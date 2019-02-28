Тульскому театру моды «Стиль» – 30 лет: Вокруг каждого костюма мы создаем спектакль

Коллекцию в русском стиле «Сударушка» представили на сцене воспитанницы театра, которым всего по 8-10 лет. Фото Алексея Пирязева.

В театре моды каждый — одновременно дизайнер и артист: дети создают костюмы, объединенные одной идеей в полноценные коллекции, и вокруг каждой закручивается захватывающее театральное действо.



Один из «коронных» спектаклей «Стиля» — «Алиса в Стране чудес». Роль Шляпника исполняет актер театра драмы Антон Архипов, «пироженка» — Алена Колесникова.

Каждый год «Стиль» представляет на своем традиционном показе лучшие свои коллекции и 2−4 новых — столько участники коллектива успевают создать за учебный год. На юбилейном показе первое отделение тоже состояло из лучшего — самых ярких и знаковых номеров «Музыка моды», «Мечты о цирке», «Совершенство форм» (эта коллекция победила на Национальном конкурсе детских театров моды в Москве), блок из уже любимого зрителями спектакля «Алиса в стране чудес».

Второе отделение было посвящено России: театр моды представил номера и коллекции костюма в русском стиле, которые завоевали любовь и признание не только тульских зрителей, но и мэтров отечественной моды, а также зрителей зарубежных. Коллекции «Храмы России», «Краса России» стали неоднократными победителями международных фестивалей, среди которых — «Сокровища Эллады» в Греции и «Губернский стиль» под председательством Вячеслава Зайцева.

Специально к своему юбилею «Стиль» приготовил новые неожиданные номера и коллекции. Самые младшие участники, малыши 5−6 лет сразили и умилили зрителей зажигательной «Калинкой-малинкой». Дети постарше, которые занимаются уже не первый год, представили коллекцию «Сударушка». А в финале театр удивил зрителей номером «Воины»: он не похож ни на один другой в репертуаре театра — хрупкие девушки в воинственных костюмах виртуозно управлялись с тяжелыми мечами, которые, кстати, были изготовлены их руками.



На фото Роза Алексеевна Кудрявцева.

«Стиль» был создан 30 лет назад в тогдашнем Дворце пионеров (сейчас — МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества»), основателем театра моды и на долгие годы бессменным руководителем стала Роза Алексеевна Кудрявцева.



За свою историю театр прославился далеко за пределами Тулы: «Стиль» не раз становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов, является членом Ассоциацией «Золотая игла» под патронажем Вячеслава Зайцева, стал победителем XXI Национального конкурса театров моды и студий костюма «Наука и мода» в 2017 г., представлял Тульскую область во Франции на международном фестивале Пьера Кардена.



Для номера «Воины» в мастерской театра изготовили мечи. На фото Анна Матвиевская.

В театре моды воспитанники не только шьют, но и, если надо, вяжут, вышивают золотом, плетут кольчуги, создают доспехи: каждая коллекция сложнее предыдущей и требует все новых умений от тех, кто воплощает ее в жизнь. Но создание костюмов — часть программы, ведь это театр моды, где участники коллектива должны быть одновременно моделями, артистами, танцорами, визажистами.



«Веселый переполох» — дебютная и достаточно сложная коллекция костюмов, которую сшили 12-летние участницы коллектива.

Елена Сергеева, художественный руководитель театра моды «Стиль», постановщик театрализованных программ.

Елена Сергеева - В театре моды рядом идут два направления: моделирование, дизайн и пошив костюмов — и с другой стороны дефиле, сценическое движение. С каждым годом оба эти направления усложняются. Сложнее становятся костюмы, разнообразнее — материалы. К технике дефиле добавляется хореография, акробатика, и ребята работают как настоящие артисты. У нас появилась отдельная дисциплина — актерское мастерство под руководством ведущего артиста тульского драмтеатра Сергея Сергеева. Участники коллектива проходят курс макияжа и причесок. Все это очень интересно и дает детям неограниченные возможности для творчества и самореализации: каждый день придумываешь и узнаешь что-то новое, знакомишься с интересными людьми, участвуешь в интересных мероприятиях, показываешь себя и свои таланты. Дети растут и развиваются у нас на глазах, и когда они начинают делать сложные вещи, и у них получается, — это такая радость и гордость!

Кристина Головская, артистка театра моды «Стиль».

Кристина Головская - Я пришла в «Стиль», когда мне было 14 лет. Сейчас мне 22, я окончила вуз, работаю и уже 8 лет занимаюсь в этом прекрасном коллективе. Мне нравится эта творческая и свободная атмосфера, эмоции и навыки, которые я тут получаю. В юбилейном показе я участвовала в блоке «Алиса в стране чудес», в коллекциях «Краса России», «Храмы», «Валенки». Горжусь, что по сей день являюсь частью этого удивительного мира!

Елена Мотох, руководитель школы современной моды, дизайнер театра моды «Стиль».

Елена Мотох - С 2008 года, когда я пришла работать с театр моды, было сшито 216 костюмов и изготовлено 155 головных уборов. В год мы шьем 2−4 коллекции, в зависимости от задумки показа, общего настроя и численности коллектива. Над костюмами работают воспитанники разных возрастов: как правило, это девочки от 12 до 20 лет, младшие помогают с вышивкой и декором. Кстати, сейчас у нас занимаются и мальчики, и в младших группах воспитанники с удовольствием шьют вместе с девочками — хотя это для них не обязательно.



Самое приятное для меня как педагога — видеть, как растут и развиваются участники коллектива. Как от первых неуверенных шагов они достигают высот и профессионализма, как они блистают на сцене и побеждают в конкурсах. Как блестят их глаза и ликуют души, когда они делают последний стежок в своем костюме.

Долгое время театр моды работал только с подростками от 12 лет и старше. «Когда в „Стиле“ занималась я сама, брали только старшеклассниц 14 лет и старше», — говорит Елена Сергеева. Сейчас в младших группах занимаются даже 5-летние дети. А в старших — взрослые, у некоторых из которых уже есть свои дети.

К своему 30-летию «Стиль» подошел с рекордом: театр моды имеет самую большую за свою историю численность воспитанников. Так, в юбилейном показе принимали участие около 100 человек! Желающих попасть в коллектив становится всё больше, и сейчас набор в младшие группы временно прекращен (есть даже лист ожидания для тех, кто хочет заниматься). На следующий учебный год «Стиль» будет набирать девушек 12−18 лет и юношей 15−20 лет. Занятия бесплатные.