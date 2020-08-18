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Компьютерная Академия ШАГ приглашает на открытую презентацию «Старт в IT»
Партнерский материал

Компьютерная Академия ШАГ приглашает на открытую презентацию «Старт в IT»

Обвал финансовых рынков, резкий рост курса валют, изоляция заставили туляков задуматься, что будет дальше, когда это всё закончится. Ответ на этот вопрос есть.

В субботу, 29 августа, Международная Компьютерная Академия ШАГ приглашает на бесплатное мероприятие «Старт в IT».

Когда паника утихнет, туляков ждет много изменений. В первую очередь, изменится рынок труда: многие сотрудники предпочтут остаться на удаленке и больше не вернутся в офис. Кризис коснется большинства сфер, и наименьшим рискам подвержена сфера IT.

Специалисты этой сферы и раньше работали удаленно, поэтому нынешняя обстановка не повлияла на график и зарплату. Неудивительно, что сейчас всё больше людей хотят работать IT-специалистами.

Сейчас стать айтишником может каждый независимо от возраста, пола и места жительства. Для приобретения профессии нужны только желание и твердое намерение ее освоить.

В сфере IT много направлений. В ней есть творцы и криэйторы (создатели сайтов, приложений и игр, дизайнеры), программисты (сбор, анализ и систематизация цифровой информации), тестировщики (проверка теорий на практике), системные администраторы, помогающие сотрудникам разных компаний решать проблемы с компьютерным оборудованием.

Такое образование на высоком уровне в Туле можно получить в Международной Компьютерной Академии ШАГ.

Всего предусмотрено три направления профессионального компьютерного образования, гарантирующие получение комплекса знаний, навыков и компетенций, которые не оставят вас без работы: 

А также есть годовые курсы для тех, кто хочет получить только актуальные узкоспециализированные знания по направлениям:

Цель нашей академии – трудоустройство каждого выпускника. У нас более 50 договоров о сотрудничестве с IT-компаниями Тулы и РФ и только практикующие педагоги. В Академии есть свой карьерный центр, который оказывает следующие услуги:

  • Только актуальные вакансии от наших ИТ-партнеров.
  • Стажировки в ИТ-компаниях.
  • Семинары и тренинги с ИТ-экспертами.
  • Темы курсовых и дипломных проектов от реальных заказчиков.
  • Помощь в создании резюме и портфолио.
  • Консультации и мастер-классы по вопросам карьеры и трудоустройства.
  • Подготовка к собеседованию.
  • Митапы с ИТ-компаниями – партнерами по трудоустройству.
  • Открытые защиты курсовых проектов с приглашением потенциальных работодателей.
  • Студенческие хакатоны и конкурсы совместно с ИТ-компаниями.
  • Студенческие, технологические комьюнити.

 

На бесплатной презентации «Старт в IT» вы узнаете:

  • 7 самых востребованных профессий будущего;
  • 5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
  • 8 убедительных причин стать айтишником;
  • Пошаговый алгоритм трудоустройства в IT;
  • 7 важных показателей хорошего учебного заведения;
  • 10 причин обучаться в ШАГе;
  • 5 преимуществ, которые получают выпускники Академии.

Вам расскажут о современных и востребованных программах обучения:

  • Разработка программного обеспечения;
  • Компьютерная графика и дизайн.

Вас ожидает:

  • знакомство с преподавателями;
  • демонстрация работ студентов Компьютерной Академии ШАГ;
  • экскурсия по Академии;
  • индивидуальные консультации.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону +7 (4872) 57-48-47, WhatsApp или 

 

Компьютерная академия ШАГ
Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава», 4-й этаж,
+7 (4872) 57-48-47,
+7 (930) 899-15-65.

tula.itstep.org

 

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 17:30 0
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