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Идём в фитнес-клуб: сколько стоят занятия

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Идём в фитнес-клуб: сколько стоят занятия

Обзор цен на абонементы и варианты занятий в тульских фитнес-клубах.

Звезда

Фитнес-клуб «Звезда» — это тренировки на профессиональном американском оборудовании в комфортной и непринуждённой обстановке. Все тренировки в клубе проходят под контролем квалифицированных специалистов.

Фитнес-клуб «Звезда» — это здоровье и красота!

Клубные карты

  • 1 месяц — 1950 руб.
  • 2 месяца — 3550 руб.
  • 3 месяца — 5100 руб.
  • 5 месяцев — 6900 руб.
  • 8 месяцев — 12 000 руб. В карту включена возможность приостановки действия абонемента сроком от 7 до 20 дней.
  • 12 месяцев — 14 000 руб. В карту включена возможность приостановки действия абонемента сроком от 7 до 45 дней.

Первое разовое посещение бесплатно.

Стоимость последующего разового посещения — 400 руб.

Персональные тренировки

Персональная тренировка — 600 р.
Специалисты подберут оптимальный комплекс упражнений, соответствующий вашему уровню подготовки и поставленной задаче.

Персональная тренировка без клубной карты — 800 р.

Если вы предпочитаете заниматься исключительно с персональным тренером, это предложение именно для вас. Теперь вам не нужно платить за абонемент, платите только за тренировки!

Сплит-тренировка — 400 р.

Парная тренировка или тренировка в малой группе (до 4-х человек). Отлично подойдет тем, кому необходим дух соперничества.

Групповые тренировки

Тренировки в зале аэробики — 2000 руб. за 10 занятий.
Данный вид тренировок включает в себя огромное количество программ. Осталось только выбрать те, что вам по душе! Подробности о программах и актуальном расписании спрашивайте по телефону.
 

Единоборства

  • Рукопашный бой — 4000 руб. за 10 занятий.
  • Айкидо — 4000 руб. за 10 занятий.

Фитнес-клуб «Звезда» предлагает своим клиентам пять оборудованных всем необходимым зон для эффективных тренировок:

  • Фитнес.
    - кардиооборудование
    - силовые тренажеры
    - свободные веса
    - функциональная зона
  • Зал групповых занятий.
  • Зона функционального тренинга.
  • Зона единоборств. Есть татами и подвесные груши 95 кг. Тренировки для взрослых и детей.
  • Фитнес-бар. Спортивное питание, напитки, пищевые добавки и витамины на любой вкус.

Дополнительные услуги клуба:

  • Солярий;
  • Массаж;
  • Зона отдыха.

Акция для студентов!
Дневной абонемент со скидкой 50%!

Часы работы клуба:

пн.-пт.: 7.00 — 23.00,

сб.-вс.: 9.00 — 21.00

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Тула, Калужское шоссе, 2.
Тел. 8 (950) 927-77-77.

zvezdafitness.ru

ВК

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Fit Curves

FitCurves — это международная сеть фитнес-клубов для женщин. Этот клуб работает в Туле уже третий год.

Если вы хотите обрести друзей и вернуть веру в свои возможности, снова стать притягательным и уверенным в себе, приходите на занятия!

FitCurves — это 30-минутная программа управления весом, созданная специально для женщин. Она подходит для большинства девушек и женщин от 12 лет до 70 лет.

Уже за неделю тренировок вы:

  • Ощутите эффект силовой круговой тренировки;
  • Получите бесплатную консультацию тренера;
  • Пройдёте бесплатную диагностику телосложения;
  • Почувствуете первые изменения, которые начнут происходить с вашим телом.

Познакомьтесь с уникальной программой Curves — приходите на первую тренировку бесплатно!

Чтобы стать членом клуба, нужно приобрести клубную карту. Карта приобретается один раз и действует бессрочно. Все консультации фитнес-эксперта и анализ телосложения уже включены в стоимость клубной карты.

Студенческий абонемент на 4 месяца.

 

  • Безлимитное посещение
  • Персональное сопровождение

Социальный абонемент на 6 месяцев (для достигших 55 лет).

  • Безлимитное посещение
  • 14 дней заморозки
  • Персональное сопровождение

Социальный абонемент на 12 месяцев (для достигших 55 лет).

  • Безлимитное посещение
  • 30 дней заморозки
  • Персональное сопровождение

Абонемент на 6 месяцев.

  • Безлимитное посещение
  • 14 дней заморозки
  • Персональное сопровождение

Абонемент на 12 месяцев.

  • Безлимитное посещение
  • 30 дней заморозки
  • Персональное сопровождение

Стоимость занятий в FitCurves от 1300 руб. до 2000 руб. в месяц.
Подробности уточняйте по телефону. 

Дополнительные услуги клуба:

  • Программа управления весом
  • «Живи танцуя»
  • Тай-бо
  • Искусство быть счастливой

FitCurves: не откладывай свою жизнь на потом!

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Тула, пр. Ленина, 83-б, 3-й этаж.
Тел. 8 (4872) 70-48-12.

fitcurves.ru

ВК

Группа ВК

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#ВФОРМЕ — фитнес высоких технологий

Сеть фитнес-клубов #ВФОРМЕ — это современные высокотехнологичные клубы, с командой профессионалов с многолетним опытом, великолепным оборудованием и дизайном интерьеров с витражными окнами и системой «всё включено».

Вас ждут просторные, комфортные залы групповых программ.

Тренировки по направлениям:

  • силовая и танцевальная аэробика,
  • йога и пилатес,
  • силовые классы,
  • детский фитнес и др.

Групповые программы ориентированы на клиентов разных возрастов и разного уровня физической подготовки.

 

  • Безлимитное занятие на 1 день — 500 руб.
  • Утренний безлимит на 6 месяцев — 6000 руб.
  • Утренний безлимит на 12 месяцев — 8300 руб.
  • Карта выходного дня на 12 месяцев — 4900 руб.
  • Безлимитный абонемент на 1 месяц — 3000 руб.
  • Безлимитный абонемент на 3 месяца — 6100 руб.
  • Безлимитный абонемент на 6 месяцев — 8600 руб.
  • Безлимитный абонемент на 12 месяцев — 11 900 руб.

 

Клубная карта* включает:

  • Посещение тренажерного зала, который оснащен оборудованием GLT и FOREMAN;
  • Посещение зоны функционального тренинга;
  • Посещение зоны единоборств;
  • Посещение групповых программ (групповые занятия по расписанию);
  • Одну вводную ознакомительную тренировку в тренажерном зале;
  • Посещение внутриклубных мероприятий.

Рассрочка платежа до 12 месяцев!

Дополнительные услуги:

  • Персональные тренировки, тренировки в малых группах в тренажерном зале, в зоне функционального тренинга, по групповым программам (бокс, Yoga, Pilates, танцевальные направления), детские тренировки в формате секций и персональных тренировок.
  • Услуги заморозки клубной карты и переуступки (возможность переоформить карту на другое лицо).
  • Гостевые визиты, пробные персональные тренировки.

#ВФОРМЕ — это территория, где профессионалы помогут изменить качество вашей жизни, стать тем человеком, которым восхищаются!

 

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График работы: ежедневно, без выходных и перерывов.

Тула — с 7.00 до 23.00.

Тула, ул. Демонстрации, 10-б, ТЦ «Талисман». Тел. (4872) 58-06-09.

Тула, Калужское шоссе, 1-а, ЖК «Зеленстрой», ТРЦ «Платоновский лес».    Тел. (4872) 28-06-09.

ВКонтакте

Новомосковск — с 8.00 до 22.00.

Адрес: ул. Дружбы, 8-д. Тел. (48762) 9-70-77.

ВКонтакте

*Клубная карта оформляется с 14 лет.
вчера, в 17:00 0
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