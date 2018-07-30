Как сделать дачу удобной и уютной

Для кого-то дача - это радость выращивания своего урожая, и ухода за деревьями и кустарниками. А для других - это просто уютный отдых за городом, шашлыки и возможность побыть на природе. Работа и отдых на загородном участке будут в радость, если обустроить участок всем необходимым.

Компания M-GROUP предлагает своим покупателям десятки наименований товаров и оборудования для садовых участков и загородных домов: навесы и уютные беседки, изящные качели и лавки, удобные мангалы, декоративные изделия для придания участку неповторимой красоты, и многое другое. Вся продукция производится из высококачественного сырья, и сделана со-вкусом.

Автонавесы

Если у вас нет гаража, навес позволит защитить автотранспорт от погодных неурядиц на даче, возле частного дома или офиса.

Под округлой скатной крышей из многослойного поликарбоната удобно разместятся два автомобиля. Поликарбонат хорошо пропускает свет, но задерживает проникновение ультрафиолета, защищая пластиковые детали машины, и покрытие кузова от солнца, снегопада и града. Прочная конструкция навеса состоит из шести каркасных незамкнутых стальных опор, которые украшены элементами из гнутого прута для добавочной жесткости. Стойки выполнены из стальной трубки, все элементы из металла защищены порошковым антикоррозийным покрытием.

Кроме того, вы можете выбрать пристенный вариант навеса.

Заборы

Выбор подходящего забора для дачного участка - важный этап обеспечения безопасности и комфорта. Если вы используете дачу только как место для отдыха, то оптимальнее установить металлический забор, надёжно скрывающий территорию. Ну, а если вы практически живёте на даче круглый год, то можно выбрать и облегчённый вариант.

Прочный, красивый и функциональный забор любой конструкции от компании M-GROUP придаст вашему участку ухоженный вид и защитит от непрошенных гостей, украсит ваш участок и убережет от непрошенных гостей.

Забор из оцинкованной сетки рабицы. Один из самых популярных вариантов у дачников. Материал для такого забора недорогой, но при этом обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Сетка с ромбовидными ячейками закрепляется на металлических столбах, которые, в свою очередь, надежно зафиксированы в почве. Такой забор не мешает росту растений, кустарников, беспрепятственно пропускает на участок воздух и не создает тени.

Забор из профнастила. Изготавливается из прочных стальных гофрированных листов, оцинкованных или с полимерным покрытием. Вы сможете выбрать цвет полимерного покрытия из широкой палитры, который лучше будет сочетаться с дизайном дома и цветом стен и кровли.

Интересный вариант - забор, имитирующий кирпичную стену, который смотрится презентабельно и необычно.

Кованые заборы. Пользуются спросом чаще для территорий частных домов. Их более высокая стоимость окупается презентабельным внешним видом и красотой. К тому же, такие заборы очень долговечны.

Специалисты компании M-GROUP помогут вам подобрать оптимальный забор, который станет визитной карточкой и изюминкой вашего дачного участка или дома.

Теплицы

M-GROUP предлагает доступные и долговечные модели теплиц из поликарбоната в Туле. В интернет-магазине компании вы найдёте теплицы из поликарбоната разных размеров, с металлическим каркасом, защищённым покрытием.

В таких теплицах ваши посадки будут надёжно защищены от заморозков ранней весной, от ночной прохлады, дождей и града летом. Микроклимат в теплице позволит выращивать ранние и богатые урожаи. Конструкции устанавливаются как прямо на почву, так и на фундамент.

Теплицы из поликарбоната от этой компании прослужат вам долгие годы. Оцените все достоинства таких конструкций:

Жесткий устойчивый каркас придает прочность всей конструкции;

Лёгкость монтажа и разбора;

Не подвержены влиянию влаги и солнца.

Беседки

M-GROUP предлагает разнообразные модели беседок сборной конструкции из сварных деталей, облагороженных элементами ковки.

Выбирайте маленькие или просторные беседки любой формы: квадратные и прямоугольные, с шатровой крышей, шести- и восьмигранные или круглые.

Сверху металлические конструкции каркаса накрыты поликарбонатом.

Качели

Как уютно разместиться на качелях летним вечером на своём дачном участке или во дворе дома, наслаждаясь любимым напитком и природой.

А для детей качели неизменно остаются одним из любимых развлечений, как в городе, так и на отдыхе.

M-GROUP предлагает своим покупателям большой выбор как классических вариантов садовых качелей, так и интересных современных коконов, лежаков и диванов с креслами.

Мангалы

В каталоге кованой продукции вы сможете выбрать мангалы от эконом-варианта, до элитных ручной ковки, на ножках с крышей, разборные и монолитные.

Скамейки, стулья и столы

В ассортименте компании представлены садовые скамейки, лавочки без и со спинкой, с каркасом из металла и деревянными сиденьями и спинками или кованая мебель с красивыми металлическими вензелями.