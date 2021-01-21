Экстрасенс Сергей Копырин: 2021 год – время проснуться и громко заявить о себе

Тульский экстрасенс и шаман, волхв, четвертьфиналист шоу «Школа экстрасенсов» на ТНТ рассказал Myslo, чего ждать от 2021 года и к чему готовиться.

По словам Сергея Копырина, он составляет прогнозы с помощью нумерологии, а также на основе информации от высших сил.

Экстрасенс уверен, что нас ждет крайне интересный и насыщенный событиями год.

– Можно назвать его годом зеркала, шагнув сквозь которое, мы заглянем вглубь себя. Условно он будет делиться на две части: приблизительно до сентября и после. Кто как проявит себя в первом полугодии, такие плоды соберет во втором. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Никакие кармические влияния, долги не смогут повлиять на результат, – говорит шаман.

2021 год – время проснуться и громко заявить о себе, осознать, кто ты, раскрыть свои таланты.

– Развивая их, мы обретаем тот путь, который несет нам радость. Это время сконцентрироваться на себе. Наши сильные стороны закрыты сильным страхом. Ни в коем случае нельзя сомневаться в себе! Нужно задействовать весь свой ресурс, громко заявить о себе, ничего не боясь. 2021 – год динамики и мудрости. Если сложить числа, будет пятерка как по китайскому календарю, так и в нумерологии.

По старославянскому календарю это год Кричащего Петуха, который говорит, что надо просыпаться.

– Первая половина года будет более негативной, чем вторая, но радость не за горами. Мы увидим плавную динамику от тех обстоятельств, которые сковывают наши движения и возможности, к тому, чтобы мы становились более свободными в творчестве, движении, мышлении – во всем.

Если брать полностью год, общая динамика, тенденция будут позитивными. Начиная с сентября будет свет, радость, солнце. Но до сентября надо потрудиться. Нельзя замыкаться на проблемах и движении по течению. Год требует от людей действий, динамики. Это некий старт, время для рывка вперед без страха неудач.

Год своего рода обнуляющий. Если у вас какие-то длительные тяжбы, болезни, он поможет сбросить некую усталость в борьбе с неприятностями. Главное – поверить в свои силы и снова приступить к решению проблемы. Всё получится!

Несмотря на общие обстоятельства, которые нас ограничивают, нужно хорошо поработать, включить голову и начать действовать. Именно в этом году мы не должны закрывать глаза на проблемы – их обязательно нужно решать! Сейчас мы создаем некий задел для успешности во всех направлениях: в работе, семье.

Сергей Копырин дал прогноз и насчет пандемии коронавируса:

– В полном масштабе она не уйдет из нашей жизни. Но ситуация значительно улучшится ко второму полугодию. В первой половине года будет сохраняться тревога в этом отношении. Коронавирус постепенно уйдет, а люди будут выздоравливать, количество заболевших снизится в разы.

Что касается личных отношений, 2021 год – прекрасное время влюбляться.

– Начинать отношения – да, влюбляться – конечно. Но замыкаться в себе, семье я не рекомендую, нужно стараться попробовать совместно что-то создать. Если два горячих сердца переполнены любовью, то, конечно, нужно заключать брак. Но только если это любовь, а отношения сильные, динамичные, есть восторженность друг от друга, взрыв, вспышка. Такие отношения нужно закреплять, они дадут прекрасные плоды в дальнейшем. Нельзя обобщать взаимоотношения в целом. Нельзя жениться только потому, что это кому-то нужно. Тогда браки ни к чему хорошему не приведут.

По мнению Сергея Копырина, этот год не обойдется без трагических событий, одно из которых – крушение большого авиалайнера. Экстрасенс уверен, что это будет не российский рейс. Катастрофа случится в апреле-мае.

Что касается России в целом, хорошо проявят себя наши беспилотные подводные лодки, во втором полугодии укрепится рубль.

Экстрасенс также предсказал и некоторые события для Тулы и туляков:

– Приблизительно к концу года будут приняты неожиданные решения губернатора Тульской области, нас ждут некие перемены. В течение всего года город будет наращивать свою технологичность.

Как болельщик «Арсенала» не могу обойти стороной эту тему. К сожалению, тут неутешительный прогноз. Но будем позитивно мыслить и верить, что мы сумеем удержаться в Премьер-лиге. Каких-то переломных моментов, к сожалению, не будет.

Также в этом году нас ожидают события, которых ещё не было в истории. Вообще нового будет много, и люди должны впустить это в свою жизнь.

ДОСЬЕ MYSLO

Сергей Михайлович Копырин

Родился 15 июля 1987 года в Туле.

Окончил ТулГУ, факультет экономики и права.

10 лет практикует экстрасенсорику.

Хобби: «Занимаюсь фланкировкой и рубкой шашкой. Еще издревле самым большим оберегом был меч, нож либо кинжал, который на себя принимал энергетические удары. Стараюсь путешествовать по местам силы древних цивилизаций».

Семья: супруга Ольга, дочь Агния, 2 года.

Любимый фильм: «Револьвер» Гая Ричи.

Любимая книга: «Крестный отец» М. Пьюзо.

Любимое место в Туле: Сеженский лес.