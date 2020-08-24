Как подготовить автомобиль к путешествию? Важные советы от «Volkswagen Народный сервис Рязанка»

Автомобильные путешествия стали трендом этого года, пока границы закрыты, а полеты отменены. Что сделать перед поездкой, чтобы машина не подвела вас в дальней дороге?

Главный совет от специалистов «Volkswagen Народный сервис Рязанка» — полностью проверить свой автомобиль перед путешествием. Дорога непредсказуема, но исключить риск внезапной поломки в пути — в ваших силах!

Сергей Соколов, технический директор «Volkswagen Народный сервис» - В дальней дороге на высокой скорости все системы автомобиля работают с повышенной нагрузкой. Поэтому перед поездкой нужно проверить всё по максимуму. Делать это нужнов условиях специализированного сервисного центра, такого, как «Volkswagen Народный сервис Рязанка»: здесь есть все необходимое диагностическое оборудование, программное обеспечение, инструменты, квалифицированные специалисты. В сервисном центре профессионально проведут полную проверку вашего автомобиля и подготовят его к путешествию быстро и по демократичным ценам. «Volkswagen Народный Сервис Рязанка» ГК «КорсГрупп» — официальный сервисный центр по обслуживанию послегарантийных автомобилей Volkswagen, а также автомобилей других марок. Если вы хотите обслуживать свой автомобиль после гарантии по всем стандартам производителя, с высоким качеством работ, оригинальными деталями, но по более доступной цене, чем у дилера, — добро пожаловать!

Что конкретно нужно сделать в автомобиле? За какими работами стоит обязательно обратиться в сервисный центр? Вот какие системы мы рекомендуем проверить перед путешествием.

Безопасность: тормоза, рулевое управление, подвеска

Это самые важные системы автомобиля, от исправности которых зависит ваша безопасность: сбои в их работе, износ деталей могут привести не только к дорогостоящему ремонту, но и к серьезным, даже трагическим последствиям.

Первое, что требует обязательной и регулярной диагностики, — тормозная система. Мы проверяем состояние тормозных колодок и дисков на остаточную толщину.

Если колодки и диски изношены, торможение становится неэффективным, — их нужно срочно заменить. Тормозная жидкость тоже со временем изнашивается: она впитывает влагу, может перегреться и закипеть. Ее состояние мы в нашем сервисном центре проверяем специальным прибором.

Обязательно обратите внимание на рулевое управление, особенно если замечаете стук, посторонние звуки при повороте руля, ухудшение реакции автомобиля на движения рулевого колеса. Неисправность этой системы очень опасна, так как может привести к полной потере управляемости.

При диагностике мы проверяем состояние всех элементов рулевого управления, выявляем наличие люфтов, стуков и других признаков неисправностей, которые подчас незаметны автовладельцу.

Подвеска — еще одна важная система, требующая диагностики перед дальней дорогой. Если в вашем автомобиле уже подходит срок очередного ТО или если на неровной дороге вы слышите в подвеске стук, приезжайте на диагностику.

Помните, что даже одна деталь ходовой части, вышедшая из строя, на высокой скорости может привести к потере управляемости. 30 минут, которые вы потратите на диагностику подвески в нашем сервисном центре, могут сберечь вас и ваших близких.

Уверенность: уровни жидкостей, давление в шинах

Проверку уровня жидкостей нужно проводить ежедневно, но мало кто из автомобилистов соблюдает это правило. Перед дальней дорогой такая проверка обязательна, чтобы в пути не возникло неприятных сюрпризов! Обратите внимание на уровни:

масла,

охлаждающей жидкости,

жидкости гидроусилителя руля,

тормозной жидкости,

стеклоомывателя.

Давление в шинах не стоит оценивать на глаз и тем более не нужно ждать, пока на приборной панели загорится соответствующий датчик: он срабатывает лишь при сильном отклонении показателей от нормы. Проверять давление нужно регулярно, потому что перекачанные или спущенные шины ухудшают управляемость автомобиля, а на трассе это может привести к непредсказуемым последствиям. Учитывайте и тот факт, что в жаркую погоду и на высоких скоростях давление в шинах может колебаться.

Чтобы этого не происходило, советуем приехать в «Volkswagen Народный сервис Рязанка» и накачать шины азотом: он обеспечивает стабильное давление при любых температурах.

Комфорт: система охлаждения, кондиционер

В летних автопутешествиях без кондиционера будет очень некомфортно, особенно если учесть пробки, которые нередко возникают на трассах южного направления. Если кондиционер в вашем автомобиле плохо охлаждает воздух, пора проверить давление газа и заправить его заново. После 10 лет эксплуатации авто необходимо заменить компрессорное масло. При обслуживании кондиционера мы рекомендуем сразу же заменить салонный и воздушный фильтры, а также провести антибактериальную обработку: она убивает бактерии и вирусы, которые в огромном количестве скапливаются в любом автокондиционере. Такая обработка занимает всего 20 минут и делает воздух в вашем автомобилей чистым и безопасным.

Кстати, если кондиционер в вашем автомобиле перестал работать — это сигнал к тому, что пора проверить систему охлаждения. Радиатор может быть забит пылью, грязью, его соты — повреждены камнями с дороги. В таких случаях доступ воздуха к двигателю затрудняется, что приводит к его перегреву и дорогостоящему ремонту.

Не хотите «закипеть» на трассе вдали от населенных пунктов? Тогда проверьте радиатор перед дорогой! В «Volkswagen Народный сервис Рязанка» мы проверяем состояние радиатора, проводим его мойку, замену охлаждающей жидкости и при необходимости — установку защитных сеток, которые препятствуют попаданию в радиатор камней и других посторонних предметов.

«Volkswagen Народный Сервис Рязанка» — официальный сервисный центр по обслуживанию Volkswagen старше 3 лет. Обращаясь сюда, автовладельцы получают целый ряд преимуществ:

обслуживание и ремонт по стандартам марки Volkswagen.

специальное оборудование и ПО , которым зачастую не располагают мелкие сервисы.

, которым зачастую не располагают мелкие сервисы. только оригинальные детали , которые всегда есть в наличии.

, которые всегда есть в наличии. высококвалифицированные мастера , прошедшие обучение и сертифицированные в академии Volkswagen.

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: зона ожидания, кофе, ТВ, доступ в интернет. специальные предложения, которые делают обслуживание еще более выгодным. Так, в рамках акции «Счастливые часы» предоставляется скидка 20% по воскресеньям.

«Volkswagen Народный Сервис Рязанка» находится на ул. Рязанской, 7, въезд справа от ДЦ Audi под шлагбаум.

Подготовьте автомобиль к путешествиям с «Volkswagen Народный Сервис Рязанка» и наслаждайтесь поездкой и уверенностью на любой дороге!

«Volkswagen Народный Сервис Рязанка»

Тула, ул. Рязанская, 7 (въезд от ДЦ Audi под шлагбаум).