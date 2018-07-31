Хватит терпеть холода! Три правила от эксперта, как выбрать шубу и не прогадать

Верно говорят: не бывает холодной зимы, бывает плохая шуба. Сомневаться в этом не приходится, особенно когда меховой наряд отлично справляется со своими главными задачами — согревать и украшать.

Как же выбрать такую вещь? Об этом рассказал Павел Петров, специалист отдела контроля качества компании ELENA FURS, магазин которой готовится к открытию 4 августа в Туле.

– Столько информации вокруг, как выбрать шубу, чтобы с удовольствием носить ее годами. Но, как показывает практика, далеко не все умеют делать это правильно. А ведь всё довольно просто — придерживайтесь всего трех правил на этапе осмотра изделия в магазине.

Прежде всего определитесь с видом меха.

Известно, что меха различаются по устойчивости к износу, и поэтому одни лучше подходят для выхода «в свет» (шиншилла, кролик, каракульча), а другие — на каждый день (норка, соболь, овчина, бобер). Компания ELENA FURS предлагает своим покупателям более 1000 разнообразных моделей из 20 видов меха. Конечно же, специалисты в магазине помогут подобрать наряд в зависимости от ваших пожеланий.

После вида меха вам нужно заранее продумать фасон.

Если вы много времени планируете проводить на улице в неустойчивую погоду, то предпочтение лучше отдать длинной шубе или шубе средней длины с капюшоном. Из мехов обратите внимание на бобра, нутрию, енота. А дамам за рулем лучше всего подойдет специальная укороченная модель «автоледи». В ней продумано всё, от длины до кроя, чтобы ничего не мешало комфортному вождению.

И, наконец, третье правило — проверка маркировки, фирменной этикетки.

Отсутствие лейбла на изделии может говорить о том, что шкурки были добыты незаконно, а их качество сомнительно. Что касается шуб от ELENA FURS, волноваться не стоит — абсолютно каждая из них промаркирована. На этикетке вы найдете QR-код, который предоставит вам всю информацию о товаре на экран вашего смартфона. Материалы для производства шуб закупаются на всемирно известных пушных аукционах: Saga Furs (Финляндия), Kopenhagen Fur (Дания), NAFA (Канада), American Legend (США), Fur Harvesters (Канада), «Союзпушнина» (Россия).

ELENA FURS является крупнейшим в Европе покупателем аукционных мехов. За 26 лет работы компания досконально изучила спрос на меховые изделия и регулярно выпускает новые коллекции, рассчитанные на женщин всех возрастов. Бренд любят и носят, что очень легко объяснить.

Ассортимент верхней одежды у ELENA FURS просто огромный. Юные девушки с удовольствием покупают джинсовые куртки с отделкой чернобуркой, укороченные жакеты из мегапопулярного енота и пышные песцовые жилеты самых смелых оттенков. Более солидные дамы, как правило, предпочитают классику — изящную норку или аристократичного соболя.

А если учесть, что компания предлагает скидку 50% на все товары и предлагает оформить рассрочку на два года без первого взноса и переплат, вы можете купить не одну, а две или даже три вещи. Вам понадобится только паспорт. И вот уже в вашем шкафу висит новая роскошная шубка из меха лисы, за которую вы ежемесячно платите всего лишь 1 455 рублей при полной стоимости изделия 34 930*!

Не откладывайте покупку на осень — таких выгодных цен может уже и не быть! Ждем вас в новом магазине ELENA FURS по адресу: Тула, ТРЦ «РИО», ул. Пролетарская, 22-а.

Больше информации — на официальном сайте компании elenafurs.ru и в Instagram-аккаунте бренда.

Адрес: Тула, ул. Пролетарская, 22-а (ТРЦ «РИО»).

*Подробности покупки уточняйте в магазине ELENA FURS.