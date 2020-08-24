Сломались газовая колонка, плита, котел? Запчасти есть в «ГазРезерве»!

В магазине «ГазРезерв» можно купить не только газовые приборы, но и всё для их ремонта. Если сломались колонка, плита, котел – приезжайте за запчастями.

Если вы занимаетесь ремонтом газовых приборов и хотите всегда иметь под рукой нужные детали или вам нужно отремонтировать собственное газовое оборудование, запишите адрес: дер. Большая Еловая, 40.

Здесь работает магазин газового оборудования, который по ассортименту запчастей превосходит многие другие магазины в Туле.

В магазине «ГазРезерв» представлен широкий выбор оригинальных и унифицированных запасных частей и комплектующих для бытового газового оборудования.

Здесь вы найдете детали для котлов, водонагревателей и плит таких брендов, как ARISTON, BAXI, VAILLANT, MORA, DEMRAD, PROTHERM, WELLER, VIESSMANN, NAVIEN, DANI, ДАНКО, Жуковский машиностроительный завод, Ростовгазоаппарат, Боринское, NEVA, OASIS, Гефест, Дарина, KING и др.

Если вам нужна какая-то редкая деталь, которую вы не нашли в других магазинах, звоните или приезжайте в «ГазРезерв»: здесь помогут найти необходимую запчасть или подскажут подходящие аналоги.

В магазине также представлена большая линейка оборудования: газовые и электрические, настенные и напольные котлы отопления, газовые колонки и электроводонагреватели, газовые и электроплиты. Покупателям предлагается огромный выбор как по производителям, так и по характеристикам, цене и дизайну.

В продаже есть счетчики газа, газовые баллоны и комплектующие систем для работы на сжиженном газе, климатическая техника, стабилизаторы напряжения, сопутствующие товары.

Одна из новинок магазина – газовые котлы отопления SIRIUS, недорогие, мощные и экономичные.

Основное направление компании – оптовые поставки оборудования и запчастей для газовых приборов.

Работая напрямую с поставщиками, «ГазРезерв» имеет возможность держать доступные цены и для розничных покупателей – ниже, чем во многих магазинах.

«Газрезерв» приглашает к сотрудничеству профессионалов рынка газового оборудования, начинающих предпринимателей в этой сфере, монтажников, мастеров. Гарантируем огромный ассортимент, привлекательные цены и выгодные условия!

Магазин «ГазРезерв» находится на выезде из Тулы, но огромный выбор газового оборудования и запчастей стоит того, чтобы сюда приехать. А низкие цены с лихвой окупят потраченное время!

Магазин «Газовое оборудование» компании «ГазРезерв»

Тула, деревня Большая Еловая, 40.

Телефоны: 8-960-601-41-77 (розница), 8-930-791-00-96 (опт).