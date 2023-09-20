Как в ТулГУ рождаются стартапы

erid: 4CQwVszH9pUmK4ZrRkD, текст Дмитрия Литвинова, фото Ильи Ходаковского

Об этом точно знают в Тульском государственном университете, где учатся ребята, заработавшие деньги на собственных проектах. Этой осенью в ТулГУ будут учить всех желающих запускать собственный успешный стартап.

Как создать концепцию успешного проекта? Когда идея становится стартапом? Как запустить производство и где найти инвесторов? На какую поддержку можно рассчитывать на начальном этапе и как развивать уже работающее дело? Об этом смогут узнать студенты ТулГУ, которые станут участниками международного технологического акселератора. Старт – совсем скоро.

Ребят ждет не просто образовательная программа, а работа над реальными проектами в сопровождении опытных и квалифицированных наставников. Но обо всём по порядку.

Быть предпринимателями студентов ТулГУ учат не первый год. С каждым сезоном акселерационная программа набирает обороты и расширяет границы. В 2023 году в вузе впервые сформируют международные команды, и эта работа уже началась. Летом на любимой студентами базе отдыха «Политехник» на Оке проходила англоязычная школа Dive into science! («С головой в науку!» – Прим. авт.), в рамках которой российские и ино­странные студенты участвовали в дискуссионных клубах и деловых играх, слушали научно-популярные лекции и разрабатывали собственные проекты.

Сформировавшиеся проектные команды пригласили для участия в акселераторе, чтобы они смогли сделать следующий шаг на пути к воплощению своих идей. А идеи у студентов самые разные: они готовы развивать фиджитал-игры на стыке спорта, науки и технологий, создать инновационный водный скутер, приложение для правильного питания и не только. Каждый проект имеет шанс на успех!

Ещё одним предваряющим старт международного акселератора событием стал прошедший с 15 по 17 сентября первый в Тульской области «Дрон-хакатон». Это групповое соревнование, в котором участникам необходимо было выполнить задания по сборке и пилотированию беспилотного летательного аппарата, а также решить задачи по разработке программного обеспечения, представив результаты в виде презентации демонстрационного прототипа программного продукта.

Беспилотники сегодня – одно из самых передовых и перспективных направлений. И конечно, это отличная ниша для стартапа.

Максим Синявский, зам. главы минпромторга Тульской области:

Максим Синявский – Тульская область занимает ведущие позиции по развитию отрасли БПЛА. По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе создан центр беспилотных авиационных систем, который готовит операторов и разрабатывает отечественные модели.

Молодые люди могут претендовать на федеральные и региональные меры поддержки для начинающих предпринимателей, например, получить грант в 500 тысяч рублей, чтобы развивать и масштабировать своё дело.

Международный акселератор рассчитан на шесть недель интенсивной работы. Участвовать могут все желающие. В его рамках пройдет конференция «Цифровой медиа-маркетинг» от digital-агентства Next Innovation. Студентам ТулГУ расскажут об основных проблемах на старте любого бизнеса, научат оценивать спрос в выбранной сфере, создавать лендинг, объяснят, каким должен быть идеальный сайт компании и как правильно использовать SEO, а также что такое CRM-система и какие задачи она решает.

Программа состоит из образовательного и проектного модулей. В каждом будут участвовать опытные наставники – трекеры. Они проведут своих подопечных по пути от идеи к прототипу продукта, а затем и к работающему бизнесу, который можно масштабировать. Студенты получат доступ к лабораториям БиоХимТехЦентра ТулГУ, композитных материалов, когнитивных технологий, помещениям стартап-студии вуза. Им будут доступны сервисы научно-образовательного центра «ТулаТЕХ». Кроме того, помещение и безвозмездный доступ к оборудованию предоставят индустриальные партнеры при поддержке правительства Тульской области.

Ожидается, что за время работы акселератора родится не меньше пятидесяти стартап-проектов. А какие из них по-настоящему выстрелят, скоро узнаем.

Олег Кравченко, ректор ТулГУ:

Олег Кравченко – Наша цель – сформировать в университете и в регионе устойчивую систему молодежного технологического предпринимательства, своего рода клуб успешных молодых людей, которые задают тренды развития вуза, региона и страны. Отличная возможность для них – участие во всероссийском конкурсе «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям. Наши специалисты помогут подготовить заявку. В ТулГУ уже учатся десять победителей этого конкурса – десять миллионеров. Уверен, их число будет расти!

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». Реклама