Идём в фитнес-клуб: сколько стоят занятия

Обзор цен на абонементы и варианты занятий в тульских фитнес-клубах.

Звезда

Фитнес-клуб «Звезда» — это тренировки на профессиональном американском оборудовании в комфортной и непринуждённой обстановке. Все тренировки в клубе проходят под контролем квалифицированных специалистов.

Фитнес-клуб «Звезда» — это здоровье и красота!

Клубные карты

1 месяц — 1950 руб.

2 месяца — 3550 руб.

3 месяца — 5100 руб.

5 месяцев — 6900 руб.

8 месяцев — 12 000 руб. В карту включена возможность приостановки действия абонемента сроком от 7 до 20 дней.

12 месяцев — 14 000 руб. В карту включена возможность приостановки действия абонемента сроком от 7 до 45 дней.

Первое разовое посещение бесплатно.

Стоимость последующего разового посещения — 400 руб.

Персональные тренировки

Персональная тренировка — 600 р.

Специалисты подберут оптимальный комплекс упражнений, соответствующий вашему уровню подготовки и поставленной задаче.

Персональная тренировка без клубной карты — 800 р.

Если вы предпочитаете заниматься исключительно с персональным тренером, это предложение именно для вас. Теперь вам не нужно платить за абонемент, платите только за тренировки!

Сплит-тренировка — 400 р.

Парная тренировка или тренировка в малой группе (до 4-х человек). Отлично подойдет тем, кому необходим дух соперничества.

Групповые тренировки Тренировки в зале аэробики — 2000 руб. за 10 занятий. Данный вид тренировок включает в себя огромное количество программ. Осталось только выбрать те, что вам по душе! Подробности о программах и актуальном расписании спрашивайте по телефону. Единоборства Рукопашный бой — 4000 руб. за 10 занятий.

Айкидо — 4000 руб. за 10 занятий.

Фитнес-клуб «Звезда» предлагает своим клиентам пять оборудованных всем необходимым зон для эффективных тренировок:

Фитнес.

- кардиооборудование

- силовые тренажеры

- свободные веса

- функциональная зона

- кардиооборудование - силовые тренажеры - свободные веса - функциональная зона Зал групповых занятий.

Зона функционального тренинга.

Зона единоборств. Есть татами и подвесные груши 95 кг. Тренировки для взрослых и детей.

Есть татами и подвесные груши 95 кг. Тренировки для взрослых и детей. Фитнес-бар. Спортивное питание, напитки, пищевые добавки и витамины на любой вкус.

Дополнительные услуги клуба:

Солярий;

Массаж;

Зона отдыха.

Акция для студентов!

Дневной абонемент со скидкой 50%! Часы работы клуба:

пн.-пт.: 7.00 — 23.00,

сб.-вс.: 9.00 — 21.00

Тула, Калужское шоссе, 2.

Тел. 8 (950) 927-77-77.

zvezdafitness.ru

ВК

Фейсбук

Инстаграм

Fit Curves

FitCurves — это международная сеть фитнес-клубов для женщин. Этот клуб работает в Туле уже третий год.

Если вы хотите обрести друзей и вернуть веру в свои возможности, снова стать притягательным и уверенным в себе, приходите на занятия!

FitCurves — это 30-минутная программа управления весом, созданная специально для женщин. Она подходит для большинства девушек и женщин от 12 лет до 70 лет.

Уже за неделю тренировок вы:

Ощутите эффект силовой круговой тренировки;

Получите бесплатную консультацию тренера;

Пройдёте бесплатную диагностику телосложения;

Почувствуете первые изменения, которые начнут происходить с вашим телом.

Познакомьтесь с уникальной программой Curves — приходите на первую тренировку бесплатно!

Чтобы стать членом клуба, нужно приобрести клубную карту. Карта приобретается один раз и действует бессрочно. Все консультации фитнес-эксперта и анализ телосложения уже включены в стоимость клубной карты.

Студенческий абонемент на 4 месяца.

Безлимитное посещение

Персональное сопровождение

Социальный абонемент на 6 месяцев (для достигших 55 лет).

Безлимитное посещение

14 дней заморозки

Персональное сопровождение

Социальный абонемент на 12 месяцев (для достигших 55 лет).

Безлимитное посещение

30 дней заморозки

Персональное сопровождение

Абонемент на 6 месяцев.

Безлимитное посещение

14 дней заморозки

Персональное сопровождение

Абонемент на 12 месяцев.

Безлимитное посещение

30 дней заморозки

Персональное сопровождение

Стоимость занятий в FitCurves от 1300 руб. до 2000 руб. в месяц.

Подробности уточняйте по телефону.

Дополнительные услуги клуба:

Программа управления весом

«Живи танцуя»

Тай-бо

Искусство быть счастливой

FitCurves: не откладывай свою жизнь на потом!

Тула, пр. Ленина, 83-б, 3-й этаж.

Тел. 8 (4872) 70-48-12.

fitcurves.ru

ВК

Группа ВК

Инстаграм

#ВФОРМЕ — фитнес высоких технологий

Сеть фитнес-клубов #ВФОРМЕ — это современные высокотехнологичные клубы, с командой профессионалов с многолетним опытом, великолепным оборудованием и дизайном интерьеров с витражными окнами и системой «всё включено».

Вас ждут просторные, комфортные залы групповых программ.

Тренировки по направлениям:

силовая и танцевальная аэробика,

йога и пилатес,

силовые классы,

детский фитнес и др.

Групповые программы ориентированы на клиентов разных возрастов и разного уровня физической подготовки.

Безлимитное занятие на 1 день — 500 руб.

Утренний безлимит на 6 месяцев — 6000 руб.

Утренний безлимит на 12 месяцев — 8300 руб.

Карта выходного дня на 12 месяцев — 4900 руб.

Безлимитный абонемент на 1 месяц — 3000 руб.

Безлимитный абонемент на 3 месяца — 6100 руб.

Безлимитный абонемент на 6 месяцев — 8600 руб.

Безлимитный абонемент на 12 месяцев — 11 900 руб.

Клубная карта* включает:

Посещение тренажерного зала, который оснащен оборудованием GLT и FOREMAN;

Посещение зоны функционального тренинга;

Посещение зоны единоборств;

Посещение групповых программ (групповые занятия по расписанию);

Одну вводную ознакомительную тренировку в тренажерном зале;

Посещение внутриклубных мероприятий.

Рассрочка платежа до 12 месяцев!

Дополнительные услуги:

Персональные тренировки, тренировки в малых группах в тренажерном зале, в зоне функционального тренинга, по групповым программам (бокс, Yoga, Pilates, танцевальные направления), детские тренировки в формате секций и персональных тренировок.

Услуги заморозки клубной карты и переуступки (возможность переоформить карту на другое лицо).

Гостевые визиты, пробные персональные тренировки.

#ВФОРМЕ — это территория, где профессионалы помогут изменить качество вашей жизни, стать тем человеком, которым восхищаются!

График работы: ежедневно, без выходных и перерывов.

Тула — с 7.00 до 23.00.

Тула, ул. Демонстрации, 10-б, ТЦ «Талисман». Тел. (4872) 58-06-09.

Тула, Калужское шоссе, 1-а, ЖК «Зеленстрой», ТРЦ «Платоновский лес». Тел. (4872) 28-06-09.

ВКонтакте

Новомосковск — с 8.00 до 22.00.

Адрес: ул. Дружбы, 8-д. Тел. (48762) 9-70-77.

ВКонтакте

*Клубная карта оформляется с 14 лет.