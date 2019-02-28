Идём в фитнес-клуб: сколько стоят занятия
Обзор цен на абонементы и варианты занятий в тульских фитнес-клубах.
Звезда
Фитнес-клуб «Звезда» — это тренировки на профессиональном американском оборудовании в комфортной и непринуждённой обстановке. Все тренировки в клубе проходят под контролем квалифицированных специалистов.
Фитнес-клуб «Звезда» — это здоровье и красота!
Клубные карты
- 1 месяц — 1950 руб.
- 2 месяца — 3550 руб.
- 3 месяца — 5100 руб.
- 5 месяцев — 6900 руб.
- 8 месяцев — 12 000 руб. В карту включена возможность приостановки действия абонемента сроком от 7 до 20 дней.
- 12 месяцев — 14 000 руб. В карту включена возможность приостановки действия абонемента сроком от 7 до 45 дней.
Первое разовое посещение бесплатно.
Стоимость последующего разового посещения — 400 руб.
Персональные тренировки
Персональная тренировка — 600 р.
Специалисты подберут оптимальный комплекс упражнений, соответствующий вашему уровню подготовки и поставленной задаче.
Персональная тренировка без клубной карты — 800 р.
Если вы предпочитаете заниматься исключительно с персональным тренером, это предложение именно для вас. Теперь вам не нужно платить за абонемент, платите только за тренировки!
Сплит-тренировка — 400 р.
Парная тренировка или тренировка в малой группе (до 4-х человек). Отлично подойдет тем, кому необходим дух соперничества.
Групповые тренировки
Единоборства
- Рукопашный бой — 4000 руб. за 10 занятий.
- Айкидо — 4000 руб. за 10 занятий.
Фитнес-клуб «Звезда» предлагает своим клиентам пять оборудованных всем необходимым зон для эффективных тренировок:
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Фитнес.
- кардиооборудование
- силовые тренажеры
- свободные веса
- функциональная зона
- Зал групповых занятий.
- Зона функционального тренинга.
- Зона единоборств. Есть татами и подвесные груши 95 кг. Тренировки для взрослых и детей.
- Фитнес-бар. Спортивное питание, напитки, пищевые добавки и витамины на любой вкус.
Дополнительные услуги клуба:
- Солярий;
- Массаж;
- Зона отдыха.
Акция для студентов!
Дневной абонемент со скидкой 50%!
Часы работы клуба:
пн.-пт.: 7.00 — 23.00,
сб.-вс.: 9.00 — 21.00
Тула, Калужское шоссе, 2.
Тел. 8 (950) 927-77-77.
Fit Curves
FitCurves — это международная сеть фитнес-клубов для женщин. Этот клуб работает в Туле уже третий год.
Если вы хотите обрести друзей и вернуть веру в свои возможности, снова стать притягательным и уверенным в себе, приходите на занятия!
FitCurves — это 30-минутная программа управления весом, созданная специально для женщин. Она подходит для большинства девушек и женщин от 12 лет до 70 лет.
Уже за неделю тренировок вы:
- Ощутите эффект силовой круговой тренировки;
- Получите бесплатную консультацию тренера;
- Пройдёте бесплатную диагностику телосложения;
- Почувствуете первые изменения, которые начнут происходить с вашим телом.
Познакомьтесь с уникальной программой Curves — приходите на первую тренировку бесплатно!
Чтобы стать членом клуба, нужно приобрести клубную карту. Карта приобретается один раз и действует бессрочно. Все консультации фитнес-эксперта и анализ телосложения уже включены в стоимость клубной карты.
Студенческий абонемент на 4 месяца.
- Безлимитное посещение
- Персональное сопровождение
Социальный абонемент на 6 месяцев (для достигших 55 лет).
- Безлимитное посещение
- 14 дней заморозки
- Персональное сопровождение
Социальный абонемент на 12 месяцев (для достигших 55 лет).
- Безлимитное посещение
- 30 дней заморозки
- Персональное сопровождение
Абонемент на 6 месяцев.
- Безлимитное посещение
- 14 дней заморозки
- Персональное сопровождение
Абонемент на 12 месяцев.
- Безлимитное посещение
- 30 дней заморозки
- Персональное сопровождение
Стоимость занятий в FitCurves от 1300 руб. до 2000 руб. в месяц.
Подробности уточняйте по телефону.
Дополнительные услуги клуба:
- Программа управления весом
- «Живи танцуя»
- Тай-бо
- Искусство быть счастливой
FitCurves: не откладывай свою жизнь на потом!
Тула, пр. Ленина, 83-б, 3-й этаж.
Тел. 8 (4872) 70-48-12.
#ВФОРМЕ — фитнес высоких технологий
Сеть фитнес-клубов #ВФОРМЕ — это современные высокотехнологичные клубы, с командой профессионалов с многолетним опытом, великолепным оборудованием и дизайном интерьеров с витражными окнами и системой «всё включено».
Вас ждут просторные, комфортные залы групповых программ.
Тренировки по направлениям:
- силовая и танцевальная аэробика,
- йога и пилатес,
- силовые классы,
- детский фитнес и др.
Групповые программы ориентированы на клиентов разных возрастов и разного уровня физической подготовки.
- Безлимитное занятие на 1 день — 500 руб.
- Утренний безлимит на 6 месяцев — 6000 руб.
- Утренний безлимит на 12 месяцев — 8300 руб.
- Карта выходного дня на 12 месяцев — 4900 руб.
- Безлимитный абонемент на 1 месяц — 3000 руб.
- Безлимитный абонемент на 3 месяца — 6100 руб.
- Безлимитный абонемент на 6 месяцев — 8600 руб.
- Безлимитный абонемент на 12 месяцев — 11 900 руб.
Клубная карта* включает:
- Посещение тренажерного зала, который оснащен оборудованием GLT и FOREMAN;
- Посещение зоны функционального тренинга;
- Посещение зоны единоборств;
- Посещение групповых программ (групповые занятия по расписанию);
- Одну вводную ознакомительную тренировку в тренажерном зале;
- Посещение внутриклубных мероприятий.
Рассрочка платежа до 12 месяцев!
Дополнительные услуги:
- Персональные тренировки, тренировки в малых группах в тренажерном зале, в зоне функционального тренинга, по групповым программам (бокс, Yoga, Pilates, танцевальные направления), детские тренировки в формате секций и персональных тренировок.
- Услуги заморозки клубной карты и переуступки (возможность переоформить карту на другое лицо).
- Гостевые визиты, пробные персональные тренировки.
#ВФОРМЕ — это территория, где профессионалы помогут изменить качество вашей жизни, стать тем человеком, которым восхищаются!
График работы: ежедневно, без выходных и перерывов.
Тула — с 7.00 до 23.00.
Тула, ул. Демонстрации, 10-б, ТЦ «Талисман». Тел. (4872) 58-06-09.
Тула, Калужское шоссе, 1-а, ЖК «Зеленстрой», ТРЦ «Платоновский лес». Тел. (4872) 28-06-09.
Новомосковск — с 8.00 до 22.00.
Адрес: ул. Дружбы, 8-д. Тел. (48762) 9-70-77.