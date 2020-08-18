Компьютерная Академия ШАГ приглашает на открытую презентацию «Старт в IT»

Обвал финансовых рынков, резкий рост курса валют, изоляция заставили туляков задуматься, что будет дальше, когда это всё закончится. Ответ на этот вопрос есть.

В субботу, 29 августа, Международная Компьютерная Академия ШАГ приглашает на бесплатное мероприятие «Старт в IT».

Когда паника утихнет, туляков ждет много изменений. В первую очередь, изменится рынок труда: многие сотрудники предпочтут остаться на удаленке и больше не вернутся в офис. Кризис коснется большинства сфер, и наименьшим рискам подвержена сфера IT.

Специалисты этой сферы и раньше работали удаленно, поэтому нынешняя обстановка не повлияла на график и зарплату. Неудивительно, что сейчас всё больше людей хотят работать IT-специалистами.

Сейчас стать айтишником может каждый независимо от возраста, пола и места жительства. Для приобретения профессии нужны только желание и твердое намерение ее освоить.