у него проблемы в школе?

Записывайтесь на экспресс-курсы «Скорочтение» для ребят трех возрастных групп: 7-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет.

Всего за десять дней скорость чтения увеличится в два раза, но при этом оно останется осознанным и глубоким. Новый навык не превратит чтение в перелистывание страниц, а наоборот, научит ребенка анализировать, выделять важное в тексте и определять основной смысл.

Тренинги проходят в непринужденной обстановке, так что дети не воспринимают их как стандартные школьные занятия.

Курс дает понять, что обучение — это удовольствие. И это действительно так, потому что когда у ребенка всё получается, он чувствует уверенность в своих силах.

Что вы получите:

  • Измеримый результат. Вы сможете сравнить результаты ребенка до и после тренинга.
  • Курсы длятся 10-12 занятий. Вам не придется водить ребенка на занятия, годами слушая обещания педагогов, что результаты вот-вот придут.
  • Вам дадут полную гарантию результата и вернут деньги, если ребёнок не добился результата.
  • Методика одобрена Министерством образования.

Записаться на курсы можно через специальную форму на сайте или по телефону.

Курс «Скорочтение 2.0».

Создан для тех, кто уже прошел курс «Скорочтение» и хочет достичь дополнительных, ещё бОльших результатов.

Курс «Не ментальная арифметика».

Авторский и уникальный на сегодня
в Туле курс!

Он даёт результат всего за 10-12 занятий.

Что получит ребёнок:

  • Научится решать примеры, содержащие от 2 до 5 действий;
  • Сможет легко разгадывать математические ребусы;
  • Научится решать простые уравнения и математические задачи;
  • Сможет без труда и ошибок складывать и вычитать 2- и 3-значные числа;
  • Выучит таблицу умножения, если еще ее не знал;
  • Освоит принципы быстрого умножения и деления;
  • Научится решать примеры со смешанными действиями.

А самое главное, ребенок будет понимать математику, а не считать на воображаемых счётах, не осознавая смысла чисел.

Курс «Развитие логики и мышления»

Это новый курс, который рассчитан на школьников трех возрастных категорий: 6-8 лет, 9-12 и 13-17 лет.

После прохождения курса ребенок:

  • Повысит успеваемость в школе;
  • Научится находить несколько способов решения и выбирать оптимальный;
  • Разовьет пространственное и образное мышление;
  • Научится рассуждать, строить логическую цепочку своих мыслей;
  • Речь ребенка станет более связной;
  • Научится аргументированно спорить, приводить в свою пользу доводы и аргументы;
  • Повысит средний балл IQ, что даст серьезное преимущество при поступлении в различные учебные заведения.

Длительность курса: 12 занятий.

Кроме того, в этой школе дети могут пройти ещё несколько курсов:

  • «Каллиграфия».
  • «Спидкубинг» (тренинг быстрой сборки кубика Рубика).
  • «Развитие памяти» для детей 6-17 лет.
  • «Обучение чтению».

Подарите своим детям возможность лучше учиться и преуспеть в будущем – записывайте их в
«Школу скорочтения».

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Школа скорочтения и памяти по методике Шамиля Ахмадуллина
Тула, ул. 9 Мая, 8-а.
Тел. 8 (4872) 71-73-47.
tula@turboread.ru

tula.turboread.ru

ВК

 

Компьютерная Академия РУБИКОН

Какой самый важный школьный предмет? Математика? Русский язык? Обществоведение? На самом деле, наиболее важным и прикладным предметом является логика! Именно она помогает в изучении других дисциплин, учит думать и решать самые сложные задачи.

Как «прокачать» логику?

Самый лучший вариант – изучать информационные технологии.

Вы можете представить нашу сегодняшнюю жизнь без интернета и компьютеров? Вряд ли.

Гаджеты используются для связи между людьми, для поиска информации, для отдыха и многого другого. А потому сфера IT – самая быстро развивающаяся, и специалисты этой области – самые востребованные.

В каком возрасте лучше всего начинать обучение компьютерным наукам?

Психологи утверждают: оптимальный возраст начала обучения – 7-10 лет. Компьютерное образование помогает освоить самые актуальные IT-направления и является большим преимуществом при работе в других областях.

Ваш ребенок мечтает в будущем создавать компьютерные игры или программировать роботов? А может быть, его интересует рекламный дизайн, 3D-моделирование
или блогерство?

В каком ключе развивать ребенка, чтобы превратить его хобби в полезные знания и навыки? Как в раннем возрасте заложить профессиональный фундамент, чтобы ребенок стал успешным в будущем?

Если ваш ребенок интересуется компьютерными играми, при правильном подходе он может в будущем стать отличным программистом. Занятие программированием приведет к тому, что ребенок сам сможет создавать сайты, мобильные приложения и другие программы.

Ваш ребенок склонен к инженерии? Любит собирать конструкторы?

Ему подойдут курсы робототехники, которые включают в себя теоретические знания и практические навыки работы с роботами, дронами, инновационными технологиями, а также с любыми программируемыми устройствами.

Если ваш ребенок любит рисовать, снимать и монтировать фото и видео, он отлично проявит себя в сфере 2D- и 3D-графики. Курсы дизайна для детей дают отличный старт для работы в IT-индустрии.

Компьютерное образование для детей

Приглашаем детей 7-16 лет в Компьютерную Академию РУБИКОН! Это лицензированная IT-академия в Туле. Программы обучения адаптированы для разных возрастных групп и одобрены министерством образования Тульской области.

В Академии РУБИКОН дети получают все самые необходимые знания и навыки для успешной работы за компьютером: устройство ПК, работа в интернете и в офисных программах (создание текстовых файлов, таблиц, презентаций). Постепенно дети осваивают предметы из трех основных направлений: программирование, дизайн, роботоинженерия.

В программе обучения:

  • создание компьютерных игр,
  • разработка сайтов и мобильных приложений,
  • дизайн,
  • фото- и видеомонтаж,
  • школа блогера,
  • робототехника на базе платформ Lego и Arduino и многое другое!

Спешите записаться!
Старт занятий в марте.

Летние компьютерные каникулы

Летние каникулы уже совсем скоро. Запланируйте заранее отличный досуг для своего ребенка.

Полное погружение в сферу информационных технологий!

Участников ждут мастер-классы по самым интересным IT направлениям, а также посещение тульских IT-компаний, полеты в аэротрубе, картинг, творческие занятия, экскурсии в музеи и на производства, поездки в IT-корпорации Москвы!

Время посещения:

  • с 10.00 до 14.00,
  • с 10.00 до 18.00.

Смены летних мастер-классов:

3 июня – 14 июня
17 июня – 28 июня
1 июля – 12 июля
15 июля – 26 июля
29 июля – 9 августа
12 августа – 23 августа

Спешите записаться!
Регистрация уже открыта!

Давайте знакомиться!

Чтобы более подробно узнать об Академии, приглашаем детей 7-16 лет и их родителей на день открытых дверей, который состоится 6 марта (среда) в 18.30.

Вы познакомитесь с преподавателями Академии, узнаете всё о перспективах и актуальности компьютерного образования, а также о программах обучения.

Детей ждет мастер-класс по созданию компьютерной игры.

Всего за одно занятие ребята изучат основы построения алгоритмов, создадут и реализуют уникальный сценарий своей игры.

Внимание! Всех участников дня открытых дверей ждет розыгрыш очков виртуальной реальности.

Условия участия в розыгрыше – в группе ВКонтакте.
Регистрация на мастер-класс по телефону 71-11-17.

Не откладывайте развитие ребенка на потом. Начните путь по профессиональной лестнице
уже сейчас!

Тула, ул. Епифанская, 54.
Тел. 8 (4872) 71-11-17.

rubiconepro.ru

Лицензия на осуществление образовательной деятельности ООО «Рубикон» №0133/03374 от 02.07.2018 г. выдана министерством образования Тульской области.

 

День рождения жирафа Багира в Тульском цирке

8 марта в Тульском цирке начинается новое представление под названием «Цирк больших зверей». На манеже выступят гигантские экзотические животные Африки — жираф Багир, белый трёхтонный носорог Бонифаций, бедуинские верблюды, белый алжирский лев, бенгальские и суматранские белые тигры.

Жираф Багир — настоящая звезда манежа. Несмотря на свой гигантский рост – 7 метров, он изящно двигается и даже танцует вальс! В новом шоу Тульского цирка гости смогут принять участие в уникальном аттракционе «Поцелуй, или Прическа от жирафа Багира».

Кроме экзотических животных в программе представлены и любимые цирковые жанры:

  • необыкновенная иллюзия-трансформация,
  • воздушная гимнастка на кольце,
  • клоунский дуэт «Ребята с Лиговки». Их необычные трогательные репризы, современные и выразительные номера дарят море положительных эмоций детям и взрослым.

Представление будет интересно даже самым маленьким зрителям.

Билеты на первые представления Багира и других крупных африканских животных можно купить по специальной цене
от 400 до 900 рублей.

Программа «Цирк больших зверей» продлится с 8 марта по 14 апреля. Первые представления пройдут с 8 по 10 марта. Начало в 12.00.

Торопитесь! Количество билетов ограничено.

Тула, ул. Советская, 96.
Тел. 8 (4872) 31-12-98.

circus-tula.ru

вчера, в 15:21 +1
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