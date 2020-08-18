Компьютерная Академия ШАГ приглашает на открытую презентацию «Старт в IT»
Обвал финансовых рынков, резкий рост курса валют, изоляция заставили туляков задуматься, что будет дальше, когда это всё закончится. Ответ на этот вопрос есть.
В субботу, 29 августа, Международная Компьютерная Академия ШАГ приглашает на бесплатное мероприятие «Старт в IT».
Когда паника утихнет, туляков ждет много изменений. В первую очередь, изменится рынок труда: многие сотрудники предпочтут остаться на удаленке и больше не вернутся в офис. Кризис коснется большинства сфер, и наименьшим рискам подвержена сфера IT.
Специалисты этой сферы и раньше работали удаленно, поэтому нынешняя обстановка не повлияла на график и зарплату. Неудивительно, что сейчас всё больше людей хотят работать IT-специалистами.
Сейчас стать айтишником может каждый независимо от возраста, пола и места жительства. Для приобретения профессии нужны только желание и твердое намерение ее освоить.
В сфере IT много направлений. В ней есть творцы и криэйторы (создатели сайтов, приложений и игр, дизайнеры), программисты (сбор, анализ и систематизация цифровой информации), тестировщики (проверка теорий на практике), системные администраторы, помогающие сотрудникам разных компаний решать проблемы с компьютерным оборудованием.
Такое образование на высоком уровне в Туле можно получить в Международной Компьютерной Академии ШАГ.
Всего предусмотрено три направления профессионального компьютерного образования, гарантирующие получение комплекса знаний, навыков и компетенций, которые не оставят вас без работы:
А также есть годовые курсы для тех, кто хочет получить только актуальные узкоспециализированные знания по направлениям:
- Интернет-маркетинг,
- WEB разработка Full-stack,
- Курс Python,
- Разработка на Java,
- Тестирование ПО (QA).
Цель нашей академии – трудоустройство каждого выпускника. У нас более 50 договоров о сотрудничестве с IT-компаниями Тулы и РФ и только практикующие педагоги. В Академии есть свой карьерный центр, который оказывает следующие услуги:
- Только актуальные вакансии от наших ИТ-партнеров.
- Стажировки в ИТ-компаниях.
- Семинары и тренинги с ИТ-экспертами.
- Темы курсовых и дипломных проектов от реальных заказчиков.
- Помощь в создании резюме и портфолио.
- Консультации и мастер-классы по вопросам карьеры и трудоустройства.
- Подготовка к собеседованию.
- Митапы с ИТ-компаниями – партнерами по трудоустройству.
- Открытые защиты курсовых проектов с приглашением потенциальных работодателей.
- Студенческие хакатоны и конкурсы совместно с ИТ-компаниями.
- Студенческие, технологические комьюнити.
На бесплатной презентации «Старт в IT» вы узнаете:
- 7 самых востребованных профессий будущего;
- 5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
- 8 убедительных причин стать айтишником;
- Пошаговый алгоритм трудоустройства в IT;
- 7 важных показателей хорошего учебного заведения;
- 10 причин обучаться в ШАГе;
- 5 преимуществ, которые получают выпускники Академии.
Вам расскажут о современных и востребованных программах обучения:
- Разработка программного обеспечения;
- Компьютерная графика и дизайн.
Вас ожидает:
- знакомство с преподавателями;
- демонстрация работ студентов Компьютерной Академии ШАГ;
- экскурсия по Академии;
- индивидуальные консультации.
Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону +7 (4872) 57-48-47, WhatsApp или
Компьютерная академия ШАГ
Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава», 4-й этаж,
+7 (4872) 57-48-47,