Как создать дизайнерский интерьер? Поможет «Шоу-рум АРТХОЛЛ» - салон готовых интерьерных решений!

Сделать интерьер уникальным, найти для дома нечто особенное всегда было непросто. Но теперь в Туле есть «АРТХОЛЛ» - интерьерный салон, где необычно всё!

Необычно – главное слово в концепции «АРТХОЛЛ». Еще будучи магазином интерьерных подарков, «АРТХОЛЛ» сделал необычность своей главной особенностью: если было нужно что-то уникальное и неповторимое в качестве презента – можно было смело идти сюда. Необычные подарки здесь остались, но всё остальное изменилось – новый адрес, новый формат и огромный спектр возможностей для тех, кто ищет для своего дома особенные решения.

Теперь «Шоу-рум АРТХОЛЛ» - это магазин интерьеров на

Староникитской, 90.

Место для ценителей прекрасного – здесь все задерживаются надолго, потому что невозможно оторваться от удивительных предметов мебели и декора, и уходят с интересными идеями для интерьера.

И никаких мук выбора и мыслей о том, подойдет ли тот или иной предмет мебели или декора вашему дому: «АРТХОЛЛ» - это салон готовых интерьерных решений. Каждый выставочный образец уже вписан в гармоничную композицию, продуманную до мелочей. Можно взять любую, перенести в свой дом – и наслаждаться красотой, гармонией и изысканностью. Здесь всегда дадут грамотные советы по созданию уникального стиля вашего дома, подберут мебель и декор для любого помещения, а если нужно – с нуля составят полный дизайн-проект с отделкой и обстановкой.

Открыв дверь в «АРТХОЛЛ», вы попадаете в неординарное пространство: уже от входной группы начинается экспозиция картин, которые завораживают сюжетами и красками, удивительных светильников и других элементов декора. Волшебство начинается сразу.

А основные залы только усиливают ощущение того, что ты попал в чудесную шкатулку, где каждая находка – как драгоценность, которой хочется владеть и видеть постоянно в собственном интерьере.

В салоне представлены бренд-зоны GARDA DECOR и BOGACHO: «АРТХОЛЛ» является первым и единственным официальным представителем этих брендов в Туле.

Они были выбраны по целому ряду причин. Первая – это необычные идеи, которыми наполнена каждая коллекция. Если вы устали видеть в салонах интерьеров плюс-минус одно и то же, «АРТХОЛЛ» станет для вас глотком свежего воздуха, источником вдохновения и возможностью создать индивидуальный интерьер, который ни с кого не скопирован и ни на что другое не похож. Вторая причина – премиальный уровень материалов и исполнения. И третья – безусловная забота о вас: при безупречном качестве продукция GARDA DECOR и BOGACHO имеет привлекательную цену и короткие сроки поставки. Заказ не нужно ждать месяцами: 90% коллекций уже ждет своих счастливых обладателей на складах.

Первый зал «АРТХОЛЛ» - это бренд-зона GARDA DECOR, мебель и предметы интерьера, с помощью которых можно оформить любое помещение вашего дома. Это мебель для гостиной и спальни, столовые группы, прихожие, зоны отдыха, зеркала, часы, панно, статуэтки, светильники. Продукция этого бренда всегда отвечает последним мировым трендам, так что с его помощью вы сможете создать актуальный, остромодный интерьер в любом стиле, от классики до лофта.

В «АРТХОЛЛ» коллекция GARDA DECOR представлена в виде готовых композиций.

Можно выбрать, например, одно кресло, а можно купить сразу целую группу для «мягкой» зоны, где дизайнеры продумали целостную концепцию и подобрали каждую мелочь, вплоть до ваз, картин и освещения.

Не придется думать, как красиво сочетать одно с другим: всё уже красиво сочетается – просто бери и любуйся каждый день!

Если первый зал «Шоу-рума «АРТХОЛЛ» приводит в восторг, то второй вызывает настоящий эффект «Вау!». В нем представлена коллекция BOGACHO – еще одного российского бренда, для которого необычность и уникальность – главные черты его концепции.

Того, что создает BOGACHO, не найдешь у других: каждый предмет мебели и декора – авторская разработка художников, эксклюзивная, с необычным видением, тщательной проработкой деталей и высочайшим качеством исполнения.

Это поистине коллекционные вещи, которыми можно гордиться. BOGACHO использует в производстве натуральное дерево, мрамор, бронзу, сусальное золото и тщательно следит за качеством производства на каждом этапе, чтобы покупка радовала вас долгие годы.

«АРТХОЛЛ» - то место, где вы даже без помощи дизайнера сможете создать свой уникальный интерьер благодаря тому, что дизайнеры брендов уже создали для вас гармоничные композиции. Но если потребуется помощь – обращайтесь: в салоне вам предоставят бесплатную консультацию декоратора, который подберет предметы интерьера для вашего дома.

Хотите создать полноценный дизайн-проект? За ним тоже советуем обратиться в «АРТХОЛЛ».

Во-первых, здесь работает команда дизайнеров, опытных, творческих, внимательных к пожеланиям. Во-вторых – и это важное преимущество для заказчиков! – в «Шоу-руме АРТХОЛЛ» для вас разработают проект не из абстрактных предметов обстановки, которые нигде не найдешь, а из ассортимента салона и электронных каталогов партнеров – российских и европейских производителей. Это мебель и предметы декора, которые уже изготовлены и находятся на складе в Туле или Москве.

Такой подход удобен для вас: он экономит ваше время и силы, позволяет в точности выдержать выбранный вами стиль и концепцию, и мебель не нужно долго ждать – сроки поставки составляют в среднем две недели.

Крутой интерьер - это просто:

на Староникитской, 90.

VIP-подарки – удиви даже тех, у кого всё есть!

«АРТХОЛЛ» всегда был известен как магазин необычных подарков, и подарочный ассортимент сохранился и расширился в новом салоне. Заходите в зал с VIP-подарками – здесь точно есть достойные вещи, которые приятно дарить близким людям!

Зал подарков – это уникальная коллекция необычных вещей. Фарфор, изделия из бронзы, питейные наборы, необычная посуда, вазы, чайные пары, статусные ручки, резные шахматы и деревянные пазлы, декоративные статуэтки, настольные часы, подсвечники, наборы для пикника – всё в красивом, художественном исполнении, всё – интересно, солидно и достойно.

Каждый предмет – со своей идеей и высококачественным исполнением, каждый может стать идеальным выбором для человека, у которого всё есть. Таких людей сложно удивить, а с подарками из «АРТХОЛЛ» вы решите эту задачу с первого раза!

В соцсетях магазина постоянно появляется информация об интерьерных новинках и внутренних акциях, о которых не говорят в рекламе, здесь регулярно проходят конкурсы и розыгрыши с крутыми призами. Подписывайтесь на аккаунты ВКонтакте и Инстаграм, чтобы не пропустить все самое интересное и выгодное!

«АРТХОЛЛ» открыт к сотрудничеству с дизайн-студиями, дизайнерами, архитекторами, декораторами. Мы предлагаем вам коллекцию интересных идей для ваших проектов, огромный выбор товаров премиального качества и выгодные условия. По вопросам сотрудничества пишите на salon-artholl@yandex.ru.

«Интерьерный шоу-рум «АРТХОЛЛ»

Тула, ул. Староникитская, 90.

Тел. 8-953-974-04-23

salon-artholl.ru

garda-opt.ru

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salon-artholl@yandex.ru